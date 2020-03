Od północy zamknięte zostały granice Polski dla przyjeżdżających cudzoziemców. Zablokowane zostały międzynarodowe połączenie lotnicze i kolejowe, ruch na niektórych przejściach granicznych został zawieszony, przywrócone zostały kontrole na granicy państwowej z krajami członkowskimi UE: Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą. To efekt wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. W naszym kraju wykryto 111 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły, 13 wyzdrowiało. Najważniejsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa znajdziecie w naszym raporcie dnia.

O północy wróciły kontrole na wszystkich przejściach granicznych Polski - także tych, które są wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

Do kraju mogą wjeżdżać tylko obywatele oraz nieliczni cudzoziemcy - ci, którzy mają potwierdzone związki z naszym krajem.

Wszystkie cywilne loty pasażerskie zostały zawieszone na co najmniej 10 dni. Do Polski będą powracać nieliczne, zaplanowane wcześniej loty czarterowe biur podróży i specjalne loty organizowane przez rząd, które mają umożliwić Polakom - którzy są daleko - powrót do kraju.

Reszta rodaków i obcokrajowcy, którzy mają w Polsce rodzinę albo tu pracują ma wracać transportem kołowym przez wybrane przejścia graniczne, na których czeka ich kontrola graniczna i sanitarna. Potem prawie wszystkich czeka kwarantanna. Wyjątki to osoby, które mieszkają w Polsce, ale na stałe pracują w krajach sąsiednich oraz kierowcy autokarów i samochodów ciężarowych.

Zawieszone zostały wszystkie międzynarodowe połączenia kolejowe.

10:15





10:14

Piłkarskie mistrzostwa Europy mogą zostać rozegrane w grudniu - donosi brytyjski "The Telegraph". Z informacji gazety wynika, że jest to scenariusz bardziej prawdopodobny niż przeniesienie turnieju na przyszły rok. Spotkanie UEFA w tej sprawie zaplanowano na wtorek.









10:05

Opolski urząd wojewódzki wprowadza ograniczenia swoich urzędników z osobami spoza urzędu; sprawy pilne będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie - informuje biuro prasowe urzędu.





10:03

Szczecin: Stan pacjentów z koronawirusem bez zmian



Stan zdrowia pięciorga pacjentów, u których wykryto koronawirusa, nie uległ zmianie. Czworo jest w stanie dobrym, jedna pacjentka w ciężkim, ale stabilnym - poinformował w niedzielę p.o. rzecznika szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski.







10:01

Jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano we Wrocławiu. W sumie na Dolnym Śląsku jest to już czternasta osoba zakażona. Od kilku dni przebywała ona w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.



Nowe zakażenie potwierdzono u żony mężczyzny, który przebywał w Wielkiej Brytanii i tam się zakaził. Oboje byli już od kilku dni w naszym szpitalu - poinformowała Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.





10:00

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Kielcach. W regionie świętokrzyskim na COVID-19 chorują trzy osoby. W województwie świętokrzyskim potwierdzono trzeci przypadek zachorowania na koronawirusa. Pacjent jest w sile wieku. Był poddany kwarantannie. Jego stan jest dobry i pozwala na to, by pacjent nie był hospitalizowany, dlatego też pozostaje pod ścisłą kwarantanną - powiedziała rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska.





09:58

Na terenie województwa lubelskiego mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowała w niedzielę rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W Lubelskiem stwierdzono dotychczas 16 zachorowań; jedna osoba zmarła.



Potwierdzony wynik zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczy osoby w przedziale wieku 25-35 lat, z powiatu tomaszowskiego, która wróciła z kraju z dużą transmisją koronawirusa - podała Strzępka w komunikacie prasowym.





09:57

Piąty przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w niedzielę na Warmii i Mazurach - poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Obywatel Wielkiej Brytanii jest hospitalizowany w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Rzecznik powiedział , że obywatel Wielkiej Brytanii, u którego wykryto w niedzielę obecność koronawirusa, przyleciał do Polski przed kilku dniami.







09:52

Przypominamy listę przejść granicznych, którymi można się dostać do Polski. Należy pamiętać o tym, że Czechy, Słowacja i Ukraina ograniczyły wjazd obcokrajowców na swoje terytorium.









09:41

Wynik pacjentki z uzdrowiska w Krynicy Zdroju (Małopolskie), podejrzewanej o koronawirusa, jest ujemny - poinformowała w niedzielęrzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Oznacza to, że kwarantanna ponad 120 osób zakończyła się.



Kuracjusze i pracownicy Starego Domu Zdrojowego od piątku nie mogli opuszczać terenu uzdrowiska. Decyzją powiatowego inspektora sanitarnego byli objęci kwarantanną do czasu wyników badań kobiety, która mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i z objawami gorączki trafiła do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

09:34

Kolejny przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono na Podkarpaciu. Do tej pory w regionie u ośmiu osób zdiagnozowano chorobę Covid-19 - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Jest to kobieta w sile wieku z powiatu leżajskiego. Miała ona styczność z Covid-19. Jej stan jest dobry - dodała rzeczniczka.



