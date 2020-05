18184 potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 912 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na świecie patogen wykryto u 4,5 mln ludzi. Najgorsza sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, pandemia wciąż rozwija się również w Rosji. Nieco lepiej jest krajach Unii Europejskiej. Słowenia ogłosiła, że uporała się z epidemią. Włosi planują otworzyć granice dla przybyszy z UE 3 czerwca.

- 18 184 potwierdzonych zakażeń i 912 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

- Resort zdrowia poinformował w sobotę o 168 nowych zakażeniach i śmierci 5 chorych, ale także o 257 nowych ozdrowieńcach.



- Rosja stała się drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie.



- W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Artykuł o dr. Bogdanie Lekanie znajdziecie tutaj >>>>

- Liczba dobowych zgonów spowodowanych koronawirusem w Brazylii ciągle rośnie. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarły 824 osoby.



- Słowenia ogłosiła koniec epidemii SARS-CoV-2.

- Włosi 3 czerwca chcą otworzyć granice dla przybyszów z UE.



11:21 Koronawirus w JSW

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) potwierdzono dotychczas 428 przypadków zakażenia koronawirusem, na kwarantannie przebywa 377 pracowników - poinformowała spółka w sobotnim komunikacie.



11:01

10:40 103-latka wyzdrowiała z COVID-19

Po pierwszym, negatywnym wyniku testu, najstarsza w Polsce, 103-letnia pacjentka szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu, u której stwierdzono obecność koronawirusa, przygotowuje się na opuszczenie szpitala.



10:30 Koronawirus w Rosji

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła w Rosji w ciągu ostatniej doby o 119, do 2537 - poinformował w sobotę sztab rządowy. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu doby. Zarejestrowano 9200 nowych zakażeń - najmniej od 2 maja br.



Tym samym, łączna liczba infekcji w Rosji wzrosła do 272043.



10:24 Turystyka w Europie

Kraje Europy stopniowo znoszą ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa i starają się przywrócić działalność branży turystycznej. Na Wyspach Kanaryjskich potrzebny będzie tzw. cyfrowy profil medyczny, a Grecja chce uruchomić korytarze turystyczne z krajami najmniej dotkniętymi pandemią.

10:20 Nowe dane dot. koronawirusa

10:10 Aktualny bilans koronawirusa

Obecnie w Polsce poinformowano o 18 184 przypadkach koronawirusa. Zmarło do tej pory 912 osób.



10:08 5 kolejnych zgonów w Polsce

Ministerstwo podało też informację o 5 kolejnych zgonach spowodowanych koronawirusem. W Krakowie zmarli 68 i 67-letni mężczyzna, w Zgierzu zmarł 92-letni mężczyzna, w Tychach 71-letnia kobieta, a w Kędzierzynie-Koźlu 81-letni mężczyzna. Większość osób miała choroby współistniejące.



10:02 Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 168 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Chodzi o osoby z województw: śląskiego (138), dolnośląskiego (10), opolskiego (6), wielkopolskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).

09:48 Pchli targ w Olsztynie zamknięty

Miasto Olsztyn zamknęło do odwołania pchli targ, który odbywał się na stadionie "Warmii" w dzielnicy Zatorze. Administrator stadionu poinformował, że powodem zamknięcia targowiska jest brak niezbędnych zabezpieczeń sanitarnych.



09:45 Mniej wypadków w czasie kwarantanny

Ze statystyk warmińsko-mazurskiej policji wynika, że w czasie kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa odnotowano mniej kolizji, pijanych kierowców, spadła też liczba kradzieży z włamaniem.



09:42 Koronawirus na Węgrzech

Sześć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 56 nowych zakażeń, nieco więcej niż w ostatnich dniach - wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



09:20 Ukraina

09:09 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 528 zakażeń koronawirusem, 21 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 433 pacjentów wyzdrowiało - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 17858, a zgonów do 497.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

To czwarty dzień z rzędu ze wzrastającą liczbą zakażonych. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreślił jednocześnie, że minionej doby odnotowano największą do tej pory dobową liczbę wyzdrowień - 433. Ogółem od początku epidemii koronawirusa wyzdrowiało 4906 osób.

09:04 Dzienny raport o koronawirusie

257 osób zakażonych koronawirusem wyzdrowiało ostatniej doby - tak podają służby sanitarne.

Liczba tak zwanych ozdrowieńców w całej Polsce to już 7175 osób.

09:01 Korki na przejściach granicznych

Korki na przejściach granicznych.

Od rana słuchacze RMF FM informują nas o korkach na przejściach granicznych z Niemcami. Chodzi o Zgorzelec, Jędrzychowice i Kołbaskowo.

08:42 Zielona Góra

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przed wejściem została zainstalowana kamera termowizyjna. Służy nie tylko do pomiaru temperatury wchodzących, ale i sprawdzania czy pacjenci i pracownicy mają na twarzy maseczkę - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.



07:58 Włochy

07:28 Kanada

Miasta na całym świecie dyskutują o zmianach w czasach po pandemii koronawirusa. Jedno z najważniejszych pytań w dużych miastach w Kanadzie dotyczy transportu miejskiego i zaufania pasażerów.



Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Toronto, 69 proc. osób, które korzystały z transportu miejskiego w Toronto (TTC) do połowy marca, obecnie omija TTC. Z tej grupy 63 proc. zamierza wrócić do miejskich przejazdów, gdy wszystkie ograniczenia zostaną zniesione, ale 25 proc. chce czekać na szczepionkę przeciwko koronawirusowi. 82 proc. ankietowanych chce, by ograniczenia liczby podróżujących były egzekwowane, a 72 proc. czułoby się lepiej, gdyby współpasażerowie wkładali maski ochronne.

07:10 Mosbacher o Dudzie

Uważam, że sojusze jeszcze się umocnią. Nie jesteśmy w tym kryzysie osamotnieni. Jesteśmy razem - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w rozmowie z "Faktem". Oceniła, że Polska wychodzi z kryzysu spowodowanego pandemią szybciej niż większość krajów.



W rozmowie z weekendowym wydaniem "Faktu" Mosbacher zapewniła, że czuje się w Polsce bardzo bezpieczna.



Myślę, że w Polsce dokonaliście czegoś niezwykłego. Jestem pełna uznania dla prezydenta (Andrzeja) Dudy za to, co zdołał zrobić. Polska wychodzi z tego kryzysu szybciej niż większość (krajów), zastosowała skuteczne środki ochrony. Szczerze mówiąc, czuję się tu bezpieczniej niż w Nowym Jorku - powiedziała.

06:56 NIEMCY

57 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do 7881.



Odnotowano 620 nowych zakażeń koronawirusem. To o ok. 300 mniej, niż dzień wcześniej. W sumie w Niemczech są 173 772 osoby zainfekowane wirusem SARS-CoV-2.



Zmalała także liczba zgonów - poprzedniej doby w Niemczech zmarło 101 osób.







06:44 USA

Kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów USA przegłosowała w piątek warty ok. 3 bln dolarów pakiet dla pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki. Szanse, że wejdzie on w życie, są minimalne z uwagi na spodziewany sprzeciw mających większość w Senacie Republikanów.



Pakiet nosi nazwę "Heroes Act", by uhonorować personel zwalczający epidemię koronawirusa. Przewiduje m.in. ok. miliard dolarów wsparcia dla władz stanowych i lokalnych, kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów oraz zapisy o promowaniu głosowania korespondencyjnego.





06:42 NIEMCY

Oczy całego sportowego świata będą w ten weekend zwrócone na Niemcy, gdzie mimo pandemii koronawirusa wznowiona zostanie rywalizacja w piłkarskiej Bundelsidze. Jeśli okaże się, że rozgrywki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, to inni mogą ruszyć za niemieckim przykładem.



Niemal cały sportowy świat od marca praktycznie stoi w miejscu. Koronawirus doprowadził m.in. do przełożenia na przyszły rok igrzysk olimpijskich oraz piłkarskich mistrzostw Europy i Ameryki Południowej.





06:27 WŁOCHY

W czasie ponad dwóch miesięcy przymusowej kwarantanny we Włoszech 98 procent pediatrów odnotowało wzrost zaburzeń zachowań u dzieci. Najczęściej występują ataki złości, płaczliwość i zaburzenia snu - informują lekarze.



Takie wyniki przedstawiło włoskie towarzystwo lekarzy pediatrów na podstawie ankiet wśród dwóch tysięcy swych członków. Niemal wszyscy potwierdzili, że otrzymali niepokojące sygnały od rodziców dzieci.





06:24 MEKSYK

290 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łącznie w Meksyku na Covid-19 zmarło 4767 osób.



W ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordowy przyrost nowych zakażeń - 2437. W sumie w Meksyku zainfekowanych koronawirusem jest 45 032 osoby. Po raz drugi z rzędu liczba nowych zachorowań w ciągu jednej doby wyniosła ponad 2000.







06:20 USA

O 1680 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA; łącznie śmierć z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych poniosły 87 493 osoby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 26 tys. Na ponad 10,7 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 442 tys. dało wynik pozytywny.





06:16 WŁOCHY

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14- dniowej kwarantannie. O takich planach informują media.



Jak podaje nieoficjalnie prasa w sobotę, data 3 czerwca zostanie zapisana w najnowszym dekrecie rządu, który ma być gotowy w najbliższym czasie.



Do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako.





06:13 USA



W mieście Nowy Jork liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w piątek 15 tys. Jednocześnie u dzieci odnotowano łącznie 110 przypadków choroby tzw. pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego (PMIS).



Podczas codziennej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio cytował dane, z których wynika, że w ciągu ostatniej doby szpitale przyjęły o niemal 20 nowych pacjentów z SARS-Cov-2 więcej aniżeli w poprzednich 24 godzinach; w sumie 78. Mniej było natomiast osób na oddziałach intensywnej terapii.





06:10

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w piątek 4,5 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 1,5 mln. Na USA i Europę przypada prawie trzy czwarte wszystkich zakażeń.

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 200 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 1 432 045, kolejne kraje na tej liście to: Rosja (ponad 262 tys.), Wielka Brytania (ponad 238 tys.), Hiszpania (ponad 230 tys.), Włochy (ponad 223 tys.) i Brazylia (ponad 212 tys.)