Trzecia fala pandemii rozwija się w Polsce. Wobec niechęci części społeczeństwa do preparatu firmy AstraZeneca, rząd uruchomił rejestrację na szczepienia dla kolejnych roczników. W kraju wykonano już ponad 5 mln szczepień przeciwko koronawirusowi. Prawie 1,8 mln osób otrzymało obie dawki preparatu. Trudna sytuacja w wielu europejskich krajach np. we Francji. Świat patrzy również na Brazylię, gdzie zachorowało już 12 milionów osób.

Bonn. Uczniowie piątej klasy pobierający wymazy do szybkich testów na koronawirusa / Sascha Steinbach / PAP/EPA

- W ostatnim raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 578 nowych przypadkach zakażeń i 65 zgonach [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- W poniedziałek ruszyły zapisy na terminy dla osób urodzonych w latach 1955-1956, czyli 65- i 66-latków. Dziś rozpoczęły się też szczepienia osób w wieku 69 lat [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że 20 lekarzy z Polski przeprowadzi szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Dzieje się to, gdy w polskich szpitalach dramatycznie brakuje medyków do pracy [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Szef Ministerstwa Zdrowia przekazał na konferencji prasowej w Radomiu, że "zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń" [CZYTAJ WIĘCEJ] .



- Przeprowadzone na szeroką skalę badania kliniczne w USA wykazały, że szczepionka przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca ma 79 proc. skuteczności w zapobieganiu objawowej postaci tej choroby i w 100 proc. chroni przed jej ciężkim przebiegiem.

- Od poniedziałku do 11 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się zdalnie.



- Jeżeli okaże się, że obecne ograniczenia nie działają, to rząd będzie myślał na przykład o dalszym zamknięciu handlu i usług [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 122,9 mln ludzi na świecie, a ponad 2,71 mln zakażonych zmarło.

- W Polsce wykonano już ponad 5 mln szczepień przeciwko koronawirusowi.







17:03 Dworczyk: Apelujemy o rejestrację na szczepienia

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister Michał Dworczyk mówił: Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację na szczepienia, w tym szczepienia wykonywane szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za naszych najbliższych

Szef KPRM zwrócił też uwagę, że Polska nie zatrzymała szczepień z wykorzystaniem szczepionek firmy AstraZeneca. Inne kraje to uczyniły, ulegając pewnej panice - ocenił.

Jak mówił, obecnie widać, że niemal wszystkie kraje wróciły do wykorzystania tej szczepionki.

16:55 Szef czeskiego MSW: Nie potrzebujemy już pomocy

Czechy nie proszą już o międzynarodową pomoc w związku z pandemią Covid-19 - oświadczył szef tamtejszego MSW i przewodniczący Centralnego Sztabu Kryzysowego Jan Hamaczek, który ocenił, że obecna sytuacja epidemiczna wskazuje, iż kraj powinien poradzić sobie sam.



Sytuacja poprawiła się na tyle, że ministerstwo spraw zagranicznych mogło wycofać wnioski o pomoc międzynarodową - powiedziała PAP Zuzana Szitchova z czeskiego MSZ.

16:19 Małopolska: Do szpitali trafia coraz więcej osób z koronawirusem

O 318 osób wzrosła od soboty do poniedziałku liczba hospitalizacji pacjentów z koronawirusem Małopolsce. Ostatniej doby do szpitali trafiło 188 osób. Osiągamy rekordy takie, jakie notowaliśmy w drugiej fali - ocenił wojewoda Łukasz Kmita.



Wojewoda spotkał się z dziennikarzami po posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.



Dane są mocno niepokojące i pokazują, że mamy bardzo trudną sytuację w województwie, przyrost osób hospitalizowanych jest bardzo niebezpieczny - zaznaczył. Według niego szczególnie duże wzrosty liczy przyjęć do szpitali notowane są w Krakowie.

15:55 Węgry: Rząd zatwierdził dwie kolejne szczepionki

Węgierski urząd leków zatwierdził dwie kolejne szczepionki przeciw koronawirusowi: chińską CanSino i produkowaną w Indiach Covishield, opracowaną przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca - podała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller.



Nowe szczepionki zostały zatwierdzone przez Krajowy Instytut Leków i Żywności (OGYEI), który wcześniej wydał już zgodę na dopuszczenie do użytku innej chińskiej szczepionki, opracowanej przez koncern Sinopharm, oraz rosyjskiej Sputnik V.