Aktualnie w woj. podkarpackim jest osiem osób ze zdiagnozowaną chorobą Covid-19. Pierwszy przypadek zanotowano w środę, a dwa kolejne w czwartek, trzy w piątek, jeden w sobotę i jeden w niedziele. Zakażenie dotyczy pięciu kobiet i trzech mężczyzn.







09:32

Nawet do 4 godzin trwa oczekiwanie na przekroczenie granicy z Polską w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku.W Olszynie w Lubuskiem kierowcy muszą czekać w kolejce około 1,5 godz.



W Świecku kierowcy chcący wjechać do Polski musza się przygotować na około 2 godzinny postój w kolejce przed przejściem. Dla osobówek i busów uruchomiono dwa pasy, na których odbywa się kontrola. Na trzecim pasie uruchomiono punkt kontroli dla TIR-ów.





09:28

Dwa akademiki Politechniki Wrocławskiej - T-16 oraz T-19 - zostały przeznaczone do dyspozycji wojewody dolnośląskiego na ewentualną organizacje miejsc kwarantanny. Studenci powinni opuścić je do poniedziałku.



Studenci z dwóch akademików Politechniki Wrocławskiej mają zostać wykwaterowani ze swoich pokoi lub przeniesieni do innych akademików - podała wrocławska uczelnia w komunikacie. Studenci z niepełnosprawnościami i obcokrajowcy nie będą musieli szukać nowego lokum - zostaną przeniesieni do innych domów studenckich.





09:21

Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łącznie 111, w tym trzy zgony - podało Ministerstwo Zdrowia.





09:21

Z powodu epidemii koronawirusa na 24 maja został przełożony początek procesu premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który miał rozpocząć się 17 marca - poinformowało w niedzielę izraelskie ministerstwo sprawiedliwości.







09:10

We Francji rozpoczęły się w niedzielę rano, mimo epidemii koronawirusa, wybory samorządowe. Do głosowania uprawnionych jest 47,7 mln obywateli francuskich. Druga runda zaplanowana jest na 22 marca.







09:00

Pierwszy samolot czarterowy LOT-u mający ewakuować Polaków z zagranicy wyleciał właśnie do Londynu.To Dreamliner, czyli flagowa i największa obecnie latająca maszyna naszego narodowego przewoźnika. Na ten lot już jest zapisanych co najmniej 230 pasażerów. Oprócz lotu z Londynu - na który bilety rozchodzą się bardzo szybko - dziś narodowy przewoźnik zorganizuje jeszcze czarter ewakuacyjny z Chicago, Nowego Jorku i Torontu.



Jutro będą organizowane loty z Chicago, Nowego Jorku, Kolombo, Londynu, Larnaki i Tbilisi.



Pełen rozkład jest na stronie lotdodomu.pl. Tam też powinny zgłaszać się osoby, które potrzebują ewakuacji z innego kierunku.





08:35

Mężczyzna utrzymuje, że "naprawiał niewydolność rynku", gdyż niektóre regiony potrzebują teraz towarów, którymi dysponuje. "Naprawdę czuję, że to jest jak służba publiczna" - mówi.











08:14

Urząd Miasta Bydgoszczy uruchamia system pomocy w zrobieniu zakupów osobom starszym w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem specjalnej infolinii, a zakupy podstawowych produktów zrobią i dostarczą wolontariusze.



Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna.





08:13

Z powodu pandemii koronawirusa Estonia od 17 marca zamyka swoje granice dla zagranicznych podróżnych - poinformował w niedzielę rząd tego kraju.





08:11

W Uzbekistanie potwierdzono w niedzielę pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Resort podał, że zainfekowana osoba wróciła z Francji.







08:02

Na wjazd do Polski czekają też kierowcy na południowej granicy. Z przejścia z Czechami na A1 w Gorzyczkach na Śląsku zadzwonił do nas pan Dawid, kierowca ciężarówki, który od trzech godzin oczekuje na przekroczenie granicy.



Od wszystkich biorą oświadczenia, choć kierowców ciężarówek nie miało to dotyczyć. Wszyscy stoimy, idzie to naprawdę opornie - twierdzi Słuchacz RMF FM.





07:59

Trudna sytuacja również w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. Co najmniej 3-4 godziny trzeba czekać na przekroczenie granicy polsko-niemieckiej.

Nasi słuchacze skarżą się na długie oczekiwanie na przekroczenie granicy. Cześć osób wraca do Polski transportem kołowym, bo nie udało się im przylecieć bezpośrednio do kraju.

Ludzie, którzy wracają, którym udało się przebukować loty i dotarli do zachodniej granicy Polski, oczekują nadal, więc te kontrole trwają ponad 4 godziny - twierdzi nasz słuchacz.

