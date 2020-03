W Polsce potwierdzono koronawirusa u 156 osób - trzy z nich zmarły. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś decyzję o zawieszeniu krajowych połączeń lotniczych. Zapowiedział też przedstawienie w najbliższych dniach konkretnych działań, które mają pomóc pracownikom i pracodawcom w tym trudnym czasie. We Włoszech odnotowano już ponad 1800 ofiar śmiertelnych koronawirusa. "Zmagamy się z kryzysem nieznanym od czasów powojennych" - przyznał premier tego kraju Giuseppe Conte. Unia Europejska walczy z Donaldem Trumpem o niemiecką firmę, która pracuje nad szczepionką na koronawirusa.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :





WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE. ZOBACZ!





Wideo youtube

Od północy w niedzielę z powodu pandemii koronawirusa zamknięte są granice Polski dla osób podróżujących zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy poddawani są kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.



Sprawdź, które przejścia graniczne są otwarte. <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

16:42

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 6 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych testami laboratoryjnymi. Chodzi o 3 osoby z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osobę z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osoby z woj. śląskiego (Zawiercie).

Resort podał, że pacjenci są w stanie stabilnym.

Łącznie jest 156 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem; trzy osoby zmarły.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Pierwszy zgon odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, a 14 marca 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie.







16:31



Po zeszłotygodniowych problemach z zaopatrzeniem policjantów w środki ochrony osobistej przed koronawirusem - sytuacja powinna się poprawiać.

Takie zapewnienie przekazała Komenda Główna Policji, której przedstawiciele twierdzą, że teraz ochronnego sprzętu nie powinno zabraknąć żadnemu funkcjonariuszowi.

Jak zapewnia reportera RMF FM Krzysztofa Zasadę rzecznik policji Mariusz Ciarka: wcześniej towarów nie było ani w hurtowniach ani u producentów, ani u dostawców, a zapasy z policyjnych magazynów szybko zostały wykorzystane.

Teraz jednak środki ochrony osobistej udało się zamówić, a dużą ich część już wysłać do komend. Nie są to pojedyncze sztuki a tysiące kombinezonów, maseczek i środków dezynfekujących - zapewnia Ciarka.





16:23

Studenci kierunków medycznych odpowiadają na apel władz uczelni i zgłaszają się do pracy w szpitalach

Zrobiło to już niemal 290 osób ze wszystkich kierunków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.





16:17

Pielęgniarki i położne proszą Ministerstwo Zdrowia o wytyczne jak traktować pracowników medycznych, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

Domagają się też natychmiastowych testów na obecność wirusa.

"Tu nie chodzi tylko o ciągłość pracy w szpitalu, ale także bezpieczeństwo naszych rodzin i osób, które spotkamy poza szpitalem" - mówi nam Krystyna Ptok, przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych.

Chodzi przede wszystkim o precyzyjny nakaz, że pracownik medyczny - jeśli miał kontakt z osobą zakażoną zanim była izolowana - trafia na kwarantannę.

"Zajmujemy się pacjentami na salach ogólnych - a dopiero potem okazuje się, ze to osoba zakażona. Nie możemy potem wrócić do zajęć i innych pacjentów" - mówi szefowa Związku Krystyna Ptok.





15:46

"Easter Egg Roll" - czyli wielkanocna, świąteczna impreza na trawniku przed Białym Domem odwołana. Doroczne turlanie jajek nie odbędzie się z powodu epidemii koronawirusa - informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.



15:39

Niemieckie władze poinformowały o zgonie kolejnych trzech osób zarażonych koronawirusem. To zwiększyło łączną liczbę zmarłych do 16.



15:31

Najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy notowały w poniedziałek spadki. WIG po godz. 15 obniżył się o ponad 7,3 proc. w stosunku do otwarcia, WIG 20 - o 6,5 proc. Bardzo silne zniżki cen akcji notowano też na innych giełdach.





15:29

Sąd Najwyższy odwołuje wszystkie posiedzenia do końca marca w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wyjątkiem są tylko posiedzenia, które wymagają niezwłocznego rozpoznania.

15:23

We wtorek w południe odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży ws. sytuacji szpitala wojewódzkiego w tym mieście, który został przekształcony w zakaźny do opieki nad pacjentami z koronawirusem. Protestują przeciwko temu mieszkańcy i personel szpitala.



O zwołanie nadzwyczajnej sesji zawnioskowała w poniedziałek grupa radnych. Władze Łomży chcą na niej wysłuchać wyjaśnień władz województwa podlaskiego: wojewody i marszałka, dlaczego to właśnie szpital w Łomży wyznaczono na tzw. jednoimienny, zakaźny.

15:20



W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kontrole prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania ciężkich wypadków przy pracy - poinformował Główny Inspektorat Pracy.





15:17



Stowarzyszenie WTA, zarządzające kobiecymi turniejami tenisowymi, przedłużyło do 2 maja przerwę spowodowaną pandemią koronawirusa. Do listy odwołanych już imprez dołączyło trzy rozpoczynające się pod koniec kwietnia: w Stuttgarcie, Stambule i Pradze.





15:14

Szymon Hołownia zawiesza kampanię wyborczą - ma ją wznowić, gdy sytuacja w Polsce się unormuje.









