32 227 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 1 359 zgonów z powodu Covid-19 - to aktualny bilans epidemii w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rekordowym dobowym wzroście zakażeń koronawirusem - 183 020 przypadków. Jak dotychczas największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem na świecie był 18 czerwca- 181 232 przypadków. Według dobowego raportu największy wzrost zakażeń odnotowano w niedzielę w Ameryce Północnej i Południowej - ponad 116 000 nowych przypadków. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- W Polsce do tej pory mamy 32 227 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 359 osób, a wyzdrowiało 16 683



- WHO poinformowała o rekordowym dobowym wzroście zakażeń koronawirusem - 183 020 przypadków. Jak dotychczas największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem na świecie był 18 czerwca- 181 232 przypadków.





15:53 Koronawirus u diabetyków

U chorych na cukrzycę ryzyko zachorowania na COVID-19 jest podobne, jak w populacji ogólnej. Jedynie w przypadku diabetyków ze źle kontrolowaną chorobą i z powikłaniami większe jest ryzyko ciężkiego przebiegu tego zakażenia oraz zgonu - przekonują eksperci.



Takie opinie wyrazili w poniedziałek podczas konferencji prasowej online "Cukrzyca - nowe podejście".



Z niektórych badań wynika, że ryzyko zgonu u diabetyków może być większe w razie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowania na COVID-19. Dotyczy to jednak pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą, czyli glikemią powyżej 180 mg%.

Podkreślił, że sama cukrzyca nie predysponuje do zakażenia koronawirusem, ryzyko tej infekcji u diabetyków jest podobne, jak u innych osób. Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest to typ cukrzycy, tzw. cukrzyca insulinozależna (typu 1), czy cukrzyca dorosłych (typu 2). W obu przypadkach ryzyko zachorowania na COVID-19 jest podobne. Decydujące znacznie ma monitorowanie i odpowiednie leczenie tej choroby oraz ograniczenie występowania jej powikłań (wynikających ze zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi).

15:45 Koronawirus w Niemczech

Testami na koronawirusa objęto do niedzieli wszystkich 6139 pracowników zamkniętych z powodu pandemii największych niemieckich zakładów mięsnych w powiecie Guetersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii, wykrywając nosicielstwo u 1131 z nich - podała w poniedziałek dpa powołując się na powiatowe władze.



Według nich, nie przebadano jeszcze próbek pobranych od 240 osób. Oznacza to, że sytuacja epidemiczna załogi należącej do koncernu Toennies rzeźni w Rheda-Wiedenbrueck jest korzystniejsza niż się początkowo obawiano - do czwartku koronawirusa wykryto aż u 730 spośród 1106 przebadanych pracowników.

15:38 Szef WHO: pandemia koronawirusa wciąż przyspiesza

Pandemia koronawirusa na świecie wciąż przyspiesza; pierwszy milion zakażeń odnotowano po ponad trzech miesiącach, a ostatni po upływie zaledwie ośmiu dni - poinformował dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros przestrzegał przed upolitycznianiem pandemii, co agencja AP łączy z wymierzoną w WHO i Chiny krytyką ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Największym zagrożeniem nie jest wirus sam w sobie, ale brak globalnej solidarności i przywództwa. Nie możemy pokonać pandemii w podzielonym świecie - akcentował szef WHO.



15:29 Były skoczek Adam Małysz z koronawirusem

15:15 Nakaz zakrywania ust i nosa w sklepach

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje do klientów sklepów o noszenie masek ochronnych podczas zakupów.



Jak zaznaczyła prezes POHiD Renata Juszkiewicz, personel placówek handlowych nie jest upoważniony do egzekwowania noszenia maseczek przez konsumentów na terenie sklepów. "Apelujemy do konsumentów o noszenie maseczek i tym samym poszanowanie pracy i zdrowia pracowników handlu i ich rodzin" - podkreśliła.

