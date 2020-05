Najnowszy bilans walki z koronawirusem w Polsce to 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów. Ekspertów martwią kolejne przypadki koronawirusa na Śląsku. W całej Polskiej Grupie Górniczej obecność koronawirusa potwierdzono dotąd oficjalnie u 432 osób. 34 procent rodziców z Warszawy chce wysłać swoje dzieci do stołecznych żłobków - wyliczył tamtejszy ratusz na podstawie przeprowadzonych ankiet. Niemiecki wywiad przygotował raport, w którym podważa lansowaną w USA tezę o stworzeniu wirusa w chińskim laboratorium. Do 30 września w Portugalii zakazane będzie organizowanie festiwali i koncertów w związku z ryzykiem zakażeń spowodowanych epidemią koronawirusa. O polskiej i światowej walce z koronawirusem informujemy w naszym raporcie dnia.

* W Polsce odnotowano 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów.

* Śląsk epicentrum zachorowań w Polsce. "Koronawirus dopadł górników i ich rodziny"

* WHO ostrzega: Europę czeka "druga fala", w Afryce Covid-19 może zabić nawet 19 tysięcy ludzi





18:17 WIELKA BRYTANIA



O 626 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to już 31 241.



626 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż bilans podany w środę, gdy było ich 539.





18:14 SZWAJCARIA

Rząd Szwajcarii poinformował, że postanowił znieść od poniedziałku część wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa restrykcji, dotyczących przyjazdów cudzoziemskich pracowników. Kontrola ruchu granicznego będzie nadal realizowana na dotychczasowych zasadach.

Według rządowego komunikatu, wznowi się teraz rozpatrywanie wniosków o wizę pracowniczą, złożonych wcześniej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz obywateli innych państw. Podjęte zostanie także na nowo sprawdzanie wniosków tych obywateli państw UE i EFTA, którzy jeszcze przed kryzysem pozawierali umowy o pracę.







18:13 WŁOCHY

We Włoszech zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem. Łączna liczba zgonów w tym kraju wzrosła do 30 201. Stale spada liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach.





18:08

46 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu w walce z pandemią koronawirusa, a 44 proc. ocenia je pozytywnie - wynika z internetowego sondażu CBOS. 65 proc. Polaków za niewystarczającą uważa pomoc rządu dla firm i pracowników. Przeciwnego zdania jest 21 proc. respondentów.

Dla 48 proc. badanych przez CBOS restrykcje wprowadzane przez rząd w czasie pandemii były odpowiednie do sytuacji. Za zbyt duże uważa je 23 proc., a za zbyt małe 16 proc. Polaków. 13 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

18:02 BARCELONA WRACA DO TRENINGÓW

Gerard Pique na treningu / Miguel Ruiz / FC Barcelona HANDOUT / PAP/EPA

Piłkarze Barcelony po raz pierwszy od dwóch miesięcy trenowali w swoim ośrodku Joan Gamper. Każdy ćwiczył indywidualnie, zachowując bezpieczną odległość od innych. W zajęciach nie wziął udziału tylko kontuzjowany Ousmane Dembele.

W środę wszyscy zawodnicy przeszli pomyślnie testy na obecność koronawirusa.

17:54

Przybywa zakażeń koronawirusem w powiecie myślenickim w Małopolsce - jest ich tam już ponad 120. Jedno z ognisk koronawirusa to tamtejsze zakłady odzieżowe, a przypadki wykryto też w jednostce straży pożarnej.

Lokalne władze apelują do sanepidu o podjęcie działań. Domagają się m.in. wykonania testów na obecność koronawiursa u wszystkich pracowników zakładów odzieżowych. Jak twierdzą, przez kilka tygodni od wykrycia pierwszych przypadków w firmie nie podjęto wystarczających działań zapobiegawczych, nie wstrzymano pracy, a wirus się rozprzestrzenił.

Od kilku tygodni czekamy na odpowiedz sanepidu, obawiamy się o zdrowie naszych mieszkańców - mówi RMF FM burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka





17:44

Tysiące mieszkających i pracujących m.in. w Austrii, czy na Węgrzech Polaków nie ma możliwości tranzytu przez Czechy i Słowację przez restrykcje wprowadzone przez te kraje. Komisja Europejska naciska na ułatwienia, ale jej działania na razie nie przynoszą skutków.

17:35



W sumie w Polsce odnotowano 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów.





17:34

20 kolejnych ofiar koronawirusa w Polsce. Jak informuje resort zdrowia, to pacjenci m.in. ze szpitali w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu. Większość z nich miała choroby współistniejące.









17:32

187 nowych przypadków koronawirusa w Polsce.









