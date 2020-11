Ministerstwo Zdrowia informuje o 23 975 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 637 chorych na Covid-19. To najwyższa dobowa liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 796 798 zakażonych. Nie żyje 12 088 spośród nich. Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło 1707 zarażonych osób. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin. Prof. Włodzimierz Gut uważa, że stabilizacja epidemii powinna spowodować za około 10 dni spadek śmiertelnych przypadków w Polsce. W Chinach prawie milion osób otrzymało już w trybie kryzysowym eksperymentalną szczepionkę przeciw Covid-19, opracowaną przez państwową grupę farmaceutyczną Sinopharm. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych - podał ten koncern. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Tymczasowy szpital zakaźny na stadionie PGE Narodowym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

- Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło 1707 zarażonych osób. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin.



- Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 2 015 608, po wykryciu w ciągu minionej doby 23 610 nowych przypadków - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zgonów jest najwyższy od początku epidemii: od środy zmarło 463 chorych na Covid-19. Zmarło od początku pandemii 34 850 osób.



- Większość osób, które przeszły Covid-19, nadal ma wystarczającą liczbę komórek odpornościowych, by zapobiec ponownej infekcji - pisze "New York Times" o wynikach badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Odporność organizmu może trwać lata lub dekady.



- Prawie milion osób otrzymało już w trybie kryzysowym eksperymentalną szczepionkę przeciw Covid-19, opracowaną przez chińską państwową grupę farmaceutyczną Sinopharm. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych - podał ten koncern.

13:54 Świętokrzyskie

Ognisko koronawirusa wykryto w Domu Pomocy Społecznej w Słupi w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie) prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Zakażenie wykryto u ponad stu pensjonariuszy i personelu. Zmarły cztery osoby.

Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest placówką o zasięgu ponadgminnym przeznaczonym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

13:50 Dania

Pochodząca z ferm norek nowa mutacja koronawirusa, tzw. klaster 5, prawdopodobniej wyginęła - poinformowało duńskie ministerstwo zdrowia, powołując się na opinię państwowej agencji kontroli chorób zakaźnych Statens Serum Institut.

Według Statens Serum Institut ostatni przypadek infekcji wywołanej nowym wariantem koronawirusa odnotowano w Danii w połowie września. Jak poinformowano, od tego czasu wybito wszystkie norki na fermach w Jutlandii Północnej, gdzie wykryto pierwsze przypadki nowej mutacji. Zdaniem duńskich epidemiologów mogła ona zagrozić skuteczności przyszłej szczepionki przeciw Covid-19.





13:47 Lockdownów da się uniknąć?

Noszenie maseczek to nie panaceum, ale gdyby nosiło je 95 proc. ludzi, lockdowny nie byłyby konieczne - powiedział regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Europie dr Henri Kluge. Jak dodał, lockdown powinien być dla rządów "ostatnią deską ratunku".







13:28 Bułgaria

Pod względem umieralności na koronawirusa Bułgaria zajęła trzecie miejsce w UE. Odnotowano 14,3 zgonu na 100 tys. osób. W tym okresie nowych zakażeń było 658 na 100 tys. osób i ten wskaźnik stawia Bułgarię na 13. miejscu w UE.

13:17 Prof. Gut o zgonach na Covid-19

Wysoka liczba zgonów na Covid-19, raportowana w ostatnich dniach, to efekt dużej liczby zakażeń dwa tygodnie temu - uważa prof. Włodzimierz Gut. Dodał, że stabilizacja epidemii powinna spowodować za około 10 dni spadek śmiertelnych przypadków.

W jego ocenie, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 "dobija" wiele osób o złym stanie zdrowia. "Umierają jednak nie tylko ci, którzy mieli bardzo zaawansowane nadciśnienie czy choroby płuc. Czasami zdarza się tak, iż nawet osoby przez wiele lat radzące sobie nieźle z cukrzycą - po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 niestety umierają" - powiedział prof. Gut.

