W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 9053 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 481 osób. Przeciwko Covid-19 zaszczepiło się już ponad 309 tys. osób. Rząd ujawnił dokładny harmonogram zapisów na szczepienia. Ponad połowa Polaków uważa, że status osoby zaszczepionej nie powinien wpływać na zwolnienie z przestrzeganie niektórych obostrzeń epidemicznych - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Aż 1564 zgony z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Najnowsze dane o walce koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

18:59 Ostrzeżenie WHO

Drugi rok pandemii Covid-19 może być trudniejszy niż pierwszy, biorąc pod uwagę sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa, szczególnie na półkuli północnej, gdzie krążą bardziej zakaźne warianty - oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).



Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan dodał, że według najnowszych danych w zeszłym tygodniu na całym świecie zgłoszono około pięciu milionów zakażeń koronawirusem, co oznacza wzrost w porównaniu z dwoma wcześniejszymi tygodniami.



Po feriach zimowych w niektórych krajach sytuacja znacznie się pogorszy, a dopiero potem zacznie się poprawiać - powiedziała Maria Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO ds. Covid-19.



Obecnie, według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore, na całym świecie koronawirusem zakaziło się 91 838 572 osób, zmarło 1 968 343.

18:57 Norwegia

Rząd Norwegii ogłosił, że zamierza wszystkich przyjezdnych testować na Covid-19 od razu na granicy zamiast do 24 godzin po ich przybyciu. Powodem są podejrzenia o unikanie badań przez podróżnych m.in. z Polski.



Od 2 stycznia przyjeżdżający do Norwegii mogą wybierać: test na granicy albo w miejscu zamieszkania do 24 godzin po przybyciu. Według mediów system ten łatwo obejść.



Gazeta "VG" napisała, że w dniach 2-7 stycznia na lotnisku Gardermoen w Oslo co najmniej 6,2 tys. osób (42 proc.), w tym z kilku samolotów z Polski oraz Litwy, nie poddało się testom na lotnisku. Jak napisano, cały system opiera się na zaufaniu, gdyż gminy, do których udają się podróżni, nie mają możliwości sprawdzenia, czy w ciągu 24 godzin osoby te poddały się testom.



Według norweskiego prawa za zaniedbanie tego obowiązku grozi kara 20 tys. koron (1940 euro).

18:56 Portugalia

W Portugalii podczas ostatnich 24 godzin zanotowano rekordowe liczby zgonów osób z Covid-19 oraz nowych zakażeń koronawirusem; zmarło 156 chorych i zarejestrowano ponad 10,5 tys. infekcji - ogłosiło ministerstwo zdrowia w Lizbonie.





18:56 Turcja

Turecki regulator medyczny warunkowo dopuścił do użytku w tym kraju szczepionkę przeciw Covid-19, produkowaną przez chińską firmę Sinovac - poinformowała agencja Anatolia. W czwartek mają się rozpocząć szczepienia w całym kraju.



Turcja otrzymała już 3 mln z 50 mln zamówionych dawek szczepionki CoronaVac, produkowanej przez pekińską firmę Sinovac Biotech. W sprawie szczepionek przeciw Covid-19 rząd prowadzi również rozmowy z rosyjskim producentem preparatu Sputnik V oraz firmami Pfizer i BioNTech - pisze agencja Reutera.



Turecka Agencja Leków i Wyrobów Medycznych przez dwa tygodnie badała substancję, zanim dopuściła ją na rynek.

18:50 Prof. Joanna Zajkowska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM: Liczba raportowanych przypadków daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa

Liczba raportowanych przypadków daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa, bo większość osób nie zgłasza się na badania. Jestem przekonana, że przypadków jest więcej. Specjaliści prognozują, że nawet dwa, trzy razy więcej - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Joanna Zajkowska, podlaski wojewódzki konsultant do spraw epidemiologii z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego w Białymstoku. Jak dodaje, "Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób sygnalizuje, że istnieje realne ryzyko rozprzestrzeniania się nowych wariantów koronawirusa".



