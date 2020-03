W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 526 osób, 4413 objętych jest kwarantanną, a 20 tys. 340 nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 103 przypadki koronawirusa, trzy z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu - nie jest równoznaczna z tym, że jest nosicielem koronawirusa albo, że jest chory na COVID-19.

Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.



Kwarantanna i nadzór epidemiologiczny. Czym się różni?

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.