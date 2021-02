Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o potwierdzeniu ponad 5 100 nowych zakażeń koronawirusem, a szef resortu Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że bilans jest o ponad tysiąc przypadków wyższy niż tydzień temu. "Trend jest dodatni" – zaznaczył. Zgodnie z zapowiedziami rządu, powinniśmy więc spodziewać się "kroku wstecz" w luzowaniu obostrzeń: już na koniec tygodnia dzienne bilanse nowych zakażeń mogą bowiem sięgać nawet 8-10 tysięcy przypadków. Co więcej, mamy problemy z dystrybucją szczepionek przeciw Covid-19 i mogą one utrzymać się nawet przez miesiąc. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Zdjęcie ilustracyjne / DIEGO AZUBEL / PAP/EPA

* O 5 178 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 196 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to ponad 1,59 mln zakażeń i 41 028 ofiar śmiertelnych. O szczegółach najnowszego raportu przeczytacie TUTAJ >>>>

* Na koniec tygodnia dzienne bilanse nowych zakażeń koronawirusem mogą sięgnąć w Polsce nawet 8-10 tysięcy przypadków. "Odwrócenie tendencji w przyroście zakażeń koronawirusem staje się faktem; trend jest dodatni" - ogłosił na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Zgodnie z zapowiedziami rządu, powinniśmy więc spodziewać się "kroku wstecz" w luzowaniu obostrzeń. WIĘCEJ piszemy TUTAJ >>>>

* Mamy problemy z dystrybucją szczepionek przeciw Covid-19: Agencja Rezerw Materiałowych przyznaje, że ten tydzień jest krytyczny w logistyce dostaw preparatów. Kłopoty z dystrybucją - a więc i przesunięcia terminów zaplanowanych szczepień - mogą utrzymywać się jeszcze nawet przez miesiąc. Więcej przeczytacie TUTAJ >>>>

* Komisja Europejska poinformowała, że w tym miesiącu dostawy szczepionek przeciw Covid-19 od amerykańskiego koncernu Moderna do krajów UE będą opóźnione. Niedobory mają zostać zrekompensowane w ramach marcowych dostaw. Już wczoraj, przypomnijmy, dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski donosił, że najbliższa dostawa szczepionek Moderny do Polski będzie aż dwukrotnie mniejsza, niż zapowiadano. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ >>>>

* Polska rozpocznie 26 lutego konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli szerokiego programu reform i inwestycji, które będą finansowane z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii - dowiedziała się nieoficjalnie dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o plan na wykorzystanie środków z funduszu, który ma wesprzeć unijne gospodarki dotknięte kryzysem spowodowanym przez pandemię. Koronafundusz opiewa na 750 mld euro, a Polska jest jego czwartym największym beneficjentem. TUTAJ przeczytacie więcej >>>>

15:25 Dostawy szczepionek Moderny do krajów UE w tym miesiącu będą opóźnione

W tym miesiącu dostawy szczepionek przeciw Covid-19 od amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Moderna do krajów UE będą opóźnione: taką informację przekazała Komisja Europejska. Niedobory mają zostać zrekompensowane w ramach marcowych dostaw.

15:16 Osoby zaszczepione mogą ciężej przechodzić Covid-19? Eksperci odpowiadają

W mediach społecznościowych pojawiły się podejrzenia, że osoby zaszczepione mogą ciężej przechodzić Covid-19, gdyż powstają u nich przeciwciała o niskim poziomie neutralizacji wirusa. Zaprzeczają temu eksperci.

15:13 Sondaż: Niemal połowa Polaków chce się zaszczepić przeciwko Covid-19

48 procent Polaków zamierza zaszczepić się przeciwko Covid-19. Nie planuje tego 26 procent z nas. Takie wskazania przynosi najnowszy sondaż Kantar.

14:39 Grzesiowski o słowach ministra zdrowia: To demagogia

"To demagogia" - tak słowa ministra zdrowia o możliwym zapoczątkowaniu trzeciej fali pandemii koronawirusa w weekend na Krupówkach w Zakopanem i zmianie trendu zakażeń ocenia dr Paweł Grzesiowski, główny doradca Naczelnej Rady Lekarskiej ds. pandemii.

