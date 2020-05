Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 20 tys. 143 osób. Zmarło 972 pacjentów, a wyzdrowiało 8 452. Na cały, świecie - od 31 grudnia 2019 r. do 22 maja 2020 r.- odnotowano 5 mln 102 tys. 424 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 332 tys. 924 zgony. Kraje z największą ilością zachorowań do Stany Zjednoczone, Rosja i Brazylia. Najnowsze informacje nt. pandemii na świecie i w Polsce przedstawialiśmy Wam w naszej relacji z 22 maja.

/JOSE JACOME /PAP/EPA

REKLAMA