Mueller wyraziła nadzieję, że wraz ze wzrostem liczby dopuszczonych preparatów wzrośnie też ilość szczepionek dostarczanych na Węgry.

15:39 Ponad 5 mln szczepień w Polsce

Polacy otrzymali ponad 5 mln dawek szczepionki (...) podejmujemy intensywne działania na forum międzynarodowym, by zapewnić kolejne dawki szczepionek dla Polaków - poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki.



Do tej pory wykonano w kraju dokładnie 5 026 182 szczepienia, z czego 3 242 462 osoby otrzymały pierwszą dawkę. Obie dawki przyjęło 1 783 720 osób.

15:27 Dworczyk: Osoby, które zrezygnowały ze szczepień będą musiały teraz poczekać na swoją kolej

Osoby, które zrezygnowały ze szczepienia preparatem AstraZeneca będą się mogły zapisywać na szczepienie, również tym preparatem, ale teraz będą musiały poczekać na swoją kolej - zaznaczył szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



"Ci, którzy zrezygnowali ze szczepienia będą oczywiście mogli zapisywać się na szczepienie, natomiast na szczepienie również szczepionką firmy AstraZeneca. No i teraz będą musieli czekać na swoją kolej, dlatego że grupa osób, które się zapisują, jest coraz większa" - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej we Wrocławiu.



Zaznaczył, że ponieważ grupa osób rejestrujących się na szczepienie narasta, to "jeśli ktoś nie stawił się na szczepienia, albo zrezygnował z rejestracji wcześniej, w związku z tym teraz musi się liczyć z oczekiwaniem". "Odpowiednio długim czasem oczekiwania" - dodał.

14:49 Kiedy szczepienia populacyjne?

Mamy nadzieję, że w drugim kwartale tego roku nastąpi bardzo duże przyspieszenie i będziemy mogli przejść już do masowych szczepień populacyjnych - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.



Przypomniał, że od wtorku zapisywać na szczepienia mogą się seniorzy z roczników 1957-1961.



14:20 Müller o tarczy branżowej

Jeżeli obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną będą dalej przedłużane, tarcza branżowa będzie również przedłużana - powiedział podczas briefingu dla mediów rzecznik rządu Piotr Müller.



Müller powiedział, że do tej pory w ramach rządowego wsparcia dla firm przekazano przedsiębiorcom blisko 200 mld zł. Tylko w tym roku na pomoc pracownikom polskich firm przeznaczyliśmy ponad 24 mld zł - dodał.

Podkreślił również, że zmieniono zasady dotyczące umarzania środków z tarczy finansowej 1.0, "a co za tym idzie, dodatkowe kilka miliardów trafi do przedsiębiorców, bo będą mieli pełne umorzenie subwencji. To ok. 7 mld zł" - powiedział.





13:43 Rzeszów: Szpital MSWiA tylko dla pacjentów covidowych

Szpital MSWiA w Rzeszowie będzie zamieniony w całości na covidowy. To decyzja wojewody podkarpackiej Ewy Leniart.



Powodem jest rosnąca liczba pacjentów. Najtrudniejsza sytuacja jest właśnie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Jak informuje nasz reporter Krzysztof Kot, każdego dnia aż 1/4 pacjentów z Covid-19 pochodzi właśnie stamtąd.

W placówce jest teraz 96 miejsc, a przybędzie jeszcze 100 łóżek. Zapchane są szpitale w Sanoku i Jarosławiu, a trudna sytuacja również w Jaśle.



W weekend 10 pacjentów z Podkarpacia trzeba było przetransportować do Gorlic i Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce.





13:30 Portugalia: Pół miliona zaszczepionych w 2 tygodnie?

W Portugalii rozpoczęły się dziś masowe szczepienia przeciwko Covid-19 w szkołach podstawowych. W ciągu dwóch tygodni poprzedzających święta wielkanocne portugalskie władze medyczne zaszczepią ponad pół miliona obywateli.



Jak poinformował resort zdrowia, do niedzieli zaszczepionych powinno zostać ponad 250 tys. osób, głównie pracowników placówek oświatowych.

12:53 Minister zaszczepiony preparatem firmy AstraZeneca

Szef resortu finansów Tadeusz Kościński został w poniedziałek zaszczepiony preparatem firmy AstraZeneca. Według ministra rynek wierzy w tę szczepionkę. Jak przekazał, AstraZeneca ma już ponad 3 mld zamówień na swój produkt, konkurent - miliard.