15:08



Dzisiaj ruch na drogach spadł w znacznym stopniu na drogach krajowych, ale także na drogach w miastach. To widzimy, więc pozwolę sobie skierować apel do samorządów - do prezydentów, burmistrzów, także i wójtów, którzy zarządzają płatnymi strefami parkingowymi: rozważcie państwo zawieszenie opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji dot. walki z koronawirusem w Polsce. Niech ci, którzy muszą jechać do pracy niekoniecznie korzystają z komunikacji publicznej dla bezpieczeństwa swojego i innych współpasażerów. Niech będą mogli dojechać do pracy samochodem. A często pracują w centrach miast, często pracują na tych obszarach, gdzie obowiązują płatne strefy - dodał minister infrastruktury. Ocenił, że zawieszenie opłat parkingowych w jego ocenie nie będzie wielkim ubytkiem dla samorządów.

15:03



Pomagamy jak możemy - mówią krakowscy restauratorzy, którzy wspierają pracowników słuzby zdrowia. Do szpitali bezpłatnie rozwożą obiady.



Chcemy pomóc tym, którzy walczą za nas wszystkich - deklaruje w RMF FM Tomasz Górzyński z projektu rodzinnerestauracje.pl



Podjęliśmy inicjatywę, aby pomóc szpitalowi, żeby pomagać osobom, które są na pierwszej linii frontu. Założyliśmy sobie 30 dni dowozu codziennego, również w weekendy. Cieszymy się, że możemy pomóc - tłumaczy Górzyński. Jak dodaje, wszystkie dania są wysokoenergetyczne.





14:52

Czy wybory prezydenckie odbędą się w zaplanowanym terminie?

Dzisiaj nie ma planów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich - powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki. Nie ma takiej konieczności. Wiemy, że we Francji np. odbyły się wybory samorządowe i Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska, a więc na chwilę obecną nie mamy takich planów - zauważył.

14:47



Dostawy towarów do Polski są niezagrożone, bo wszystkie te przepisy, które przyjął rząd RP, nie zrywają łańcuchów dostaw, nie zrywają łańcuchów logistycznych - zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nie każą poddać kierowców samochodów ciężarowych w transporcie międzynarodowym jakimś szczególnym procedurom. Dokładnie procedury takie, jak dotychczas plus pomiar temperatury na granicy - to gwarantuje nam, że możemy i w ruchu towarowym międzynarodowym, ale także i autobusowym liczyć na to, że potrzeby Polaków będą wypełnione - tłumaczył.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk / Paweł Supernak / PAP

14:38



O życiu w czasach koronawirusa pisze na blogu nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgen. Polecamy!

"Nawet w samej Wielkiej Brytanii strategia rządu premiera Borisa Johnsona wzbudza kontrowersje. Dopuszcza ona zakażenie koronawirusem nawet 60 procent Brytyjczyków. Możliwe, że więcej. Miałoby to doprowadzić do tzw. "stadnej odporności" Wyspiarzy. To termin, nad którym najbardziej na Wyspach się dyskutuje. Na razie pod uwagę brana jest tylko przymusowa izolacja - na cztery miesiące - ludzi powyżej 70. roku życia. Szkoły, kina, teatry i puby nadal pozostają otwarte".

14:34

Unia Europejska walczy z Donaldem Trumpem o niemiecką firmę, która pracuje nad szczepionką na koronawirusa. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mammer powiedział, że jeszcze dzisiaj szefowa KE Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z szefostwem niemieckiej firmy.

Nieoficjalnie jeden z urzędników Komisji Europejskiej przyznał w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że planowany telefon Ursuli von der Leyen do niemieckiej firmy ma związek z próbą przejęcia jej przez Stany Zjednoczone. Dziennik "Die Welt" informował, że Trump miał zaproponować dużą sumę pieniędzy prezesowi tej niemieckiej firmy, aby ją przejąć i by ewentualna szczepionka była dostępna wyłącznie dla Amerykanów.





14:26



Na froncie walki z koronawirusem spotykamy się dzisiaj wszyscy; społeczeństwo, przedsiębiorcy, pracownicy i także rząd oraz samorządy. Wszyscy odpowiadamy za ograniczenie skutków w przypadku gospodarki i wpływu na społeczeństwo i na zdrowie publiczne - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej dot. działań rządu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To będzie na pewno w przypadku Polaków wielki test, test solidarności - podkreślił premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że trwa akcja powrotu Polaków do domu. To jest największa akcja logistyczna od wielu lat jaka w Polsce wystąpiła; przywozimy Polaków ze stu kilkunastu kierunków świata - mówił Morawiecki. Przypomniał też, że powracających do Polski czeka kwarantanna.





14:20

W najbliższych dniach pokażemy konkretne działania, które rząd wypracował, tak aby pracownicy i pracodawcy otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.



Morawiecki poinformował, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa. Ten pakiet jest potrzebny ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa - mówił.



Szef rządu zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną pokazane "pewne konkretne działania, które rząd wypracował i co do których będziemy jeszcze dopracowywać ostateczne szczegóły, tak żeby i pracownicy z jednej strony, i pracodawcy - z drugiej, otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa".





14:12



Jest sporo niepewności w sprawie rozwoju pandemii i jej wpływu na gospodarkę. Jednak, jak informowaliśmy w piątek, (...) wpływ będzie negatywny. Możliwa jest recesja gospodarcza w 2020 roku. Jak dotąd nie zmieniliśmy naszych prognoz gospodarczy. (...) Pełna prognoza zostanie przedstawiona na późniejszym etapie na początku maja - powiedziała na konferencji w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Marta Wieczorek.





14:01



Wpływ pogody na zaraźliwość nowego koronawirusa nie został potwierdzony - powiedział wicedyrektor wydziału chorób zakaźnych akademickiego szpitala Xiehe w Pekinie Cao Wei. Również Światowa Organizacja Zdrowia przestrzegała, że wiosenne ocieplenie nie wyeliminuje wirusa.