17:19 KOMERCYJNE TESTY NA KORONAWIRUSA

Nie będzie maksymalnej ceny za komercyjne badania wykrywające koronawirusa. Ministerstwo zdrowia, choć zapowiadało takie rozwiązanie, nie wpisało stawki za badanie do nowego rozporządzenia o laboratoriach wykrywających Covid-19.

17:18 CO Z PODRÓŻAMI?

Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 roku może nastąpić spadek liczby podróży turystycznych na świecie o około 60-80 proc. - szacuje powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie.

17:15

W Warszawie trwa kolejny protest przedsiębiorców, którzy domagają się skuteczniejszej pomocy od państwa w czasach walki z koronawirusem. Po wczorajszej samochodowej demonstracji, dziś kilkadziesiąt osób zebrało się na placu przed wejściem do stacji Metra Centrum.

16:37 PORTUGALIA BEZ KONCERTÓW I FESTIWALI DO KOŃCA WRZEŚNIA

Do 30 września w Portugalii zakazane będzie organizowanie festiwali i koncertów w związku z ryzykiem zakażeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

Gabinet premiera Antonio Costy w wydanym komunikacie napisał, że obowiązujący do końca września zakaz organizowania festiwali dotyczy zarówno imprez muzycznych, jak i wszystkich innych “wydarzeń kulturalnych o podobnym charakterze".

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji rządu przełożenie lub odwołanie swoich imprez ogłosili organizatorzy trzech czołowych festiwali muzycznych w Portugalii: Rock in Rio, Boom oraz Musicas do Mundo.

Portugalia była dotychczas jednym z najpopularniejszych miejsc koncertowych w Europie.





16:28

Wzrosła liczba stwierdzonych zakażeń wśród pracowników rybnickiej kopalni Jankowice, która pozostaje największym ogniskiem SARS-CoV-2 w górnictwie. Mniejsze wzrosty liczby zakażonych odnotowano w kopalniach Murcki-Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach.

W całej Polskiej Grupie Górniczej (PGG), do której należą te kopalnie, obecność koronawirusa potwierdzono dotąd oficjalnie u 432 osób - to o 48 przypadków więcej niż w czwartek.

Rzecznik PGG Tomasz Głogowski podał, że w rybnickiej kopalni Jankowice (część kopalni ROW) potwierdzono dotąd 246 przypadków zakażenia (w czwartek były to 204 przypadki), w kopalni Murcki-Staszic 114 (w czwartek było ich 111), a w kopalni Sośnica 67 (wobec 64 przypadków potwierdzonych do czwartku).

16:21 CO Z WARSZAWSKIMI ŻŁOBKAMI?

34 procent rodziców z Warszawy chce wysłać swoje dzieci do stołecznych żłobków - wyliczył tamtejszy ratusz na podstawie przeprowadzonych ankiet.



Żłobki i przedszkola w Warszawie mają zostać otwarte 18 maja, ale cały czas trwają przygotowania. Urzędnicy zapowiadają więcej informacji na początku przyszłego tygodnia.

16:11 MAKSYMOWICZ: NAJBARDZIEJ MUSIMY LICZYĆ NA SIEBIE

Prof. Wojciech Maksymowicz / Tytus Żmijewski / PAP

Zwróciliśmy się do uczelni technicznych w sprawie opracowania prototypu respiratora, którego produkcję w większych ilościach można by szybko uruchomić w razie potrzeby. Odpowiedziało pięć uczelni, a zespół doradczy ministra ocenił, że dwa z nich są godne finansowania do poziomu prototypu i przygotowania dokumentacji technicznej, która mogłaby być przejęta przez zakłady produkcyjne - powiedział w Bydgoszczy wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz. Zaznaczył, że Polska musi być przygotowana na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemicznej, a zewnętrzny rynek sprzętu medycznego jest ograniczony i niepewny. W trudnych sytuacjach najbardziej musimy liczyć na siebie - dodał.

Maksymowicz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wziął udział w prezentacji prototypu respiratora. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace nad konstrukcją urządzenia przekazało dofinansowanie w wysokości 125 tys. zł.

16:07 PROTEST MEDYKÓW



Pracujący za granicą medycy organizują wieczorny protest. Domagają się, by mogli wracać do domów w Polsce bez 14-dniowej kwarantanny, tak jak inni transgraniczni pracownicy. Zapowiadają też pozwanie polskiego rządu, jeśli ten nie zmieni przepisów.



Medycy czują się dyskryminowani. Tłumaczą, że są zmuszani do wybierania pomiędzy obowiązkami w szpitalach i rodzinami pozostawionymi w kraju.



Protest odbędzie się dziś wieczorem na nieczynnym przejściu granicznym w Lubieszynie pod Szczecinem.