15:05 Chiński festiwal w czasie epidemii

W mieście Yulin na południu Chin rozpoczął się w niedzielę festiwal psiego mięsa, pomimo pandemii koronawirusa i zapowiedzi chińskich władz, że psy będą uznawane za zwierzęta domowe, a nie część inwentarza - informują obrońcy praw zwierząt.



W czasie 10-dniowego "festiwalu owoców liczi i psiego mięsa" w Yulinie co roku do kotła trafiają tysiące czworonogów. Handlarze utrzymują, że zwierzęta pochodzą z hodowli, ale według organizacji praw zwierząt większość z nich to psy domowe, ukradzione właścicielom, i bezpańskie, wyłapane na ulicach.

14:58 Dobre wieści z Holandii

Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia (RIVM) poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby nie zmarł w Holandii ani jeden pacjent zakażony koronawirusem. To pierwszy taki dzień od 9 marca. W całym kraju wykryto też 69 nowych przypadków infekcji.



Liczba nowych przypadków była w poniedziałek najniższa od 10 marca. Liczba osób hospitalizowanych wzrosła zaledwie o 2.

14:45 Szpital w Jarosławiu

Oddział chorób wewnętrznych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz oddział hematologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim numer 1 w Rzeszowie od dziś wznowiły pracę i przyjmowanie pacjentów.

Zamknięto je z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem

Oddział chorób wewnętrznych i SOR w Jarosławiu wstrzymały pracę 13 czerwca. SOR zaczął działać po dwóch dniach.



Natomiast oddział hematologii rzeszowskiego szpitala został zamknięty 15 czerwca.

14:39 Test&GO w Lesznie

14:28 Koncert na rzecz walki z Covid-19 - zaśpiewają m.in. Shakira i Miley Cyrus

Światowe gwiazdy muzyki i filmu, w tym Shakira i Miley Cyrus, wezmą w sobotę udział w nadawanym w internecie koncercie charytatywnym, który ma pomóc w walce z pandemią Covid-19 w ramach wspólnej inicjatywy ruchu obywatelskiego Global Citizen i Komisji Europejskiej.



Inicjatywa pod hasłem "Globalny cel: zjednocz się dla naszej przyszłości" ma za zadanie zebrać miliardy dolarów z prywatnych i publicznych darowizn, aby pomóc zmniejszyć wpływ pandemii na marginalizowane społeczności - informuje agencja Reutera.

14:02 Koronawirus w Europie

13:48 Nowe przypadki zakażeń w Hongkongu

Służby medyczne Hongkongu zgłosiły w poniedziałek 30 nowych zakażeń koronawirusem. To największy dobowy przyrost od 3 kwietnia. Wszystkie nowe przypadki dotyczą osób, które przybyły z zagranicy.



Oficjalny bilans zakażeń koronawirusem potwierdzonych w Hongkongu wzrósł do 1161. Pięć osób zmarło.



Jako że sytuacja związana z zakażeniami Covid-19 pozostaje poważna, a liczba infekcji na świecie wciąż rośnie, członkowie społeczeństwa wzywani są do unikania niekoniecznych podróży poza Hongkong - przekazał rzecznik regionalnego centrum ochrony zdrowia.

13:35 Sektor pożyczek po pandemii stracił

Po niskich wynikach w kwietniu rynek pożyczek nieco odbił w maju, jednak wciąż odnotowuje się wyraźne spadki. W porównaniu do ub. roku liczba sprzedanych pożyczek w maju spadła o 49 proc. - poinformowała Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego w poniedziałek.



W komunikacie Fundacji czytamy, że w porównaniu do ubiegłego roku wartość udzielonych pożyczek w maju spadła jeszcze mocniej, niż ich liczba - o 66 proc.



Po wyjątkowo słabych wynikach w kwietniu, który był pierwszym pełnym miesiącem lockdownu i obowiązywania nowych limitów kosztów pozaodsetkowych, dane za maj wskazują, że spadki na rynku pożyczek wyhamowały - napisano.