W poniedziałek ruszyła rejestracja i szczepienia przeciw Covid-19 dla kolejnej grupy osób w wieku 65 i 66 lat. Wśród nich znalazł się minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, który został zaszczepiony preparatem AstraZeneca w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w punkcie szczepień / Radek Pietruszka / PAP/EPA

12:50 Morawiecki o szczepieniach

Szef rządu wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim złożyli w poniedziałek wizytę w szpitalu tymczasowym w Radomiu. W późniejszym wpisie na Facebooku Morawiecki podkreślił, że szczepienia pomagają i chronią. Wszystkie - również te przy użyciu preparatu Astra Zeneca - zaznaczył.



Kolejna decyzja, którą podjęliśmy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, okazała się słuszna. Po opinii Europejskiej Agencji Leków widzimy ponowny wzrost chętnych na szczepienia - co jest pozytywnym zjawiskiem. Wielka Brytania, która jest jednym z krajów przodujących w szczepieniach, również używa preparatu Astra Zeneca. Im więcej osób przestrzega zasad i się zaszczepi, tym szybciej wygaśnie III fala - dodał we wpisie.

12:43 Niedzielski: 50 proc. zachorowań na Covid-19 jest identyfikowanych w zakładach pracy

Szef Ministerstwa Zdrowia przekazał na konferencji prasowej w Radomiu, że "zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń". Więcej na ten temat piszemy tutaj:



12:34 Premier Wielkiej Brytanii będzie walczył o zrezygnowanie z pomysłu zakazu eksportu szczepionek

Brytyjski premier Boris Johnson będzie przed czwartkowym szczytem UE rozmawiał z przywódcami najważniejszych państw unijnych, aby odwieść ich od pomysłu wprowadzenia zakazu eksportu szczepionek przeciw Covid-19 - podają w poniedziałek brytyjskie media.



O takim zakazie rozmawiać mają w czwartek przywódcy UE podczas wirtualnego szczytu. W krajach UE narasta frustracja z powodu powolnego tempa szczepień - do tej pory w całej UE podano 54 mln dawek szczepionki, a przynajmniej jedną otrzymało 10 proc. dorosłej populacji. Tymczasem w Wielkiej Brytanii podano prawie 30 mln dawek, a przynajmniej jedną zaszczepiono 52,5 proc. dorosłych mieszkańców.



Jak podają brytyjskie media, Johnson już rozmawiał na temat dyskutowanego w UE zakazu eksportu szczepionek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz z premierami Holandii i Belgii, Markiem Rutte i Alexandrem De Croo, a w planach na początek tego tygodnia ma też rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

12:01 Odwołany odpust na Salwatorze

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem nie odbędzie się najliczniej odwiedzane wydarzania związane z okresem wielkanocnym w Krakowie - jarmark odpustowy emaus na krakowskim Salwatorze.



O odwołaniu jarmarku, który tradycyjnie odbywa się w wielkanocny poniedziałek, poinformował Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W tym roku wypada on 5 kwietnia.



Według niego przedsiębiorcy, którzy planowali sprzedaż odpustowych pamiątek i zabawek na wylosowanych stanowiskach, otrzymują możliwość ich sprzedaży podczas odpustu zwierzynieckiego w weekend majowy - jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

11:46 Niedzielski o pandemii w Polsce

W ciągu ostatniego tygodnia przyrost obłożenia łóżek przekroczył 4 tysiące; to oznacza, że pandemia to bardzo duże obciążenie dla systemu szpitalnictwa - powiedział w poniedziałek w Radomiu minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef resortu zdrowia zwracał uwagę podczas konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym w Radomiu, że mamy za sobą tydzień bardzo dynamicznego przyrostu liczby zachorowań. Przez ostatni tydzień ta dynamika zachorowań była naprawdę duża, większa niż w poprzednich tygodnia. To znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji w szpitalnictwie, czyli na tej pierwszej linii frontu walki z koronawirusem - mówił Niedzielski.

11:37 W Indiach stworzona zostanie szczepionka doustna?

Indyjska firma biotechnologiczna Premas Biotech i izraelski Oramed ogłosiły przygotowania do badań klinicznych nad pierwszą doustną szczepionką przeciw Covid-19. To efekt obiecujących wyników testów na zwierzętach.