12:48 Włochy

We Włoszech po raz pierwszy w drugiej fali pandemii zwalnia wzrost nowych zakażeń koronawirusem, ale notuje się szczyt zgonów. W ciągu tygodnia ich liczba wzrosła o 42 procent. Takie wyniki monitoringu pandemii opublikowała medyczna fundacja Gimbe.



W raporcie podkreślono, że w dniach od 11 do 17 listopada na Covid-19 zmarły we Włoszech 4134 osoby, podczas gdy w poprzednim tygodniu zanotowano 2918 zgonów osób z Covid-19.



W tym samym okresie doszło do stabilizacji wzrostu nowych przypadków koronawirusa: w ciągu tygodnia potwierdzono ich 242 tysiące, o 7 tysięcy więcej niż w poprzednim.



12:41 Szpital tymczasowy w Płocku

PKN Orlen zakończył pierwszy etap budowy szpitala tymczasowego w Płocku. Na przyjęcie pacjentów z koronawirusem gotowych jest tam już 100 łóżek. Do końca listopada powstanie kolejnych 100 miejsc. Placówka ruszy 1 grudnia - poinformował prezes spółki Daniel Obajtek.

10:51 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 58 tys. testów na koronawirusa.







10:42 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

/ RMF FM

10:23 Obiecujące wyniki badań nad szczepionką AstaZeneca

Szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki wywołuje silną reakcję układu odpornościowego u osób powyżej 70. roku życia, co daje nadzieję na jej skuteczność - wynika z opublikowanych badań.



Wyniki opublikowane w czasopiśmie medycznym "Lancet" dotyczą II fazy badań klinicznych, przeprowadzonej na 560 uczestnikach, z czego 240 to osoby powyżej 70. roku życia, a 160 to osoby w przedziale wiekowym 56-69 lat.



W badaniu nie zaobserwowano żadnych poważnych efektów ubocznych szczepionki.



Jak podkreślił Andrew Pollard, szef grupy nadzorującej badania, dane te nie muszą automatycznie oznaczać, że szczepionka jest skuteczna, jednak dają na to nadzieję.



10:21 Węgry

4512 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarło 92 chorych z Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Do tej pory stwierdzono na Węgrzech ponad 161 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło 3472 chorych z Covid-19.

10:15 Chińska szczepionka

Prawie milion osób otrzymało już w trybie kryzysowym eksperymentalną szczepionkę przeciw Covid-19, opracowaną przez chińską państwową grupę farmaceutyczną Sinopharm. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych - podał ten koncern.

W ramach rozpoczętego w lipcu programu kryzysowego chińskie władze zezwoliły na szczepienie osób z określonych grup zawodowych przy użyciu trzech eksperymentalnych specyfików, opracowanych przez Sinpharm i firmę Sinovac, mimo że ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone w próbach klinicznych.

Jak dotąd nie odnotowano żadnych poważnych skutków niepożądanych u osób, które przyjęły eksperymentalną szczepionkę Sinpharmu - poinformowała firma w artykule opublikowanym w mediach społecznościowych, cytując prezesa koncernu Jiu Jingzhena. Nie jest jasne, której z dwóch potencjalnych szczepionek Sinopharmu dotyczyła ta wypowiedź.

10:10 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 22 536 spośród 37 348 łóżek dla pacjentów covidowych. 2080 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 808 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 434 034 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 24 717 osób.

09:30 Rosja

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 2 015 608, po wykryciu w ciągu minionej doby 23 610 nowych przypadków - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zgonów jest najwyższy od początku epidemii: od środy zmarło 463 chorych na Covid-19. Zmarło od początku pandemii 34 850 osób.



09:05 Japonia

W Tokio zgłoszono w czwartek 534 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Władze miasta podniosły alert epidemiczny na najwyższy poziom. Poprzedniego dnia w Japonii wykryto 2203 nowe infekcje, co jest największym dobowym bilansem w tym kraju.



