Mamy 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 5 osób. Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech podał się do dymisji. U naszych sąsiadów od kilku tygodni rosną liczby zakażonych SARS-CoV-2. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 30,8 mln ludzi na świecie, a ponad 957,6 tys. osób zmarło. W Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby przeprowadzono ponad milion testów na koronawirusa. W Polsce to 12,2 tysiąca testów w ciągu osttaniej doby. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

- Dymisja ministra zdrowia Czech



- Niemcy boją się "importowanego" koronawirusa z Francji, Holandii i Hiszpanii

10:55 NOWE DANE

Mamy 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 5 osób.

W niedzielę ministerstwo informowało o 910 nowych zakażeniach koronawirusem, w sobotę ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 1000 i wynosiła 1002. W piątek MZ informowało o 757 przypadkach, w czwartek o 837, w środę o 600, a we wtorek o 605 nowych przypadkach.





10:34 Francja

Ministerstwo edukacji Francji zapowiedziało rozluźnienie od wtorku protokołu sanitarnego w szkołach podstawowych i przedszkolach. Placówki nie będą już zamykane po stwierdzeniu pojedynczych przypadków zakażenia koronawirusem.

Według najnowszych oficjalnych danych 89 szkół publicznych i prywatnych jest obecnie zamkniętych we Francji z powodu przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że do szkoły nie chodzi około 5 tys. uczniów.

10:27 Australia

W ciągu ostatniej doby w Australii odnotowano 16 nowych zakażeń koronawirusem i jest to najniższa liczba od początku drugiej fali pandemii w czerwcu. Na Covid-19 zmarły dwie osoby.

"To światełko w tunelu zbliża się z każdym dniem" - powiedział zastępca głównego lekarza Australii Nick Coatsworth komentując najnowsze statystyki dotyczące pandemii.

10:03 Polska

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u dwóch nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - prawdopodobnie po radzie pedagogicznej. Stacjonarne zajęcia w szkole mają być zawieszone do końca tygodnia.

09:55 Polska

Zakażenia koronawirusem wykryto w kolejnych szkołach na Mazowszu. Dzień wolny od nauki jest dziś w Szkole Podstawowej numer 5 w podwarszawskich Ząbkach. Dodatni wynik testu ma tam jeden z pracowników placówki. W budynku trwa dezynfekcja. Od jutra nauka prowadzona będzie tylko przez internet albo hybrydowo.



Co najmniej do końca tygodnia nauczanie zdalne prowadzone będzie w Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie.

Zakażenie potwierdzono tam u jednego z nauczycieli. Część uczniów - przede wszystkim z klas siódmych i ósmych - objętych jest kwarantanną.



09:50 Niemcy

Rosnące liczby nowych zakażeń koronawirusem w krajach takich jak Francja, Austria czy Holandia są niepokojące - ocenił w poniedziałek niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Wcześniej czy później "importowane" z tych krajów infekcje pojawią się w Niemczech - dodał.

W poniedziałek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował, że ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 922 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu Covid-19.

09:48 Ukraina

Na Ukrainie minionej doby zakażenie koronawirusem wykryto u 2675 osób, 26 zainfekowanych zmarło, a wyzdrowiało 672 pacjentów.

Do 31 października będzie trwać na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

08:54 Polska

U trzech pracowników Urzędu Gminy Sieraków w Wielkopolsce potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował zastępca burmistrza Arkadiusz Świderski. W poniedziałek wszyscy pracownicy urzędu, obecni w pracy, mają mieć wykonane testy na obecność SARS-CoV-2.

08:35 Czechy

Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech podał się do dymisji. Jak powiedział, chce stworzyć przestrzeń do rozwiązania problemu pandemii koronawirusa.

W Czechach od kilku tygodni rosną liczby zakażonych SARS-CoV-2, a proponowane przez resort i podległe mu służby rozwiązania sanitarne nie powstrzymują skali rozprzestrzeniania się koronawirusa.

(zdjęcie ilustracyjne) / Ludek Perina / PAP/EPA





07:14 Meksyk

W niedzielę w Meksyku 235 osób zmarło w wyniku Covid-19; w ciągu doby potwierdzono 3542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.

Meksyk jest siódmym krajem z najwyższą liczbą infekcji i czwartym z najwyższą liczbą zgonów na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Indiami. Covid-19 to czwarta przyczyna zgonów w Meksyku, przed nim są choroby serca, cukrzyca i nowotwory.

06:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 922 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i żadnego zgonu.

Najwięcej infekcji w ciągu doby zdiagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.

05:18 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby przeprowadzono ponad milion testów na koronawirusa. To rekordowa liczba.. Według ekspertów jest ona jednak i tak niewystarczająca, by powstrzymać epidemię. Ich zdaniem testy pod kątem SARS-CoV-2 powinny być w USA bardziej powszechne i potrzeba od 6 do 10 milionów takich badań dziennie.

Telewizja NBC, informowała, że liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

05:04 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 16 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 363 kolejne zgony.

Według oficjalnych danych od początku pandemii ten największy kraj Ameryki Południowej zarejestrował ponad 4,5 miliona przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło do tej pory w Brazylii blisko 137 tysięcy osób.