Jak podały w komunikacie firmy, pierwsze badania na zwierzętach wykazały produkcję przeciwciał potrzebnych do długotrwałej ochrony przed infekcją koronawirusem. Opracowany przez Premas preparat to szczepionka białkowa zawierająca trzy elementy SARS-CoV-2, co w zamierzeniu ma zapewnić jej skuteczność przeciw różnym wariantom wirusa.

11:13 Pogarsza się sytuacja w Niemczech

W Niemczech znacząco rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem i wskaźnik infekcji w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. W poniedziałek kanclerz Angela Merkel spotka się z premierami krajów związkowych, by podjąć decyzje w sprawie ewentualnych dalszych obostrzeń wobec pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju.





11:00 Będą kolejne obostrzenia?

"Chcemy przez kilka dni popatrzeć na to, czy nowe obostrzenia działają. Jeśli nie, to wprowadzimy kolejne" - tak ministrowie mówią dziennikarzom RMF FM. Właśnie przegląd możliwych kolejnych kroków to jeden z tematów posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Jeżeli okaże się, że obecne ograniczenia nie działają, to rząd będzie myślał na przykład o dalszym zamknięciu handlu i usług. Więcej na ten temat w naszym artykule:

10:51 Poznaliśmy najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy 14 578 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 65 osób, które chorowały na Covid-19. 54 pacjentów miało choroby współistniejące.



09:43 Węgry: Coraz więcej osób chce się szczepić

Coraz więcej osób na Węgrzech chce się zaszczepić przeciw koronawirusowi; zamiar taki deklaruje już 69 proc. dorosłych, dwa razy więcej niż w grudniu - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Nezoepont, opublikowanego w dzienniku "Magyar Nemzet".



Nadal najchętniej zaszczepiliby się seniorzy oraz mieszkańcy większych miejscowości, ale skłonność ta wzrosła niemal we wszystkich badanych grupach.



Najpopularniejszą szczepionką jest Pfizer. Jest nią skłonnych zaszczepić się 61 proc. badanych, przy czym 6 proc. deklaruje, że tylko nią. Na drugim miejscu znalazła się szczepionka Moderny, którą zgodziłoby się zaszczepić 53 proc. respondentów.





09:35 Dezinformacja uderza w szczepionki

Obserwujemy szereg działań dezinformacyjnych, mających wprowadzić niepokój co do szczepionek proponowanych przez określonych producentów - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz, odnosząc się do decyzji niektórych państw o zawieszeniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca.



W ocenie wiceszefa polskiej dyplomacji pandemia "jest wykorzystywana przez szereg dyplomacji światowych do realizowania własnych interesów".



Wiosną mieliśmy do czynienia z tzw. dyplomacją maseczkową. Państwa, które produkowały maseczki, czy inne dobra, które były potrzebne w walce z pandemią, próbowały (przy ich wykorzystaniu - PAP) budować swój wizerunek, czy pozycję polityczną. Dzisiaj tym dobrem reglamentowanym jest szczepionka. Jest to rzecz oczywista, że są państwa - zwłaszcza te, które nie są do końca oparte o systemy demokratyczne - które starają się to wykorzystać - powiedział Przydacz w poniedziałek w TVP Info.



Dodał, że obserwujemy, nie tylko działania promujące, ale też "szereg działań dezinformacyjnych, mających wprowadzić niepokój, co do szczepionek proponowanych przez innych producentów". Za tym wszystkim kryje się argumentacja polityczna - ocenił.





09:28 Trzecia fala na Ukrainie

Liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 30 tysięcy - wynika z poniedziałkowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. Poprzedniej doby do szpitali z powodu Covid-19 przyjęto ponad 3 tys. osób.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował w poniedziałek, że poprzedniego dnia wykryto prawie 7,9 tys. infekcji, hospitalizowano ponad 3 tys. osób, zmarło 157 chorych na Covid-19, a prawie 3 tys. osób uznano za wyzdrowiałe.



Najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie lwowskim - ponad 900. W kraju przeprowadzono ok. 34 tys. testów, w tym ok. 22 tys. metodą PCR.

09:12 Kandydat na prezydenta zmarł na Covid-19

Główny kandydat opozycji w niedzielnych wyborach prezydenckich w Republice Konga Guy Brice Parfiat Kolelas nie żyje - poinformował w poniedziałek jego rzecznik. Kolelas był ciężko chory na Covid-19.



