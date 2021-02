Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer do Japonii - poinformował minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

Magazyny ze szczepionkami w Peru / MINISTRY OF HEALTH OF PERU / HANDOUT / PAP/EPA

05:22 Szczepienia w krajach rozwijających się

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie z szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem prosił o "przyspieszenie organizacji kampanii szczepień w krajach rozwijających się", aby możliwe było opanowanie pandemii.



Jestem zaniepokojony - powiedział prezydent Macron podczas wideokonferencji z Ghebreyesusem. Musimy przyspieszyć kampanię szczepień, zwłaszcza w Afryce - dodał.



Dostawy szczepionek m.in. firmy Pfizer do krajów rozwijających mają zostać uruchomione w najbliższych tygodniach. Są one finansowane przez Covax, mechanizm dystrybucji popierany przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Unicef, WHO oraz Bank Światowy.

05:20 Japonia

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer do Japonii - poinformował minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Rząd Japonii zamierza rozpocząć szczepienia do połowy lutego.



Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono. Nie powiedział, ile dawek będzie zawierała, ani też kiedy zostanie dostarczona.



05:15 Znów opóźnienia w dostawie szczepionek Moderny do Polski

Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Jest to trzecia transza, która miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Poprzednia dostawa przybyła z ponad tygodniowym opóźnieniem.