Liczba nowych zakażeń w Tokio po raz pierwszy od początku kryzysu przekroczyła 500. Premier Yoshihide Suga oświadczył, że Japonia jest w stanie "maksymalnego alertu" i wezwał mieszkańców, by robili, co w ich mocy, aby uniknąć dalszych infekcji - przekazała japońska agencja Kyodo.

09:02 Afryka

Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w Afryce przekroczyła 2 miliony - poinformowały Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Na kontynencie zmarło dotąd 48 048 zakażonych osób.



Najwięcej przypadków oraz ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Republice Południowej Afryki - zmarło tam 20 556 z ponad 757 tys. zakażonych osób. Jednak obecnie najgorsza sytuacja jest w Maroku, które przeżywa właśnie szczyt pandemii, notując ponad 5 tys. nowych infekcji dziennie.



W przeciwieństwie do Europy i Ameryk większość krajów Afryki po pokonaniu pierwszej fali wirusa w czerwcu i lipcu nie notuje zwiększonej liczby zakażeń.



Licząca 1,3 mld mieszkańców Afryka jest dotąd najmniej dotkniętym pandemią kontynentem poza Australią. Najwięcej zakażeń odnotowano dotąd w Amerykach - ponad 23 mln - oraz w Europie - ponad 15 mln.

08:59 Czechy

5515 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w środę w Czechach; to o 3405 infekcji mniej niż w poprzednią środę - wynika z opublikowanych w czwartek danych ministerstwa zdrowia.

Od marca, kiedy zanotowano pierwsze przypadki SARS-CoV-2, koronawirusa wykryto u 475 284 osób. Ponad trzy czwarte z nich już wyzdrowiało.



Ostatnie dane wskazują, że liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 w środę wzrosła o 66 - do 6740. Prawie połowa wszystkich zgonów przypada na listopad. Najwięcej osób - 256 - zmarło 3 listopada.

08:58 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 13 357 nowych infekcji koronawirusem, 257 zakażonych zmarło, a 7400 pacjentów wyzdrowiało - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku pandemii.



W środę przeprowadzono w kraju ok. 65 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40,5 tys. metodą PCR.

07:09 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem zwiększyła się w ciągu ub. doby o 22 609 - do 855 916. Zmarło 251 osób. Liczba zgonów wzrosła zatem do 13 370 - poinformował Instytut ds. Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Pomimo wprowadzenia w Niemczech 2 listopada częściowego lockdownu sytuacja epidemiczna nie uległa znaczącej poprawie. Rząd chce dalszych ograniczeń, ale dotychczas nie uzgodniono ich z premierami krajów związkowych.



07:00 Zgony w Polsce

Do tej pory w Polsce umierało dziennie średnio 1100 osób. W październiku były dni, gdy umieralność była nawet dwukrotnie wyższa - mówi Rafał Halik z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Jak zaznacza, na razie trudno postawić pełną diagnozę, skąd tak gwałtowne wzrosty liczby zgonów.



06:31 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował o zarejestrowaniu w USA w ciągu ostatniej doby 1707 ofiar śmiertelnych Covid-19. Zaraziło się 161 934 kolejnych osób. Od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 498 515 przypadków zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 250 180.



Dane te oznaczają, że Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin.

Telewizja CNN cytuje prof. Jonathana Reinera z George Washington University School of Medicine, który przewiduje, że będzie coraz gorzej. Potworna liczba zgonów, którą widzieliśmy wczoraj w Stanach Zjednoczonych (...) odzwierciedla liczbę osób zakażonych trzy tygodnie temu, dwa do trzech tygodni temu, ponieważ przychodzi to opóźnieniem - mówiłReiner.



06:15 Wykorzystali pandemię, by wyłudzić 16 mln dolarów z funduszy pomocowych

Siedmiu mężczyznom z Teksasu i Illinois postawiono zarzuty zdefraudowania 16 mln dolarów z funduszy pomocowych dla małych firm na czas epidemii koronawirusa. Uzyskane pieniądze przeznaczyli m.in. na zakup lamborghini i porsche.