Jak podaje Reuters, rzecznik 61-letniego polityka Justin Nzoloufoua nie podał przyczyny śmierci, jednak Kolelas przebywał w szpitalu w związku z Covid-19. Jeszcze w sobotę zachęcał ze szpitalnego łóżka do głosowania w wyborach, choć ciężko oddychał i był podłączony do aparatury z tlenem. W niedzielę Nzoloufoua mówił o możliwości przetransportowania polityka do szpitala we Francji.





08:35 W Grecji prywatni lekarze pomogą publicznej służbie zdrowia

W Grecji prywatni lekarze w regionie Aten zostali skierowani do pomocy w publicznym systemie opieki zdrowotnej - poinformował minister zdrowia Wasilis Kikilias w poniedziałek. Publiczna służba zdrowia jest przeciążona w związku z rozwojem epidemii Covid-19.



Od tygodni ministerstwo zdrowia apelowało do lekarzy pracujących w sektorze prywatnym, by wzmocnili publiczne szpitale podczas trzeciej fali pandemii Covid-19. Niestety zgłosiło się ich bardzo niewielu - zaznaczył Kikilias.



Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności (...) ministerstwo zdrowia nakazało stawienie się do pracy lekarzom pulmonologom i lekarzom rodzinnym - dodał minister zdrowia.

08:30 Przedstawiono kolejne dane dotyczące szczepionki AstryZeneki

Uniwersytet Oksfordzki opublikował wyniki badań dotyczące skuteczności szczepionki firmy AstraZeneca z udziałem 32 tys. osób. W badaniu wzięli udział ludzie ze wszystkich grup wiekowych, przeprowadzono je w Stanach Zjednoczonych, Chile i Peru. Dane pokazują, że preparat w 79 proc. przypadków zapobiega objawowemu zakażeniu Sars-Cov-2 i w 100 proc. chroni przed hospitalizacją.

Te wyniki to wspaniała wiadomość, ponieważ pokazują niezwykłą skuteczność szczepionki w nowej populacji i są spójne z wynikami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Oksfordzki - ocenił Andrew Pollar, szef Oxford Vaccine Group.

08:04 Sytuacja w województwie podlaskim

Pogarsza się sytuacja łóżkowa w szpitalach w województwie podlaskim. Pierwszy raz od wielu tygodni hospitalizowanych jest tam ponad 800 pacjentów z Covid-19.

W województwie podlaskim zajętych jest 65 procent respiratorów, wolnych jest niewiele ponad 40 takich urządzeń. Jeżeli chodzi o łóżka covidowe - zapas jeszcze jest. Szpitale mogą przyjąć pół tysiąca chorych, ale władze województwa już reagują. Pod koniec tygodnia uruchomiony zostanie drugi szpital tymczasowy - w hali sportowej uniwersytetu medycznego w Białymstoku. Będzie mógł przyjąć 80 osób.





08:00 Obłożenie łóżek w województwie pomorskim

W Pomorskiem odnotowano wczoraj ponad 1200 nowych zakażeń. Do 1873 wzrosła baza łóżek covidowycyh, 1431 z nich jest zajętych, na 158 respiratorów wolnych jest 31. To oficjalne dane ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje płynące bezpośrednio ze szpitali nie są już tak optymistyczne. Powiększony pod koniec zeszłego tygodnia szpital tymczasowy w Gdańsku - pełny, szpital zakaźny - w większości zajęty. W szpitalach w Wejherowie czy Gdyni - ostatnie miejsca.

Lżej chorych staramy się wypisywać do domów, na ich miejsce od razu jednak pojawiają się kolejni - usłyszał reporter RMF FMF Kuba Kaługa od Małgorzaty Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich.





07:53 Trudna noc w Krakowie

Za nami bardzo trudna noc. Co chwile dowożeni byli kolejni pacjenci chociaż nie mamy wolnych miejsca- mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Mikos ze szpitala im Józefa Dietla w Krakowie.

W miejskich placówkach wolne respiratory są już tylko w dwóch szpitalach tymczasowych.

Zabrakło nam łóżek covidowych. Musieliśmy reorganizować pracę szpitala i przygotować dodatkowe łóżka. Mimo informacji, że tych łóżek nie ma w szpitalu, zespoły ratownictwa i tak przyjeżdżały, bo nie miały pacjentów gdzie ulokować.

W Małopolsce najgorzej sytuacja wygląda na północy województwa, gdzie kończą się miejsca w szpitalach w Chrzanowie i Oświęcimiu.