13:57

Warszawski Ursynów bez karetek - donosi dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Baza pogotowia przy ul. Jastrzębowskiego została zamknięta. Powód to kwarantanna w związku z podejrzeniem koronawirusa.





Chory może być pacjent, którym zajmowała się ekipa jednek z tamtejszych karetek. Z tego powodu kwarantanną została objęta cała załoga stacji. Teraz wszyscy czekają na wyniki testu tego pacjenta. Jeśli będzie negatywny, ratownicy wrócą do pracy. Może to potrwać nawet kilkanaście godzin. Do tego czasu wszystkie 3 karetki są uziemione. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, na Ursynów jeździć bedą karetki z innych warszawskich oddziałów, oraz - jeśli będzie trzeba - z Piaseczna.

13:49



Na granicy Portugalii i Hiszpanii wprowadzono kontrole, służące ograniczeniu ruchu pomiędzy oboma iberyjskimi krajami w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa. Co najmniej do 16 kwietnia obowiązywał będzie zakaz przekraczania granicy w celach turystycznych.



Jak poinformował premier Portugalii Antonio Costa, decyzja o wprowadzeniu kontroli granicznych służy ograniczeniu liczby zachorowań na Covid-19 w Portugalii, w związku z licznymi przypadkami osób przybywających do tego kraju z Hiszpanii, gdzie szaleje pandemia.





13:40



"Zdecydowaliśmy o maksymalnym obniżeniu cen paliw na stacjach PKN Orlen" - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach, jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność" - dodał.









13:38

Zawieszone zostały rozgrywki piłkarskie na wszystkich poziomach w Serbii - poinformował tamtejszy związek (FSS). Zainfekowane koronawirusem zostały jego władze, na czele z prezesem Slavisą Kokezą i wiceprezesem Marko Pantelicem.





13:37



We wtorek w ramach operacji #LOTdoDomu, zorganizowanej przez PLL LOT i rząd, do kraju sprowadzeni zostaną Polacy z m.in. Londynu, Malagi, Tbilisi, Dublina i Larnaki. Na środę zaplanowano np. loty z Delhi i Bangkoku. Zapotrzebowanie na kolejne rejsy można zgłaszać na stronie przewoźnika.





13:24



Na Białorusi sytuacja jest stosunkowo spokojna, a Rosja cała płonie od koronawirusa. Tak więc pytanie o to, kto powinien się przed kim zamykać, jest retoryczne - ocenił prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas narady z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Andrejem Raukouem.



W poniedziałek rano rząd Rosji ogłosił, że zamierza zamknąć granicę z Białorusią. Oba kraje tworzą państwo związkowe i dotąd granice pomiędzy nimi były de facto otwarte. Od 2016 r. obowiązują ograniczenia dla obywateli państw trzecich.



13:21



Siedem osób z personelu medycznego, które miały kontakt z pacjentem zarażonym koronawirusem, przebywa obecnie na kwarantannie - poinformował rzecznik prasowy szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz.







13:18



Instytut Staszica rekomenduje nowelizację budżetu oraz - jeśli będzie to konieczne - odejście od zasady w pełni zrównoważonego budżetu. Jak wskazuje, walka ze skutkami epidemii ma większe znaczenie niż doraźne ograniczanie deficytu budżetowego.





13:12



Specjalne telebimy ostrzegające przed zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z hasłem #zostańwdomu pojawiły się na ulicach Gdyni. To inicjatywa władz miasta.



Telebimy pojawiły się w centrum miasta - przy magistracie na al. Piłsudskiego, przy Infoboxie na ul. Świętojańskiej oraz na plaży.





13:08

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans znalazł się na kwarantannie domowej po kontakcie z osobą, u której zdiagnozowano koronawirusa - poinformował rzecznik KE Eric Mamer. Timmermans czuje się dobrze.





13:05



Około 30 proc. wszystkich zgonów na świecie wśród osób zakażonych koronawirusem zanotowano we Włoszech - ogłoszono w dokumencie opublikowanym przez rzymski szpital zakaźny Spallanzani. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 1809 osób.





13:03

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia będzie częściowo obsługiwana przez voicebot'a - inteligentnego asystenta. Zdradził to w rozmowie z Onetem minister cyfryzacji Marek Zagórski.

12:59

To są najbardziej decydujące tygodnie - stwierdził w dzienniku "Corriere della Sera" premier Włoch Giuseppe Conte, odnosząc się do walki swojego kraju z koronawirusem. Zmagamy się z kryzysem nieznanym od czasów powojennych - przyznał.





12:53

Wśród zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych w Ostródzie (warmińsko-mazurskie) jest brytyjski żołnierz z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu



12:51

Dramatyczny apel dyrekcji szpitala im Stefana Żeromskiego w Krakowie, w którym przebywa jedyny jak dotąd pacjent z koronawirusem w Małopolsce. Szpital ma tylko tyle pakietów ochronnych dla personelu, że wystarczy do dzisiejszego wieczora. Jak mówi dyrekcja, potem zostają już tylko modlitwy.

W szpitalu brakuje maseczek, kombinezonów czy nawet płynów do dezynfekcji. Ostatnia dostawa to tylko cztery opakowania takiego płynu - mówi dyrektor szpitala Jerzy Fredriger







12:47

W Łódzkiem przybywa osób objętych nadzorem epidemiologicznym i kwarantanną. Po wykryciu zakażenia u młodej kobiety z orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie, na kwarantannę trafili wszyscy jej członkowie. Z kolei w Filharmonii Łódzkiej zakażony był jeden z bileterów.