06:02 Pandemia a wydatki Polaków

W pandemii wydatki ograniczyło 61 proc. Polaków - wynika z badania "Barometr oszczędności". Ponad 43 proc. postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów i usług, a 35 proc. ze względu na spodziewane podwyżki.

Autorzy badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów wskazali, że epidemia zmusiła konsumentów do rezygnacji m.in. z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych (35 proc.), kupowania artykułów do pielęgnacji i perfum (34 proc.). Mniej pieniędzy na ubrania i obuwie codziennego użytku przeznacza 1/3 respondentów, a co 5. na odzież biznesową. Z kolei 19 proc. badanych zredukowało wydatki na jedzenie.

38 proc. ankietowanych nie kryje, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Ponad połowa twierdzi, że pozostała bez zmian, a 6,2 proc. uważa, że jest lepsza niż przed wybuchem koronawirusa. Analitycy zaznaczyli, że Polacy starają się panować nad wydatkami - 39 proc. osób mocniej kontroluje swoje finanse niż wcześniej. Nieco ponad połowa "zarządza finansami tak samo jak wcześniej"; 9 proc. twierdzi, że mniej skrupulatnie sprawdza stan konta.

05:59 Zamknięte granice

Granice lądowe USA z Kanadą i Meksykiem pozostaną zamknięte co najmniej do 21 grudnia. Wyjątkiem będą podróże absolutnie niezbędne. Powodem jest rosnąca liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - poinformowały źródła oficjalne w Waszyngtonie i Ottawie. Meksykańskie MSZ potwierdziło później te ustalenia wpisem na Twitterze.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zachorowań i zgonów na Covid-19, ale oba te wskaźniki szybko wzrastają również w pozostałych dwóch krajach.

Restrykcje przy przekraczaniu wspólnych granic wprowadzono po raz pierwszy w marcu i od tego czasu są co miesiąc przedłużane.

05:49 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 3 918 nowych przypadkach koronawirusa i 502 kolejnych zgonach. Łączna liczba zachorowań przekroczyła milion i wynosi obecnie 1 015 071 a zgonów zbliża się do 100 tys. (99 528).



Resort rutynowo zastrzega, że są to jedynie przypadki potwierdzone oficjalnie oraz, że rzeczywista liczba przypadków zakażeń i zgonów może być znacznie wyższa.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii oraz Indiach.

05:47 Nowy Jork

Od dziś nowojorskie szkoły publiczne będą zamknięte / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Od dziś szkoły publiczne w Nowym Jorku będą zamknięte na czas nieokreślony. Przejdą całkowicie na nauczanie zdalne. Burmistrz Bill de Blasio uzasadnił tę decyzję podwyższeniem w mieście wskaźnika zakażeń Covid-10 w ciągu siedmiu dni średnio do 3 proc.



W samych tylko szkołach odsetek testów na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem jest stosunkowo niski i sytuuje się poniżej 1 proc.

05:40 Odporność na koronawirusa może trwać lata

Większość osób, które przeszły Covid-19, nadal ma wystarczającą liczbę komórek odpornościowych, by zapobiec ponownej infekcji - pisze "New York Times" o wynikach badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Odporność organizmu może trwać lata lub dekady.



Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego - jak zaznacza "NYT" - nie były recenzowane ani publikowane w czasopismach naukowych. "Jest to jednak jak dotąd najbardziej kompleksowe i długotrwałe badanie pamięci immunologicznej wobec koronawirusa" - twierdzi.



"NYT" odnotowuje, że wnioski naukowców "mogą przynieść ulgę ekspertom, którzy obawiają się, że odporność na wirusa może być krótkotrwała i że konieczne mogą być wielokrotne szczepienia, by kontrolować pandemię".