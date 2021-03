Trzecia fala pandemii rozwija się w Polsce. Wobec niechęci części społeczeństwa do preparatu firmy AstraZeneca, rząd uruchomił rejestrację na szczepienia dla kolejnych roczników. Trudna sytuacja jest też w innych europejskich krajach np. we Francji. Świat patrzy też na Brazylię, gdzie zachorowało już 12 milionów osób.

Pandemia zbiera żniwo w Brazylii. Szpitale w niektórych regionach są na skraju wydolności / Genival Paparazzi / PAP/EPA

- W ostatnim raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 578 nowych przypadkach zakażeń i 65 zgonach [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Dziś ruszają zapisy na terminy dla osób urodzonych w latach 1955-1956, czyli 65- i 66-latków. W poniedziałek rozpoczęły się też szczepienie osób w wieku 69 lat [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że 20 lekarzy z Polski przeprowadzi szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Dzieje się to, gdy w polskich szpitalach dramatycznie brakuje medyków do pracy [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Przeprowadzone na szeroką skalę badania kliniczne w USA wykazały, że szczepionka przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca ma 79 proc. skuteczności w zapobieganiu objawowej postaci tej choroby i w 100 proc. chroni przed jej ciężkim przebiegiem.

- Od poniedziałku do 11 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się zdalnie.



- Jeżeli okaże się, że obecne ograniczenia nie działają, to rząd będzie myślał na przykład o dalszym zamknięciu handlu i usług [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Miasto Miami Beach na Florydzie wprowadziło w sobotę godzinę policyjną. Stało się to w następstwie lekceważenia obostrzeń koronawirusowych, awanturnictwa i walk ulicznych.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 122,9 mln ludzi na świecie, a ponad 2,71 mln zakażonych zmarło.





11:00 Będą kolejne obostrzenia?

"Chcemy przez kilka dni popatrzeć na to, czy nowe obostrzenia działają. Jeśli nie, to wprowadzimy kolejne" - tak ministrowie mówią dziennikarzom RMF FM. Właśnie przegląd możliwych kolejnych kroków to jeden z tematów posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Jeżeli okaże się, że obecne ograniczenia nie działają, to rząd będzie myślał na przykład o dalszym zamknięciu handlu i usług. Więcej na ten temat w naszym artykule:





10:51 Poznaliśmy najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy 14 578 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 65 osób, które chorowały na Covid-19. 54 pacjentów miało choroby współistniejące.









09:43 Węgry: Coraz więcej osób chce się szczepić

Coraz więcej osób na Węgrzech chce się zaszczepić przeciw koronawirusowi; zamiar taki deklaruje już 69 proc. dorosłych, dwa razy więcej niż w grudniu - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Nezoepont, opublikowanego w dzienniku "Magyar Nemzet".



Nadal najchętniej zaszczepiliby się seniorzy oraz mieszkańcy większych miejscowości, ale skłonność ta wzrosła niemal we wszystkich badanych grupach.



Najpopularniejszą szczepionką jest Pfizer. Jest nią skłonnych zaszczepić się 61 proc. badanych, przy czym 6 proc. deklaruje, że tylko nią. Na drugim miejscu znalazła się szczepionka Moderny, którą zgodziłoby się zaszczepić 53 proc. respondentów.





09:35 Dezinformacja uderza w szczepionki

Obserwujemy szereg działań dezinformacyjnych, mających wprowadzić niepokój co do szczepionek proponowanych przez określonych producentów - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz, odnosząc się do decyzji niektórych państw o zawieszeniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca.



W ocenie wiceszefa polskiej dyplomacji pandemia "jest wykorzystywana przez szereg dyplomacji światowych do realizowania własnych interesów".



Wiosną mieliśmy do czynienia z tzw. dyplomacją maseczkową. Państwa, które produkowały maseczki, czy inne dobra, które były potrzebne w walce z pandemią, próbowały (przy ich wykorzystaniu - PAP) budować swój wizerunek, czy pozycję polityczną. Dzisiaj tym dobrem reglamentowanym jest szczepionka. Jest to rzecz oczywista, że są państwa - zwłaszcza te, które nie są do końca oparte o systemy demokratyczne - które starają się to wykorzystać - powiedział Przydacz w poniedziałek w TVP Info.



Dodał, że obserwujemy, nie tylko działania promujące, ale też "szereg działań dezinformacyjnych, mających wprowadzić niepokój, co do szczepionek proponowanych przez innych producentów". Za tym wszystkim kryje się argumentacja polityczna - ocenił.