12:45

Rząd Hiszpanii wydłuża stan zagrożenia epidemicznego. W poniedziałek przed południem liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wyniosła 8744, zaś zmarłych 297. Oznacza to, że w ciągu doby przybyło w kraju blisko 1000 infekcji oraz dziewięć zgonów. Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje we wspólnocie autonomicznej Madrytu, gdzie zanotowano ponad połowę wszystkich zakażeń koronawirusem w Hiszpanii.

12:41

Polska bierze udział w unijnym wspólnym przetargu na zakup respiratorów i odczynników do testów na koronawirusa - powiedział naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Polska będzie uczestniczyć we wspólnym przetargu po raz pierwszy. Porozumienie o mechanizmie wspólnych zakupów minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał 10 dni temu. Pierwszy przetarg na maseczki i środki ochrony osobistej odbył się więc jeszcze bez Polski.





12:31

Meczet w Rzymie został zamknięty do 3 kwietni. To największa świątynia muzułmańska w Europie, odwiedzana przez tysiące ludzi. Zawieszone tam zostały piątkowe modlitwy.

12:23

Katowiccy dzielnicowi mają za zadanie pomagać samotnym seniorom. Będą kontaktować ich z instytucjami pomocowymi, a w sytuacjach nagłych osobiście pomogą w załatwieniu codziennych niezbędnych czynności, jak zakupy żywności, lekarstw albo dotarcie do lekarza.

Jeśli ktoś nie zna numeru do swojego dzielnicowego, może dzwonić pod numerem tel. 47 851 2555.

To kolejna w woj. Śląskim taka inicjatywa. Samorząd Dąbrowy Górniczej uruchomił od poniedziałku infolinię dla starszych osób. Chodzi o zapewnienie porad, pomocy w zakupach jedzenia i leków oraz zebranie informacji, kto może potrzebować pomocy.

Bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych uruchomił też w Częstochowie tamtejszy Polski Komitet Pomocy Społecznej. Asystenci mają robić zakupy, dowozić posiłki i leki oraz pomagać w przygotowaniu jedzenia. Z usług mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, samotne, niepełnosprawne.

12:23

Bio-bag, czyli komorę izolacyjną do przewozu osób zakażonych koronawirusem, kupiło Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Urządzenie można wykorzystywać wielokrotnie. Jest łatwe do dezynfekcji.

12:16

Cztery miejscowości w rejonie Salerno na południu Włoch zostały objęte przez władze regionu Kampania przymusową kwarantanną z powodu serii zakażeń po zorganizowanych tam rekolekcjach. "Jesteśmy naprawdę oburzeni tym brakiem odpowiedzialności, który doprowadził do dziesiątek przypadków zakażeń" - powiedział szef władz Kampanii Vincenzo De Luca. Poinformował, że do lokalnego oddziału publicznej służby zdrowia skierował wniosek o wszczęcie procedury karnej wobec organizatorów tej inicjatywy religijnej, zwołanej w czasach epidemii.

12:09

Minister zdrowia ogłosił, że zmienia się definicja osoby z wysokiego ryzyka. Wcześniej badane pod kątem zakażenia koronawirusem były m.in. osoby mające kontakt z chorymi; teraz testy będą wykonywane na osobach z objawami.

Dodał, że jeszcze dziś kwarantanną będzie objętych kilkadziesiąt tysięcy osób.





12:07

Z obliczeń WKO wynika, że w Europie jest już ponad 75 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To niemal tyle, co w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 zarejestrowano ok. 81 tys. zainfekowanych osób.





12:04

Co najmniej 1,5 tys. obywateli Belgii utknęło w Maroku w następstwie zawieszenia wszystkich połączeń między tymi dwoma krajami. Chodzi o Belgów, którzy zarejestrowali się na specjalnej platformie internetowej, natomiast rzeczywista liczba jest znacznie większa - podają tamtejsze media.

11:53

Minister Szumowski poinformował, że "przechodzimy w tryb kolejnej drabinki epidemicznej".

"Od tego czasu pacjenci, którzy nawet mają potwierdzony wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przechorować tę chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Oczywiście, tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Tutaj nie ma decyzji administracyjnych. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, personel, pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową - kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalny" - stwierdził



11:48

Obecnie w Polsce działa 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa. To - jak wyjaśnia minister zdrowia - to oznacza zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę.

Minister Łukasz Szumowski powtórzył, że spodziewa się w najbliższym tygodniu powyżej tysiąca pacjentów z dodatnim wynikiem testów.





11:43

Ponad 8 tysięcy osób jest już po kwarantanna w związku z koronawirusem, wobec kilkudziesięciu tysięcy wracających do kraju decyzja o kwarantannie zapadła - informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podkreśla, że na pewno pojawi się wiele nowych osób zarażonych koronawirusem, ale stwierdził też jednocześnie, że w ciągu 7-10 dni tempo wzrostu liczby zachorowań powinno nieco wyhamować - to ma być skutek, m.in. zamknięcia szkół, granic, restauracji, klubów i zakazu dużych zgromadzeń.

11:15

Szósta osoba zakażona koronawirusem w Zachodniopomorskiem to pracownica Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Kobieta nie jest pracownikiem z pierwszej linii kontaktu z klientami, ale podjęto decyzję o dezynfekcji budynku.

11:15

19 szpitali w całym kraju ma być przygotowanych wyłącznie na przyjmowanie pacjentów zakażonych korona wirusem. W Śląskiem są dwie takie placówki: w Raciborzu i Tychach.

W Raciborzu jest ponad 300 łóżek, ale docelowo będzie mogło tam trafić około 400 chorych. W Tychach mowa jest o 250 miejscach. Poza ewentualnymi zakażonymi w takim szpitalu nie będzie leczony nikt inny. Ale to oznacza, że muszę one być przygotowane np. do przeprowadzania specjalistycznych operacji osób zakażonych.

