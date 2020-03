W Polsce potwierdzono koronawirusa u 150 osób. Do tej pory z powodu wywoływanej przez niego choroby zwanej Covid-19 zmarły trzy osoby. W skali globalnej jest to 6400 ludzi. Z danych WHO wynika, że na całym świecie kwarantannie poddanych są dziesiątki milionów ludzi - w Polsce każdy, kto wjeżdża do kraju. Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie zmarło już 1800 osób.

Od północy w niedzielę z powodu pandemii koronawirusa zamknięte są granice Polski dla osób podróżujących zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy poddawani są kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.



09:02

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięty został w Karkonoszach szlak grzbietowy, przebiegający po polsko-czeskiej granicy. Nie można też wejść na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy.



08:55

Ministerstwo Zdrowia informuje: mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; łącznie jest ich 150.

"Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy)" - podano.

"2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 150. Trzy osoby zmarły.





08:27

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 15. roku życia? Wicepremier Jacek Sasin rozwiewa nadzieje rodziców: Nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych.

"Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było zrekompensować wszystkim obywatelom straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego nie da się zrobić. Te straty będą: dla firm i obywateli. Musimy się z tym liczyć" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sasin, który jest ministrem aktywów państwowych. “Ta poprawka nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko populistycznymi, bez możliwości finansowych" - zaznaczył.

08:24

Długie kolejki są na naszej zachodniej granicy, przed wjazdem do Polski. Kierowcy czekający po niemieckiej stronie w Świecku, stoją w kolejce około czterech godzin. Nieco krócej jest w Olszynie na południu regionu. Tam oczekiwanie zajmuje teraz około 3 godzin. Jeszcze dalej na południe już na Dolnym Śląsku w Jędrzychowicach kierowcy czekają prawie 6 godzin. W Świecku i Jędrzychowicach kierowcy są obsługiwani na trzech pasach, z czego jeden jest dedykowany tylko tirom.

08:22

Granicę z Ukrainą można przekroczyć tylko w trzech miejscach: w Korczowej, Dorohusku i Hrebenne. Największy rudych zanotowano w Korczowej, jeszcze wczoraj na wjazd do Polski czekało wiele samochodów. Sytuacja już się ustabilizowała, teraz za to na wjazd na Ukrainę czeka około pół tysiąca ciężarówek i kilkadziesiąt autobusów. Jak informują służby, nie ma kolejek na przejściach w Dorohusku i Hrebenne.

08:16

"Najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierać pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale też osób samozatrudnionych" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

“To nie jest tak, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby jak najwięcej firm uratować. Tych, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy"- stwierdził gość Roberta Mazurka.





08:00

Niemiecki klub piłkarski Union Berlin w trakcie kryzysu spowodowanego szerzącym się koronawirusem i zawieszeniem Bundesligi zaprasza kibiców na stadion, ale wirtualnie. Do kupienia przez internet są kiełbaski z grilla i piwo. Cena: 2,5 euro. "Przecież nie może być tygodnia bez futbolu" - napisano na stronie klubu. Akcję zainspirowali sami kibice chcący pomóc w tym trudnym czasie.

07:58





Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega: musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wyniki liczby osób zakażonych koronawirusem.

07:26

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa. Znany dziennikarz Joaquin Lopez-Doriga poinformował na Twitterze, iż biznesmen Jose Kuri zmarł po zdiagnozowaniu u niego koronawirusa, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku.

07:08

Granicę z Czechami w województwie śląskim można przekraczać w 4 miejscach. Nasz dziennikarz Marcin Buczek sprawdził o poranku, że Cieszyn-Boguszowice, Gorzyczki oraz Nowe Chałupki to niestety korki i zatory. Stoją w nich głównie kierowcy ciężarówek. Dziś rano wzrosła tam też liczba aut osobowych, bo przez granicę przejechać chcą ci, którzy w rejonie przygranicznym pracują w Czechach. Do tej pory mogli korzystać z bocznych, lokalnych dróg. Teraz poza 4 wyznaczonymi miejscami, przez granicę przejechać się nie da.

07:05

Kierowcy jadący do Polski od strony Niemiec muszą liczyć się z oczekiwaniem w kolejce, ta w Kołbaskowie na autostradzie A6 ma pół kilometra długości, w Świecku na A2 około 8 kilometrów - ostrzega reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Osoby, z rejonów przygranicznych, które jadą do pracy, powinny wyjechać wcześniej i pamiętać o zabraniu ze sobą jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że do Polski chcą wjechać w celach zawodowych, np. umowy o pracę. Szczegółowo kontrolowani są też pasażerowie promów ze Skandynawii, a obcokrajowcy, o ile nie są kierowcami tirów, nie są wpuszczani do Polski.





7:00

Wszyscy turyści przebywający na niemieckim wybrzeżu mają wracać do domu. O dziś wszystkie wyspy na Morzu Północnym oraz na Bałtyku zostają zamknięte - donosi "Bild". Nie dotyczy to mieszkańców, którzy pracują na lądzie. Oni będą mogli się przemieszczać.

/ FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

06:42

Rzecznik pacjentów ostrzega - korzystanie z "alternatywnych" metod walki z koronawirusem jest niebezpieczne.

06:40

Żadna z osób, u których w czasie weekendu w Polsce zdiagnozowano koronawirusa nie jest w stanie ciężkim lub zagrażającym życiu. Takie zapewnienie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz usłyszał o poranku w Ministerstwie Zdrowia.