13:22 Rządowoa pomoc dla pracodawców

Na 100 dni po ogłoszeniu stanu epidemii mamy przekazanych 100 mld zł na ratowanie 5 milionów miejsc pracy - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji podsumowującej dotychczasowe działania rządowych programów antykryzysowych.





13:06 Obowiązek zakrywania ust i nosa w sklepach. Apel Ministerstwa Zdrowia

12:56 Zakażenie koronawirusem wśród pracowników sanktuarium w Fatimie

Władze sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie potwierdziły 16 przypadków zakażeń wśród pracowników tego popularnego miejsca kultu maryjnego. Zapewniają jednak, że ognisko infekcji koronawirusem nie stanowi zagrożenia dla pielgrzymów.



W komunikacie przekazanym mediom w niedzielę wieczorem rektorat sanktuarium napisał, że wszystkie osoby, u których wykryto obecność SARS-CoV-2 to członkowie chóru. W piśmie wyjaśniono, że osoby zainfekowane nie miały kontaktu z pielgrzymami.

12:48 Koronawirus w radomskiej parafii

Proboszcz parafii św. Stefana w Radomiu jest zarażony koronawirusem. Kapłan przebywa w izolacji. Kwarantanną zostali objęci także wikariusze i pracownicy kościelni.



Informację o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa proboszcz parafii na radomskim Idalinie otrzymał w niedzielę. Poinformował o tym wiernych w komunikacie zamieszczonym na stronie parafii i mediach społecznościowych.

12:40 W Hiszpanii 1,2 mln mandatów za łamanie obowiązujących restrykcji

Pomiędzy trwającym od połowy marca do niedzieli stanem zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii wystawionych zostało łącznie 1,2 mln mandatów osobom łamiącym restrykcje dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej podczas epidemii koronawirusa.



Z opublikowanych w poniedziałek statystyk hiszpańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych wynika, że w związku z łamaniem obostrzeń policja i żandarmeria przeprowadziła ponad 9 tys. zatrzymań.

12:33 Druga fala epidemii

12:05 Diagnostyka koronawirusa w Polsce

11:55 W Rosji po raz pierwszy od tygodni odnotowano poniżej stu zgonów na Covid-19

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 95 pacjentów z Covid-19 - podał w poniedziałek sztab rządowy. Oznacza to, że wskaźnik zgonów po raz pierwszy od 25 maja nie przekroczył stu osób w ciągu doby. Od początku pandemii 8 206 osób zmarło w Rosji na Covid-19.



W ciągu minionej doby zarejestrowano w Rosji 7 600 zakażeń koronawirusem, o 128 mniej niż dzień wcześniej. Łączna liczba zakażeń zbliża się do 600 tys. - wynosi 592 280 osób.

11:36 Epidemia na Węgrzech

Osiem nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarło też dwóch chorych na Covid-19 - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Do tej pory na Węgrzech wykryto 4102 przypadki zakażenia koronawirusem. 572 osoby zmarły, a 2590 uznano za wyleczone.



W szpitalach leczone są obecnie 184 osoby chore na Covid-19, przy czym 14 oddycha przy pomocy respiratora. 3528 osób przebywa na kwarantannie domowej.

11:16 Wielkopolskie

Z powodu koronawirusa zamknięto urząd gminy w wielkopolskich Brzezinach - poinformował w poniedziałek PAP dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu Marek Stodolny.



U jednego z pracowników urzędu stwierdzono zakażenie koronawirusem.

11:02 Koronawirus w Polsce. Wyzdrowiało 17 076 pacjentów zakażonych koronawirusem

10:48 Ognisko koronawirusa w Pekinie

Pekińska komisja zdrowia ogłosiła w niedzielę, że miasto jest w stanie badać pod kątem koronawirusa milion osób dziennie. Początkowo testom poddawano osoby związane z targiem Xinfadi, ale później kampanię rozszerzono również na mieszkańców innych części miasta.



Chińskie władze twierdziły, powołując się na wstępne wyniki badań genetycznych i epidemiologicznych, że wirus wykryty w Pekinie "przybył z Europy". Wciąż nie jest jednak jasne, w jaki sposób znalazł się na pekińskim targu rolno-spożywczym.