W takim szpitalu muszą też być sale porodowe dla kobiet z podejrzeniem zakażenia. Do tego dochodzą również laboratoria do przeprowadzania testów oraz odpowiednia ilość sprzętu do intensywnej terapii. To również dodatkowe środki ochronne i dezynfekcyjne dla personelu, który musiał także przejść dodatkowe szkolenia.

W tej chwili w szpitalu w Raciborzu jest 5 zakażonych pacjentów.

Z powodu wprowadzonych zmian w Raciborzu od piątku wypisywano bądź przenoszono do innych szpitali leczonych tam pacjentów. W Tychach pacjentów nie przyjmuje się od soboty, a ci, którzy dotąd byli tam leczeni, mają trafić do innych placówek.

11:08

W Bawarii ogłoszono stan katastrofy z powodu koronawirusa. Dla ochrony bawarskiej gospodarki przed skutkami kryzysu władze krajowe utworzyły fundusz pomocowy na kwotę 10 mld euro.

11:06

Polskie elektrownie zwiększają produkcję prądu. To niezbędne, bo wielu z nas przenosi się teraz do pracy domowej. To powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Możemy osiągnąć rekordowe poziomy produkcji i zużycia. Jednocześnie eksperci zapewniają, że prądu nam nie zabraknie. Mamy rezerwę. Pamiętajmy, że prąd kosztuje i na razie rząd nie myśli o obniżkach.

10:59

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę - poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego. Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.





10:42

Poseł KO Tomasz Zimoch wezwał posłów i senatorów do przekazania marcowej diety na zakup nowoczesnego respiratora. Wyliczył, że jeśli 560 parlamentarzystów przekaże po ponad 2,5 tys. zł, uda się zebrać blisko 1,5 mln zł.

"Drodzy parlamentarzyści pokażmy solidarność. Działajmy ponad podziałami" - zaapelował.

Nie wiemy, jaki jest odzew na ten apel.





10:39

W Bahrajnie, gdzie odnotowano dotąd 214 przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną. Jest to zarazem pierwszy zgon w krajach arabskich w rejonie Zatoki Perskiej.



10:39

Niemcy wprowadziły kontrole na swych granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią.

10:35

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę - poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego.

Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.

Przedstawiciele władz służby zdrowia twierdzą, że pełna weryfikacja potencjalnej szczepionki potrwa od roku do 18 miesięcy. Testy rozpoczną się na 45 młodych, zdrowych ochotnikach, przy czym stosowane będą różne dawki.

Kilkanaście grup badaczy na świecie usiłuje obecnie jak najszybciej stworzyć szczepionkę przeciw Covid-19. Co istotne, rozwijają różne typy szczepionek. Niektórzy próbują nawet stworzyć szczepionkę tymczasową, która chroniłaby człowieka przez miesiąc albo dwa, do czasu powstania długotrwałej szczepionki.







10:33

Specjalne wydanie samorządowej gazety, a w niej najważniejsze informacje i porady dla mieszkańców. Tak m.in. władze Sosnowca reagują na wprowadzone w mieście ograniczenia związane z korona wirusem. Wydrukowano 50 tysięcy sztuk miejskiej gazety, która dostarcza jest mieszkańcom.

Poza tym w Sosnowcu wydłużono opłatę podatków z końca marca do końca maja. Jeśli komuś mija miesięczny termin rejestracji samochodu, też może ten czas przekroczyć.

Lada moment zacznie funkcjonować projekt Zdalna Kultura. Mają to być umieszczane w internecie materiały, które mogą zainteresować mieszkańców, np. teatralne zajęcia z dykcji, czytanie książek, czy zaproszenie na wystawę muzealną. Jeśli ktoś trafia na kwarantannę, może skorzystać z telefonicznej rozmowy z psychologiem. Takie osoby mogą też liczyć na dowożenie żywności.

W mieście wprowadzono też m.in. automatyczny system sygnalizacji świetlnych po to, aby na przejściach przez jezdnię piesi nie musieli, jak do tej pory, korzystać ze specjalnych przycisków umożliwiających zmianę świateł.

Miejscy urzędnicy przygotowali też listę restauracji i kawiarni, gdzie oferowane są posiłki "na wynos" - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

10:25

Mamy 79 oddziałów zakaźnych w całej Polsce, które dysponują około trzema tysiącami łóżek. Przekształcając dodatkowe 19 szpitali w ściśle zakaźne zyskujemy około 10 tysięcy łóżek - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz na antenie TVN24 podkreślił, że leczenie koronawirusa przebiega objawowo. "Nie ma w tej chwili na koronawirusa żadnych leków, poza lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi" - zaznaczył.

Rzecznik MZ wskazał, że jeśli zakażony nie ma silnych objawów, które kwalifikowałyby go do leczenia szpitalnego, lekarz może zdecydować, aby kuracja odbywała się w domu. Wskazał, że taką formę leczenia stosują m.in. Francja i Wielka Brytania.





10:16

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka samochodów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach - podobnie jak większość europejskich zakładów produkcyjnych tego koncernu - zawiesiła do 27 marca produkcję.

Dziennie fabryka w Tychach wytwarza średnio 1040 samochodów - dwutygodniowy przestój oznacza ubytek w produkcji rządu kilkunastu tysięcy aut.

10:12

O decyzji szefa rządu poinformował w Polsat News minister kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że decyzja premiera zostanie potwierdzona na poniedziałkowym zespole zarządzania kryzysowego.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

10:07

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem pod warunkiem, że lekcje w szkołach zostaną wznowione najpóźniej po Świętach Wielkanocnych - zapewnia w rozmowie z reporterem RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Pierwsza część egzaminu zaplanowana jest za pięć tygodni - na 21 kwietnia.

