W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 422 nowe zakażenia koronawirusem. Taką informację przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Personel medyczny oraz pacjenci z koronawirusem na oddziale intensywnej terapii OIT Szpitala Modułowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

To o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu. To trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty - mówił w RMF FM Adam Niedzielski, komentując liczbę nowych zakażeń potwierdzonych w ciągu ostatniej doby. Mam nadzieję, że te trzy dni to nie jest początek startu Omikrona - zauważył. Łóżek (szpitalnych - przyp. red.) mamy zajętych blisko 20 tys. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą to jest scenariusz katastroficzny - przyznał.

Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji (...), będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające - stwierdził szef resortu zdrowia, pytany o ewentualne nowe restrykcje.