17:57 Wielka Brytania

Negująca pandemię Brytyjka, która opublikowała na Facebooku zdjęcia korytarzy w szpitalach, żeby udowodnić, że oddziały są puste, została ukarana grzywną w wysokości 200 funtów. Taką karę otrzymała za opuszczenie domu bez ważnego powodu.



17:54 Izrael

Izrael rozpoczął szczepienie przeciw Covid-19 osób od 50. roku życia. Ministerstwo zdrowia precyzuje plany wydawania tzw. zielonego paszportu obywatelom, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki, co umożliwi im udział w imprezach kulturalnych czy sportowych.



Rząd ma wydawać paszport, kiedy zacznie łagodzić obostrzenia trwającego od 27 grudnia lockdownu - podały izraelskie media.



17:53 Włochy

507 kolejnych zgonów na Covid-19 i 15 774 nowe zakażenia koronawirusem - to dane z dzisiejszego biuletynu ministerstwa zdrowia Włoch. Liczba zmarłych od początku pandemii przekroczyła w tym kraju 80 tysięcy. Zanotowano już ponad 2,3 miliona przypadków zakażeń koronawirusem.

Aż 1564 zgony z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - podał brytyjski rząd. Wykryto też 47 525 nowych zakażeń koronawirusem.



16:51 Bunt przedsiębiorców

Rząd zaczyna się uginać w związku z buntem przedsiębiorców. Z jednej strony chce surowo karać tych, którzy mimo koronawirusowych obostrzeń otworzą działalność, z drugiej - jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM - zamierza nieco przyspieszyć luzowanie restrykcji.



16:43 Dostawy szczepionek

Agencja Rezerw Materiałowych wprowadza zmiany w informatycznym systemie zamówień szczepionek, które mają ułatwić szczepienia w weekendy. Dostawy mają być realizowane również w czwartki i piątki.

16:41 Testy leku

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto zakrojone na dużą skalę testy nowego leku, który ma zapobiec u pacjentów z Covid-19 rozwojowi ciężkiej fazy choroby.



Terapia polega na wdychaniu białka zwanego interferonem beta, które organizm wytwarza w momencie wystąpienia infekcji wirusowej. To ma pobudzić układ odpornościowy organizmu do walki z wirusem.



Lek SNG001, który jest podawany w postaci aerozolu, został opracowany w szpitalu uniwersyteckim w Southampton i jest produkowany przez firmę biotechnologiczną Synairgen, również z tego miasta. Pierwszej pacjentce objętej nowymi testami podano go we wtorek po południu w szpitalu Hull Royal Infirmary w Kingston upon Hull we wschodniej Anglii.



Wstępne wyniki badań, przeprowadzonych na znacznie mniejszej grupie pacjentów, wskazują, że SNG001 zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 - zwykle wymagającego stosowania respiratora - o prawie 80 proc.

16:40 Hiszpania

Sąd w Santiago de Compostela na północnym zachodzie Hiszpanii nakazał lokalnym władzom medycznym zaszczepienie przeciw Covid-19 jednej z mieszkanek domu seniora. Sprzeciwiała się temu córka kobiety.



Relacjonujący proces dziennik “ABC" wskazał, że podopieczna jednego z domów spokojnej starości cierpi na zaawansowaną chorobę, która ogranicza jej funkcje poznawcze, a tym samym utrudnia samodzielne podejmowanie decyzji.



Prowadzący sprawę sędzia odrzucił argumentację córki kobiety, która w sobotę uniemożliwiła zaszczepienie swojej matki w domu opiekuńczym. Kobieta twierdziła, że szczepienie może mieć negatywny wpływ na samopoczucie matki. Deklarowała, że woli “poczekać, aby zobaczyć reakcję innych osób, które otrzymały szczepionkę".



Łatwiej jest zachorować na ciężką chorobę bez poddania się szczepieniu niż po jego przeprowadzeniu - podsumował sędzia, który nakazał zaszczepienie seniorki.

16:28 Powrót uczniów do szkół

Jeśli nie trafi do nas trzecia fala pandemii, nie będzie się zwiększała liczba zakażeń, to w wariancie optymistycznym, w lutym, przynajmniej w systemie hybrydowym, uczniowie klas VIII i klas maturalnych wrócą do szkół - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Onet.pl pytany był m.in. o powrót uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach.