Lekcje w szkołach zostały odwołane do przyszłej środy, 25 marca - z możliwością przedłużenia tego terminu.

10:04

Znowu czerwony dzień na światowych giełdach. Raptem godzinę po starcie notowań warszawski indeks WIG20 traci prawie 7 proc. To oznacza, że straty warszawskiej giełdy - liczone od początku roku - przekroczyły już oficjalnie 40 procent.

Zachód Europy też ma silne spadki. Giełda w Paryżu traci 6,5 procent. Frankfurt 6. Mediolan traci 8 procent, a Londyn aż 9 proc.

Jest źle, bo - jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda - przez weekend - gdy giełdy nie działały - prawie cała Europa podjęła decyzje o zamknięciu granicy, wielu sklepów, restauracji i barów. Zamyka się wiele fabryk. Do tego Włochy i Hiszpania ogłosiły rekordowy wzrost liczby zachorowań.

09:58

Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki.

09:54

Ok. 5 godzin trzeba czekać na wjazd do Polski z Litwy przez przejście graniczne w Budzisku (Podlaskie). To wewnętrzna granica UE i jedyne drogowe przejście graniczne z Litwą.

Na granicy z Białorusią, czyli zewnętrznej granicy unijnej, odprawy graniczne pojazdów w województwie podlaskim prowadzone są na drogowych przejściach w Kuźnicy i Bobrownikach. W Kuźnicy rano nie było kolejki aut osobowych. Wyjazd ciężarówek odbywał się na bieżąco, na wjazd trzeba było czekać 4 godziny. W sąsiednich Bobrownikach również była kolejka tirów - na wyjazd z Polski trzeba było czekać 14 godzin, na wjazd 10 godzin.

09:49

Ponad 40 uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Łęczycy (Łódzkie) przebywa na kwarantannie w murach swojej szkoły. Młodzież i opiekunowie spędzą tam dwa tygodnie, po tym, jak wrócili z praktyk w Hiszpanii. Jak zapewnia starosta łęczycki, ich stan jest dobry i nie mają objawów zakażenia koronawirusem. Do Polski wrócili w sobotę późnym wieczorem autokarem.

W szkole nie ma internatu, ale - jak zapewniają władze ZSP nr 1 i starosta łęczycki Janusz Mielczarek - miejsce kwarantanny zostało wcześniej przygotowane na przebywanie w niej przez dłuższy czas uczniów - mają oni zapewnione m.in. jedzenie oraz miejsce do spania.

09:45

Ponad 5 godzin muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Kolejki tworzą się też w Kodowie-Słony na granicy z Czechami - podały służby graniczne.

09:40

Duże korki powstały na przejściu granicznym Cieszynie-Boguszowicach. Kierowcy tirów napotkają utrudnienia na wjazdach do Cieszyna zarówno od ul. Katowickiej - wjazd od Hażlacha, ul. Bielskiej - od Gumnej, jak i na trasie S-52.

W Pawłowicach policja kieruje już tiry na Skoczów, by zgrupować ich ruch na głównych drogach.

Osobom podróżującym do Cieszyna zalecane jest korzystanie z alternatywnych dróg: z Pogwizdowa ul. Frysztacką, z Bażanowic ul. Wiślańska, z Puńcowa ul. Cieszyńską.

Podróżujący służbowo bądź zawodowo do Czech, mogą skorzystać z przejścia granicznego na Moście Przyjaźni. Obowiązuje tam jednak tylko ruch pieszy.

09:33

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono na oddziale zakaźnym kaliskiego szpitala. To 85-letni pacjent z wielkopolskiego Krotoszyna - przekazał rzecznik prasowy szpitala w Kaliszu Paweł Gawroński.

09:29

Około doby wynosi czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku (Lubelskie). Kolejki są także na innych przejściach granicznych w regionie z Ukrainą i Białorusią.

Jak informują służby graniczne na portalu granica.gov.pl w poniedziałek rano czas oczekiwania ciężarówek na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosił 25 godzin, a w Hrebennem - 10 godzin. Na wyjazd na Białoruś przez Koroszczyn-Kukuryki kierowcy ciężarówek musieli czekać 6 godzin.

Kolejka tirów przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku, na drodze krajowej nr 12, miała 13 km długości i sięgała miejscowości Brzeźno. Przed Hrebennem, na drodze krajowej nr 17, była 2-kilometrowa kolejka do miejscowości Potoki. Natomiast przed Koroszczynem, w ciągu drogi krajowej nr 68, kolejka miała długość wynosiła 4,2 km.

09:26

Na dziś nie ma powodów, żeby mówić o przesunięciu wyborów - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. "Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać" - powiedział wicepremier. Jego zdaniem, nie można wprowadzać pewnych rozwiązań "na wyrost", bo np. w przypadku stanu wyjątkowego, chodzi nie tylko o przesunięcie wyborów, ale też np. o ograniczenie praw obywatelskich, czyli środki "bardziej uciążliwe od tych które zostały wprowadzone".

09:24

Ruch samochodów osobowych na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej odbywa się płynnie. Natomiast na przekroczenie granicy oczekuje ok. 400 tirów.

Kolejka samochodów, busów i autobusów w Korczowej na zdjęciu z 15 marca / Darek Delmanowicz / PAP





09:18

Rząd będzie dziś pracował nad serią działań antykryzysowych dla przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że z powodu koronawirusa i zamknięcia dużej części światowej gospodarki czeka nas fala bankructw.