Jak zaznacza, nie ma uzasadnienia, by szybko wycofywać się z ostatniego poluzowania obostrzeń, a zmianę trendu zakażeń widać już od kilku tygodni.

13:26 Problemy z dystrybucją szczepionek mogą występować jeszcze przez miesiąc

Dopiero w czwartek ostatnie punkty szczepień dostaną zamówione dawki szczepionek przeciw Covid-19 na ten tydzień - to ustalenia reporterów RMF FM.

Oznacza to przesuwanie zaplanowanych szczepień - także drugą dawką - na sam koniec tygodnia.

Agencja Rezerw Materiałowych przyznaje, że ten tydzień jest krytyczny w logistyce dostaw preparatów, a problemy i przesunięcia mogą występować jeszcze nawet przez miesiąc.

13:05 Wyniki najnowszych badań

12:55 "Spiegel": Niemcy przedłużą ograniczenia wjazdu; więcej zakażeń koronawirusem niż przed tygodniem

Niemcy zamierzają przedłużyć surowe zasady wjazdu do kraju z tzw. obszarów wysokiego występowania wariantów koronawirusa. Minister zdrowia Jens Spahn wysłał odpowiednią propozycję pozostałym członkom rządu i poprosił o jej szybkie zatwierdzenie - wynika z informacji tygodnika "Spiegel".



W projekcie przedłużającym restrykcje Spahn ocenia, że ograniczenie wjazdu do Niemiec jest "konieczne" przez kolejne 14 dni.



Surowe przepisy dotyczą krajów takich jak Wielka Brytania, RPA i Brazylia.

12:36 Hiszpania: Moderna ograniczyła o połowę dostawę szczepionek

Spółka Moderna ograniczyła o połowę spodziewaną na ten tydzień dostawę szczepionek przeciwko koronawirusowi, ogłosił we wtorek rząd Hiszpanii Pedra Sancheza. Centrolewicowy gabinet zapowiedział też produkcję szczepionek w hiszpańskich zakładach farmaceutycznych.



Szefowa resortu zdrowia Carolina Darias zapowiedziała, że w związku kolejnym opóźnieniem dostawy szczepionek konieczne będą zmiany w ogólnokrajowym programie szczepień. Sprecyzowała, że odpowiednie korekty będą musiały wprowadzić też poszczególne wspólnoty autonomiczne.

12:22 Szczepienia w Polsce

12:02 Radom: Szpital zaproponował własną listę oddziałów dla pacjentów covidowych i niecovidowych

Radomski Szpital Specjalistyczny wystąpił do wojewody z wnioskiem o zmianę decyzji dot. hybrydowego trybu pracy. Przedstawił własną listę oddziałów, które od 22 lutego miałyby nadal leczyć wyłącznie pacjentów z COVID-19 oraz tych, które powróciłyby do swojej normalnej pracy.



Kontrowersje dotyczą kilku oddziałów. Wojewoda zaproponował, aby covidowy profil miał m.in. oddział neurologiczny, udarowy, i dermatologiczny. Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego uznała, że te oddziały powinny wrócić do normalnej pracy, natomiast na potrzeby pacjentów covidowych wskazała m.in. oddział chirurgii naczyniowej i ortopedyczno-urazowy.



Jak poinformowało w komunikacie biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Radomiu, zgodnie z propozycją dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, covidowy profil miałyby mieć oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, obserwacyjno-zakaźny, chirurgii ogólnej, dziecięcy, chirurgii naczyniowej, urologiczny, ortopedyczno-urazowy, a także wydzielona część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.



Pozostałe oddziały, w tym druga część SOR-u, wróciłyby do leczenia pacjentów bez zakażenia koronawirusem.

11:47 Kraków: 662 nauczycieli UJ zapisanych w pierwszym dniu na szczepienia

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP we wtorek przez rzecznika prasowego UJ Adriana Ochalika, w poniedziałek, czyli w pierwszym dniu rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19, zgłosiło się 662 z 4 067 osób uprawnionych do szczepień. Zapisy trwają do godz. 14 w czwartek.





