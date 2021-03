Narodowy Instytutu Zdrowia w USA poinformował, że wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu Covid-19 z powodu braku pozytywnych efektów. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko Covid-19 dla personelu medycznego w szpitalach i domach opieki – informuje dziennik ekonomiczny "Les Echos", powołując się na źródła w Radzie Obrony. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

05:55 Francuscy medycy będą obowiązkowo szczepieni?

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko Covid-19 dla personelu medycznego w szpitalach i domach opieki - informuje dziennik ekonomiczny "Les Echos", powołując się na źródła w Radzie Obrony.



Jak podały francuskie władze medyczne, na oddziałach covidowych 80 proc. personelu jest zaszczepione, ale gdzie indziej o wiele mniej. Niektórzy lekarze uważają za konieczne wprowadzenie obowiązku szczepień personelu pielęgniarskiego.



Nie możemy dłużej akceptować odmowy szczepień przez personel - stwierdził prof. François Chast w radiu w France Inter. Uważa on, że personel odmawiający szczepień powinien zostać wykluczony z zawodu.

05:50 Amerykanie wstrzymują badania nad osoczem

Narodowy Instytutu Zdrowia w USA poinformował, że wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu Covid-19 z powodu braku pozytywnych efektów.



Osocze ozdrowieńców testowano w ramach badań klinicznych z podwójną ślepą próbą w leczeniu pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią choroby Covid-19. Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytutu Zdrowia, terapia ta jest bezpieczna, ale nie daje wyraźnych efektów w obu przypadkach tego schorzenia.



Badanie z podwójną ślepa próbą oznacza, że jedna grupa chorych otrzymała osocze ozdrowieńców, a druga - placebo. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych różnic w stanie tych chorych, bez względu na to, czy otrzymywali oni osocze, czy też nie. Nie zauważono, by dzięki niemu mniejsza była progresja choroby z łagodnej do ciężkiej.