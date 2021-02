Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że prowadzi rozmowy na temat dostawy 30 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - rosyjskiego Sputnika V i indyjskiego Covaxin. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3389 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 110 679 kolejnych osób. W Meksyku zanotowano rekordową liczbą zgonów i nowych przypadków zakażeń Covid-19. W kraju wyczerpały się zapasy szczepionek. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

05:15 Dramatyczna sytuacja w Meksyku

W Meksyku zanotowano rekordową liczbą zgonów i nowych przypadków zakażeń Covid-19. W kraju wyczerpały się zapasy szczepionek.



Według oficjalnych danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia, w środę zmarło 1707 osób po zakażeniu koronawirusem. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 161 240, chociaż ocenia się że rzeczywista ich liczba wynosi ponad 195 000.



Liczba potwierdzonych nowych infekcji zwiększyła się o 12 153 - do prawie 1,89 mln.



Meksyk otrzymał dotychczas zaledwie 766 tys. dawek szczepionki Pfizera i BioNTech, z czego wykorzystano już do szczepień 686 tys. Pozostałe zarezerwowano na podanie drugiej dawki, ale mogą ją otrzymać obecnie tylko nieliczni.



Następna dostawa szczepionek Pfizera spodziewana jest najwcześniej w połowie lutego.



Rząd Meksyku wydał zgodę na sprowadzenie do kraju i zastosowanie do szczepień rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Nie podpisano jednak jeszcze kontraktu na jej dostawę i nie wiadomo, jaka będzie jej wielkość. Rząd spodziewał się otrzymać 400 tys. dawek do końca lutego.





05:05 Brazylia negocjuje dostawę 30 mln dawek szczepionki

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że prowadzi rozmowy na temat dostawy 30 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - rosyjskiego Sputnika V i indyjskiego Covaxin.



Według komunikatu resortu, rosyjski producent Gamaleya będzie w stanie dostarczyć 10 mln dawek swojej szczepionki w lutym i marcu a indyjski Bharat Biotech 8 mln w lutym i 12 mln w marcu.



Brazylijski urząd regulacji rynku medycznego Anvisa poinformował, że dopuszczone będą do stosowania w kraju szczepionki testowane za granicą. Wcześniej dopuszczano do stosowania jedynie szczepionki, które przeszły III fazę prób w Brazylii.





05:00 Nowe dane z USA

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3389 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 110 679 kolejnych osób.



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa szacuje, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 26 mln 554 204 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 450 680.



Około 70 do 85 proc. populacji USA powinno zostać w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19, zanim kraj zacznie powracać do normalności - powiedział cytowany przez CNN główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena dr Anthony Fauci.