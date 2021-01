Pandemia koronawirusa, mimo że trwa już rok – nie zwalnia. Z najnowszego bilansu w USA wynika, że w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 1882 osób. Nadzieję na opanowanie sytuacji dają rozpoczęte programy szczepień. Jednak rozpoczęty w połowie grudnia proces szczepień idzie w USA wolniej niż zakładano. W Polsce, po tym jak firma Pfizer zadeklarowała zmniejszenie dostaw szczepionki, również zagrożony został harmonogram szczepień. Jak poinformował w niedzielę szef ARM, „nadal czekamy na informację do firmy Pfizer na temat zmienionego harmonogramu”. Najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1438914 zakażonych. Nie żyje 33 407 spośród nich.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA

W poniedziałek po feriach do nauki wrócili uczniowie. Najmłodsi - z klas I-III szkół podstawowych, powrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Uczniowie starsi będą się uczyć zdalnie. Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich jest zawieszona do 31 stycznia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki badań przesiewowych wśród nauczycieli na obecność koronawirusa. Testy na SARS-CoV-2 wykonano u blisko 134 tys. nauczycieli klas I-III i pracowników szkół; wyniki otrzymało 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymały 2422 osoby tj. 2 proc. wszystkich, którzy otrzymali wyniki - przekazano w niedzielnym komunikacie. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1438914 zakażonych. Nie żyje 33 407 spośród nich. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

Na Podhalu część właścicieli firm postanowiła - mimo groźby kar finansowych - otworzyć swoje biznesy. Także w innych miejscach przedsiębiorcy deklarują, że mimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń, otworzą swoje lokale i w najbliższych dniach wznowią działalność. W internecie powstała nawet mapa tych miejsc - pod hasłem OtwieraMY. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Jak informuje sanepid, w związku z tym, że wiele przedsiębiorstw otwiera się mimo zakazów, kontroli będzie więcej. Inspektorzy mówią, że choć rozumieją dramatycznie złą sytuację przedsiębiorców, to nie może być miejsca na pobłażliwość. Zwłaszcza dla tych, którzy świadomie łamią przepisy. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

13:45 Druga dawka szczepionki podawana w woj. łódzkim

W województwie łódzkim rozpoczęło się podawanie drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Drugi raz zaszczepiliśmy w poniedziałek ok.100 osób - powiedziała rzeczniczka prasowa szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi Ewa Papiernik.

W szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Łodzi, około stu osób przyjęło drugą dawkę szczepionki - podała rzeczniczka szpitala.

Do tej pory, w sumie w szpitalu im. Biegańskiego, placówce z największym w regionie oddziałem zakaźnym, zaszczepiono ponad dwa tysiące medyków - podkreśliła.





13:35 Kilka szkół nie uruchomiło nauki stacjonarnej

W kilku podlaskich szkołach nie ruszyły w poniedziałek zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Powodem są nie tylko pozytywne wyniki testów o nauczycieli czy osób z personelu szkolnego, ale też bardzo niskie temperatury.









13:32 W części krakowskich szpitali rozpoczęło się podawanie drugich dawek szczepionki

W części krakowskich szpitali rozpoczęło się podawanie drugiej dawki szczepionek. Wstrzykiwanie pierwszorazowe zostało jednak w większości placówek wstrzymane w związku z zapowiedziami firmy Pfizer o zmniejszeniu dostaw.



Szpital Uniwersytecki w Krakowie szczepi w poniedziałek personel, który 27 grudnia otrzymał pierwsze dawki. W tym tygodniu w lecznicy tej po raz drugi preparat musi przyjąć 825 osób. Jeśli chodzi o szczepienia pierwszorazowe, to w szpitalu tym osoby zapisane na poniedziałek otrzymały takie dawki - było to możliwe dzięki odmrożeniu preparatów przechowywanych w szpitalnej, certyfikowanej lodówce.

Nie chcieliśmy odwoływać szczepień pierwszorazowych dla osób, które zapisane były na poniedziałek, ponieważ uznaliśmy że weekend nie jest dobrym czasem na informowanie o odwołaniu szczepień. W weekend są mniejsze szanse, że informacja dotrze do wszystkich - powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski. Jak dodał, od wtorku szczepień pierwszorazowych na terenie placówki już nie będzie, a odbywać się będą wyłącznie szczepienia drugorazowe. Osoby zapisane na szczepienia pierwszorazowe zostaną poinformowane o nowym terminie.





13:30 Szczepienia w województwie lubuskim

Do woj. lubuskiego trafiło dotąd ponad 20 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19. W niedzielę rozpoczęło się podawanie drugiej dawki i pierwsze szczepienia w DPS-ach - poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.