W tym optymistycznym wariancie, jeśli nie będzie się zwiększała liczba zarażeń, nie trafi do nas - krótko mówiąc - trzecia fala, mam nadzieję, że już w lutym będziemy mogli przynajmniej w systemie hybrydowym puścić do szkół, do systemu stacjonarnego uczniów klas VIII i klas maturalnych, bo oni tego bardzo potrzebują z uwagi na egzaminy, które są przed nimi, a następnie, jeśli będzie się to dalej wypłaszczało, czy będzie się zmniejszać liczba zakażeń dziennych, będziemy hybrydowo próbowali puszczać do szkół pozostałe roczniki szkolne na zasadzie takiej, żeby nie było tłoku w szkole, by transmisja wirusa była na najniższym poziomie - wskazał.

16:03 Afera szczepionkowa na WUM

W drugi dzień świąt, 26 grudnia, przedstawiciele NFZ kontaktowali się m.in. z szefami placówek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie awaryjnego wykorzystania rozmrożonych szczepionek. Już wtedy była mowa o szczepieniach osób spoza "grupy 0". Na podstawie dokumentów, do których dotarli dziennikarze RMF FM odtworzyliśmy proces, którego skutkiem było m.in. zaszczepienie dużej grupy znanych osób.

16:01 Kalendarz szczepień w Polsce

W tym tygodniu wchodzimy w kluczowy etap szczepień; od 15 stycznia osoby powyżej 80. roku życia będą mogły rejestrować się na szczepienia; 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja dla osób powyżej 70. roku życia - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 15 stycznia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia.



15:21 Bunt przedsiębiorców

Przedstawiciele branży turystycznej z województwa warmińsko-mazurskiego nie zgadzają się, aby rządowa pomoc obejmowała tylko samorządy z południa kraju.



15:19 Cieszyn

Miała być szybka kara, a tymczasem nie ma żadnej decyzji. Sanepid wczoraj miał zdecydować o ewentualnej karze dla cieszyńskiej restauracji "U Trzech Braci", który w zeszłym tygodniu otworzyła się mimo zakazów związanych z pandemią. Teraz się okazuje, że na decyzję trzeba poczekać co najmniej kilka dni.



14:55 Skuteczność szczepionki

Wstępne dane pokazują, że pierwsza z dwóch wymaganych dawek szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez firmy Pfizer/BioNTech ogranicza infekcje o 33-60 proc. 14 dni po podaniu - poinformowały izraelskie ministerstwo zdrowia i kasy chorych.



Według ministerstwa zdrowia pierwsza dawka zmniejsza infekcje o 50 proc. - przekazała telewizji Keszet 12 dr Szaron Alroj-Prajs, szefowa departamentu zdrowia publicznego w resorcie. Zaznaczyła, że dane są wstępne i oparte na wynikach testów na obecność koronawirusa zarówno wśród tych, którzy otrzymali szczepionkę, jak i tych, którzy jej nie otrzymali.



Inne dane zostały przekazane przez dwie z czterech firm zapewniających usługi medyczne w Izraelu (tradycyjnie zwane kasami chorych), które zebrały informacje od około 800 tys. pacjentów. Według statystyk firmy Klalit, z której usług korzysta ponad połowa Izraelczyków, prawdopodobieństwo zakażenia spadło o 33 proc. Z kolei według innego dostawcy usług zdrowotnych, Makabi, pierwszy zastrzyk spowodował 60-procentowy spadek szans na zakażenie.

14:46 Wyrok za ucieczkę ze szpitala

Na rok więzienia skazał Sąd Okręgowy w Łodzi mężczyznę, który w marcu ub r. mimo podejrzenia zakażenia koronawirusem oddalił się ze szpitala. 54-letni Adam K. oskarżony był o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Sąd wskazał m.in., że oskarżony wykazując objawy choroby Covid-19, a także mając wiedzę o podejrzeniu zakażenia, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób samowolnie oddalając się z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, gdzie był poddany hospitalizacji w warunkach izolacji w związku z podejrzeniem zarażenia SARS-Cov-2. Mężczyzna naraził zdrowie i życie innych osób poruszając się w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji miejskiej bez odpowiednich środków ochronnych zapobiegających transmisji patogenu na inne osoby.

