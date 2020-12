Włosi donoszą o odkryciu własnej mutacji koronawirusa, która krążyć miała w Italii już w sierpniu. Według wirusologa prof. Arnaldo Caruso, włoska odmiana SARS-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu" i go "poprzedza". W większości krajów Unii Europejskiej wtorek jest trzecim dniem szczepień przeciw Covid-19. Polscy skoczkowie oczekują tymczasem na wyniki dodatkowych testów na obecność koronawirusa: jeśli będą one negatywne, nasi zawodnicy będą mogli rozpocząć dzisiaj rywalizację w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