Dotychczas w regionie zaszczepiono ponad 10 tys. osób.



Agencja Rezerw Materiałowych dostarczyła w poniedziałek do 18 lubuskich szpitali węzłowych łącznie 10 tys. dawek szczepionki.





13:15 Będą kolejne testy nauczycieli?

Rzecznik MZ pytany podczas konferencji prasowej, czy planowane są kolejne testy po grupie nauczycieli, którzy już je przeszli przy uruchamianiu od poniedziałku nauki klas 1-3 w formie stacjonarnej w szkołach, zaznaczył, że taka decyzja nie zapadła, i jeśli będzie podjęta, to we współpracy z MEiN.



W ocenie Andrusiewicz nauczyciele mogą być traktowani jako grupa przesiewowa, która wykazała, że epidemia jest w Polsce na bardzo niskim poziomie. Zaznaczył, że wśród 134 tys. już zbadanych nauczycieli niecałe 2,6 tys. miało wynik pozytywny.



To pokazuje, że skala zakażeń jest dość mała - powiedział Andrusiewicz. Jak dodał, jeśli jednak będzie decyzja o testach, zostaną one przeprowadzone.



Jeżeli będzie taka potrzeba, biorąc pod uwagę nasze możliwości testowania, które obecnie wynoszą ponad 80 tysięcy, zawsze możemy przetestować grono pedagogiczne, które będzie powracało do szkoły - powiedział rzecznik MZ. Podkreślił, że resort zdrowia jest w tutaj w ścisłym kontakcie z ministerstwem edukacji i nauki. Bedą zapadały pewnie kolejne decyzje - dodał.





13:12 Pokaz garnków dla seniorów mimo pandemii

Policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o tym, że w jednej z gdańskich restauracji odbywa się wesele. Na miejscu okazało się, że trwa tam pokaz garnków dla seniorów. W spotkaniu brało udział 25 osób, w większości starszych.



Jak powiedziała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, funkcjonariusze w sobotę otrzymali telefoniczne zgłoszenie o tym, że w jednym z lokali przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, mimo obowiązujących obostrzeń dobywa się wesele.



W restauracji policjanci zastali osoby prowadzące spotkanie, podczas którego prezentowano garnki oraz kilkunastu mieszkańców Gdańska w wieku m.in. 75, 69, 65 lat.



Policjanci przerwali spotkanie i wylegitymowali 25 osób.

12:58 "To nie jest partyzantka, to otwarte działania". Przedsiębiorcy wznawiają działalność

Na Podhalu część właścicieli firm postanowiła - mimo groźby kar finansowych - otworzyć swoje biznesy. Także w innych miejscach przedsiębiorcy deklarują, że mimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń, otworzą swoje lokale i w najbliższych dniach wznowią działalność. W internecie powstała nawet mapa tych miejsc - pod hasłem OtwieraMY.



WIĘCEJ O SPRAWIE PISZEMY TUTAJ>>>

12:43 MZ: Przy luzowaniu obostrzeń nie bierzemy pod uwagę tylko wskaźnika zakażeń z codziennych raportów

Rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz pytany był na poniedziałkowej konferencji prasowej, z czego będą wynikały kolejne decyzje o ewentualnym luzowaniu obostrzeń. Jak wszyscy widzimy, przy luzowaniu jakichkolwiek obostrzeń nie bierzemy pod uwagę jednego tylko czynnika, jednego tylko wskaźnika, jest to zarówno wskaźnik dotyczący liczby osób zakażonych odnotowywanych w codziennych raportach, ale ten wskaźnik oczywiście koreluje też z przeprowadzonymi testami - powiedział rzecznik MZ.



Jak dodał, "widzimy w ostatnich dniach, że tych testów jest wykonywanych dość dużo i mimo że liczba tych testów wzrosła, to nie rośnie nam liczba osób zakażonych".



Podkreślił, że drugim czynnikiem, który na pewno będzie rzutował na podejmowanie decyzji, jest liczba zajętych łóżek szpitalnych. Bo niewątpliwie to łóżka szpitalne i przygotowanie systemu ochrony zdrowia do przyjęcia większej liczby pacjentów jest świadectwem tego, czy możemy luzować, czy nie możemy luzować (obostrzeń) - zaznaczył Andrusiewicz.



Na pewno też - dodał - "przyglądamy się temu, co dzieje się dookoła".