09:28 Trzecia fala na Ukrainie

Liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 30 tysięcy - wynika z poniedziałkowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. Poprzedniej doby do szpitali z powodu Covid-19 przyjęto ponad 3 tys. osób.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował w poniedziałek, że poprzedniego dnia wykryto prawie 7,9 tys. infekcji, hospitalizowano ponad 3 tys. osób, zmarło 157 chorych na Covid-19, a prawie 3 tys. osób uznano za wyzdrowiałe.



Najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie lwowskim - ponad 900. W kraju przeprowadzono ok. 34 tys. testów, w tym ok. 22 tys. metodą PCR.

09:12 Kandydat na prezydenta zmarł na Covid-19

Główny kandydat opozycji w niedzielnych wyborach prezydenckich w Republice Konga Guy Brice Parfiat Kolelas nie żyje - poinformował w poniedziałek jego rzecznik. Kolelas był ciężko chory na Covid-19.



Jak podaje Reuters, rzecznik 61-letniego polityka Justin Nzoloufoua nie podał przyczyny śmierci, jednak Kolelas przebywał w szpitalu w związku z Covid-19. Jeszcze w sobotę zachęcał ze szpitalnego łóżka do głosowania w wyborach, choć ciężko oddychał i był podłączony do aparatury z tlenem. W niedzielę Nzoloufoua mówił o możliwości przetransportowania polityka do szpitala we Francji.





08:35 W Grecji prywatni lekarze pomogą publicznej służbie zdrowia

W Grecji prywatni lekarze w regionie Aten zostali skierowani do pomocy w publicznym systemie opieki zdrowotnej - poinformował minister zdrowia Wasilis Kikilias w poniedziałek. Publiczna służba zdrowia jest przeciążona w związku z rozwojem epidemii Covid-19.



Od tygodni ministerstwo zdrowia apelowało do lekarzy pracujących w sektorze prywatnym, by wzmocnili publiczne szpitale podczas trzeciej fali pandemii Covid-19. Niestety zgłosiło się ich bardzo niewielu - zaznaczył Kikilias.



Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności (...) ministerstwo zdrowia nakazało stawienie się do pracy lekarzom pulmonologom i lekarzom rodzinnym - dodał minister zdrowia.

08:30 Przedstawiono kolejne dane dotyczące szczepionki AstryZeneki

Uniwersytet Oksfordzki opublikował wyniki badań dotyczące skuteczności szczepionki firmy AstraZeneca z udziałem 32 tys. osób. W badaniu wzięli udział ludzie ze wszystkich grup wiekowych, przeprowadzono je w Stanach Zjednoczonych, Chile i Peru. Dane pokazują, że preparat w 79 proc. przypadków zapobiega objawowemu zakażeniu Sars-Cov-2 i w 100 proc. chroni przed hospitalizacją.

Te wyniki to wspaniała wiadomość, ponieważ pokazują niezwykłą skuteczność szczepionki w nowej populacji i są spójne z wynikami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Oksfordzki - ocenił Andrew Pollar, szef Oxford Vaccine Group.

08:04 Sytuacja w województwie podlaskim

Pogarsza się sytuacja łóżkowa w szpitalach w województwie podlaskim. Pierwszy raz od wielu tygodni hospitalizowanych jest tam ponad 800 pacjentów z Covid-19.

W województwie podlaskim zajętych jest 65 procent respiratorów, wolnych jest niewiele ponad 40 takich urządzeń. Jeżeli chodzi o łóżka covidowe - zapas jeszcze jest. Szpitale mogą przyjąć pół tysiąca chorych, ale władze województwa już reagują. Pod koniec tygodnia uruchomiony zostanie drugi szpital tymczasowy - w hali sportowej uniwersytetu medycznego w Białymstoku. Będzie mógł przyjąć 80 osób.





08:00 Obłożenie łóżek w województwie pomorskim

W Pomorskiem odnotowano wczoraj ponad 1200 nowych zakażeń. Do 1873 wzrosła baza łóżek covidowycyh, 1431 z nich jest zajętych, na 158 respiratorów wolnych jest 31. To oficjalne dane ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje płynące bezpośrednio ze szpitali nie są już tak optymistyczne. Powiększony pod koniec zeszłego tygodnia szpital tymczasowy w Gdańsku - pełny, szpital zakaźny - w większości zajęty. W szpitalach w Wejherowie czy Gdyni - ostatnie miejsca.

Lżej chorych staramy się wypisywać do domów, na ich miejsce od razu jednak pojawiają się kolejni - usłyszał reporter RMF FMF Kuba Kaługa od Małgorzaty Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich.





07:53 Trudna noc w Krakowie

Za nami bardzo trudna noc. Co chwile dowożeni byli kolejni pacjenci chociaż nie mamy wolnych miejsca- mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Mikos ze szpitala im Józefa Dietla w Krakowie.

W miejskich placówkach wolne respiratory są już tylko w dwóch szpitalach tymczasowych.

