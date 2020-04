Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 3834 przypadków. Zmarły już 84 osoby - tak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Dziś Niedziela Palmowa – nietypowo obchodzona ze względu na rygory sanitarne spowodowane epidemią koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych tylko w ciągu ostatniej doby zmarły 1224 osoby – w sumie to już 8300 zgonów. Doniesienia z Hiszpanii są jeszcze bardzie dramatyczne – tam zmarły 11 744 osoby.

10:20

Liczba zakażonych koronawirusem w Tokio rośnie kolejną dobę z rzędu. W niedzielę odnotowano kolejny rekord - ponad 130 nowych przypadków - podał tego dnia japoński publiczny nadawca NHK, powołując się na władze stolicy Japonii.



Tym samym liczba zakażonych w Tokio wzrosła do ponad 1000. Jak wskazuje NHK, jest to najwyższy jak dotąd dobowy wzrost potwierdzonych przypadków infekcji w tej 13-milionowej metropolii.





10:10

Minął miesiąc od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce; nadal brak obowiązkowych, cyklicznych testów i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego i brak realnej pomocy dla przedsiębiorców i pracowników - napisała w niedzielę na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.





Jak dodała w swym poście wicemarszałek Sejmu i kandydatka PO na prezydenta, "rząd wiedział o zagrożeniu w styczniu".





10:00

Ministerstwo Zdrowia: 207 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło pięć osób. Dotąd w Polsce stwierdzono 3834 przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarły 84 osoby.





09:56

Udoskonalone wersje masek ochronnych dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem przygotowali naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, łącząc maskę do nurkowania z filtrem hepa. Opracowali też metodę szybszej produkcji przyłbic.

60 takich masek i 100 przyłbic przekazano Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach. "Dla placówki stanowi to nieocenione wsparcie w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, która panuje obecnie w naszym kraju. To już kolejny projekt, dzięki któremu niecodzienne, techniczne rozwiązania mogą służyć lepszej opiece nad pacjentem, co ma tej chwili fundamentalne znaczenie" - powiedział prezes szpitala Przemysław Gliklich.







09:52

Z dnia na dzień praktycznie stracili możliwość prowadzenia biznesu. Zatrudniali ludzi, pracowali nad projektami, realizowali plany budżetowe. Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią, stracili okazje do zarabiania. Nie wszyscy mogą przenieść swoją aktywność do internetu. Branża eventowa, turystyka, hotelarstwo, branża autokarowa nie mają takich możliwości. Rozpoczęli akcję #tarczaniestarcza.







09:48

Po wprowadzeniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa spadek w przewozach regionalnych wyniósł ponad 80 proc., ale nie zlikwidowano żadnego połączenia kolejowego - powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński.



Przypomniał, że spółka wprowadziła, zmniejszyła lub zawiesiła opłaty od najemców powierzchni na dworcach. Podkreślił, że PKP wspomagają zakup sprzętu diagnostycznego.

09:41

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po telekonferencji z szefami lig zawodowych powiedział, że powinny one jak najszybciej wznowić swoje rozgrywki. W USA pandemia koronawirusa zbiera tragiczne żniwo - zarażonych jest już ponad 310 tys. ludzi, zmarło blisko 8,5 tys.

"Chcę, by kibice jak najszybciej wrócili na areny sportowe. Nie jestem w stanie teraz określi dokładnie, kiedy to będzie, nie wymienię konkretnej daty, ale myślę, że to będzie wcześniej niż później. Wiem, że tego właśnie chcą też fani" - zaznaczył Trump.





09:38

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w sobotę skontrolowano 18,2 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 13 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej - poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.





09:31

Zatwierdzony przez Komisję Europejską polski program gwarancji dla firm może przełożyć się na 27 mld euro pożyczek dla polskich firm, co przy obecnym kursie walutowym wynosi ok. 125 mld zł - wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, który widziała PAP.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek opiewający na 22 miliardy euro (ok. 100 mld zł) program polskiego rządu, który ma pomóc firmom mającym problemy z dostępem do kapitału w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

"Te środki wesprą firmy, jeśli chodzi o ich kapitały obrotowe, inwestycje i zapewnienie wystarczającej płynności dla dalszego prowadzenia działalności" - poinformowało Stałe Przedstawicielstwie RP w Brukseli.