07:13 Dziś ruszają szczepienia kolejnej grupy seniorów

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki. Kiedy Narodowy Program Szczepień wejdzie w kolejny etap? Piszemy o tym w naszym artykule.









06:54 Szczepienia dla wszystkich coraz bliżej?

Rezygnacji z otrzymania preparatu od firmy AstraZeneca jest tak dużo, że rząd przebudowuje system szczepień, przyśpieszając zapisy dla młodszych. Tempo całej akcji poprawi także to, że ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę - podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".



Cytowana przez "DGP" "osoba z rządu" powiedziała, że odnotowano 50-proc. spadek rejestracji na szczepienia AstraZeneką i dużą absencję wśród osób już umówionych na szczepienia tym preparatem - są placówki, w których nie przyszło nawet 80 proc. zapisanych.



"Chcemy w tym tygodniu dać możliwość zapisów dla wszystkich seniorów z etapu I, a potem młodszym rocznikom" - deklaruje rozmówca dziennika. Inaczej mówiąc: jeśli seniorzy będą odmawiać szczepienia preparatem AstryZeneki, to będą mogli się zapisać młodsi. "Jeżeli to też nie zadziała i będzie więcej preparatów niż chętnych, otworzymy się dla wszystkich" - deklaruje nasz rozmówca. "Są głosy, by po 60-latkach przejść już do szczepienia wszystkich i nie mnożyć kolejnych grup. Jeśli zgłosi się dużo osób, otworzymy rejestrację dla wszystkich, ale będziemy rocznikami przydzielać możliwość szczepienia, z pierwszeństwem dla starszych" - dodaje.





06:46 Sytuacja w województwie śląskim

Rośnie liczba zajmowanych łóżek przez zakażonych pacjentów w szpitalach w województwie śląskim. Obecnie w szpitalach dla zakażonych koronawirusem wolne są jeszcze 43 respiratory. Dla porównania - w sobotę było ich 58, a na początku marca ponad 70. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej niezmiennie od pewnego czasu wszystkie respiratory dla zakażonych, a jest ich 13, są zajęte.

W całym województwie śląskim dla chorych na Covid-19 jest niespełna 3,5 tys. łóżek. Ponad 2,6 tys. z nich jest teraz zajętych, a niespełna dwa tygodnie temu liczba zajętych łóżek nie przekraczała 1,9 tys.





06:36 Sytuacja na Mazowszu

Niemal 22 tysiące potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem, z tego ponad trzy tysiące 800 przypadków - na Mazowszu. To region, który we wczorajszym zestawieniu Ministerstwa Zdrowia znalazł się na pierwszym miejscu - przed Śląskiem i Wielkopolską - z największą liczbą wykrytych zakażeń Covid -19.



W kolejny tydzień pandemii wchodzimy z rekordowo wysokimi wskaźnikami zachorowań i - co bardzo istotne - największym od początku pandemii obciążeniem służby zdrowia.



W całym województwie mazowieckim dostępnych jest niespełna 900 z prawie 5 tys. tzw. koronawirusowych łóżek i tylko 74 z 450 respiratorów. W samej Warszawie wolnych jest 400 łóżek, z czego dla chorych z potwierdzonym zakażeniem - tylko 190.To oznacza wykorzystanie ponad 80 proc. wszystkich zasobów. W ośmiu szpitalach tymczasowych w całym województwie leży łącznie 640 pacjentów, najwięcej - prawie 300 - w szpitalu na Stadionie Narodowym.





06:26 Nielegalny karnawał w Marsylii

O tym co działo się w Marsylii więcej piszemy w artykule:









06:19 Plan na odbudowę po pandemii

Odporność i konkurencyjność gospodarki - to temat pierwszego z pięciu wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy, których seria zostanie zapoczątkowana w poniedziałek. Wysłuchanie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa 5 godz.; jego uczestnikami będą np. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych.



Podczas pierwszego wysłuchania jego uczestnicy będą skupiać się m.in. na rozwiązaniach prowadzących do odbudowy i transformacji sektorów gospodarki najbardziej poszkodowanych w wyniku Covid-19 oraz na stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania.







05:52 Pandemia niszczy zdrowie psychiczne nastolatków

Wśród włoskiej młodzieży rośnie liczba przypadków zaburzeń emocjonalnych, lęków i ataków paniki - to wyniki badań psychologów, którzy analizowali wpływ pandemii Covid-19 na nastolatków. Monitoring przeprowadzono w 43 szkołach w rejonie miasta Ferrara.



