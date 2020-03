Resort zdrowia poinformował dzisiaj o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Toł 70-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w szpitalu w Lublinie i 67-latek, który zmarł w szpitalu w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dzisiaj 249 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wykonane dotychczas testy dały pozytywny wynik u 1638 osób. 18 osób zmarło.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 17 / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Warszawie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

W szpitalu w Lublinie zmarł w 70-letni mężczyzna zakażony korownawirusem - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. To trzeci w Lubelskiem zgon osoby zakażonej. Dotychczas w regionie odnotowano 85 zachorowań.



Strzępka podała w komunikacie prasowym, że 70-letni pacjent z infekcją COVID-19 zmarł w sobotę w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie "w przebiegu niewydolności wielonarządowej". "Mężczyzna został przyjęty do szpitala w Lublinie w ciężkim stanie, z szeregiem chorób współistniejących" - dodała.



Strzępka zaznaczyła, że Lubelski Urząd Wojewódzki nie jest upoważniony do udzielania innych, szczegółowych informacji o zmarłym.



To trzeci w Lubelskiem zgon osoby zakażonej koronawirusem. We wtorek w szpitalu w Puławach zmarł 68-letni proboszcz parafii w Białopolu , a 14 marca w szpitalu w Lublinie zmarł 66-letni mężczyzna z powiatu janowskiego. Wszyscy cierpieli też na przewlekłe choroby współistniejące.

Strzępka poinformowała również o nowym wykrytym w woj. lubelskim zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, potwierdzonym pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Dotyczy to kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu chełmskiego w stanie dobrym, która miała styczność z osobą zakażoną.



Wcześniej Strzępka informowała o sześciu nowych przypadkach koronawirusa. Dotyczą one dwóch kobiet w przedziale wieku 21-40 lat, dwóch kobiet w przedziale wieku 41-60 lat i mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, którzy mieli styczność z osobami zakażonymi oraz mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego. Władze sanitarne ustalają źródło jego zakażenia. "Wszystkie te osoby są w stanie dobrym lub średnim" - zaznaczyła rzeczniczka.



Dotychczas na terenie województwa lubelskiego wykryto w sumie 85 przypadków zakażenia koronawirusem, trzy osoby zmarły.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Lublinie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 70-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - podał resort zdrowia.