09:24

W zmagającym się z epidemią koronawirusa Nowym Jorku odnotowano wzrost włamań - wynika z danych miejscowej policji. Właściciele niektórych sklepów, w tym na prestiżowej Piątej Alei, dla bezpieczeństwa zabijają wejścia i okna wystawowe deskami.

Od 12 do 31 marca włamania w Nowym Jorku zwiększyły się o 75 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Odnotowano ich łącznie 254.

Wzrost w tych policyjnych statystykach przypada na okres, w którym nowojorczycy zmagają się ze śmiercionośną epidemią koronawiursa. Wszystkim firmom, które nie prowadzą w tym czasie niezbędnej działalności, nakazano wstrzymanie pracy.





09:19

Ministerstwo Zdrowia przekazało aktualne dane dotyczące koronawirusa w Polsce. 2434 osoby są obecnie hospitalizowane, kwarantanną objętych zostało 131 888 osób, a 134 osoby wyzdrowiały. Komunikat o aktualnej sytuacji, w tym ewentualnych nowych przypadkach zachorwań zostanie przekazany o godzinie 10.

09:15

Ministerstwo Zdrowia: Przeszliśmy na komunikowanie o nowych zakażeniach koronawirsusem dwa razy na dobę.









09:11

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze, że niedziela 5 kwietnia to ostatni dzień akcji "Lot do Domu". Tego dnia ma przylecieć do kraju siedem samolotów z: Bergen (Norwegia), Dublina (Irlandia), (Wielka Brytania), Londynu i Saint Helier na wyspie Jersey (Wielka Brytania), Pragi (Czechy), Sztokholmu (Szwecja) i Zurychu (Szwajcaria).





09:07

Zaległości branży kosmetycznej i fryzjerskiej wzrosły na koniec marca do 37,7 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średni dług zakładów z sektora beauty to 13 tys. 667 zł.

Jak zaznaczył prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, sytuacja branży beauty jeszcze przed pandemią nie była łatwa, a obecny stan to dla nich "być albo nie być". Właściciele i pracownicy salonów nie mogą teraz świadczyć usług nawet podczas wizyt domowych. W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi na czas epidemii koronawirusa 1 kwietnia zamknięto, jak dodał, ok. 130 tys. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.





09:02

Greckie służby objęły kwarantanną w tym tygodniu drugi ośrodek dla migrantów po uzyskaniu przez jednego z mężczyzn, 53-letniego Afgańczyka, wyniku pozytywnego na obecność koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo do spraw migracji.

Afgańczyk, który został zarażony, mieszka ze swoją rodziną w obozie w Malakasie, ok. 40 km na północ od Aten, wraz z setkami innych migrantów i osób ubiegających się o azyl. Został przewieziony do szpitala w stolicy - informuje agencja Reutera. I dodaje, że dalej będą przeprowadzane testy u osób, z którymi mężczyzna się kontaktował.

08:51

Liczba zmarłych osób, u których stwierdzono koronawirusa, wzrosła na Węgrzech do 34, zaś zakażonych do 733 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii Covid-19.

W ciągu ostatniej doby zmarły dwie osoby - obie powyżej 80. roku życia. Stwierdzono też 55 przypadków zakażenia.

Jak podkreślono, już 66 osób uznano za wyleczone.

08:44

"Naprawdę uważam, że te wybory korespondencyjne są dobre. Mówię ogólnie o wyborach korespondencyjnych, a nie o tym, kiedy te wybory mają się odbyć"- powiedział w wywiadzie dla Magazynu TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski.

08:39

39 osób z Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy jest zarażonych koronawirusem. Pozytywny wynik mają 23 osoby z personelu i 16 podopiecznych placówki - poinformował starosta opoczyński. Zakażonych może być więcej, bo nie ma jeszcze wszystkich wyników pobranych próbek.