15:59 KORONAWIRUS W CENTRALNYM BANKU ROSJI

Około 100 pracowników banku centralnego Rosji zakażonych jest koronawirusem - poinformowała w piątek jego szefowa Elwira Nabiullina. Wyjaśniła, że obecnie około 80 proc. pracowników Banku Rosji zatrudnionych w Moskwie pracuje zdalnie.

Nabiullina podczas wideokonferencji potwierdziła, że pracownicy przechodzą testy na obecność koronawirusa i zaznaczyła: "Niestety, są przypadki zachorowań; około stu osób, większość z nich w Moskwie".

W strukturach banku centralnego poza stolicą pracujących zdalnie jest mniej, niż w Moskwie - 60-65 proc. - dodała.





15:56 KORONAWIRUS Z LABORATORIUM?

Niemiecki wywiad przygotował raport, w którym podważa lansowaną w USA tezę o stworzeniu wirusa w chińskim laboratorium, i ocenia, że forsowanie takiego poglądu jest próbą odwrócenia uwagi od nieskutecznej walki władz USA z epidemią - pisze w piątek "Der Spiegel".

Teorię o stworzeniu wirusa w Wuhan przedstawiał wielokrotnie prezydent Donald Trump i sekretarz stanu USA Mike Pompeo.





15:53 OZDROWIEŃCY Z POZYTYWNYM TESTEM NIE MUSZĄ BYĆ ZAKAŻENI

Zakażeni SARS-CoV-2 pacjenci, którzy zostali uznani za ozdrowieńców, a później uzyskali dodatni wynik testu na obecność wirusa, nie ulegli nowej infekcji - po prostu nadal wydalają martwe komórki płucne zawierające unieczynnionego wirusa - ocenił rzecznik WHO w rozmowie z AFP.

Zajmujący się ochroną zdrowia urzędnicy z Korei Południowej zgłosili w kwietniu ponad 100 takich przypadków, budząc obawy, że wyleczeni pacjenci mogą zostać ponownie zakażeni.





15:51 KOLEJNE ZACHOROWANIA W PGG

Już ponad 430 górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zakażonych jest koronawirusem. Na kwarantannę skierowano natomiast prawie 1 600 osób.

Od wczoraj w śląskich kopalniach trwają badania przesiewowe załogi. Testy robione będą do niedzieli.





15:47 POLACY DEPORTOWANI Z WIELKIEJ BRYTANII

Brytyjskie MSW deportowało kilkudziesięciu obywateli Polski - donosi dziennik "The Guardian". Polacy zostali odesłani do kraju drogą lotniczą, rzekomo bez zachowania właściwych środków ostrożności, obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa.



15:44 LUBLIN OTWORZY ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od poniedziałku 11 maja w Lublinie wznowi działalność 48 przedszkoli i 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast od czwartku 14 maja otwartych będzie pięć miejskich żłobków - poinformowały w piątek władze miasta.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 64 przedszkoli, 1 zespołu przedszkolnego oraz 40 oddziałów przedszkolnych w 26 szkołach podstawowych. W poniedziałek 11 maja wznowi działalność 48 przedszkoli oraz 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do tych placówek ma przyjść 1557 dzieci, co stanowi ok. 17 proc. wszystkich zapisanych.





15:40 RUCH TURYSTYCZNY MNIEJSZY NAWET O 80 PROC.

Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 roku może nastąpić spadek liczby podróży turystycznych na świecie o około 60-80 proc. - szacuje powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie.

Z opublikowanego na stronie organizacji raportu wynika, że pandemia miała wpływ na znaczące ograniczenie ruchu turystycznego już w pierwszym kwartale 2020 roku. W porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym zanotowano zmniejszenie ruchu o 22 proc.





15:33 KORONAWIRUS W POZNAŃSKIM SZPITALU

W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Poznaniu hospitalizowanych jest 177 pacjentów, w tym u 156 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w piątek na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezydent poinformował, że w jednoimiennym szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu hospitalizowanych jest łącznie 177 osób, z czego 150 pacjentów, to osoby z DPS-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Jaśkowiak wskazał, że wśród osób hospitalizowanych zakażenie koronawirusem potwierdzono u 156 pacjentów; 6 osób wymaga wspomagania respiratorem.

Dotychczas w szpitalnym laboratorium przeprowadzono 3546 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.





15:24 PONAD PÓŁ MILIONA MASECZEK DLA POLSKICH MEDYKÓW

Komisja Europejska przekaże w najbliższych dniach polskim medykom 616 tys. masek ochronnych typu FFP2 - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.









15:15 TŁUMY NA ULICACH MEDIOLANU

Przedstawiciele włoskiego Instytutu Zdrowia i burmistrz Mediolanu wyrazili w piątek zaniepokojenie i oburzenie sytuacją w mieście, gdzie nad kanałami w popularnej dzielnicy Navigli gromadzą się tłumy ludzi; często bez maseczek i lekceważąc nakaz zachowania odległości.