Jakich dokładnie działań się spodziewać? Po pierwsze to będzie pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców. Zakłada na przykład odroczenie konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli skarbówka i ZUS będą zgadzać się na czasową przerwę w opłacaniu należności. W skrajnych przypadkach będzie to nawet umorzenie należności - informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda.

Drugim elementem specustawy antykryzysowej ma być wsparcie ludzi pozostawionych bez wynagrodzenia. Rząd nie zdradza szczegółów, ale ma się pojawić jakaś forma zasiłków dla ludzi samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych.

Poza rządem warto dziś patrzeć także na banki. W południe mają ogłosić, na jakich zasadach będą się zgadzać przerwę w spłacaniu kredytów.

09:15

Dwie kolejne osoby z zakażeniem koronawirusem zdiagnozowano na terenie woj. Śląskiego, Jak przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska to dwaj obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, zakażenie jednego z nich zdiagnozowano w Tychach, drugiego - w Cieszynie. Stan obu jest dobry.





09:02

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięty został w Karkonoszach szlak grzbietowy, przebiegający po polsko-czeskiej granicy. Nie można też wejść na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy.



08:55

Ministerstwo Zdrowia informuje: mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; łącznie jest ich 150.

"Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy)" - podano.

"2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 150. Trzy osoby zmarły.





08:27

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 15. roku życia? Wicepremier Jacek Sasin rozwiewa nadzieje rodziców: Nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych.

"Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było zrekompensować wszystkim obywatelom straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego nie da się zrobić. Te straty będą: dla firm i obywateli. Musimy się z tym liczyć" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sasin, który jest ministrem aktywów państwowych. “Ta poprawka nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko populistycznymi, bez możliwości finansowych" - zaznaczył.

08:24

Długie kolejki są na naszej zachodniej granicy, przed wjazdem do Polski. Kierowcy czekający po niemieckiej stronie w Świecku, stoją w kolejce około czterech godzin. Nieco krócej jest w Olszynie na południu regionu. Tam oczekiwanie zajmuje teraz około 3 godzin. Jeszcze dalej na południe już na Dolnym Śląsku w Jędrzychowicach kierowcy czekają prawie 6 godzin. W Świecku i Jędrzychowicach kierowcy są obsługiwani na trzech pasach, z czego jeden jest dedykowany tylko tirom.

08:22

Granicę z Ukrainą można przekroczyć tylko w trzech miejscach: w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Największy rudych zanotowano w Korczowej, jeszcze wczoraj na wjazd do Polski czekało wiele samochodów. Sytuacja już się ustabilizowała, teraz za to na wjazd na Ukrainę czeka około pół tysiąca ciężarówek i kilkadziesiąt autobusów. Jak informują służby, nie ma kolejek na przejściach w Dorohusku i Hrebennem.

08:16

"Najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierać pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale też osób samozatrudnionych" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

“To nie jest tak, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby jak najwięcej firm uratować. Tych, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy"- stwierdził gość Roberta Mazurka.





08:00

Niemiecki klub piłkarski Union Berlin w trakcie kryzysu spowodowanego szerzącym się koronawirusem i zawieszeniem Bundesligi zaprasza kibiców na stadion, ale wirtualnie. Do kupienia przez internet są kiełbaski z grilla i piwo. Cena: 2,5 euro. "Przecież nie może być tygodnia bez futbolu" - napisano na stronie klubu. Akcję zainspirowali sami kibice chcący pomóc w tym trudnym czasie.

07:58





Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega: musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wyniki liczby osób zakażonych koronawirusem.

07:26

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa. Znany dziennikarz Joaquin Lopez-Doriga poinformował na Twitterze, iż biznesmen Jose Kuri zmarł po zdiagnozowaniu u niego koronawirusa, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku.

07:08

Granicę z Czechami w województwie śląskim można przekraczać w 4 miejscach. Nasz dziennikarz Marcin Buczek sprawdził o poranku, że Cieszyn-Boguszowice, Gorzyczki oraz Nowe Chałupki to niestety korki i zatory. Stoją w nich głównie kierowcy ciężarówek. Dziś rano wzrosła tam też liczba aut osobowych, bo przez granicę przejechać chcą ci, którzy w rejonie przygranicznym pracują w Czechach. Do tej pory mogli korzystać z bocznych, lokalnych dróg. Teraz poza 4 wyznaczonymi miejscami, przez granicę przejechać się nie da.

07:05

Kierowcy jadący do Polski od strony Niemiec muszą liczyć się z oczekiwaniem w kolejce, ta w Kołbaskowie na autostradzie A6 ma pół kilometra długości, w Świecku na A2 około 8 kilometrów - ostrzega reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Osoby, z rejonów przygranicznych, które jadą do pracy, powinny wyjechać wcześniej i pamiętać o zabraniu ze sobą jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że do Polski chcą wjechać w celach zawodowych, np. umowy o pracę. Szczegółowo kontrolowani są też pasażerowie promów ze Skandynawii, a obcokrajowcy, o ile nie są kierowcami tirów, nie są wpuszczani do Polski.





7:00

Wszyscy turyści przebywający na niemieckim wybrzeżu mają wracać do domu. O dziś wszystkie wyspy na Morzu Północnym oraz na Bałtyku zostają zamknięte - donosi "Bild". Nie dotyczy to mieszkańców, którzy pracują na lądzie. Oni będą mogli się przemieszczać.

/ FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

06:42

Rzecznik pacjentów ostrzega - korzystanie z "alternatywnych" metod walki z koronawirusem jest niebezpieczne.