Starosta opoczyński Marcin Baranowski poinformował, że badaniom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 poddano w piątek 131 osób z personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Ich wyniki spływają sukcesywnie.

08:31

30 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach - poinformowała państwowa komisja zdrowia. 25 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Trzy kolejne osoby zmarły z powodu Covid-19.

Pięć nowych infekcji stwierdzono w prowincji Guangdong w południowych Chinach - sprecyzowała państwowa komisja zdrowia.

Od początku epidemii liczba osób zakażonych w Chinach wzrosła do 81 669, w tym koronawirusa wykryto u 913 osób z zagranicy.

08:27

"Gdybyśmy nic nie zrobili, to dzisiaj byśmy mieli 8,5 tys. pacjentów zdiagnozowanych na COVID-19" - powiedział w wywiadzie dla Magazynu TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że w szczycie zachorowań zamiast 50 tys. możemy mieć 10 tys. zakażonych.

Szumowski zapytany w Magazynie TVN24 o to, czy ma jakąś dobrą wiadomość, odpowiedział: "jest sprzęt, to jest wiadomość fantastyczna". "Od kilku tygodni trzeba zębami i pazurami walczyć o wszystko w różnych miejscach na świecie, a to w Chinach, a to w Indiach, a to w Stanach. A to wyrywamy coś w Turcji i przywozimy do Polski, bo inaczej byśmy tego nie mieli. To jest notoryczna walka. Ale wiadomość, która mnie bardzo cieszy, jest taka, że już przychodzą duże transporty i już te siedem milionów maseczek mogliśmy porozwozić po szpitalach. Ja chcę wprowadzić już obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, żeby się personel nie zakażał, żeby pacjenci mieli też większe bezpieczeństwo. I już mamy powoli ten komfort, że możemy to zrobić, bo te maseczki zwyczajnie mamy, bo docierają kolejne miliony" - stwierdził minister.

08:18

Co najmniej 8476 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Sobota była kolejnym już w USA dniem z ponad tysiącem ofiar śmiertelnych Covid-19.



08:13

Mieszkająca w Nowym Jorku polska pulmonolog dr Iwona Rawinis porównała rozprzestrzenianie się koronawirusa do rozpędzonego pociągu, którego nie daje się zatrzymać. Wg specjalistki izolacja ma kluczowe znaczenie, a używanie masek, nawet domowego wyrobu, w miejscach publicznych również ogranicza transmisję wirusa.

08:02

Hiszpania domaga się pomocy ze strony Unii Europejskiej w związku z epidemią koronawirusa - oświadczył premier Pedro Sanchez w orędziu transmitowanym w radiu i telewizji.

Szef hiszpańskiego rządu wskazał, że potrzebny jest unijny program pomocy ekonomicznej, na wzór powojennego Planu Marshalla, gdyż wszystkie państwa Wspólnoty doświadczyły trudności w związku z masowymi zachorowaniami na Covid-19.

"Europa musi wyciągnąć wnioski z lekcji, którą dała jej pandemia, pierwsza światowa pandemia, która tak mocno dała się we znaki mieszkańcom naszego kontynentu. Europa nie może tym razem zawieźć" - mówił Sanchez.

Zapowiedział też przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii do 26. kwietnia.





07:54

Paraliż na niemiecko-polskich przejściach granicznych między innymi w Jędrzychowicach. Kierowcy kilkanaście godzin czekali wczoraj na odprawę w 25-kilometrowym korku. Zator udało się rozładować dopiero późnym wieczorem.

07:47

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Niedzieli Palmowej. Z względu na rygory sanitarne, msze św. i nabożeństwa będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje i modlitwę w domach.









07:41

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik zaprasza do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć naszych palm wielkanocnych z hasztagiem #Palma.

