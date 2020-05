W Polsce wchodzi trzeci etap luzowania obostrzeń. Do pracy wracają fryzjerzy i kosmetyczki. Goście znów będą mogli jeść w lokalach gastronomicznych - zarówno w ogródkach, jak i na zewnątrz. Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 18 746 osób. Zmarło 929 z nich, a wyzdrowiało 7 451. 820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To najniższy dobowy bilans zgonów od 10 maja. Do tej pory w USA zmarło ponad 89,5 tys. osób. Wydarzenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie przedstawiamy Wam w naszej relacji z 18 maja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- W Polsce wchodzi w życie trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Od dziś czynne są z powrotem salony fryzjerskie i kosmetyczne, lokale gastronomiczne mogą znów przyjmować u siebie gości, łagodzone są obostrzenia związane z uprawianiem sportu.



- W Polsce do tej pory zakażenie koronawirusem wykryto u 18 746 osób. 929 z nich zmarło.

- W USA z powodu koronawirusa ubiegłej doby zmarło 820 osób; w sumie od początku pandemii liczba zgonów przekroczyła już 89,5 tys.



- Włosi luzują obostrzenia - wznawia działalność 800 tys. firm, lokali gastronomicznych i usługowych oraz sklepów.



- W Niemczech łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7935. Liczba zakażonych wzrosła do 174 697.



- Także na Węgrzech luzowane są obostrzenia. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarły tam 462 osoby z 3535 zakażonych.









10:20 Nietypowy sposób na dystansowanie klientów

Kawiarnia w niemieckim Schwerin hucznie obchodziła wielkie otwarcie po przerwie wymuszonej epidemią koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami rządu, w lokalu wprowadzono restrykcje, między innymi utrzymanie dystansu między klientami. I z tym sobie poradzono. Każdy, kto chciał delektować się kawą lub ciastkiem, musiał założył na głowę czapeczkę z przyczepionym makaronem basenowym. Niemcy wykazali się ogromnym poczuciem humoru - chętnych nie brakowało.





10:08 Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 217 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej - 163 - stwierdzono w woj. śląskim, 26 na Dolnym Śląsku, 11 w woj. świętokrzyskim, 7 w woj. lubelskim, po 3 w woj. wielkopolskim i opolskim, 2 w woj. zachodniopomorskim i po 1 w Małopolsce i na Podlasiu.



Zmarły kolejne 4 osoby chore na Covid-19 - 53-letnia kobieta w Starachowicach, 69-letnia kobieta w Tychach oraz 91-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna w Łańcucie.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 18 746. Zmarło 929 z tych osób.







09:52 Ośrodek opieki w Czernichowie ewakuowany

Ośrodek opieki długoterminowej w Czernichowie w powiecie żywieckim opustoszał. Pensjonariusze zostali ewakuowani i przewiezieni w różne miejsca w województwie śląskim. Są zdrowi. O ośrodku w Czernichowie było głośno od kwietnia, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono najpierw u osób z personelu, a później także u kilkudziesięciu podopiecznych, którzy trafili do szpitali i izolatoriów.

Teraz konieczna była ewakuacja zdrowych osób, bo właścicielom ośrodka nie udało się skompletować załogi: lekarzy, pielęgniarek czy opiekunów dla pensjonariuszy. Przez ostatnie dwa tygodnie ponad 60 mieszkańcami ośrodka opiekowała się blisko 30-osobowa grupa zorganizowana przez wojewodę. Byli wśród nich goprowcy, księża, siostry zakonne, żołnierze, strażacy, pielęgniarki, wolontariusze i ratownicy medyczni. Wszystkim pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa. Wyniki były ujemne, więc grupa wsparcia zakończyła swoją misję w ośrodku, a mieszkańcy zostali w weekend przetransportowani do szpitali, hospicjum i zakładów leczniczo-opiekuńczych na terenie całego województwa.

09:33 Ukraina

325 zakażeń koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie, 21 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 160 wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 18616, zgonów do 535, a liczba wyzdrowiałych pacjentów do 5276.



To drugi dzień z rzędu ze spadającą liczbą potwierdzonych zakażeń. W niedzielę informowano o 433 wykrytych infekcjach.



Największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2713) i w Kijowie (2321).

09:29 Ponad 7,6 tys. osób wyzdrowiało

Wyzdrowiało już 7 tys. 628 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 2 tys. 544 osoby, a kwarantanną objętych jest 80 tys. 947 osób.

09:20 Zmiany w transporcie publicznym

Weszły w życie zmiany dotyczące obliczania maksymalnej liczby pasażerów w środkach transportu publicznego. Na pokład może wejść tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących albo tyle, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc, czyli stojących i siedzących.



09:19 Śląsk

Już u blisko 2 300 górników badania potwierdziły zakażenie koronawirusem. Najwięcej - niespełna 1300 w Polskiej Grupie Górniczej. Po prawie pół tysiąca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w kopalni Bobrek należącej do Węglokoksu.



08:59 Borys Budka w Porannej rozmowie RMF FM

"To była autonomiczna decyzja pani marszałek" - mówił Borys Budka o rezygnacji z walki o fotel prezydenta przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. "Postawiliśmy na Rafała Trzaskowskiego z prostej przyczyny" - dodał lider Platformy Obywatelskiej - "Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła za uczciwość i wiarygodność najwyższą cenę".



08:48 Węgry

Jedenaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Budapeszcie i wykryto 26 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba zgonów chorych na Covid-19 wzrosła tym samym do 462, zaś wszystkich zakażeń - do 3535. 1400 osób uznano dotąd za wyleczone.

Od poniedziałku zniesiona została dalsza część restrykcji, wprowadzonych w związku z pandemią. Na całym terytorium kraju nie obowiązują już ograniczenia w wychodzeniu na ulicę. Można też odprawiać msze z udziałem wiernych.



W Budapeszcie wszystkie sklepy i punkty usługowe mogą być otwarte bez ograniczeń godzinowych, otwarte zostają parki, plaże, kąpieliska i muzea na świeżym powietrzu, ogrody zoologiczne. Restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości na tarasach i w ogródkach. Nadal należy nosić maseczki ochronne w sklepach i w środkach transportu publicznego.



Na pozostałym terytorium kraju restauracje i kawiarnie mogą już przyjmować gości również w pomieszczeniach zamkniętych, choć należy przestrzegać odległości 1,5 m między stolikami, a pracownicy muszą nosić maski ochronne. Można też otworzyć hotele i pensjonaty.



Od 15 czerwca w Budapeszcie, a już od 1 czerwca w pozostałej części kraju można będzie organizować wesela z udziałem do 200 osób.

08:11 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 342 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - przekazał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 174 697. Zmarło 21 kolejnych osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7935.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywano w ubiegłym tygodniu w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

08:08 "Rzeczpospolita": CBA nie zablokowało zakupu maseczek

Mimo że Ministerstwo Zdrowia powiadomiło CBA o zakupie 120 tys. maseczek, Biuro nie zablokowało transakcji i nie zrobiło nic z tą wiedzą; sprawę bada prokuratura - pisze "Rzeczpospolita".



08:02 Zmiany w oświacie

Od dziś mogą być prowadzone m.in. zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, a także zajęcia specjalistyczne m.in. z dziećmi mającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.



07:48 Szumowski o aferze z maseczkami

Maseczki kupilibyśmy nawet od diabła, braliśmy je od instruktora narciarstwa, bo nikt inny się do nas nie zgłosił; nie znaleźliśmy nikogo z towarem - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister zdrowia Łukasz Szumowski.



07:17 Wybory prezydenckie 2020 - sondaż dla RMF FM i "DGP"

Polacy, by wybrać prezydenta, wolą iść do urn. Tylko niespełna 6 proc. badanych jako formę głosowania wskazuje wybory wyłącznie korespondencyjne - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".



07:07 "Odmrażanie" sportu

Dziś otwarte zostaną kolejne obiekty sportowe, będzie można prowadzić zajęcia w halach oraz treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz. To trzeci etap "odmrażania" polskiego sportu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.