12:40 Francja: Początek masowych szczepień osób powyżej 75 roku życia

We Francji osoby, które ukończyły 75 lat i osoby z chorobami "wysokiego ryzyka" mogą od poniedziałku zapisywać się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Punkty szczepień są już jednak zapełnione, a wolne terminy w wielu regionach dostępne są dopiero od połowy marca.



Od poniedziałku szczepienia są dostępne dla ponad sześciu milionów francuskich seniorów. Dotychczas były one zarezerwowane jedynie dla ściśle określonych grup, między innymi dla mieszkańców domów opieki i ich opiekunów.

12:32 Bunt polskich przedsiębiorców. Otwierają biznesy mimo zakazów

Od dziś - wbrew rządowym rozporządzeniom - działalność wznawiają kolejne firmy, zwłaszcza na południu Polski. Chodzi głównie o siłownie, restauracje i hotele. W weekend te biznesy były kontrolowane i - jak zapowiada sanepid - inspektorzy będą teraz częściej odwiedzać wszystkie te przedsiębiorstwa, które otworzą się mimo zakazów.



WIĘCEJ O SPRAWIE PISZEMY TUTAJ>>>

12:13 Hiszpania: Ruszyły szczepienia drugą dawką; mniejsza dostawa od Pfizera

W Hiszpanii rozpoczęły się szczepienia drugą dawką szczepionki przeciwko Covid-19. Do poniedziałkowego południa objęły one osiem z 17 wspólnot autonomicznych kraju. Tymczasem rząd Pedra Sancheza potwierdził rano mniejszą dostawę szczepionek od firmy Pfizer.



Do poniedziałkowego popołudnia szczepienia ruszyły w Katalonii, Galicii, Aragonii, Kraju Basków, na Balearach, Wyspach Kanaryjskich, a także we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Walencji.



W poniedziałek rano ministerstwo zdrowia Hiszpanii ogłosiło, że oczekiwana tygodniowa dostawa szczepionek od firmy Pfizer jest mniejsza o ponad 40 proc. “Zamiast 350 tys. spodziewanych dawek wysłano nam zaledwie 205,7 tys." - ogłosił w komunikacie resort zdrowia, wyrażając nadzieję, że zaległe dawki firma Pfizer skieruje do Hiszpanii po 25 stycznia.

12:05 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

11:50 Czarnek: Nie wykluczamy powtórzenia testów przesiewowych nauczycieli

Nie wykluczamy powtórzenia testów na obecność koronawirusa u wszystkich nauczycieli, którzy wrócili do szkoły - podkreślił w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To jest decyzja wirusologów i epidemiologów; chciałbym, żeby nauczyciele byli badani często - zaznaczył.





11:38 USA: Pompeo zasugerował, że koronawirus "uciekł" z laboratorium w Wuhan

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w piątek, że nowe informacje mogą wskazywać, że pandemia koronawirusa ma swoje źródło w laboratorium Wuhańskiego Instytutu Wirusologii. Wskazywać mają na to zachorowania naukowców z ośrodka jesienią 2019.



Rząd USA ma powody, by twierdzić, że kilku badaczy wewnątrz WIV zachorowało jesienią 2019, przed pierwszym zidentyfikowanym przypadkiem epidemii, mając objawy zbieżne zarówno z Covid-19, jak i innymi powszechnymi chorobami sezonowymi - stwierdził Pompeo. Jak dodał, informacje te podają w wątpliwość zapewnienia przedstawicielki WIV Shi Zhengli o tym, że żaden z badaczy SARS-CoV-2 i innych koronawirusów z ośrodka nie został zakażony. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił również, że wypadki w chińskich laboratoriach zdarzyły się już wcześniej, podając jako przykład wydostanie się wirusa SARS z pekińskiego laboratorium w 2004 r.



Pompeo wezwał badaczy WHO, by zwrócili również uwagę na to, że w laboratorium w Wuhanie trwały badania nad podobnymi do SARS-CoV-2 koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy. Dyplomata zarzucił też chińskiemu ośrodkowi tajną współpracę na rzecz sił zbrojnych.



Cytat Te rewelacje to jedynie mały ułamek tego, co nadal pozostaje ukryte na temat pochodzenia Covid-19 w Chinach. Jakiekolwiek wiarygodne śledztwo w sprawie genezy Covid-19 wymaga kompletnego, transparentnego dostępu do laboratoriów w Wuhan, w tym do budynków, próbek, personelu i dokumentów. oznajmił Pompeo.

11:25 Zakopane: Mimo obostrzeń, przedsiębiorcy otwierają swoje biznesy

Na Podhalu część właścicieli firm postanowiła - mimo groźby kar finansowych - otworzyć swoje biznesy.





