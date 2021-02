Minister zdrowia Czech Jan Blatny poinformował w poniedziałek wieczorem, że zapowiadany nakaz noszenia masek FFP2 wejdzie w życie nie we wtorek, a o północy ze środy na czwartek. Maseczki z innych materiałów nie będą akceptowane w sklepach i w komunikacji. Strefa Gazy rozpoczęła w poniedziałek kampanię szczepień przeciwko Covid-19. Stany Zjednoczone przekroczyły w poniedziałek próg pół miliona ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Co piąty udokumentowany na świecie zgon na Covid-19 przypada na USA. Tymczasem najnowszy bilans pandemii w Polsce, to 1 642 658 przypadków zakażeń i 42 188 zgonów. Przez cały dzień zbieramy dla Was najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie. Śledź naszą relację!