11:35 Wywiad Korei Płd.: Hakerzy z Korei Płn. próbowali wykraść dane ws. szczepionki Pfizera

Hakerzy z Korei Płn. próbowali się włamać na serwery amerykańskiego koncernu Pfizer, by wykraść dane dotyczące szczepionki i leków przeciw Covid-19 - podała we wtorek agencja Yonhap, powołując się na ustalenia południowokoreańskiej agencji wywiadowczej NIS.



Informację przekazali Yonhapowi posłowie z parlamentarnej komisji ds. wywiadu, którzy uczestniczyli w odbywającym się za zamkniętymi drzwiami briefingu NIS w Seulu.



Władze Korei Płn. nie zgłosiły oficjalnie ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem, ale wkrótce po wybuchu pandemii zamknęły granice i stosowały surowe lockdowny wewnątrz kraju, by uchronić się przed infekcjami.



Mimo oficjalnego braku zakażeń Korea Płn. ma w pierwszej połowie 2021 roku otrzymać 1,99 mln dawek szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca w ramach międzynarodowego programu dystrybucji COVAX.

11:22 Nowa szefowa WTO: "Szczepionkowy nacjonalizm" spowolni wyjście z kryzysu pandemii

Szczepionkowy nacjonalizm się nie opłaca i spowolni wyjście z kryzysu pandemii - ostrzegła Ngozi Okonjo-Iweala, wybrana w poniedziałek jako pierwsza kobieta na szefa Światowej Organizacji Handlu WTO.



Cytat Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni. Szczepionkowy nacjonalizm w tym czasie się nie opłaci, bo pojawiają się nowe warianty i jeśli inne kraje pozostaną niezaszczepione, to tylko się zemści. powiedziała Okonjo-Iweala w swoim pierwszym wywiadzie po wyborze na dyrektor generalną WTO.

Jak dodała, badania wskazują, że opóźnienie szczepień w krajach ubogich może kosztować światową gospodarkę 9 bilionów dolarów, a połowę kosztów poniosą kraje bogate.

11:10 Dworczyk: Decyzja ws obostrzeń zależy też od tego, czy będzie dochodzić do sytuacji, jak ostatnio w Zakopanem

Przyszła decyzja ws obostrzeń zależy również od tego, czy będziemy zachowywać się odpowiedzialnie i transmisja wirusa nie będzie wzmożona, czy też będzie dochodzić do sytuacji, jak w weekend w Zakopanem, gdy wszelkie ograniczenia sanitarne zostały zlekceważone - zaznaczył szef KPRM Michał Dworczyk.



Zapytany we wtorek w Polsat News, czy rząd rozważa większe obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną Dworczyk powiedział, że "jest za wcześnie, by robić takie podsumowanie". Zaznaczył, że każdego dnia weryfikowane są nadchodzące dane o zakażeniach.

10:58 Korea Płd. zamówiła dodatkowe dawki szczepionek dla 23 mln osób od Novavaxu i Pfizera

Rząd Korei Płd. podpisał umowy z amerykańskimi koncernami Pfizer i Novavax w sprawie zakupu szczepionek przeciw Covid-19 dla kolejnych 23 mln osób - ogłosił we wtorek premier Korei Płd. Czung Sie Kiun. Preparaty mają być przekazane w drugim kwartale roku.



Rozmawialiśmy na temat przyspieszenia dostaw części szczepionek Pfizera dla 10 mln osób oraz zakupu dodatkowych szczepionek w pierwszej połowie roku w związku z narastającą niepewnością dotyczącą podaży szczepionek w tym okresie - powiedział Czung.



Łącznie Seul zamówił już od producentów i poprzez globalny mechanizm COVAX szczepionki, które wystarczyłyby do zaszczepienia 79 mln ludzi - podkreśla agencja Yonhap. W Korei Południowej mieszka ok. 52 mln osób.

10:45 Sutkowski: Wirus brytyjski ma o 30 proc. większą zarażalność, ale reaguje na szczepionki

Brytyjski wariant koronawirusa ma o około 30 proc. większą zarażalność, ale reaguje na wszystkie dostępne na rynku europejskim szczepionki - powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych lek. med. Michał Sutkowski.



W Polsce potwierdzono dotąd osiem przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa.