Zarówno w śledztwie, jak i przed sądem, 54-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak mówił, nie miał świadomości, że mógł kogoś zarazić. Był przekonany, że nie jest chory na koronawirusa. Wyszedł ze szpitala również dlatego, że chciał się odświeżyć.

14:40 Watykan

W Watykanie rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko Covid-19 - poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Punkt szczepień urządzono w atrium Auli Pawła VI.



Zaszczepione zostaną wszystkie osoby, korzystające z usług watykańskiej służby zdrowia, które zgłosiły taką chęć.



Szczepionkę ma też dostać papież Franciszek, który w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że się na nią zapisał. Zaszczepiony zostanie również emerytowany papież Benedykt XVI, który ma 93 lata.



Nie poinformowano, kiedy to nastąpi.



W Watykanie w minionych miesiącach wykryto przypadki zakażeń koronawirusem wśród pracowników, rezydentów Domu Świętej Marty, gdzie mieszka też papież Franciszek oraz wśród żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej.

13:37 Węgry

U trzech pacjentów na Węgrzech wykryto obecność pochodzącego z Wielkiej Brytanii szczepu B1.1.7 koronawirusa - poinformowała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller.



Było oczywiste, że Węgry nie będą w stanie uniknąć tego wariantu - stwierdziła naczelna lekarz kraju.



Do odkrycia doszło tydzień po przywróceniu przez węgierski rząd połączeń lotniczych z Wielką Brytanią.





12:32 Pandemia spowodowała duży spadek liczby noclegów w hotelach

Według wstępnych obliczeń, w efekcie pandemii Covid-19 liczba noclegów hotelowych podróżnych zagranicznych i krajowych spadła w Niemczech w ubiegłym roku w porównaniu z rokiem 2019 o 40 proc., do rekordowo niskiego poziomu 299 mln - podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).



Poinformowano, że był to najniższy taki wynik od rozpoczęcia prowadzenia stosownej ogólnoniemieckiej statystyki w 1992 roku, kiedy to udzielono 318,4 mln noclegów.

11:33 Stan wyjątkowy we Włoszech ma być przedłużony do końca kwietnia

Rząd Włoch chce przedłużyć stan wyjątkowy do końca kwietnia - powiedział minister zdrowia Roberto Speranza w Izbie Deputowanych. Ostrzegł, że na początku roku doszło do ogólnego pogorszenia się sytuacji pandemicznej w kraju.



10:50 Prawie 500 nowych zgonów w Polsce

W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 9053 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 481 osób.

10:21 Kiedy zniknie większość obostrzeń? Minister finansów o swoich przewidywaniach

Mam nadzieję, że już za 2-3 tygodnie obostrzenia będą trochę mniejsze, że szczepionka zacznie działać (...), a za 2-3 miesiące możemy myśleć, że powoli wracamy do normalności - stwierdził w rozmowie z money.pl szef resortu finansów Tadeusz Kościński.



Niektóre obostrzenia zostaną dość długo, ale myślę, że 80 proc. tych obostrzeń na przełomie pierwszego i drugiego kwartału zacznie znikać - dodał.

10:13 Kosiniak-Kamysz: Dzisiejsza władza przebija PRL

Bunt rośnie z braku przejrzystości w strategii i konsekwencji w tej strategii - stwierdził w rozmowie z Onetem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do narastającego sprzeciwu przedsiębiorców wobec przedłużania obostrzeń epidemicznych. Mówił także o "przykładach absurdu", o których "chciałoby się powiedzieć: rodem z PRL-u". Ale dzisiejsza władza PRL to przebija i w propagandzie, i w głupotach. To jest PRL bis do kwadratu - podkreślił.