Komentując przedstawiane przez media zdjęcia zatłoczonych deptaków nad mediolańskimi kanałami w dzielnicy lokali gastronomicznych, Giovanni Rezza z krajowego Instytutu Zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że widoki te budzą niepokój.

"Zachęcam kategorycznie do przestrzegania zasad dystansowania społecznego i nakazu noszenia maseczek" - zaznaczył.





15:07 HOLANDIA

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejne 71 osób, stwierdzono też 319 nowych zakażeń koronawirusem - podał w piątek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5359 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 35 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 227 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 42 093 ludzi.





15:01 STARACHOWICE

Pięciu pracowników jednoimiennego szpitala zakaźnego w Starachowicach jest zarażonych koronawirusem.

"Sytuacja ta nie ma wpływu na funkcjonowanie szpitala" - zapewnia rzeczniczka placówki.

Pracownicy zostali odizolowani, a osoby, które miały z nimi kontakt zostały poddane kwarantannie.

Placówka w Starachowicach jest jednoimiennym szpitalem zakaźnym, w którym leczeni są wyłącznie pacjenci zarażeni koronawirusem. Przebywa tam 97 pacjentów.





14:54 PROTEST POGRANICZNIKÓW

Jeżeli rząd nam nie pomoże, to przyjedziemy protestować do Warszawy - ostrzegają mieszkańcy pogranicza.

Ponad stu pracowników transgranicznych domaga się otwarcia przejścia granicznego Bogatynia - Frydlant na Dolnym Śląsku.

Z powodu jego zamknięcia wielu z nich musi przekraczać granicę w oddalonych o prawie 100 kilometrów Jakuszycach.





14:48 ŁÓDŹ ODBIERA BIBLIOTEKI

Od poniedziałku czynne będą filie Biblioteki Miejskiej w Łodzi (BMwŁ). Użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z wypożyczalni, ale w trosce o bezpieczeństwo czytelników oraz ich sprawną obsługę placówka zaleca wcześniejsze zamawianie książek w katalogu on-line.

Jak poinformowała w piątek Joanna Strzelec z biura promocji Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w poniedziałek uruchomione dla czytelników zostanie 25 filii.

"Biblioteki są otwierane ponownie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, które są zgodne z zaleceniami GIS i uwzględniają konieczność ochrony bibliotekarzy oraz czytelników" - zapewniła.





14:42 PGG PODPISAŁO POROZUMIENIE ANTYKRYZYSOWE

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali w piątek porozumienie antykryzysowe z zarządem spółki, zakładające redukcję czasu pracy i wynagrodzeń w firmie w maju br. o 20 proc. Związki zgodziły się na takie rozwiązanie na miesiąc, zamiast proponowanych wcześniej przez zarząd trzech miesięcy.









14:35 FRANCJA O FUNDUSZU POMOCOWYM UE

Francja proponuje utworzenie funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, o wartości 150-300 mld euro - podaje w piątek Reuters, powołując się na dokumenty przesłane przez Paryż do Brukseli.

Francja chce, aby Komisja Europejska wyemitowała obligacje, które pozwolą sfinansować fundusz pomocowy dla UE o wartości 1-2 proc. produktu krajowego netto rocznie, bądź około 150-300 mld euro w latach 2021-2023.

Program byłby częścią pakietów pomocowych, których zadaniem jest osłona gospodarek krajów unijnych przed konsekwencjami recesji wywołanej przez pandemię.





14:29 WIĘŹNIOWIE SZYJĄ MASECZKI DLA POLICJANTÓW

Więźniowie z zakładów karnych w Podlaskiem szyją maseczki ochronne policjantom. Zamówienie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku obejmuje 3,2 tys. sztuk, pierwsza partia ma być gotowa za kilka dni - poinformował w piątek rzecznik dyrekcji okręgowej SW mjr Michał Zagłoba.

W ramach programów resocjalizacyjnych skazani przebywający w placówkach penitencjarnych w Podlaskiem szyją maseczki ochronne dla lokalnych samorządów, instytucji czy służb. Od ponad tygodnia w ramach ministerialnej akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga szyją też maseczki podlaskiej policji - przyznał mjr Zagłoba. Więzienia i areszty dysponują maszynami do szycia, które kupiły m.in. do prowadzenia dla skazanych zawodowych kursów krawiectwa.





14:22 "CHINY SĄ GŁÓWNĄ SIŁĄ DESTABILIZUJĄCĄ ŚWIAT"

Kryzys wywołany przez pandemię pokazuje, że to Chiny są główną siłą destabilizującą świat, i spycha Rosję na drugi plan - pisze w piątek komentatorka "Le Figaro". Dwóch ekspertów uspokaja jednak, że Chiny nieszybko staną się supermocarstwem.

