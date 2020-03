Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), 2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. Łącznie w naszym kraju odnotowano 150 zachorowań. Trzy osoby zmarły.

Szpital / Artur Reszko / PAP

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Pierwszy zgon odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, a 14 marca 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie. Szef GIS Jarosław Pinkas informował w sobotę, że jest 13 ozdrowieńców; tym terminem medycznym określa się osoby, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działają restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Ponadto zdecydowano o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób.



W ostatnich dniach zapadły też decyzje o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.