06:45 Salony kosmetyczne - zasady działalności

Od dziś salony kosmetyczne są czynne ponownie. Konieczna jest odległość co najmniej 1,5 m między stanowiskami. Jeśli nie ma takiej możliwości, muszą one być oddzielone ekranami ochronnymi. Przepierzenia szczególnie zalecane są dla stanowisk do manicure.



06:44 Włochy

"Koniec kwarantanny" - tak rzymski dziennik "La Repubblica" podsumowuje dalsze odmrażanie gospodarki kraju po 2 miesiącach zamknięcia. Od tego dnia wznawia działalność 800 tys. firm, lokali gastronomicznych i usługowych oraz sklepów.



Od rana mogą być otwarte wszystkie sklepy, bary, restauracje, salony fryzjerskie. Wznawiają prace muzea. Każdy może wychodzić z domu bez żadnych ograniczeń i konieczności prezentowania tzw. autocertyfikatu w razie kontroli. Wracają msze z udziałem wiernych, a także kontakty towarzyskie. Spotykać mogą się już nie tylko rodziny, jak dotąd, ale również przyjaciele.

06:39 Zasady działalności restauracji i kawiarni

Restauracje i kawiarnie są znowu otwarte dla klientów. Właściciele lokalów muszą jednak stosować zasadę 1,5 m odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego. Można korzystać tylko z jednorazowych sztućców, schowane mają być wszelkie dodatki takie jak cukier, serwetki, czy wazoniki.



06:27 Zasady działalności salonów fryzjerskich

Od dziś salony fryzjerskie znowu przyjmują klientów. Warunkiem jest jednak zdalne umawianie wizyt. W zakładach zachowany jest dystans 1,5 m między stanowiskami. Gdy jest to niemożliwe - stanowiska muszą być oddzielone przepierzeniem.







05:49 Załoga brytyjskiego samolotu zatrzymana w Nigerii

Minister ds. lotnictwa Nigerii Hadi Sirika poinformował, że władze podjęły decyzję o zarekwirowaniu samolotu brytyjskiego prywatnego operatora FlairJet w związku ze złamaniem zakazu lotów komerycjnych do Nigerii w trakcie epidemii koronawirusa.



Zgodnie z informacją udzieloną przez ministra ds. lotnictwa Hadiego Sirikę brytyjska kompania FlairJet, powiązana z przewoźnikiem Flexjet, podała nieprawdziwe dane starając się o pozwolenie na wylądowanie w Nigerii.



Zezwoliliśmy na lot z pomocą humanitarną, a potem złapaliśmy ich na tym, że wykonali zwykły lot komercyjny - zaznaczył minister. Wyjaśnił, że cała załoga samolotu została zatrzymana i będzie wkrótce przesłuchana. Nałożona zostanie maksymalna sankcja za złamanie prawa - dodał.

05:30 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach potwierdzono 11 nowych zakażeń koronawirusem, z czego 4 przypadki dotyczą osób, które zakaziły się podczas pobytu za granicą - podała państwowa komisja zdrowia. Poinformowano też o 18 zakażeniach bezobjawowych.



W Chinach kontynentalnych nie stwierdzono od wielu dni żadnego nowego zgonu z powodu Covid-19, a oficjalna liczba zmarłych wynosi nadal 4634. Łączny bilans wykrytych zakażeń koronawirusem wzrósł w niedzielę do 82 976.

05:13 Luzowanie obostrzeń

Od dziś w Polsce obowiązuje trzeci etap luzowania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że czynne będą zakłady fryzjerskiej i kosmetyczne, otwarte będą lokale gastronomiczne - zarówno w środku, jak i na zewnątrz, zmieni się limit pasażerów w komunikacji miejskiej, złagodzone zostaną także restrykcje dotyczące uprawiania sportu - dopuszczane będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej liczby osób. O zmianach przeczytasz >>>TUTAJ<<<



05:08 USA

820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczył już 89,5 tys. - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Dobowy bilans zgonów odnotowany w niedzielę jest najniższy od 10 maja.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys. Na blisko 11,5 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 486 tys. dało wynik pozytywny.

Mimo że testów w USA przeprowadza się coraz więcej, to liczba diagnozowanych przypadków nie wykazuje większych dobowych wahań.