Cytat Nie można jednak powiedzieć tego samego o wariancie południowoafrykańskim, bo według dotychczasowych badań ten gorzej reaguje na szczepionki. zauważył ekspert.

10:37 Szczegóły wtorkowego raportu nt zakażeń koronawirusem w Polsce

10:02 Koronawirus w Polsce

09:22 Polska wkrótce rozpocznie konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

08:57 Japonia: Niedobór strzykawek może utrudnić szczepienia przeciw Covid-19

Wyjaśnił, że szczególnie chodzi o szczepionkę firmy AstraZeneca.- dodał.- tłumaczył Sutkowski. Dodał jednocześnie, że "na razie, poza pojedynczymi przypadkami, wariant południowoafrykański jest raczej niestwierdzany w Europie".

Japonia rozpoczyna w środę szczepienia przeciw Covid-19, ale narastają obawy, że miliony dawek specyfiku Pfizera zostaną zmarnowane z powodu niedoboru specjalnych strzykawek, dzięki którym jedna fiolka starcza na więcej zastrzyków - podała we wtorek agencja Reutera.





08:34 Australia zatwierdziła szczepionkę AstraZeneca przeciw Covid-19

Australijski urząd RGA zdecydował we wtorek o dopuszczeniu do użytku szczepionki firmy AstraZeneca przeciw Covid-19. Oznacza to, że szczepienia w Australii mogą rozpocząć się zgodnie z planem od przyszłego tygodnia.



Australia ma teraz do dyspozycji dwie bezpieczne i skuteczne szczepionki - ogłosił na konferencji prasowej premier Scott Morrison.



Pierwszym zatwierdzonym preparatem był jeszcze w styczniu ten produkowany przez koncern Pfizer. W poniedziałek do kraju trafiła pierwsza partia szczepionki, zaś program szczepień ruszyć ma w poniedziałek 22 lutego.



To jednak opracowana przez Uniwersytet Oksfordzki szczepionka AstraZeneca jest głównym środkiem, na który postawił australijski rząd. Łącznie zamówił jej 50 mln dawek, co wystarczy na podanie dwóch dawek każdemu mieszkańcowi kraju. Większość preparatu zostanie wyprodukowana w Australii przez firmę CSL.

08:25 Piłkarskie LM i LE: Kluby uciekają od restrykcji związanych z pandemią

Władze krajów są oburzone, a piłkarskie kluby próbują omijać restrykcje związane z pandemią Covid-19 i rozgrywają mecze w państwach, gdzie obostrzenia pozwalają na przylot obu ekip. W Lidze Mistrzów i Europy, które w tym tygodniu wracają po zimowej przerwie, z tego względu pięć spotkań przeniesiono w inne miejsca.



Niemieckie kluby grają z angielskimi na Węgrzech, Arsenal Londyn i Benfica Lizbona przystąpią do rywalizacji we Włoszech i Grecji, a Atletico Madryt z Chelsea Londyn zmierzą się w Rumunii. To - jak twierdzą eksperci i analitycy - nie koniec. Takich spotkań będzie znacznie więcej, bo kolejne kraje wprowadzają nowe restrykcje.



Profesjonalna piłka nożna, ale i inne dyscypliny sportu wydają się żyć w innym wszechświecie - powiedziała Dagmar Freitag, przewodnicząca komisji sportowej niemieckiego parlamentu.



Największe emocje w Niemczech wzbudziło przełożenie meczu RB Lipsk z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna Juergena Kloppa nie dostała pozwolenia na przylot do Niemiec, więc spotkanie rozegrane zostanie w Budapeszcie. W następnym tygodniu ten sam stadion na Węgrzech wykorzysta Borussia Moenchengladbach, by zmierzyć się z Manchesterem City.



Rozegranie spotkań na neutralnym terenie jest dobrym rozwiązaniem dla klubów i UEFA. Krytyka pojawia się z kolei ze strony rządów.

08:08 Niedzielski: Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu

07:47 Ekspert: Czeka nas wzrost zakażeń

"Wzrost liczby zakażeń koronawirusem to najbardziej prawdopodobny scenariusz" - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze.



