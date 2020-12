W USA w ciągu ostatniej doby odnotowano najwięcej zgonów od kwietnia – 2731. W Niemczech zostały przedłużone obostrzenia, które wprowadzono w związku z walką z pandemią koronawirusa – te będą obowiązywać do 10 stycznia. W Polsce przekroczona została granica miliona zachorowań na Covid-19. Najnowszy bilans pandemii w kraju, to 1 013 747 zakażonych. Z pośród tych pacjentów zmarło 18 208 osób. Sprawdź nasz na bieżąco aktualizowany raport na temat sytuacji w związku z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie.





W Polsce w środę przekroczono granicę miliona zakażeń. Najnowszy bilans zakażeń w kraju, to 1 013 747 zakażonych. Z pośród tych pacjentów zmarło 18 208 osób.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan masowych szczepień Polaków przeciwko Covid-19.

Wielka Brytania, jako pierwsza dopuściła do użytku szczepionkę przeciwko Covid-19.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informuje, że w USA w ciągu ostatniej doby zanotowano najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od kwietnia.





06:40 102-latka po raz drugi wyzdrowiała po Covid-19

06:28 Brazylia: Pandemia nie ustępuje

W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 49 863 nowych zakażeń i 697 zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w środę brazylijskie ministerstwo zdrowia. Podkreślono, że utrzymuje się najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września.



Dane ze środy są prawie takie same jak z wtorku (odpowiednio 50 909 nowych zakażonych i 697 zgonów).



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 436 650 a zgonów do 174 515.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.

06:15 USA z największą liczbą zgonów na Covid-19 od kwietnia

Cytat Liczby malują ponury obraz tego, jak może wyglądać sytuacja za kilka tygodni. Niektóre szpitale są prawie pełne, a jeśli stany nie będą w stanie powstrzymać fali nowych przypadków, tak jak wiosną w Nowym Jorku, mogą wkrótce zostać przepełnkione. napisał w środę w internetowym wydaniu dziennik "New York Times" powołując się na ekspertów.

Gazeta cytuje m.in. szefa programu zdrowia publicznego w Boston College Philipa Landrigana. Wyraził on zaniepokojenie nasileniem pandemii.



Fakt, że mamy teraz tak wiele hospitalizacji, świadczy o tym, że wykonaliśmy bardzo kiepską robotę w kontrolowaniu tej pandemii. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i w wielu miejscach w zasadzie wymyka się spod kontroli - ocenił badacz.



Jak wynika ze statystyk coraz więcej ludzi z wirusem trafia do szpitali, ale jeszcze bardziej rośnie liczba przypadków Covid-19. Świadczyłoby to, że w istocie wskaźnik hospitalizacji się kurczy. Specjaliści interpretują to w różny sposób.



Obecnie o wiele więcej osób poddaje się testom niż na początku pandemii, a to powoduje wykrywanie znacznie więcej łagodnych przypadków nie wymagających hospitalizacji - cytuje gazeta opinię dr Caitlin Rivers, epidemiolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, której zdaniem odsetek ludzi, którzy są na tyle chorzy, że wymagają hospitalizacji, bardzo się nie zmienił.



Innego zdania jest dr Michael Osterholm, ekspert chorób zakaźnych z University of Minnesota, który zasiada w panelu doradczym ds. pandemii prezydenta elekta Josepha Bidena. Argumentował, że w obawie przed przytłoczeniem szpitali nie wszyscy chorzy są przyjmowani.



Pacjenci są wysyłani do domu i uważnie obserwowani. W pewnym sensie przeprowadzana jest selekcja i zatrzymywanie tylko najciężej chorych - wyjaśnił Osterholm zwracając uwagę także na niedobór personelu medycznego.



Marvin O'Quinn, prezes i dyrektor ds. operacyjnych organizacji CommonSpirit Health, prowadzącej szpitale w 21 stanach, wyliczył w rozmowie z "NYT", że jego system szpitali leczy teraz 2056 pacjentów z Covid-19, najwięcej jak dotąd i około 65 procent więcej niż miesiąc temu. Dziennie przyjmuje się około 100 nowych chorych.

06:03 Meksyk jednym z krajów z największą liczbą zgonów

Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa ocenia, że Meksyk jest 11. krajem na świecie z największą liczbą przypadków zakażeń i 4. z największą liczbą zgonów, po USA, Brazylii i Indiach.





05:48 Szczepionka przeciwko Covid-19. Jakie są działania niepożądane?

05:34 Niemcy: Ponad 22 tys. nowych zakażonych koronawirusem

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w czwartek o 22 046 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech. Łączna liczba zainfekowanych wzrosła do 1 106 789. Zmarło 479 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych epidemii do 17 602.



W środę kanclerz Angela Merkel poinformowała, po spotkaniu z szefami rządów krajowych, przedłużenie do 10 stycznia obostrzeń związanych z pandemią. Czytaj więcej na ten temat>>>

05:22 Meksyk: Ponad 11 tys. nowych przypadków koronawirusa, 800 kolejnych zgonów

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 11 251 nowych przypadkach koronawirusa w ciągu ub. 24 godzin i 800 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 1 133 613 a zgonów od 107 565.



Liczba zakażonych ze środy jest jedną z najwyższych od początku pandemii.



Władze zastrzegają, że faktyczna liczba zakażonych i zgonów może być znacznie wyższa.

05:13 USA: Ponad 2700 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatniej doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w środę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Ameryce 2731 ofiar śmiertelnych Covid-19, czyli najwięcej od kwietnia. Obecność koronawirusa wykryto u 195 121 kolejnych osób.



Placówka naukowa w Baltimore podaje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 13 915 286 przypadków wirusa. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 273 300.



Według zajmującego się tropieniem kontaktów osób zakażonych wirusem, Covid Tracking Project, liczba pacjentów w amerykańskich szpitalach po raz pierwszy przekroczyła w środę 100 000. Wyniosła 100 226, czyli niemal dwukrotnie więcej niż podczas wiosennego szczytu pandemii.