Od objęcia władzy w Rosji przez Władimira Putina, który starał się podzielić Zachód, USA i Europa dość bezskutecznie próbowały stosować wobec Moskwy politykę zbliżenia, a następnie sankcji - podsumowuje w "Le Figaro" Isabelle Lasserre.

W tym czasie nie zauważano agresywnych posunięć Pekinu: polityki wobec Tajwanu, działań Chin na Morzu Południowochińskim, coraz częstszej obecności chińskiej floty na Morzu Śródziemnym. Kryzys koronawirusa ukazał Chiny jako główną siłę destabilizującą świat, spychając Rosję na drugi plan - ocenia Lasserre, powołując się na ekspertów, którzy są przekonani, że niezależnie od tego, kto zostanie następnym prezydentem USA, polityka Waszyngtonu wobec Pekinu nie ulegnie zmianie.





14:15 KRAKÓW OTWIERA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od poniedziałku w Krakowie otwartych zostanie 28 samorządowych żłobków - poinformował w piątek urząd miasta. Dzieci chce posłać do nich 40 proc. rodziców korzystających z tych placówek.

Dużo mniejsze - kilkunastoprocentowe - jest zainteresowanie wznowieniem zajęć w przedszkolach, co w większości tych placówek jest planowane 18 maja.

W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe i osiem, które sprawują opiekę nad dziećmi na zlecenie gminy. Dwie z tych placówek nie zostaną otwarte - do jednej zgłoszono tylko dwoje dzieci, druga mieści się w akademiku i nie ma obecnie możliwości wznowienia jej działalności.





14:07 DO DPS W DRZEWICY WRACAJĄ MIESZKAŃCY

Do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wrócili dziś kolejni mieszkańcy. Ze szpitala w Bełchatowie i w Zgierzu przetransportowano 13 osób. Większość z nich wyzdrowiała z zakażenia koronawiursem, część nie zachorowała.

Na miejscu jest już w sumie 38 mieszkańców. W szpitalach na decyzję ordynatorów o powrocie czekają jeszcze 33 osoby. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma już problemu z zapewnieniem właściwej opieki podopiecznym. Personel wraca z kwarantanny i zajmuje się mieszkańcami. Od początku pojawienia się koronawirusa w DPS-ie w Drzewicy, zmarło 10 osób. Placówka nie będzie uzupełniała liczby pensjonariuszy. Kiedy wszyscy wrócą ze szpitali, DPS będzie liczył 71 mieszkańców.





13:58 OTWIERAJĄ SIĘ KRAKOWSKIE MUZEA

Kolejne krakowskie muzea oraz ich filie otwierają się dla zwiedzających.

Od jutra będzie można zwiedzać między innymi Barbakan, mury miejskie czy Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

W muzeach będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone w związku z trwającym stanem epidemii.





13:51 INDONEZJA PLANUJE LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Władze Indonezji, najciężej doświadczonego państwa regionu, planują od czerwca zacząć proces zdejmowania restrykcji mimo braku oznak słabnięcia epidemii koronawirusa. Tymczasem życie niemal powróciło do normalności w Wietnamie i Tajlandii.

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 336 przypadków zakażeń koronawirusem i 13 zgonów osób zakażonych, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 941, najwięcej wśród państw Azji Południowo-Wschodniej. Koronawirusa zdiagnozowano dotąd u 13,1 tys. pacjentów

Choć liczba nowych rejestrowanych przypadków od miesiąca utrzymuje się na podobnym poziomie 300-400 zachorowań, w piątek władze czwartego najludniejszego kraju świata poinformowały o planach odmrożenia gospodarki od 1 czerwca. Plany te uzależnione są jednak od sytuacji epidemiologicznej.





13:44 TESTY NA KORONAWIRUSA W POLSCE







13:38 KIELCE OTWORZĄ ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Przedszkola i żłobki w Kielcach otwarte będą od wtorku 12 maja. Jednak, jak zaznaczył prezydent Kielc Bogdan Wenta, zaczną działać tylko te, które są już w pełni przygotowane na przyjęcie dzieci.

"Po zgłoszeniu gotowości przez dyrektorów placówek, podjąłem decyzję o otwarciu części placówek oświatowych i opiekuńczych" - poinformował Wenta. Zaznaczył, że uruchomione zostaną wszystkie żłobki samorządowe oraz 28 z 35 przedszkoli. Zamknięte pozostaną przedszkola nr. 5, 27, 29, 30, 31, 34 i 42. Tam kontynuowane są prace związane z ich przygotowaniem do wymogów sanitarnych. Jak zaznaczył Wenta, oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (tzw. zerówki), ze względu na bardzo małe zainteresowanie rodziców, również zostają zamknięte.