Przypomnijmy: jeśli trend wzrostowy utrzyma się, Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza ponownego zaostrzenia restrykcji w walce z pandemią. Powód coraz większej liczby nowych infekcji to z jednej strony poluzowanie obostrzeń. Z drugiej fakt, że koronawirusa wokół nas jest coraz więcej.



07:35 Izrael: Wskaźnik szczepień najwyższy na świecie, ale spada; władze walczą z dezinformacją

Wskaźnik szczepień przeciw Covid-19 w Izraelu jest nadal najwyższy na świecie, jednak spada liczba podawanych szczepionek. Resort zdrowia przeciwdziała niechęci niektórych grup do zaszczepienia się, co jest głównym powodem, dla którego liczba zakażeń pozostaje wciąż wysoka.



Prawie 4 mln z 9,3 mln Izraelczyków otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki, z czego 2,5 mln, tj. ponad jedna czwarta populacji, otrzymało obie wymagane dawki. Według najnowszych statystyk ministerstwa w lutym podawano średnio nieco ponad 106 tys. szczepionek dziennie, w porównaniu ze średnią dzienną w styczniu wynoszącą ponad 127 tys. dawek.



W ciągu ostatniego tygodnia rejestrowano średnio ponad 5 tys. nowych infekcji dziennie. W sumie w całym kraju od początku epidemii odnotowano ponad 727 tys. zakażeń i prawie 5400 zgonów na Covid-19, z czego ponad 20 proc. z nich w ciągu ostatniego miesiąca.



Według doniesień lokalnych mediów ministerstwo wydaje miliony dolarów na edukację społeczeństwa, co jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ różne grupy podchodzą sceptycznie do szczepień z różnych powodów.



W przypadku społeczności żydów ultraortodoksyjnych niektórzy wpływowi rabini wzywają swoich współwyznawców, by się nie szczepili, uzasadniając to antynaukową retoryką, np. twierdząc, że zarazki nie powodują chorób. Niższy odsetek szczepień wśród mniejszości arabskiej jest wynikiem typowego dla tej grupy braku zaufania do żydowskich władz. Z kolei wielu młodszych Izraelczyków sądzi, że nie mogą poważnie zachorować.



Resort współpracuje z lekarzami i przywódcami religijnymi, by przeciwdziałać dezinformacji. Ministerstwo monitoruje też media społecznościowe pod kątem postów antyszczepionkowych w języku hebrajskim, rosyjskim, amharskim (języku Żydów etiopskich), arabskim i angielskim na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Telegramie.



07:22 U osób, które przeszły Covid-19, już jedna dawka szczepionki wywołuje silną odpowiedź

U osób, które przeszły COVID-19, już jedna dawka szczepionki firmy Pfizer wywołuje silną odpowiedź immunologiczną - wynika z badania izraelskich naukowców, które publikuje pismo "Eurosurveillance".



Autorzy pracy podkreślają, że reakcja immunologiczna w tej grupie była tak silna, iż można się zastanawiać, czy jedna dawka szczepionki nie byłyby w tych przypadkach zupełnie wystarczająca.



Co ważne, silną reakcję układu odporności stwierdzano niezależnie od tego, jak dużo czasu upłynęło od zakażenia do szczepienia, i w grupach o różnej przynależności etnicznej.

07:05 Dr Tarkowski: Przyszłość koronawirusa i jego wariantów jest nieznana

06:52 "DGP": Sfeminizowane szczepienia

"Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia, podała, że w szczepieniach przeciwko Covid-19 można w nich zauważyć dużą dysproporcję ze względu na płeć. Jak zaznaczono, do poniedziałku do godz. 10.30 kobiety otrzymały 1,46 mln dawek szczepionek na COVID-19, a mężczyźni 0,66 mln. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że na każde dwie dawki dla kobiet, mężczyźni otrzymują tylko jedną. Pierwszy zastrzyk otrzymało do tej pory 1,5 mln Polaków - czytamy.



Według "DGP" powodów tych różnic jest co najmniej kilka. Pierwszy jest taki, że w Polsce kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a jedną z grup priorytetowych do szczepienia są właśnie najstarsi. (...) Mamy ponad 2,8 mln seniorek w wieku 70 plus i tylko 1,6 mln seniorów powyżej siedemdziesiątki - wskazał dziennik.