Ponad 12 tysięcy uczniów w wieku od 13 do 19 lat z regionu Emilia-Romania, którzy uczestniczyli w tych badaniach, uznano za reprezentatywną próbę, pozwalającą opisać sytuację włoskiej młodzieży po roku pandemii i miesiącach zdalnego nauczania.



Odnotowany został duży wzrost zaburzeń emocjonalnych, które stwierdzono u 81 procent tej grupy. W skrajnych przypadkach prowadzą one, ostrzegli specjaliści, do samookaleczania się. Prawie dwie trzecie nastolatków zasygnalizowało problemy związane z lękiem i stanami niepokoju. Jedna czwarta cierpi na bezsenność i tyle samo ma ataki paniki.





05:48 Naukowcy z Georgetown o prognozach dotyczących pandemii

Eksperci z Georgetown University przypominają, że nie wiadomo dokładnie, jak szczepienia oddziałują na ryzyko przenoszenia wirusa, a nie jest też do końca poznana jego transmisja przez osoby bez objawów. Z tych powodów - zdaniem badaczy - nie można polegać tylko na szczepionkach, aby powstrzymać pandemię.



Na łamach "Science" naukowcy z Georgetown University Medical Center zwracają uwagę, że kluczem do powstrzymania epidemii jest ograniczenie roznoszenia wirusa przez osoby z infekcją bezobjawową oraz takie, u których objawy jeszcze nie zdążyły się rozwinąć.



"Określenie rzeczywistego potencjału przenoszenia wirusa przez osoby z infekcjami asymptomatycznymi i presymptomatycznymi z zasady jest skomplikowane, ale luki w wiedzy nie powinny stanąć na przeszkodzie do uznania roli tych zakażeń w transmisji SARS-CoV2 - twierdzą naukowcy.



"Nie możemy polegać na samych szczepieniach, aby kontrolować pandemię. Szczepionki są świetne, jeśli chodzi o ochronę ludzi przed chorobą, ale nie wiemy jeszcze, jak dobrze radzą sobie z ochroną przed transmisją" - tłumaczą.





05:28 Zaburzenia psychiczne po Covid-19

"Mgła covidowa", majaczenie, objawy otępienne, zmiany zachowania, zespół stresu pourazowego - to związane z działaniem mózgu problemy, z którym borykać się mogą osoby, które przeszły Covid-19 - mówi prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Dominika Dudek.



Prof. Dominika Dudek z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pytana jak pandemia Covid-19 wpływa na psychikę, zwraca uwagę na dwa aspekty. Pierwszy z nich to przedłużająca się sytuacja pandemii i lęki związane z tą niepewną i nową sytuacją. Drugi - to bezpośredni wpływ infekcji na stan psychiczny.



W Wielkiej Brytanii były na ten temat badania, które objęły ok. 150 osób. Okazało się, że u ponad 30 proc. pacjentów chorujących na Covid-19 i po Covid-19 można zaobserwować bardzo różne zaburzenia psychiczne. To choćby tzw. mgła mózgowa, objawy psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zmiany zachowania, PTSD czy coś, co określa się jako zespół przewlekłego zmęczenia - wymienia psychiatra. Dodaje, że problemy te mogą się utrzymywać jakiś czas po ustąpieniu infekcji. Wśród osób, które mają do czynienia z tymi zmianami, jest nadreprezentacja osób młodych w stosunku do osób starszych.







05:17 Tajwan rozpoczyna szczepienia

Premier Tajwanu Su Tseng-chang został w poniedziałek zaszczepiony przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca, inaugurując tym samym kampanię szczepionkową w kraju. Rozpoczęła się ona równocześnie w 57 szpitalach w całym kraju.







05:10 Nielegalny bal w Marsylii

Około 6,5 tys. osób wzięło udział w niedzielę w nielegalnym karnawale w centrum Marsylii. Policja rozpędziła tłum rozbawionych uczestników zgromadzenia, na które władze nie udzieliły zgody z powodu epidemii Covid-19. Tysiące przebranych uczestników karnawału tańczyło i bawiło się w dzielnicy La Plaine na słynnym zabytkowym placu Jean-Jauresa bez maseczek medycznych, ale w maskach karnawałowych z wizerunkami znanych polityków, celebrytów i lekarzy.