"Rygory sanitarne znacznie ograniczają możliwość udziału w mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Natomiast można powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, to Kościół przychodzi do naszych domów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów, ale w sytuacji epidemii musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hasztagiem #Palma" - zaapelował ks. Rytel-Andrianik.





07:35

"Rzeczpospolita" dotarła do powstającego w rządzie nowego pakietu ustaw, zwanych drugą tarczą antykryzysową. Krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS, ma się rozszerzyć, a kontrowersyjne uprawnienia dostanie Poczta Polska - czytamy na stronie rp.pl. Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa ma za zadanie złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

07:31

Produkty przeznaczone dla sportowców USA przygotowujących się do igrzysk w Tokio zostały przekazane do banków żywności w Stanach Zjednoczonych - poinformował Amerykański Komitet Olimpijski. Termin rywalizacji w Japonii został przesunięty o rok z powodu pandemii koronawirusa.

W USA jest już ponad 300 tysięcy zakażonych wirusem SARS-Cov-2, w tym w Nowym Jorku ponad 113 tysięcy. W całym kraju liczba zmarłych przekroczyła 8000.





07:17

Szybką metodę wytwarzania przyłbic ochronnych dla personelu medycznego opracował inżynier ze Szczecina Kamil El Fray. Sposób wykonania osłon z folii do bindowania i taśm transportowych udostępnił w internecie.

Chce on przekazać personelowi medycznemu 500 osłon, których produkcja zajęła weekend. W produkcję przyłbic zaangażowali się też studenci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego inżynier jest absolwentem.





07:10

Słynny piłkarz portugalski Cristiano Ronaldo w czasie pandemii koronawirusa nie może odwiedzać zakładów fryzjerskich. Musi radzić sobie sam. W mediach społecznościowych zamieścił filmik pokazujący, jak jego partnerka pomaga mu przy fryzurze.









06:44

Szef władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana zaapelował do mieszkańców, aby od niedzieli wychodzili z domu wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem. Jak dodał, ponieważ brakuje maseczek, należy użyć każdej możliwej tkaniny.

To pierwszy region we Włoszech, w którym wprowadzono taki obowiązek.





06:42

Pod względem liczby zmarłych osób zakażonych koronawirusem USA plasują się obecnie na trzecim miejscu, po Włoszech i Hiszpanii.

Według prognoz Białego Domu Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Szczyt epidemii - jak przewidują rządowe modele - ma przypadać na połowę kwietnia.

06:36

W Wenecji mistrzynie wioślarstwa Elena Almansi i Giulia Tagliapietra oraz ich koleżanki z zespołu rozwożą na pokładzie łodzi owoce i warzywa oraz inne produkty żywnościowe dla tamtejszych mieszkańców. Robią to bezpłatnie. Mówią, że dzięki temu czują się potrzebne w czasach pandemii.

06:36

Kolejne 17 osób zmarło w Irlandii, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju zwiększyła się do 137. Wykryto też 331 nowych zakażeń, ich liczba od początku epidemii zwiększyła się tym samym do 4604. Zarówno liczba nowych zgonów, jak i nowo wykrytych zakażeń jest mniejsza niż podana w piątek, który był pod tym względem najgorszym dniem od początku epidemii.

06:34

Władze Kamczatki potwierdziły pierwsze dwa przypadki zakażenia nowym koronawirusem w regionie. Chorzy od dawna nie opuszczali Kamczatki. W Rosji, według stanu na 4 kwietnia, odnotowano 4731 przypadków zakażenia koronawirusem i 333 przypadki wyleczenia. Koronawirus najbardziej rozprzestrzenił się w Moskwie - 3357 przypadków. Dotychczas zmarło 45 obywateli Rosji.





06:27

W tym i przyszłym tygodniu dużo ludzi umrze - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Według pochodzących z soboty danych w stanie Nowy Jork odnotowano 3565 przypadków śmiertelnych z powodu Covid-19. Trump ogłosił, że wysyła tam 1000 pracowników medycznych. Będą to m.in. lekarze, pielęgniarki i specjaliści ds. chorób układu oddechowego.