Zabrakło nam łóżek covidowych. Musieliśmy reorganizować pracę szpitala i przygotować dodatkowe łóżka. Mimo informacji, że tych łóżek nie ma w szpitalu, zespoły ratownictwa i tak przyjeżdżały, bo nie miały pacjentów gdzie ulokować.

W Małopolsce najgorzej sytuacja wygląda na północy województwa, gdzie kończą się miejsca w szpitalach w Chrzanowie i Oświęcimiu.





07:13 Dziś ruszają szczepienia kolejnej grupy seniorów

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki. Kiedy Narodowy Program Szczepień wejdzie w kolejny etap? Piszemy o tym w naszym artykule.









06:54 Szczepienia dla wszystkich coraz bliżej?

Rezygnacji z otrzymania preparatu od firmy AstraZeneca jest tak dużo, że rząd przebudowuje system szczepień, przyśpieszając zapisy dla młodszych. Tempo całej akcji poprawi także to, że ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę - podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".



Cytowana przez "DGP" "osoba z rządu" powiedziała, że odnotowano 50-proc. spadek rejestracji na szczepienia AstraZeneką i dużą absencję wśród osób już umówionych na szczepienia tym preparatem - są placówki, w których nie przyszło nawet 80 proc. zapisanych.



"Chcemy w tym tygodniu dać możliwość zapisów dla wszystkich seniorów z etapu I, a potem młodszym rocznikom" - deklaruje rozmówca dziennika. Inaczej mówiąc: jeśli seniorzy będą odmawiać szczepienia preparatem AstryZeneki, to będą mogli się zapisać młodsi. "Jeżeli to też nie zadziała i będzie więcej preparatów niż chętnych, otworzymy się dla wszystkich" - deklaruje nasz rozmówca. "Są głosy, by po 60-latkach przejść już do szczepienia wszystkich i nie mnożyć kolejnych grup. Jeśli zgłosi się dużo osób, otworzymy rejestrację dla wszystkich, ale będziemy rocznikami przydzielać możliwość szczepienia, z pierwszeństwem dla starszych" - dodaje.





06:46 Sytuacja w województwie śląskim

Rośnie liczba zajmowanych łóżek przez zakażonych pacjentów w szpitalach w województwie śląskim. Obecnie w szpitalach dla zakażonych koronawirusem wolne są jeszcze 43 respiratory. Dla porównania - w sobotę było ich 58, a na początku marca ponad 70. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej niezmiennie od pewnego czasu wszystkie respiratory dla zakażonych, a jest ich 13, są zajęte.

W całym województwie śląskim dla chorych na Covid-19 jest niespełna 3,5 tys. łóżek. Ponad 2,6 tys. z nich jest teraz zajętych, a niespełna dwa tygodnie temu liczba zajętych łóżek nie przekraczała 1,9 tys.





06:36 Sytuacja na Mazowszu

Niemal 22 tysiące potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem, z tego ponad trzy tysiące 800 przypadków - na Mazowszu. To region, który we wczorajszym zestawieniu Ministerstwa Zdrowia znalazł się na pierwszym miejscu - przed Śląskiem i Wielkopolską - z największą liczbą wykrytych zakażeń Covid -19.



W kolejny tydzień pandemii wchodzimy z rekordowo wysokimi wskaźnikami zachorowań i - co bardzo istotne - największym od początku pandemii obciążeniem służby zdrowia.



W całym województwie mazowieckim dostępnych jest niespełna 900 z prawie 5 tys. tzw. koronawirusowych łóżek i tylko 74 z 450 respiratorów. Dla pacjentów zakażonych (na tzw. II poziomie zabezpieczenia) wolnych jest jednak tylko 320 z ponad 3 tys. łóżek, i tylko 34 respiratory - tak wygląda sytuacja w skali całego prawie 5,5 milionowego województwa. W samej Warszawie wolnych jest 400 łóżek, z czego dla chorych z potwierdzonym zakażeniem - tylko 190.To oznacza wykorzystanie ponad 80 proc. wszystkich zasobów. W ośmiu szpitalach tymczasowych w całym województwie leży łącznie 640 pacjentów, najwięcej - prawie 300 - w szpitalu na Stadionie Narodowym.





06:26 Nielegalny karnawał w Marsylii

O tym co działo się w Marsylii więcej piszemy w artykule:









06:19 Plan na odbudowę po pandemii

Odporność i konkurencyjność gospodarki - to temat pierwszego z pięciu wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy, których seria zostanie zapoczątkowana w poniedziałek. Wysłuchanie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa 5 godz.; jego uczestnikami będą np. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych.



Podczas pierwszego wysłuchania jego uczestnicy będą skupiać się m.in. na rozwiązaniach prowadzących do odbudowy i transformacji sektorów gospodarki najbardziej poszkodowanych w wyniku Covid-19 oraz na stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania.