Jedna z otwartych kawiarni w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM

Jedna z otwartych kawiarni w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM





Jedna z otwartych restauracji w Zakopanem /Józef Polewka /RMF FM

11:01 Szczepienia w Polsce

10:40 Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia informuje o 3271 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 52 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1438914 zakażonych. Nie żyje 33 407 spośród nich.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

10:08 Gdański szpital wstrzymał szczepienia grupy 0

10:04 Bunt branży fitness. Chcą wznawiać działalność, mimo obostrzeń

09:47 Prof. Horban: Ocena wpływu otwarcia szkół na rozwój epidemii najwcześniej za tydzień

Ocena wpływu powrotu najmłodszych uczniów od 18 stycznia do szkół na rozwój epidemii możliwa będzie najwcześniej za tydzień - mówi główny doradca ds. walki z epidemią prof. Andrzej Horban. Dodał, że powrót dzieci do szkół jest priorytetem, choć decyzje w tej sprawie należy podejmować ostrożnie.



Horban pytany w poniedziałek w TVN24, kiedy będzie można stwierdzić, czy pomysł powrotu najmłodszych uczniów od 18 stycznia był dobrym ocenił, że za tydzień, 10 dni, bo właśnie tyle "wylęga się wirus".



"Na pewno za tydzień, 10 dni, będziemy bardzo dokładnie na ten temat (powrotu kolejnych uczniów - PAP) dyskutowali" - zaznaczył profesor.



Podkreślił też, że najmłodsi uczniowie klas I -III "nie grają dużej roli w transmisji wirusa".

Cytat We wrześniu obserwowaliśmy wzrost zakażeń, ale ten wzrost był bardzo mały w stosunku do tego, co nastąpiło w połowie października, wtedy, gdy wszyscy poszli do szkół i nauki, głównie olbrzymia armia studentów. powiedział.

09:08 Dworczyk: Szczepionek po 15 lutego ma być więcej. Ale bardzo ostrożnie podchodzę do deklaracji Pfizera

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o harmonogram dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dostarczony przez firmę Pfizer. Michał Dworczyk mówił, że rząd dysponuje rozpiską dostaw "do początku lutego". Do tego czasu szczepionek ma być dostarczanych mniej niż w ubiegłych tygodniach. Według Dworczyka, "dzisiejsza dostawa (preparatu - red.) jest w sposób zasadniczy mniejsza od dotychczasowych". Wynosiły one około 360 tysięcy dawek. "Kolejne dostawy mają być nieco mniejsze niż 360 tysięcy" - stwierdził gość RMF FM.

"Po 15 lutego - i to jest deklaracja ustna - ma być tych szczepionek z kolei więcej" - stwierdził szef KPRM. Zastrzegł jednak, że "bardzo ostrożnie podchodzi do różnego rodzaju deklaracji składanych czy to ustnie czy to nawet oficjalnie". "One już wielokrotnie się zmieniały" - powiedział Dworczyk.

PRZECZYTAJ LUB ODSŁUCHAJ CAŁĄ ROZMOWĘ: Dworczyk o zakupie szczepionek spoza puli UE: Byłoby to złamanie umowy





08:43"Puls Biznesu": Lockdown nie zabił chęci do biznesu

W 2020 r. założono w Polsce 310,8 tys. firm. Nadal powstaje wiele spółek, ale spadł animusz do rejestracji osobistych działalności gospodarczych - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".



"Ten spadek to niewątpliwie skutek niepewności i obaw wywołanych pandemią i ograniczeniami w prowadzeniu biznesu. Nie ma jednak dramatu, gdyż mimo obaw Polacy założyli ich ponad 260 tys. w tak trudnych warunkach. Wiele z nich to jednak wymuszone przejścia z etatów na własną działalność gospodarczą" - mówi, cytowany przez "PB", prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) Jarosław Nowrotek.

08:04 Michał Dworczyk gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Tematem program szczepień

07:48 Trudna sytuacja w Brazylii

07:33 W Chinach trwają masowe szczepienia rodzimą szczepionką; w Japonii i Korei Płd. – od lutego

W Chinach kontynentalnych trwają już masowe szczepienia przeciw Covid-19, a w Hongkongu, Japonii i Korei Płd. mają ruszyć w lutym. Władze Japonii chcą otrzymać szczepionki dla wszystkich mieszkańców przed Igrzyskami w Tokio, a rząd w Seulu planuje uodpornić 60-70 proc. ludności do listopada.