13:22 JUDO: ZAWODY ODWOŁANE DO KOŃCA SIERPNIA

Do końca sierpnia nie odbędą się oficjalnie w Europie żadne zawody i zgrupowania judo. "Pierwsze zawody zaplanowano na wrzesień. Będzie to Puchar Europy w Bratysławie" - wyjaśnił dyrektor sportowy Europejskiej Unii Judo Wiesław Błach.

Pandemia koronawirusa COVID-19, tak jak we wszystkich sportach, tak też w judo mocno pozmieniała kalendarz. Błach w rozmowie z PAP zdradził, że w mijającym tygodniu Europejska Unia Judo opracowała nowe terminy zawodów.





13:15 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 229 osób. Oznacza to, że łączna liczba zmarłych wskutek zakażenia koronawirusem wzrosła do 26299 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.



Z szacunków resortu wynika, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba przypadków infekcji SARS-CoV-2 zwiększyła się w Hiszpanii o 1410, do 222857.



Ministerstwo zdrowia przypomniało, że ponownie nastąpił wzrost zakażeń koronawirusem powyżej 1000 przypadków. Podczas poprzedniej doby liczba nowych infekcji wyniosła 996.





13:06 CHINY POPIERAJĄ WHO

Chiny popierają inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), po zakończeniu pandemii, oceny "światowej reakcji" na Covid-19 - powiedziała w piątek rzeczniczka chińskiego ministerstwa sprawa zagranicznych Hua Chunying.

Taka ocena powinna zostać przeprowadzono w sposób "otwarty, przejrzysty i inkluzywny" - dodała Hua.

Podkreśliła, że postępowanie w tej sprawie powinno mieć pełne wsparcie Zgromadzenia Ogólnego WHO i jego rady wykonawczej.





12:55 INDIE: WRACALI Z KWARANTANNY, ZGINĘLI POD KOŁAMI POCIĄGU

W zachodnioindyjskim stanie Maharasztra zginęło 16 robotników powracających do rodzinnych wiosek w czasie ogólnokrajowej kwarantanny. Grupa wyczerpana marszem spała na torach, gdy wjechał w nią pociąg towarowy.

Inspektor policji z Aurangabadu Satish Khetmalas w rozmowie z dziennikiem "The Indian Express" sugeruje, że robotnicy zasnęli na torach z wyczerpania.

"Dwudziestu robotników szło z Jalny do Bhusawalu, który jest oddalony o 150 km. Zatrzymali się po przejściu 45 km na odpoczynek i zasnęli na torach. Pociąg towarowy przejechał ich o 5.15 rano" - powiedział dziennikowi. Z tej grupy 14 osób poniosło śmierć na miejscu, a kolejne dwie zmarły w pobliskim szpitalu.







12:39 ŚWINOUJŚCIE

Ponad 100 osób z branży turystycznej manifestowało w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) przy granicy polsko-niemieckiej. Domagali się m.in. otwarcia granic. Mówili, że nadmorska miejscowość jest w bardzo złej sytuacji bez turystów z Niemiec.

Protest przedstawicieli branży turystyczno-hotelowej, na polsko-niemieckim przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck / Marcin Bielecki / PAP

12:34 WŁOCHY

Do 155 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - ten najnowszy bilans podała Federacja Izb Lekarskich. W minionych godzinach w Lombardii zmarł 73-letni emerytowany lekarz, który powrócił do pracy w związku z epidemią.

12:31 BELGIA

Tylko 6 proc. mieszkańców Belgii ma przeciwciała Covid-19 - wskazują wyniki najnowszego badania przesiewowego w tym bardzo mocno dotkniętym pandemią kraju. W piątek poinformowano o kolejnych 107 ofiarach śmiertelnych i blisko 600 przypadków koronawirusa.

W zeszłym tygodniu przełożono z 18 maja na 8 czerwca możliwość jednodniowych wypadów za miasto czy wyjazdów do drugich domów nad morzem lub w górach. Władze są ostrożne, bo boją się przeniesienia zarazy z jednego miejsca do drugiego.

12:23 BEZ KOLEJNEGO LUZOWANIA OBOSTRZENIA

Od poniedziałku nie będzie kolejnego etapu luzowania ograniczeń i odmrażania gospodarki - ustalili dziennikarze RMF FM. Rząd nie chce od nowego tygodnia łagodzić zakazów, bo jeszcze nie wiadomo, jakie efekty zdrowotne przyniosło na przykład otwarcie w ostatni poniedziałek galerii handlowych.

Najbliższe luzowanie ograniczeń planowane jest 18 maja. Wtedy mają zostać ogródki w barach, restauracjach i kawiarniach. Poluzowane mogą zostać także limity pasażerów w tramwajach i autobusach.





12:16 ANALIZA WHO

WHO ocenia, że w Europie największe tempo wzrostu zachorowań jest obecnie w Rosji, gdzie od prawie tygodnia każdego dnia przybywa średnio 10 tys. zakażeń.