05:52 Pandemia niszczy zdrowie psychiczne nastolatków

Wśród włoskiej młodzieży rośnie liczba przypadków zaburzeń emocjonalnych, lęków i ataków paniki - to wyniki badań psychologów, którzy analizowali wpływ pandemii Covid-19 na nastolatków. Monitoring przeprowadzono w 43 szkołach w rejonie miasta Ferrara.



Ponad 12 tysięcy uczniów w wieku od 13 do 19 lat z regionu Emilia-Romania, którzy uczestniczyli w tych badaniach, uznano za reprezentatywną próbę, pozwalającą opisać sytuację włoskiej młodzieży po roku pandemii i miesiącach zdalnego nauczania.



Odnotowany został duży wzrost zaburzeń emocjonalnych, które stwierdzono u 81 procent tej grupy. W skrajnych przypadkach prowadzą one, ostrzegli specjaliści, do samookaleczania się. Prawie dwie trzecie nastolatków zasygnalizowało problemy związane z lękiem i stanami niepokoju. Jedna czwarta cierpi na bezsenność i tyle samo ma ataki paniki.





05:48 Naukowcy z Georgetown o prognozach dotyczących pandemii

Eksperci z Georgetown University przypominają, że nie wiadomo dokładnie, jak szczepienia oddziałują na ryzyko przenoszenia wirusa, a nie jest też do końca poznana jego transmisja przez osoby bez objawów. Z tych powodów - zdaniem badaczy - nie można polegać tylko na szczepionkach, aby powstrzymać pandemię.



Na łamach "Science" naukowcy z Georgetown University Medical Center zwracają uwagę, że kluczem do powstrzymania epidemii jest ograniczenie roznoszenia wirusa przez osoby z infekcją bezobjawową oraz takie, u których objawy jeszcze nie zdążyły się rozwinąć.



"Określenie rzeczywistego potencjału przenoszenia wirusa przez osoby z infekcjami asymptomatycznymi i presymptomatycznymi z zasady jest skomplikowane, ale luki w wiedzy nie powinny stanąć na przeszkodzie do uznania roli tych zakażeń w transmisji SARS-CoV2 - twierdzą naukowcy.



"Nie możemy polegać na samych szczepieniach, aby kontrolować pandemię. Szczepionki są świetne, jeśli chodzi o ochronę ludzi przed chorobą, ale nie wiemy jeszcze, jak dobrze radzą sobie z ochroną przed transmisją" - tłumaczą.





05:28 Zaburzenia psychiczne po Covid-19

"Mgła covidowa", majaczenie, objawy otępienne, zmiany zachowania, zespół stresu pourazowego - to związane z działaniem mózgu problemy, z którym borykać się mogą osoby, które przeszły Covid-19 - mówi prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Dominika Dudek.



Prof. Dominika Dudek z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pytana jak pandemia Covid-19 wpływa na psychikę, zwraca uwagę na dwa aspekty. Pierwszy z nich to przedłużająca się sytuacja pandemii i lęki związane z tą niepewną i nową sytuacją. Drugi - to bezpośredni wpływ infekcji na stan psychiczny.



W Wielkiej Brytanii były na ten temat badania, które objęły ok. 150 osób. Okazało się, że u ponad 30 proc. pacjentów chorujących na Covid-19 i po Covid-19 można zaobserwować bardzo różne zaburzenia psychiczne. To choćby tzw. mgła mózgowa, objawy psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zmiany zachowania, PTSD czy coś, co określa się jako zespół przewlekłego zmęczenia - wymienia psychiatra. Dodaje, że problemy te mogą się utrzymywać jakiś czas po ustąpieniu infekcji. Wśród osób, które mają do czynienia z tymi zmianami, jest nadreprezentacja osób młodych w stosunku do osób starszych.







05:17 Tajwan rozpoczyna szczepienia

Premier Tajwanu Su Tseng-chang został w poniedziałek zaszczepiony przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca, inaugurując tym samym kampanię szczepionkową w kraju. Rozpoczęła się ona równocześnie w 57 szpitalach w całym kraju.







05:10 Nielegalny bal w Marsylii

Około 6,5 tys. osób wzięło udział w niedzielę w nielegalnym karnawale w centrum Marsylii. Policja rozpędziła tłum rozbawionych uczestników zgromadzenia, na które władze nie udzieliły zgody z powodu epidemii Covid-19. Tysiące przebranych uczestników karnawału tańczyło i bawiło się w dzielnicy La Plaine na słynnym zabytkowym placu Jean-Jauresa bez maseczek medycznych, ale w maskach karnawałowych z wizerunkami znanych polityków, celebrytów i lekarzy.