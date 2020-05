Covid-19 może zabić nawet 190 tysięcy mieszkańców Afryki w pierwszym roku trwania pandemii koronawirusa – ostrzega WHO. Na świecie zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono dotychczas u ponad 3,81 mln ludzi , ponad 267 tys. osób zmarło. Najnowszy bilans w Polsce to 15 047 przypadków zakażenia i 755 zgonów.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





05:19 KOREA PÓŁNOCNA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował prezydentowi Chin Xi Jinpingowi sukcesu w walce z koronawirusem.

Korea Północna jako jedno z nielicznych państw świata nie zgłosiła żadnego potwierdzonego zakażenia koronawirusem.

05:17 NOTTING HILL CARNIVAL ODWOŁANY

Odwołano tegoroczną edycję Notting Hill Carnival - odbywającego się w Londynie od ponad 50 lat festiwalu kultury karaibskiej. W imprezie co roku brało udział około miliona osób. To pierwszy przypadek, by odbywająca się od 1966 roku w londyńskiej dzielnicy Notting Hill impreza została odwołana.





05:12 USA

Ponad 75,5 tys. Amerykanów zmarło z powodu koronawirusa od początku epidemii; w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 2448. Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc - zauważa agencja AFP.

Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że do rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w całych USA doprowadziły pierwsze niezidentyfikowane przypadki zakażenia w Nowym Jorku, które na początku marca były bardzo liczne - podał w czwartek "New York Times".





05:09 WHO

Według ekspertów WHO, szerokie badania serologiczne przeprowadzone dotychczas w dziewięciu krajach Europy pokazują, że wirus wciąż dotknął niewielką część populacji - ok. 2-3 proc. - co oznacza, że są narażone na "drugą falę" Covid-19.