W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 2431 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 45 pacjentów z Covid-19. Od początku epidemii w naszym kraju odnotowano 1 552 686 zakażeń koronawirusem. Zmarło 39 132 osób. Są kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", niemal 3/4 Polaków chce przyjąć szczepionkę. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

- Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę.







07:58 Wzrost liczby zgonów

W zeszłym roku zmarło 67 tys. osób więcej niż w 2019 roku - wynika z najnowszej analizy resortu zdrowia. Za 70 proc. tych zgonów odpowiada Covid-19 - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:19 Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja z 90-procentowym prawdopodobieństwem określa, kto umrze z powodu infekcji SARS-CoV2, jeśli już się zarazi - oraz przewiduje, kto będzie potrzebował respiratora. Według naukowców wyniki te powinno się uwzględniać w ustalaniu kolejki szczepień.



07:15 Sondaż nt. szczepień

Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę.



07:13 Nowy Jork

Urzędnicy służby zdrowia potwierdzili, że w Nowym Jorku zmarł 70-letni mężczyzna wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko Covid-19. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa 1268 osób.



07:12 Pandemia a węgiel

Pandemia Covid-19 może przyspieszyć proces odchodzenia od węgla jako źródła energii - piszą na łamach czasopisma "Nature Climate Change" naukowcy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change w Berlinie. Ich badania wskazują na to, że choć spowodowany pandemią spadek emisji CO2 może być czasowy, efekt zmniejszenia udziału węgla w miksie energetycznym może się utrzymać na stałe.



05:22 Szczepienia w krajach rozwijających się

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie z szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem prosił o "przyspieszenie organizacji kampanii szczepień w krajach rozwijających się", aby możliwe było opanowanie pandemii.



Jestem zaniepokojony - powiedział prezydent Macron podczas wideokonferencji z Ghebreyesusem. Musimy przyspieszyć kampanię szczepień, zwłaszcza w Afryce - dodał.



Dostawy szczepionek m.in. firmy Pfizer do krajów rozwijających mają zostać uruchomione w najbliższych tygodniach. Są one finansowane przez Covax, mechanizm dystrybucji popierany przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Unicef, WHO oraz Bank Światowy.

05:20 Japonia

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer do Japonii - poinformował minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Rząd Japonii zamierza rozpocząć szczepienia do połowy lutego.



Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono. Nie powiedział, ile dawek będzie zawierała, ani też kiedy zostanie dostarczona.



05:15 Znów opóźnienia w dostawie szczepionek Moderny do Polski

Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Jest to trzecia transza, która miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Poprzednia dostawa przybyła z ponad tygodniowym opóźnieniem.