10:33 Koronawirus w Polsce. 296 nowych zakażeń koronawirusem, 3 osoby zmarły

10:06 Ekonomiczne skutki pandemii

Przez ostanie dwadzieścia lat tempo wzrostu zamożności było wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne. Kryzys ekonomiczny spowodowany wystąpieniem pandemii oraz zmienna sytuacja na rynkach niemal na pewno doprowadzi do zmniejszenia się światowego bogactwa - szacują eksperci Boston Consulting Group.



Jedną z charakterystycznych cech wzrostu bogactwa w ciągu ostatnich dwóch dekad była niezwykła odporność tego procesu na czynniki zewnętrzne. Pomimo wielu kryzysów, wzrost zamożności okazał się wyjątkowo silny, wychodząc obronną ręką nawet z najcięższych testów. W ciągu ostatnich 20 lat osobiste bogactwo finansowe prawie się potroiło, z 80 bilionów dolarów w 1999 roku do 226 bilionów dolarów na koniec 2019 roku. Tym razem światowe bogactwo może zmniejszyć się o nawet 16 bilionów dolarów.

09:45 Koronawirus na Śląsku. Nowe zakażenia wśród górników

09:21 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 681 zakażeń koronawirusem, 10 chorych na Covid-19 zmarło, a 133 pacjentów wyzdrowiało - podał w poniedziałek resort ochrony zdrowia. Prawie co trzeci przypadek infekcji wykryto ostatniej doby w obwodzie lwowskim (200).



To najniższa dobowa liczba zakażeń SARS-CoV-2 na Ukrainie od 16 czerwca.



Ogółem w kraju wykryto 37 241 zakażeń koronawirusem, wyzdrowiało ponad 16,6 tys. osób, a zmarło 1 012 chorych.

08:50 Nowe przypadki zachorowań w Chinach

Chiny zgłosiły w poniedziałek 18 nowych przypadków Covid-19, w tym dziewięć w Pekinie, gdzie rośnie liczba zakażeń wiązanych z nowym ogniskiem na targu rolno-spożywczym. Władze prowadzą kampanię masowych testów i zwiększyły nadzór nad importowaną żywnością.



Oprócz dziewięciu przypadków w Pekinie dwie infekcje lokalne potwierdzono poprzedniej doby w sąsiedniej prowincji Hebei. W kraju wykryto również siedem nowych zakażeń bezobjawowych, które nie są w Chinach zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19 - wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

07:43 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 537 nowych infekcji SARS-CoV-2, a trzy zakażone osoby zmarły - poinformował Instytut im. Roberta Kocha. Całkowita liczba wykrytych infekcji przekroczyła tym samym 190 tys.



Łącznie w Niemczech stwierdzono dotychczas 190 359 przypadków zakażenia koronawirusem. 8 885 zakończyło się śmiercią pacjentów.

07:05 Branża turystyczna domaga się rekompensat za zawieszenie związane z koronawirusem

Branża turystyczna domaga się w związku z COVID-19 odszkodowania. Straty i utracone korzyści szacuje na 141 mln zł. Kwotę pomniejszono o otrzymaną w międzyczasie pomoc od rządu - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".



Jak podaje dziennik, 84 przedsiębiorców zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty. Powód: wprowadzenie - ich zdaniem - niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, co ograniczyło wolność gospodarczą.



Nasze biznesy zostały bezprawnie zawieszone. Rząd nie ogłosił ani stanu wyjątkowego, ani stanu klęski żywiołowej. To zablokowało nam drogę do rekompensaty - tłumaczy Alina Dybaś, prezes TOO. Dodaje, że teraz branża przez 14 dni czeka na odpowiedź. Jeśli jej roszczenia nie zostaną uwzględnione, następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu.