Wielka Brytania odnotowała w Europie największą liczbę zgonów z powodu COVID-19 (ponad 30 tys.).





Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że COVID-19 rozprzestrzenia się także w Afryce. Jeśli pandemii nie uda się tam powstrzymać, to zdaniem ekspertów WHO, koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu roku zaatakuje na kontynencie afrykańskim od 29 do 44 mln ludzi oraz uśmierci od 83 do nawet 190 tys. ludzi.

/ German Reyes / PAP/EPA

12:12 POLACY SPĘDZĄ WAKACJE W KRAJU

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska twierdzi, że w tym roku Polacy spędzą wakacje w kraju. Podczas konferencji prasowej pytany o możliwość wyjazdu na urlop za granicę przyznał, że nie chciałby robić złudnych nadziei.

12:02 WŁOCHY

"To, co dzieje się w Mediolanie, trochę przypomina bombę" - ocenił profesor Massimo Galli z tamtejszego szpitala Sacco. Dodał: "Wiele chorych osób było zamkniętych w domu. Mamy bardzo wysoką liczbę zakażonych, którzy teraz zaczynają krążyć po mieście".

Ordynator oddziału chorób zakaźnych tak skomentował sytuację w stolicy Lombardii w wywiadach, gdy w mediach opublikowano zdjęcia z dzielnicy Navigli. Nad mediolańskimi kanałami, w dzielnicy restauracji i życia rozrywkowego, już w pierwszych dniach złagodzenia restrykcji pojawiły się tłumy. Wiele osób nie ma maseczek i nie przestrzega nakazu zachowania odległości.

/ MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA





11:59 KOREA POŁUDNIOWA

Korea Południowa opanowała lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem, ale w kraju wciąż dochodzi do infekcji w skupiskach. W barach i klubach w Seulu jeden imprezowicz zakaził prawdopodobnie w weekend co najmniej 12 innych osób - podała w piątek agencja Yonhap.

11:50 WIELKOPOLSKA

Na polecenie sanepidu zamknięto Oddział Kardiologiczny w szpitalu w Puszczykowie w Wielkopolsce. Do placówki trafiła pacjentka, która nie wykazywała objawów zakażenia koronawirusem. Wymaz pobrano jednak standardowo - wynik testu potwierdził zakażenie SARS-CoV-2.







11:23 KORONAWIRUS W SPERMIE

W spermie mężczyzn, którzy zachorowali na COVID-19, chińscy specjaliści wykryli koronawirusa SARS-CoV-2. Nie wiadomo jeszcze, czy może dochodzić do zakażenia poprzez kontakty seksualne. Na razie są to jedynie wstępne wyniki badań, a inne tego nie potwierdzają. Przede wszystkim nie wiadomo, czy wykryty w spermie koronawirus jest aktywny i może zakażać.





11:01 ROSJA

W Rosji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 10 699 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 98 osób. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 1 723, liczba infekcji do 187 859.

Ponad połowę nowych przypadków zarejestrowano w Moskwie - 5 846. Mer Siergiej Sobianin powiedział, że z badań przesiewowych wynika, iż zakażeń w stolicy Rosji jest realnie ok. 300 tys., czyli ok. 2 proc. ludności stolicy.

10:56 CHINY

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono jeden nowy lokalny przypadek Covid-19 i 16 nowych infekcji bezobjawowych. Tamtejsze media informują o ożywieniu krajowej konsumpcji po szczytowym okresie zakażeń. Odnotowano wzrost sprzedaży samochodów i urządzeń domowych, a epidemia przyczyniła się do szybkiego wzrostu sprzedaży internetowej.

10:02 NOWE PRZYPADKI

153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci kolejnej osoby z powodu Covid-19. To 57-letni mężczyzna z Raciborza.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (71), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).





09:57 AUSTRALIA

Rząd Australii chce w trzech etapach odmrażać gospodarkę i znieść restrykcje do lipca. Rozluźnianie przepisów związanych z epidemią koronawirusa rozpocznie się od otworzenia bibliotek i restauracji. Australijczycy będą mogli znowu spotykać się rodziną i przyjaciółmi, a dzieci wrócą do szkoły.

W sumie w Australii potwierdzono do tej pory 6,9 tys. przypadków zakażenia, a 97 osób zmarło na Covid-19.

09:54 MEKSYK

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o rekordowo dużym wzroście zakażeń koronawirusem w kraju. Wirusa wykryto u kolejnych 1 982 osób, a 256 osób zmarło w ciągu doby. Łączny bilans to 29,6 tys. przypadków i 2 961 zgonów.

Choć już w ubiegłym tygodniu prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił "zduszenie" epidemii w kraju, liczba nowych zakażeń nadal rośnie w szybkim tempie.