09:45 Prezydent zaszczepiony przeciwko Covid-19

Prezydent Indonezji Joko Widodo otrzymał w środę pierwszą w kraju dawkę chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19. Trzeci najludniejszy kraj Azji rozpoczął tym samym masową akcję szczepień.



Procedura medyczna, przeprowadzona w pałacu prezydenckim w Dżakarcie, była transmitowana na żywo przez telewizję.



Szczepienia przeciwko Covid-19 są ważne, by przerwać łańcuch zakażeń i zapewnić wszystkim Indonezyjczykom zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę - powiedział po szczepieniu przywódca. Dodał, że masowe szczepienia umożliwią też naprawę gospodarki.







08:15 Niemcy: Obostrzenia nie zostaną zniesione w lutym

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn zapowiedział, że obostrzenia związane z pandemią Covid-19 nie zostaną całkowicie zniesione w lutym, zaś ograniczenia kontaktów będą konieczne przez kolejne 2-3 miesiące.

W wywiadzie dla radia Deutschlandfunk Spahn stwierdził, że Niemcy muszą zrobić wszystko co możliwe, by ograniczyć rozprzestrzenianie się nowych szczepów koronawirusa i dlatego utrzymanie części restrykcji będzie niezbędne. Polityk CDU wezwał pracodawców, by umożliwili pracownikom pracę z domu.

08:06 Były minister zdrowia Czech: Izraelski system szczepień nie jest skomplikowany

Roman Prymula, były minister zdrowia i doradca premiera Czech Andreja Babisza, uczestniczący w czesko-izraelskiej konferencji ekspertów na temat systemu szczepień, powiedział , że izraelski system nie jest skomplikowany i to stanowi jego siłę.



Zdaniem Prymuli, w sprawnym systemie szczepień w Izraelu kluczowe jest funkcjonowanie centralnego systemu informatycznego. Podkreślił, że tamtejsze centra szczepień mają przygotowaną grupę zastępców dla osób, które z różnych powodów nie mogą zaszczepić się w terminie. Według byłego ministra Izrael ma 320 ośrodków szczepień, które szczepią 150 tysięcy osób dziennie, a ich celem jest 200 tysięcy.

07:02 Przywileje dla zaszczepionych? Większość Polaków mówi "nie"

Ponad połowa Polaków uważa, że status osoby zaszczepionej nie powinien wpływać na zwolnienie z przestrzeganie niektórych obostrzeń epidemicznych - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Według badań 42,6 proc. Polaków uważa, że polski rząd nie radzi sobie z organizacją szczepień.

06:59 Dworczyk o szczepieniach w Polsce

Wierzę, że do końca roku zaszczepimy wszystkich chętnych - stwierdził w rozmowie z Onetem Michał Dworczyk - pełnomocnik rządu ds. szczepień. Dzisiaj przerzucanie się liczbami jest po prostu niepoważne. Poczekajmy na koniec marca. Jeśli do tego czasu zaszczepimy trzy miliony ludzi, będziemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze - dodał. Do tej pory przeciwko Covid-19 zaszczepiono w Polsce już ponad 300 tys. osób.

06:28 Rekord zgonów w USA

W Stanach Zjednoczonych padł tragiczny rekord epidemii. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa 4470 Amerykanów. Łączna liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła w USA 380 tysięcy.



To drugi raz, gdy dobowa liczba zgonów przekroczyła w USA 4 tysiące. Zdaniem epidemiologa Erica Feigla-Dinga z Federation Of American Scientists (FAS) Stanom Zjednoczonym grozi takie pogorszenie sytuacji, że pod koniec lutego na Covid-19 umierać będzie nawet ponad 5 tysięcy Amerykanów dziennie.





05:50 Wstrzymanie egzekucji skazańców chorych na Covid-19

Sędzia federalny nakazał Departamentowi Sprawiedliwości USA opóźnienie co najmniej do 16 marca egzekucji dwóch mężczyzn skazanych za morderstwa, aby umożliwić im powrót do zdrowia po Covid-19. Wyroki miały być wykonane w tym tygodniu

Jak informuje Reuters, Cory Johnson i Dustin Higgs mieli zostać straceni odpowiednio w czwartek i piątek. Egzekucje zaplanowano w więzieniu federalnym w Terre Haute w stanie Indiana.