Jako drugą przyczynę gazeta wymieniała zaszczepienie pracowników służby zdrowia. Dziennik podkreślił przy tym, że "biały personel to zaś silnie sfeminizowana grupa zawodowa".



Wreszcie trzecim czynnikiem, który może wpływać na tak dużą różnicę, jest to, że według statystyk w Polsce mężczyźni rzadziej chodzą do lekarza - czytamy. Według gazety "to podejście może mieć także wpływ na chęć uodpornienia się na koronawirusa".

06:48 Szczepienie może podnieść skuteczność przesyłu przeciwciał przez pępowinę

Szczepienie kobiet ciężarnych przeciwko Covid-19 może zwiększyć skuteczność przekazywania ich dzieciom poprzez pępowinę ochrony w formie przeciwciał - twierdzą naukowcy z USA.



Pacjentka jednego ze szpitali na Florydzie na trzy tygodnie przed porodem (po 39 tygodniu ciąży) została zaszczepiona przeciwko COVID-19 (produktem firmy Moderna). Przed narodzinami dziecka kobieta otrzymała tylko jedną dawkę szczepionki.



Podczas porodu do badania pobrano fragment pępowiny. We krwi stwierdzono obecność immunoglobuliny IgG w stężeniu 1,3 U/mL - poinformowali lekarze z Uniwersytetu Atlantyckiego na Florydzie (FAU).



Co to oznacza? Lekarze opiekujący się pacjentką tłumaczą, że doszło u niej do przesyłu - właśnie poprzez pępowinę - dużej liczby przeciwciał dla dziecka.



Cytat Ten przypadek dowodzi, że istnieje potencjał związany z ochroną oraz ograniczeniem ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2, co zaobserwowaliśmy dzięki przekazaniu dziecku przez pępowinę immunoglobuliny (IgG).. napisali w oświadczeniu lekarze z Florydy.

Badający kobietę naukowcy deklarują, że jest to pierwszy na świecie przypadek, w którym potwierdzono możliwość takiego transferu przeciwciał.



W oświadczeniu amerykański zespół naukowy doprecyzował, że ciężarna była członkiem personelu medycznego, znajdującego się w ostatnim czasie “na pierwszej linii frontu walki z Covid-19". Szczepienie ciężarnej nastąpiło po 39 tygodniu ciąży. Poród odbył się w sposób naturalny, a niemowlę jest zdrowe. Poinformowano też, że w 28 dni od pierwszego szczepienia kobieta przyjęła drugą dawkę.



Naukowcy sugerują potrzebę kolejnych badań, które pozwolą określić m.in. to, jak długo utrzymują się przeciwciała IgG przekazane dziecku przez matkę.

06:30 Wlk. Brytania: Pierwsi pasażerowie trafili na obowiązkową kwarantannę w hotelach

Pierwsi pasażerowie przylatujący do Wielkiej Brytanii zostali w poniedziałek skierowani na 10-dniową kwarantannę we wskazanych przez władze w hotelach. W Anglii podlegają jej przyjeżdżający z 33 krajów z tzw. czerwonej listy, a w Szkocji - ze wszystkich krajów.



Obowiązek odbycia kwarantanny wszedł w życie w poniedziałek o 4:00. Na razie władze nie podały, ile osób zostało na nią skierowanych, ale z powodu restrykcji mających na celu ograniczenie podróży zagranicznych, już wcześniej ruch pasażerski spadł o ok. 90-95 proc. w porównaniu z okresem przed pandemią. Tym niemniej, jak podała stacja Sky News, rano co najmniej cztery autokary podjechały do hotelu Radisson Blu Edwardian koło londyńskiego lotniska Heathrow. Do hoteli w pobliżu Heathrow trafi zapewne największa część pasażerów.



Jak podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia, brytyjski rząd zarezerwował na razie 4963 pokoje w 16 hotelach w pobliżu pięciu lotnisk w Anglii - Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham i Farnborough - a 58 tys. kolejnych pokoi jest w gotowości. Z kolei rząd szkocki w zeszłym tygodniu zapowiadał, że zarezerwuje ok. 1300 pokoi w sześciu hotelach w pobliżu lotnisk w Edynburgu, Glasgow i Aberdeen. Takich hoteli nie ma natomiast w Walii ani Irlandii Północnej, bo obecnie nie latają tam żadne samoloty z krajów z "czerwonej listy".



