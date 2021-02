Nową, potencjalnie groźną mutację koronawirusa wykryli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Wariant pochodzi prawdopodobnie z Nigerii. Szansą na ochronę przed rozprzestrzenianiem się kolejnych odmian patogenu są szczepienia. Te rozpoczęły się w Japonii. W Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegał przed trzecią falą pandemii. W naszym kraju zauważalny jest bowiem trend pokazujący coraz większą liczbę zakażeń. Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 109 mln osób. Zmarło 2,4 mln z nich. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji!

Sąd apelacyjny w Amsterdamie zdecydował we wtorek wieczorem, że godzina policyjna ma dalej obowiązywać w Holandii do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez rząd. / BART MAAT / PAP/EPA

*Jest szansa na czwartą szczepionkę przeciw Covid 19 na unijnym rynku. Firma farmaceutyczna Johnson &Johnson złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków o zatwierdzenie swojego preparatu.

*Wczoraj minister zdrowia poinformował o 5178 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 196 chorych na Covid-19.



*W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235.



*Naukowcy w Wielkiej Brytanii zidentyfikowali jeszcze jeden, nowy wariant koronawirusa z potencjalnie niebezpiecznymi mutacjami. Jest on podobny do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego, a pochodzi prawdopodobnie z Nigerii [CZYTAJ WIĘCEJ].

*Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



*Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



* Sąd apelacyjny w Amsterdamie zdecydował we wtorek wieczorem, że godzina policyjna ma dalej obowiązywać w Holandii do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez rząd. Wcześniej sąd niższej instancji stwierdził, że godzinę policyjną wprowadzono bez odpowiednich podstaw prawnych.



06:42 Co z obostrzeniami?

Jak podaje "DGP", rząd straszy powrotem obostrzeń, jeśli krzywa zachorowań wciąż będzie rosła. We wtorek liczba nowych przypadków wyniosła 5,2 tys., a więc o ponad tysiąc więcej niż tydzień temu. Decyzje zapadną najwcześniej we wtorek. Kluczowe będą dane o nowych przypadkach Covid-19.



"W tym tygodniu jest za wcześnie, by mówić o pełnym obrazie rzeczywistości, ale biorąc pod uwagę analizy z ostatnich dni, raczej nie przewidujemy, że liczba zakażeń zacznie spadać" - mówi dziennikowi rozmówca z rządu.



Według gazety widoczny od kilku dni wzrost zachorowań to efekt otwarcia szkół dla klas nauczania początkowego, otwarcia galerii handlowych, ale także pogody sprzyjającej wirusowi. Dopiero pod koniec tygodnia da się wstępnie szacować, jak dołożą się do tego poluzowania, które weszły w życie w zeszły piątek (otwarcie hoteli, stoków etc.). W tej sytuacji nie będzie raczej mowy o dalszym odmrażaniu gospodarki. W grę wchodzą dwa scenariusze: przedłużenie obecnych zasad, które obowiązują do końca przyszłego tygodnia, albo zaostrzenie rygorów - uważa gazeta.



"Jak słyszymy, pod wpływem ogromnego ruchu turystów w kurortach górskich pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejności zamknąć stoki narciarskie. Na razie nie ma planów zamykania hoteli - rząd przyjmuje, że reżim sanitarny jest w nich utrzymywany" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".





06:40 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235. W poniedziałek do kraju trafiło ok. 360 tys. szczepionek Pfizera i BioNTech. W tym tygodniu mają też dotrzeć preparaty AstryZeneki.



Według danych rządu zanotowano dotąd 1848 niepożądanych odczynów poszczepiennych, a 3929 dawek zutylizowano.



Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 448 340 przekazano do punktów szczepień.





06:03 Dr Sutkowski o zakażeniach w Polsce

"Aby ocenić wiarygodnie, czy trend wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 będzie stały, potrzeba ok. 10 dni"- powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych lek. med. Michał Sutkowski. Dodał, że minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega, bo chce trafić do ludzi z przesłaniem, że nie potrzebujemy trzeciej fali epidemii.



Minister Adam Niedzielski opublikował we wtorek na Twitterze wykres ilustrujący liczbę i dynamikę zakażeń koronawirusem. "Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu" - podkreślił.



Sutkowski uznał te słowa za wypowiedziane dla dobra sprawy. "Mam wrażenie, że minister w ten sposób przestrzega, ostrzega społeczeństwo. W tej chwili nie można jeszcze mówić o wyraźnym trendzie. Aby ocenić, czy tendencje wzrostu zakażeń będą stałe, trzeba bacznie obserwować sytuację przez najbliższe dni. Oczywiście wzrost może nastąpić. Stanie się tak, jeżeli samba na Krupówkach będzie normą. Miejmy nadzieję, że będzie jedynie epizodem" - powiedział Sutkowski.



Zdaniem lekarza rodzinnego w przychodniach nie widać kolejek osób z objawami, które chcą się testować.



"Od ok. 1,5 miesiąca te liczby są stałe. Każdy lekarz rodzinny ma danego dnia kilku takich pacjentów - czasami dwóch, czasami trzech, a czasami sześciu. Lawiny takich zgłoszeń jednak obecnie nie ma" - powiedział Sutkowski.





05:30 Australia

Stan Wiktoria złagodzi ograniczenia dotyczące Covid- 19 od północy w środę - powiedział premier Daniel Andrews, po potwierdzeniu informacji , iż w czasie ostatnich pięciu dni nie odnotowano w stanie nowych przypadków infekcji.



Prawie wszystkie ograniczenia mobilności zostaną zniesione, ale maski będą wymagane w pomieszczeniach i na zewnątrz, jeśli nie będzie można przestrzegać zasad dotyczących odległości społecznych, powiedział Andrews. Lockdown obowiązuje w Wiktorii w związku z ogniskiem infekcji wykrytym w hotelu przeznaczonym do odbywania kwarantanny. Reszta kraju pozostaje bez lokalnie potwierdzonych przypadków.







05:15 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

"Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



Jak mówił w rozmowie ze stacją Sky News, dzięki portfelowemu podejściu polegającemu na zakupie szczepionek od kilku różnych producentów, jest pewien, że nie będzie żadnych problemów z dostawami szczepionek.







05:10 Japonia rozpoczyna szczepienia przeciw Covid-19

Akcja szczepień w Japonii / BEHROUZ MEHRI / POOL / PAP/EPA

Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



Pierwsze szczepionki mają zostać podane w szpitalu w Tokio,od przyszłego tygodnia szczepienia zostaną rozszerzone na 100 placówek medycznych w całym kraju.



Rozpoczęcie szczepień jest ważnym krokiem w walce Japonii z koronawirusem, ponieważ do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio pozostało mniej niż sześć miesięcy, a poparcie premiera Yoshihide Sugi maleje w atmosferze krytyki z powodu powolnej reakcji reakcji rządu na pandemię- pisze Kyodo.