06:50 Szumowski nie myśli o dymisji

Nie jestem dzieckiem, jestem osobą odpowiedzialną, która wie, z jakich obowiązków musi się wywiązać - stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o to, czy rozważa odejście z resortu. Nie będą rzucał kwitami. Jednak mam dość, gdy atakuje się moją rodzinę, współpracowników i bruka moje nazwisko - dodał. Bronią mnie efekty mojej pracy - ocenił Szumowski.

06:27 Pieniądze dla misjonarzy na pomoc w czasach koronawirusa

W odpowiedzi na wiele próśb od misjonarek i misjonarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, jaka dotknęła terytoria misyjne, Dzieło Pomocy Ad Gentes wraz z Komisją Episkopatu ds. Misji ustanowiły specjalny Fundusz pomocowy dla misji w dobie koronawirusa - powiedział PAP przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur. W duchu chrześcijańskiej solidarności postanowiliśmy podzielić się z najuboższymi przysłowiową kromką chleba, lekarstwami i środkami ochrony przed zarażeniem koronawirusem - dodał. Zebrano już 500 tys. zł, które przekazano do 70 parafii na zakup lekarstw, żywności dla najbardziej potrzebujących oraz środków higieny osobistej.





06:09 Włochy

Nawet o 30 procent wzrósł w tym roku we Włoszech koszt dziennego pobytu nad morzem - informuje organizacja obrony praw konsumentów. To rezultat wprowadzenia na plażach środków ochrony w związku z pandemią, w tym dystansu społecznego i poniesionych wydatków.



Więcej niż przed rokiem, od 10 do 30 procent, trzeba zapłacić za parking, wynajem łóżka do opalania i parasola na płatnych plażach, a także za jedzenie i inne usługi.



Konsumencka organizacja Codacons odnotowała na początku sezonu wakacyjnego przypadki podwyżek w różnych częściach kraju. Podano kilka przykładów: średni koszt wynajmu parasola i dwóch łóżek na cały dzień wzrósł w tym roku do 25-30 euro. Na droższych plażach cena ta sięga nawet 100 euro dziennie. Miesięczny abonament na plażę kosztuje od 500 do 600 euro.

05:47 Brazylia

Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało w niedzielę 641 nowych zgonów na Covid-19 i 17 495 nowych zakażeń. W Brazylii od początku epidemii zostało zakażonych koronawirusem 1 085 038 osób.



50 617 osób zmarło w Brazylii z powodu koronawirusa od początku epidemii.



W piątek Brazylia przekroczyła barierę miliona potwierdzonych zakażeń koronawirusem odnotowując rekordową za dobę liczbę nowych przypadków zakażeń-54 771. Za wyleczone od początku epidemii uznaje się 549 386 osób.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.



Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro od wielu tygodni jest krytykowany przez większość społeczeństwa za bagatelizowanie zagrożenia, stwarzanego przez koronawirusa. Szef państwa wielokrotnie atakował m.in. gubernatorów stanów, których oskarżał o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 oraz "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".



05:40 WHO - rekordowy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rekordowym dobowym wzroście zakażeń koronawirusem - 183 020 przypadków. Jak dotychczas największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem na świecie był 18 czerwca- 181 232 przypadków.

Według dobowego raportu największy wzrost zakażeń odnotowano w niedzielę w Ameryce Północnej i Południowej - ponad 116 000 nowych przypadków.

Według WHO całkowita liczba przypadków zakażeń na Covid-19 na świecie wyniosła w niedzielę 8 708 008 przypadków (przyrost dobowy- 183 020) i 461 715 zgonów (dobowy przyrost zgonów- 4743).

Dane statystyczne w rozbiciu na regiony świata, według klasyfikacji WHO, przedstawiały się następująco:

Afryka- 2 169 999 przypadków zakażeń (przyrost dobowy 8464) i 4874 zgonów ( przyrost dobowy 124)

Ameryka - 4 279 854 przypadków (116 041) i 219 144 zgonów (3224)

Wschodni obszar Morza Śródziemnego - 897 403 przypadki (18 975) 20 075 zgonów (515)

Europa - 2 527 618 przypadków zakażeń (17 922) i 193 086 zgonów (442)