Na tej liście znajdują się obecnie 33 państw, w większości z Afryki i Ameryki Południowej, ale też Portugalia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Obowiązek odbycia kwarantanny w hotelach dotyczy tylko obywateli bądź rezydentów Wielkiej Brytanii i Irlandii, którzy byli w krajach z listy w ciągu 10 dni przed przyjazdem, bo wszystkie pozostałe osoby, które w nich były, mają całkowity zakaz wjazdu. Jednak rząd szkocki rozszerzył obowiązek kwarantanny na wszystkich przylatujących do Szkocji z zagranicy.



Koszt tej kwarantanny - obejmujący zakwaterowanie, transport i testy na obecność koronawirusa - wynosi 1750 funtów od osoby, a pokrywają go podróżni. Stawka za jedną dodatkową osobę dorosłą w pokoju lub dziecko w wieku powyżej 12 lat wynosi 650 funtów, a za dziecko w wieku od 5 do 12 lat - 325 funtów. Wszyscy podlegający obowiązkowi kwarantanny muszą przed przyjazdem zarezerwować pobyt w hotelu poprzez specjalny portal rezerwacyjny.

Podróżnym, którzy nie odbędą kwarantanny w hotelach, choć są do tego zobligowani, grozi kara przynajmniej 5000 funtów z możliwością jej podniesienia do 10 tys. Z kolei osobom, które podadzą nieprawdziwe informacje w formularzu lokalizacyjnym wypełnianym przy wjeździe lub ukryją fakt pobytu w ciągu poprzednich 10 dni w którymś z krajów z "czerwonej listy" grozi kara do 10 lat więzienia.

06:22 Luzowanie obostrzeń w Izraelu

05:54 Meksyk: Pod ochroną policji wznawiane są szczepienia przeciwko Covid-19

Meksyk, który w przeddzień Bożego Narodzenia jako jeden z pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej wraz z Chile i Kostaryką rozpoczął szczepienia przeciwko koronawirusowi, wznawia je we wtorek po przeszło miesięcznej przerwie. Akcji towarzyszy wzmożona ochrona policyjna.



Władze, obawiając się napadów gangów na samochody przewożące materiał do szczepień, zapowiedziały, iż będą one dostarczane w stolicy i w całym kraju pod silna eskortą policji bądź żandarmerii.



Przerwę spowodowało opóźnienie w dostawach szczepionki przez laboratoria Pfizera, co sprawiło, że Meksyk znalazł się na szarym końcu krajów regionu, jeśli chodzi o odsetek zaszczepionej ludności. W obecnej fazie będą kontynuowane szczepienia 750 000 członków personelu medycznego oraz osób, które ukończyły 60 lat. Dotąd zaszczepiono w Meksyku zaledwie 1 procent ludności.



05:44 USA: Gubernator Cuomo obwiniany o zatajanie liczby zgonów z powodu Covid-19 w domach seniora

Uważany wcześniej za bohatera w walce z batalią koronawirusa Andrew Cuomo stanął w obliczu zarzutów o zaniżanie liczby zmarłych z tego powodu rezydentów domów seniora. Gubernator Nowego Jorku uznał to za zagrywkę polityczną.



Oskarżenia, płynące także ze strony Demokratów, dotyczą głównie decyzji władz stanowych o wysyłaniu ze szpitali tysięcy pacjentów leczonych tam na Covid z powrotem do domów opieki. Cuomo argumentuje, że było to zgodne z wytycznymi federalnymi w oparciu o teorię, że seniorzy prawdopodobnie już nie zakażają, a przeładowane szpitale potrzebują wolnych łóżek.



Dociekania koncentrują się też na sprecyzowaniu, ile osób zmarło w domach seniora, a ile w szpitalach. Covid nie przeniósł się do domów opieki od wracających ze szpitali - przekonywał w poniedziałek gubernator, dodając, że trafił tam za pośrednictwem personelu i gości, którzy byli bezobjawowi i zarażali.