Johnson został skazany w 1993 roku za siedmem morderstw związanych z handlem narkotykami. Higgs otrzymał wyrok za zabójstwo trzech kobiet w Maryland w 1996 roku.



Obaj mężczyźni argumentowali, że uszkodzenie płuc spowodowane przez Covid-19 może zwiększyć ich cierpienia podczas dożylnego podania śmiertelnej dawki trucizny.



"Cytowali wyniki badań dotyczące obrzęku płuc, kiedy dostają się tam płyny. Osoba jest wówczas wciąż świadoma, a odczucie jak przy duszeniu lub tonięciu może zostać zaostrzone z powodu koronawirusa. Potencjalnie może to pogwałcić gwarantowaną przez konstytucję ochronę przed okrutną i niezwykłą karą" - pisze "Newsweek".



05:40 Ponad 300 tys. zaszczepionych w Polsce

W Polsce przeciwko Covid-19 zaszczepiło się już ponad 300 tys. osób - poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w tzw. szpitalach węzłowych, pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.





05:30 Brytyjska policja ma rygorystycznie egzekwować obostrzenia

Obecne restrykcje koronawirusowe w Wielkiej Brytanii są wystarczająco twarde, ale policja będzie je bardziej rygorystycznie egzekwować - zapowiedziała minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Poinformowała, że jak dotychczas policja nałożyła prawie 45 tys. kar grzywny za łamanie obowiązujących przepisów.



Patel na konferencji prasowej na Downing Street oceniła, że większość społeczeństwa to robi, ale "mniejszość ludzi naraża zdrowie narodu, nie przestrzegając zasad". Moje dzisiejsze przesłanie dla każdego, kto odmawia właściwego postępowania, jest proste: jeśli nie odegrasz swojej roli, nasi ofiarni policjanci, którzy codziennie ryzykują własnym życiem, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, będą egzekwować przepisy - powiedziała.



Towarzyszący jej na konferencji przewodniczący Krajowej Rady Szefów Policji Martin Hewitt powiedział, że nie zamierza przepraszać za to, że policja wydaje mandaty. Przywołał on kilka drastycznych przypadków naruszeń przepisów w ostatnich dniach, np. imprezę na łodzi w hrabstwie Hertfordshire, na której był bar i stanowisko DJ-skie, a ponad 40 osób zapłaciło po 30 funtów za bilet, minibus pełen ludzi z różnych gospodarstw domowych, którzy przejechali się z Cheltenham do Walii na spacer czy grzywnę w wysokości 10 tys. funtów dla organizatora imprezy w Surrey, który próbował twierdzić, że była to impreza biznesowa.



W Wielkiej Brytanii od kilku dni trwa debata na temat ewentualnego dalszego zaostrzenia restrykcji w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń. Jak na razie rząd stoi za stanowisku, że zamiast nakładać kolejne restrykcje, ważniejsze jest, by przestrzegać istniejących i bardziej rygorystycznie to egzekwować, ale nie wyklucza dalszego zaostrzenia, jeśli ludzie nie będą się stosować.





05:20 Do Ameryki tylko z negatywnym wynikiem testu

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zatwierdziły wymóg przedstawienia testu na obecność koronawirusa z wynikiem negatywnym przez prawie wszystkich pasażerów linii lotniczych przybywających do USA. Będzie on obowiązywał od 26 stycznia.



Jak poinformował Reuters, nowe przepisy dotyczą wszystkich pasażerów podróżujących do USA w wieku od 2 lat. Przed wejściem na pokład samolotu będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego w ciągu trzech dni przed rozpoczęciem podróży. Podróżni z zagranicy mogą też przedstawić dokument potwierdzający wyzdrowienie z koronanawirusa.



Magazyn "US News & World Report" przypomniał, że przepis wchodzi w życie w ślad za tym, jak administracja Trumpa w ubiegłym miesiącu wprowadziła wymóg testów od osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Miało to na celu powstrzymanie przenoszenia wykrytego tam nowego wariantu koronawirusa.