W sumie w naszym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 125 osób. Trzy z nich zmarły.

Najwięcej zakażeń jest w centralnej Polsce. Na Mazowszu i w województwie łódzkim potwierdzono odpowiednio 22 i 19 przypadków. Wciąż są dwa województwa, gdzie nie ma ani jednego chorego: to podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Coraz szybciej rośnie liczba osób zdrowych, które są objęte obowiązkową kwarantanną. W całym kraju jest ich już ponad siedem i pół tysiąca.

06:34

Na całej granicy ze Słowacją od wczoraj czynne są tylko dwa przejścia graniczne - w Barwinku i Chyżnem. Na obu przejściach granicznych ruch odbywa się na bieżąco i nie ma mowy o jakimkolwiek oczekiwaniu na odprawę - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Straż Graniczna przyznaje, że ruch jest tam minimalny. W Chyżnem wczoraj do 21:00 do odprawy zgłosiło się zaledwie 146 osób w 134 pojazdach, a w Barwinku do 15:00 176. To oznacza, że na tych przejściach w ciągu godziny pojawia się średnio odpowiednio 6 i 11 pojazdów.

06:27

Sklepy nie zostaną zamknięte - deklaruje rząd. Jednak wyzwaniem jest utrzymanie pełnych półek - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". "Handel stanął przed wyzwaniem: Polacy robią zapasy w obawie przed wirusem i półki sklepowe pustoszeją. No i - tak jak w innych branżach - wielu pracowników wzięło wolne, by zapewnić opiekę dziecku" - zauważa gazeta.

W artykule czytamy, że "mimo problemów z zatowarowaniem i obsadą, sieci handlowe nie zamierzają zamykać placówek, a handlowcy mają pomysł, jak usprawnić proces dystrybucji towarów do sklepów, które działają". Chodzi o możliwość zatowarowania placówek w niedzielę.

05:54

Z powodu zagrożenia koronawirusem do końca marca w sądach w całym kraju nie odbędzie się większość rozpraw i posiedzeń - zostaną one przełożone na późniejsze terminy. Odbywać mają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przesunięte na inny termin.

Jednocześnie wiele sądów zaleca na swych stronach internetowych, aby w marcu z poszczególnymi sekretariatami wydziałów kontaktować się telefonicznie. W sądach ograniczona będzie także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.

05:51

Słowacki premier Peter Pellergini ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Ma on przede wszystkim dotyczyć szpitali i ich personelu. Pracownicy szpitali nie będą mogli odmówić pracy i przeniesienia w inne miejsce. Od dziś zamknięte będą niemal wszystkie sklepy, poza spożywczymi, aptekami, drogeriami i tymi z karmami dla zwierząt. Rusza też dystrybucja maseczek ochronnych wśród obywateli. Rząd Słowacji zamówił ich 30 milionów. Na Słowacji, która liczy niespełna 5 i pół miliona mieszkańców odnotowano 61 przypadków zakażanie nowym koronawirusem.

05:44

Ponad 7500 Polaków jest w domach na obowiązkowej kwarantannie. Ta liczba będzie rosnąć. Rząd przewiduje, że niedługo - wraz z kolejnymi powrotami z innych krajów - sięgnie kilkudziesięciu albo nawet stu tysięcy. Rośnie też liczba osób objętych nadzorem sanepidu. W całym kraju jest ich już prawie 26 000.

05:33

Irlandia zamyka wszystkie puby i bary w związku z pandemią koronawirusa. Już w czwartek zamknęła wszystkie szkoły oraz placówki opieki nad dziećmi i zakazała zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i powyżej 500 osób na otwartym powietrzu, ale puby i bary pozostawały do tej pory czynne.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji rząd podjął w reakcji na publikowane w trakcie weekendu w internecie nagrania wideo, pokazujące bawiących się ludzi w zatłoczonych pubach. Minister zdrowia Simon Harris na Twitterze określił to jako "zniewagę" dla wysiłków pracowników służby zdrowia. "Niedaleko stąd pielęgniarki i lekarze pracują, aby ograniczyć wpływ globalnej pandemii. Wszyscy pracują 24 godz./dobę" - napisał Harris zamieszczając na swoim profilu nagranie z jednego z pubów.





05:28

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych. Czechom wolno też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone. Rząd Czech zakazał też działalności hoteli oraz przewozów taksówkami. Wyjątkiem są przewozy posiłków lub zamówionych zakupów

Czechy są po Włoszech, Hiszpanii i Austrii czwartym krajem w Europie, który przyjął takie rozwiązania.

W kraju tym zanotowano dotąd 293 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

05:22

LOT wysyła kolejne 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą. Polacy wracać będą m.in. z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, czy Hiszpanii.

05:15

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie planuje masowych szczepień w związku z koronawirusem. To kolejny fake news - podkreśla. Resort prosi, by nie logować się na strony podawane w SMS-ach, w których mowa jest o konieczności wniesienia opłat. Wcześniej MZ poinformowało nie rozsyła żadnych esemesów dotyczących wsparcia żywieniowego.

05;10

Epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny przyszłego roku i może doprowadzić do hospitalizacji 7,9 mln osób. Tak wynika z poufnego dokumentu Public Health England (PHE), o którym pisze poniedziałkowy "The Guardian". Sugeruje on również, że szefowie służby zdrowia przygotowują się na to, że aż do 80 proc. Brytyjczyków zarazi się koronawirusem w tym czasie.