09:39 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia: W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 2 758 osób, a 5 184 wyzdrowiało. Kwarantanną objęto 104 024 osób, a nadzorem epidemiologicznym 17 540.





09:33 PRACA ZDALNA

Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników. Niektóre firmy po zamknięciu wracają do normalnego trybu pracy. Jednak technologiczni giganci Facebook i Google przedłużyli taką możliwość do końca roku.





09:04 UKRAINA

504 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 21 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans infekcji wzrósł do 14 195, a zgonów do 361. 2 706 osób wyzdrowiało.

Ogółem chorobę wykryto u 977 dzieci i 2 758 pracowników medycznych - przekazało Centrum Zdrowia Publicznego. Wśród zmarłych jest 19 pracowników służby zdrowia.

08:54 KORONAWIRUS W ŚLĄSKICH KOPALNIACH

Przykład Śląska pokazuje, że szczyt zachorowań wciąż jest przed nami, a nawet się oddala, w związku z kolejnymi ogniskami choroby w śląskich kopalniach - mówi w rozmowie z Onetem Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Koronawirus dopadł górników i ich rodziny. Obawiam się, że liczba chorych może wzrosnąć dwukrotnie - dodaje.





08:21 WĘGRY

Dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 28 nowych zakażeń, to najmniej od dwóch tygodni - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

08:14 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej dobry w Brazylii zmarło 610 osób i zarejestrowano 9 888 nowych infekcji patogenem.

Brazylię pandemia Covid-19 dotknęła najbardziej ze wszystkich krajów rozwijających się - zauważa agencja Reutera. Brazylijskie banki przewidują, że z tego powodu gospodarka skurczy się w tym roku o 3,8 proc., a organizacje charytatywne twierdzą, że coraz więcej rodzin ogranicza spożywane posiłki, ponieważ ich dochody się wyczerpują.

07:51 NIEMCY

147 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7266.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 24 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Od ponad tygodnia RKI notuje na terenie Niemiec mniej niż 200 zgonów dziennie.





07:43 WAKACJE A KORONAWIRUS

Nasz kraj jest nad Renem przedstawiany jako bezpieczne miejsce na spędzenie tegorocznych wakacji. Jak podaje "Rzeczpospolita", w opinii unijnych ekspertów, Polska - obok Francji, Austrii i Holandii - będzie krajem, który "w tym roku powinien zyskać na popularności wśród turystów z zagranicy".





07:03 "RZ”: BEZPIECZNY WYROK ZZA SZKLANEJ SZYBY

Czas zarazy wymógł przebudowę sal rozpraw. Stół sędziowski ma być oddzielony pleksi albo szkłem, a sędzia ma nosić maseczkę lub przyłbicę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".





06:37 SZPITALE ONKOLOGICZNE WRACAJĄ DO NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI

Szpitale zajmujące się leczeniem onkologicznym działają pomimo trudności spowodowanych koronawirusem. Cały czas wykonuje się w nich zaplanowane zabiegi i przyjmuje nowych chorych. Wprowadzono jednak wiele rozwiązań dotyczących zachowania wymogów sanitarnych, aby chronić pacjentów i personel.

06:00 PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW

Miasteczko protestujących w Warszawie przedsiębiorców zostało w nocy zlikwidowane. Po godzinie 2:00 stołeczni policjanci zatrzymali prewencyjnie wszystkie osoby, które protestowały przed kancelarią premiera.





05:19 KOREA PÓŁNOCNA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował prezydentowi Chin Xi Jinpingowi sukcesu w walce z koronawirusem.

Korea Północna jako jedno z nielicznych państw świata nie zgłosiła żadnego potwierdzonego zakażenia koronawirusem.

05:17 NOTTING HILL CARNIVAL ODWOŁANY

Odwołano tegoroczną edycję Notting Hill Carnival - odbywającego się w Londynie od ponad 50 lat festiwalu kultury karaibskiej. W imprezie co roku brało udział około miliona osób. To pierwszy przypadek, by odbywająca się od 1966 roku w londyńskiej dzielnicy Notting Hill impreza została odwołana.





05:12 USA

Ponad 75,5 tys. Amerykanów zmarło z powodu koronawirusa od początku epidemii; w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 2448. Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc - zauważa agencja AFP.

Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że do rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w całych USA doprowadziły pierwsze niezidentyfikowane przypadki zakażenia w Nowym Jorku, które na początku marca były bardzo liczne - podał w czwartek "New York Times".





05:09 WHO

Według ekspertów WHO, szerokie badania serologiczne przeprowadzone dotychczas w dziewięciu krajach Europy pokazują, że wirus wciąż dotknął niewielką część populacji - ok. 2-3 proc. - co oznacza, że są narażone na "drugą falę" Covid-19.