06:40

Żadna z osób, u których w czasie weekendu w Polsce zdiagnozowano koronawirusa nie jest w stanie ciężkim lub zagrażającym życiu. Takie zapewnienie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz usłyszał o poranku w Ministerstwie Zdrowia.

W sumie w naszym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 125 osób. Trzy z nich zmarły.

Najwięcej zakażeń jest w centralnej Polsce. Na Mazowszu i w województwie łódzkim potwierdzono odpowiednio 22 i 19 przypadków. Wciąż są dwa województwa, gdzie nie ma ani jednego chorego: to podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Coraz szybciej rośnie liczba osób zdrowych, które są objęte obowiązkową kwarantanną. W całym kraju jest ich już ponad siedem i pół tysiąca.

06:34

Na całej granicy ze Słowacją od wczoraj czynne są tylko dwa przejścia graniczne - w Barwinku i Chyżnem. Na obu przejściach granicznych ruch odbywa się na bieżąco i nie ma mowy o jakimkolwiek oczekiwaniu na odprawę - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Straż Graniczna przyznaje, że ruch jest tam minimalny. W Chyżnem wczoraj do 21:00 do odprawy zgłosiło się zaledwie 146 osób w 134 pojazdach, a w Barwinku do 15:00 176. To oznacza, że na tych przejściach w ciągu godziny pojawia się średnio odpowiednio 6 i 11 pojazdów.

06:27

Sklepy nie zostaną zamknięte - deklaruje rząd. Jednak wyzwaniem jest utrzymanie pełnych półek - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". "Handel stanął przed wyzwaniem: Polacy robią zapasy w obawie przed wirusem i półki sklepowe pustoszeją. No i - tak jak w innych branżach - wielu pracowników wzięło wolne, by zapewnić opiekę dziecku" - zauważa gazeta.

W artykule czytamy, że "mimo problemów z zatowarowaniem i obsadą, sieci handlowe nie zamierzają zamykać placówek, a handlowcy mają pomysł, jak usprawnić proces dystrybucji towarów do sklepów, które działają". Chodzi o możliwość zatowarowania placówek w niedzielę.

05:54

Z powodu zagrożenia koronawirusem do końca marca w sądach w całym kraju nie odbędzie się większość rozpraw i posiedzeń - zostaną one przełożone na późniejsze terminy. Odbywać mają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przesunięte na inny termin.

Jednocześnie wiele sądów zaleca na swych stronach internetowych, aby w marcu z poszczególnymi sekretariatami wydziałów kontaktować się telefonicznie. W sądach ograniczona będzie także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.

05:51

Słowacki premier Peter Pellergini ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Ma on przede wszystkim dotyczyć szpitali i ich personelu. Pracownicy szpitali nie będą mogli odmówić pracy i przeniesienia w inne miejsce. Od dziś zamknięte będą niemal wszystkie sklepy, poza spożywczymi, aptekami, drogeriami i tymi z karmami dla zwierząt. Rusza też dystrybucja maseczek ochronnych wśród obywateli. Rząd Słowacji zamówił ich 30 milionów. Na Słowacji, która liczy niespełna 5 i pół miliona mieszkańców odnotowano 61 przypadków zakażanie nowym koronawirusem.

05:44

Ponad 7500 Polaków jest w domach na obowiązkowej kwarantannie. Ta liczba będzie rosnąć. Rząd przewiduje, że niedługo - wraz z kolejnymi powrotami z innych krajów - sięgnie kilkudziesięciu albo nawet stu tysięcy. Rośnie też liczba osób objętych nadzorem sanepidu. W całym kraju jest ich już prawie 26 000.

05:33

Irlandia zamyka wszystkie puby i bary w związku z pandemią koronawirusa. Już w czwartek zamknęła wszystkie szkoły oraz placówki opieki nad dziećmi i zakazała zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i powyżej 500 osób na otwartym powietrzu, ale puby i bary pozostawały do tej pory czynne.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji rząd podjął w reakcji na publikowane w trakcie weekendu w internecie nagrania wideo, pokazujące bawiących się ludzi w zatłoczonych pubach. Minister zdrowia Simon Harris na Twitterze określił to jako "zniewagę" dla wysiłków pracowników służby zdrowia. "Niedaleko stąd pielęgniarki i lekarze pracują, aby ograniczyć wpływ globalnej pandemii. Wszyscy pracują 24 godz./dobę" - napisał Harris zamieszczając na swoim profilu nagranie z jednego z pubów.





05:28

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych. Czechom wolno też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone. Rząd Czech zakazał też działalności hoteli oraz przewozów taksówkami. Wyjątkiem są przewozy posiłków lub zamówionych zakupów

Czechy są po Włoszech, Hiszpanii i Austrii czwartym krajem w Europie, który przyjął takie rozwiązania.

W kraju tym zanotowano dotąd 293 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

05:22

LOT wysyła kolejne 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą. Polacy wracać będą m.in. z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, czy Hiszpanii.

05:15

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie planuje masowych szczepień w związku z koronawirusem. To kolejny fake news - podkreśla. Resort prosi, by nie logować się na strony podawane w SMS-ach, w których mowa jest o konieczności wniesienia opłat. Wcześniej MZ poinformowało nie rozsyła żadnych esemesów dotyczących wsparcia żywieniowego.

05;10

Epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny przyszłego roku i może doprowadzić do hospitalizacji 7,9 mln osób. Tak wynika z poufnego dokumentu Public Health England (PHE), o którym pisze poniedziałkowy "The Guardian". Sugeruje on również, że szefowie służby zdrowia przygotowują się na to, że aż do 80 proc. Brytyjczyków zarazi się koronawirusem w tym czasie.