ChRL, Korea Płd. i Japonia wymieniane są wśród krajów, które stosunkowo dobrze radzą sobie z pandemią Covid-19, ale każdy z nich czyni to w odmienny sposób. Bardzo zróżnicowane jest też ich podejście do kwestii szczepień.

07:12 Niemcy: Ponad 7 tys. nowych przypadków koronawirusa, 214 zgonów

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 7141 zakażenia koronawirusem i 214 zgonów - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 040 659, a zmarłych do 46 633.



W dalszym ciągu najgorsza sytuacja panuje w Saksonii i Turyngii, gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej.



We wtorek odbędzie się przełożone z 25 stycznia spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych w sprawie ewentualnego przedłużenia lockdownu i wprowadzenia nowych ograniczeń.

06:50 Rozpoczynają się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej

W poniedziałek rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS, czyli ok. 70 tys. osób.



Aby otrzymać szczepionkę, mieszkańcy DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Będą do nich kierowane mobilne punkty szczepień. Będą to punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ, będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.



Zgodnie z przewidywaniami szczepienia w DPS-ach mają zakończyć się w piątek 22 stycznia.



06:26 KRD: w związku z pandemią co trzecia osoba nie zdecydowała się na wyjazd turystyczny

Co trzecia osoba w związku z pandemią odłożyła decyzję o wyjeździe lub w ogóle zrezygnowała z wydatków na ten cel - wynika z "Barometru Oszczędności" Krajowego Rejestru Długów. Polacy wstrzymują się też z realizacją bonów turystycznych, których do pobrania zostało ok. 3 mln.



Eksperci Krajowego Rejestru Długów (KRD) zwracają uwagę, że zimowy lockdown nie pomaga w odrobieniu zaległości branży turystycznej. Z danych KRD wynika, że od początku marca do końca 2020 r. zaległe zobowiązania biur i agentów turystycznych wzrosły o 30 proc., do 20,4 mln zł. W pierwszych dwóch tygodniach stycznia br. powiększyły się o kolejne 0,6 mln zł.

06:13 Szef KPRM: Jeśli zostają dawki szczepionki z puli dla grupy 0 można nimi szczepić seniorów

W niedzielę na Twitterze poseł KO Michał Szczerba poruszył kwestię utylizacji dawek szczepionki na COVID-19. "Na pytanie, czy krakowski szpital może szczepić pacjentów 80+, jeśli pod koniec dnia zostaną wolne fiolki z puli grupy 0, które się przeterminują, NFZ odpowiada, że nie może. Czyli lepiej wylewać do zlewu niż szczepić najstarszych seniorów? Chyba czas to zmienić Michale Dworczyk" - napisał wiceszef sejmowej komisji polityki senioralnej.



Szef KPRM odpowiedział: "Ale to nieprawda. Zgodnie z rozporządzeniem epidemicznym Roz. 3a, par. 28a ust. 2 - mogą szczepić seniorów...". Podał też link do zmiany rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" przyjętej 14 stycznia.



Z zapisów, na które powołał się Dworczyk wynika, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się odstępstwo od generalnego obowiązku stosowania podczas szczepień wskazanej kolejności i szczepienie osób z innych grup w ramach jednego etapu, a także w ramach różnych etapów.

05:50 Najmłodsi uczniowie wracają dziś do szkół

Zgodnie z nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, wracają do nauki stacjonarnej w szkołach.

Dyrektorzy szkół podstawowych będą zobowiązani do prowadzenia świetlic dla uczniów klas I-III.

Ze względu na sytuację epidemiczną powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały wytyczne dla szkół.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:31 W USA program szczepień idzie wolniej, niż zakładano

Rozpoczęty w połowie grudnia proces szczepień idzie w USA wolniej niż zakładano. W nieco ponad miesiąc zaszczepiono ponad 12 milionów osób, około 10,5 mln Amerykanów otrzymało jeden zastrzyk, a około 1,6 mln zakończyło swój cykl drugą dawką preparatu.



05:23 USA: Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 397 532

Do 397 532 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 sięga prawie 24 milionów.



W niedzielę na Covid-19 zmarło 1882 Amerykanów. Dobowe bilanse w weekend zazwyczaj są niższe, ale epidemia nie ustępuje - w minionym tygodniu w USA dwukrotnie przekroczono 4 tysiące zgonów w trakcie 24 godzin.



Do połowy lutego spodziewamy się pół miliona zgonów w kraju - ogłosiła w niedzielę doktor Rochelle Walensky, która w nachodzącej administracji Joe Bidena będzie stać na czele amerykańskiej Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

05:15 Pandemia koronawirusa w w Polsce i na świecie