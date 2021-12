Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 tys. 250 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 25 pacjentów z Covid-19. Tylko w ciągu minionych 24 godzin do szpitali trafiło 514 osób z koronawirusem.

(zdjęcie ilustracyjne) / Tino Romano / PAP/EPA

Mamy 13 250 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2116), śląskiego (1638), dolnośląskiego (1408), małopolskiego (1290), wielkopolskiego (1029), pomorskiego (990), zachodniopomorskiego (962), łódzkiego (722), lubuskiego (536), kujawsko-pomorskiego (526), opolskiego (502), podkarpackiego (365), warmińsko-mazurskiego (327), świętokrzyskiego (300), lubelskiego (285), podlaskiego (148).

106 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 8 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 17 osób.





Od wybuchu epidemii w Polsce koronawirusem zaraziło się 3 684 671 osób. Zmarło 85 700 pacjentów z Covid-19.

Hospitalizowanych jest 22 778 chorych, w tym 1989 osób podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 29 listopada, w szpitalach było 26 481 łóżek covidowych, hospitalizowano 20 521 pacjentów.

Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 616 905 osób.

Wyzdrowiało dotąd 3 167 754 zakażonych.





Obostrzenia w Polsce – jakie obowiązują zasady

Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, wprowadziła od 1 grudnia obostrzenia. Mają one obowiązywać do 17 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegał, że "jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".

Obecnie obowiązują restrykcyjne limity 50 proc. obłożenia w kościołach, restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach.

Z 500 do 250 osób zmniejszono limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w weselach, komuniach, konsolacjach, a także podczas dyskotek.

Z kolei limit jedna osoba na 15 m kw. obowiązuje na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach (do tej pory obowiązywał limit jednej osoby na 10 m kw.). Taki sam limit obowiązuje w obiektach handlowych, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.

We wszystkich tych przypadkach do liczby osób nie wlicza się zaszczepionych przeciw Covid-19.