Na przejściu w Zgorzelcu od północy pracuje 21 funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym 6 medyków - usłyszał od służb prasowych Straży reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Odprawę może przyśpieszyć wcześniejsze wypełnianie kart lokalizacyjnych, o które można poprosić medyków jeszcze przed przejściem odprawy.





07:49

Na przejściu granicznym w Świecku w województwie lubuskim jest reporter RMF FM.

Korek w kierunku Polskiej granicy, po niemieckiej stronie ma teraz około 8 kilometrów. Wyjazd z Polski jest całkowicie swobodny. Strażnicy graniczni zbierają najpierw wywiad od kierowców i pasażerów wszystkich pojazdów. Części z nich mierzą też temperaturę - informuje Mateusz Chłystun.













07:37

W związku z pandemią koronawirusa odwołana została w sobotę w Los Angeles 40. edycja wręczenia "Złotych Malin" - nagród dla najgorszych filmów minionego roku. Wcześniej organizatorzy imprezy zapewniali, że epidemia nie przeszkodzi w przeprowadzeniu ceremonii.









07:36

Koronawirus nie zatrzymuje się we Włoszech, rośnie liczba przypadków w Lacjum, Piemoncie i Toskanii - odnotował epidemiolog Paolo D’Ancona z Instytutu Zdrowia. W dzienniku "Corriere della Sera" wyraził nadzieję, że restrykcje w kraju przyniosą rezultaty.







07:34

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy od was sygnały o dużych korkach na autostradzie A4 w Jędrzychowicach.



Wyjechałem z Wiednia o godzinie 15, a jest godzina 7 i dopiero przekroczyłem dopiero Zgorzelec - poinformował jeden z naszych Słuchaczy.



Od wczorajszego poranka Czesi uznają Austrię i Niemcy za kraje niebezpieczne w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dlatego południowa i zachodnia granica Czech jest zamknięta.



Dziś od północy wejdzie w życie całkowity zakaz wjazdu do Czech dla obcokrajowców - podobny jak w Polsce.







07:15

Nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska była na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Zobaczcie jak po zmianach wyglądają kontrole na granicy.









06:50

Piłkarz Milanu i były kapitan reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimovic w ostatniej chwili, gdy było to możliwe, odleciał prywatnym odrzutowcem z Włoch do Sztokholmu, gdzie wcześniej wysłał żonę i dwóch synów.



Według dziennika "Aftonbladet" 38-letni Ibrahimovic w Szwecji zamierza nie tylko przeczekać zawirowania związane z pandemią koronawirusa, lecz także zastanowić się nad dalszą przyszłością.





06:49

Australia zaostrza przepisy wjazdowe, by powstrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak ogłosił w niedzielę premier Scott Morrison, od północy czasu lokalnego wszystkie osoby wjeżdżające do Australii będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie.





06:48

W Korei Południowej ponownie zmniejszyła się dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jak podały w niedzielę władze sanitarne tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 76 nowych przypadków.







06:47

W ciągu ostatniej doby w Chinach odnotowano 20 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 10 ofiar śmiertelnych, wszystkie w Wuhan, stolicy prowincji Hubei - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia Chin.



Poprzedniego dnia informowano o 11 nowych zakażeniach i 13 zgonach.



Komisja podkreśliła, że 16 z 20 nowych przypadków infekcji to osoby, które powróciły do Chin z zagranicznych podróży.







06:46

Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia nowym koronawirusem odnotowano w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Poinformowały o tym w sobotę późnym wieczorem władze obu krajów.







06:45

Rządy regionów autonomicznych Portugalii, Madery i Azorów, wprowadziły dla wszystkich osób przybywających na te atlantyckie archipelagi obowiązkową kwarantannę. Domagają się też od rządu w Lizbonie natychmiastowego zamknięcia granic kraju z powodu pandemii Covid-19.







06:38

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio opiera się wezwaniom, by zamknąć szkoły publiczne w związku z epidemią koronawirusa, mimo że liczba zakażeń w mieście wrasta, a frekwencja w szkołach spada. Oznajmił, że nie zrobi tego tak długo, jak to będzie możliwe.



Martwimy się możliwością wystąpienia efektu kaskadowego - przyznał burmistrz w wywiadzie dla telewizji MSNBC.



Zwrócił uwagę, że w 1700 nowojorskich szkołach kształci się ponad 1,1 mln uczniów. Ich zamknięcie zmusi rodziców będących lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami służby zdrowia i personelu ratunkowego do pozostania w domu z dziećmi.





06:35

Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się bez "fizycznej obecności wiernych" - ogłosiła Prefektura Domu Papieskiego. Powodem tej decyzji jest obecny międzynarodowy kryzys epidemiologiczny - wyjaśniła.







06:30

Żona szefa hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza jest zarażona koronawirusem - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę biuro premiera.







06:25



Prezydent USA Donald Trump nie ma koronawirusa; jego test dał wynik negatywny - przekazał w sobotę wieczorem czasu miejscowego lekarz amerykańskiego przywódcy, Sean P. Conley.