W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 8790 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 332 pacjentów. Zaszczepionych przeciwko Covid-19 zostało już 188 956 osób. Z kolei w Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 265 tysięcy nowych zakażeń SARS-Cov-2. Zmarło 3998 Amerykanów chorych na Covid-19. Tysiące mieszkańców chińskiego miasta Wuhan przechodziło zakażenie koronawirusem bezobjawowo - już po tym, jak ogłoszono, że epidemia w tym mieście jest pod kontrolą - donoszą naukowcy na łamach najnowszego wydania czasopisma PLOS Neglected Tropical Diseases. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 31 849 zakażeń koronawirusem i 1188 zgonów - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha. To największa liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii.

21:20 Powrót do szkół

Nie ogłaszamy ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół; zadecyduje o tym premier w przyszłym tygodniu - poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej online minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.





20:44 Szczepienia

Co najmniej cztery tygodnie planowanego pobytu wcześniaka na szpitalnym oddziale - to warunek, jaki musi być spełniony, aby rodzic dziecka urodzonego przedwcześnie dostał w ramach tak zwanej grupy zero, czyli jeszcze w styczniu, szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wytyczne w tej sprawie opublikowała dziś krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii.



20:25 Czarnek o powrocie dzieci do szkół

Nie ogłaszamy ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół; zadecyduje o tym premier w przyszłym tygodniu - poinformował minister edukacji Przemysław Czarnek.



19:52 Hiszpania

Ostatniej doby liczba infekcji koronawirusem przekroczyła w Hiszpanii 25 tysięcy - ogłosiło ministerstwo zdrowia tego kraju, wskazując na nasilanie się epidemii niemal we wszystkich regionach.





19:19 Słowacja

Minister zdrowia Słowacji Marek Krajczi powiedział, że sytuację epidemiczną w kraju komplikuje nowy szczep koronawirusa z Wielkiej Brytanii. Znaleziono go w próbkach z Nitry na południu Słowacji, gdzie sytuacja w szpitalach jest krytyczna - ocenił.



Szef resortu zdrowia przekazał, że najprawdopodobniej szybko szerząca się odmiana koronawirusa ma związek z sytuacją w Nitrze, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Tamtejszy szpital uniwersytecki nie daje sobie rady z napływem pacjentów, których musiano przewozić do innych placówek.

19:07

Szczepionka firm Pfizer/BioNTech wydaje się być równie skuteczna w przypadku nowych, bardziej zakaźnych wariantów powodującego Covid-19 wirusa SARS-CoV-2, jak wobec jego najbardziej powszechnej wersji - informują naukowcy z USA.



Jak sama nazwa wskazuje, charakterystyczną cechą koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jest "korona", zbudowana z wystającej na powierzchni wirusa glikoproteiny S. Glikoproteina S tworzy wypustki (kolce), dzięki którym wirus ten działa na receptory na powierzchni komórki gospodarza i może wnikać do jej wnętrza.

18:50 Niemcy

Rząd Niemiec podpisał latem ub.r. dwie wstępne umowy z niemieckimi firmami biotechnologicznymi BioNTech i CureVac ws. zapewnienia 50 milionów dawek ich szczepionek przeciw Covid-19 - wynika z dokumentu resortu zdrowia i informacji przekazanych przez anonimowego urzędnika.



Umowy, które nie zostały ogłoszone przy ich podpisywaniu, budzą kontrowersje, ponieważ rządy państw UE zgodziły się nie negocjować dwustronnych umów na dostawy z producentami szczepionek, aby uniknąć rywalizacji o zastrzyki, i zdecydowały się na wspólne zamówienia - zwraca uwagę agencja Reutera.

18:20 Czechy

W Czechach prawie sto dzieci trafiło do szpitali w związku z wywołanymi przez Covid-19 komplikacjami pod nazwą pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny (PIMS-TS) - podał dziennik "Hospodarske Noviny". Czeskie ministerstwo zdrowia nie informuje o tej chorobie.



Według pediatry z praskiej kliniki Motol Filipa Fencla, którego cytują Novinky.cz, choroba objawia się kilkudniową wysoką gorączką. Mogą pojawić się wysypki, krwawe wybroczyny na powiekach, zaczerwienienie na dłoniach i stopach, a także spadek ciśnienia, bóle brzucha i rozwolnienie.

17:55 Wielka Brytania

Aż 1325 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - podał brytyjski rząd. Wykryto też 68 053 nowych zakażeń koronawirusem, co również jest rekordem.



Liczba zgonów jest o 163 wyższa od tej z czwartku. To trzeci dzień z rzędu i zarazem trzeci przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc. Do tej pory najgorszym bilansem był ten z 21 kwietnia, gdy informowano o 1224 zmarłych.



Najwyższe od wybuchu epidemii dobowe statystyki zgonów zarejestrowano w Anglii - 1156 i w Szkocji - 93. W Walii zmarło kolejnych 56 osób, a w Irlandii Północnej - 20.

17:33 Włochy

620 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, stwierdzono też 17 533 nowe zakażenia koronawirusem - to dane z piątkowego biuletynu resortu zdrowia w Rzymie. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 140 tysięcy.



Bilans zgonów od początku epidemii Covid-19 wzrósł we Włoszech do 77 911.



Koronawirusa wykryto dotychczas u 2,2 miliona mieszkańców Włoch. Ozdrowieńców jest prawie 1,6 miliona. Obecnie zakażonych jest co najmniej 570 tysięcy osób.



Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi ponad 23 tysiące. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 2500 najciężej chorych na Covid-19.

17:00

Pod koniec stycznia na unijny rynek dopuszczona może zostać trzecia szczepionka przeciw Covid-19: opracowana przez koncern farmaceutyczny AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Europejska Agencja Leków, która oceni preparat, spodziewa się, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o dopuszczenie swojego produktu do obrotu.









16:50 Szwecja

Szwedzki parlament uchwalił długo oczekiwane prawo pandemiczne, pozwalające m.in. na zamykanie sklepów i skracanie godzin ich otwarcia. Od niedzieli surowsze regulacje dotyczyć będą siłowni i basenów, a także prywatnych zgromadzeń.



Nowe zasady mają ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji SARS-CoV-2 poprzez ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać na danej powierzchni. Jeśli prawo nie będzie przestrzegane, wojewodowie będą mogli podejmować decyzję o zamknięciu działalności i o sankcjach w postaci kar - ogłosił na spotkaniu z prasą premier Szwecji Stefan Loefven.



16:44 EMA: Zalety szczepionek przeciw Covid-19 przewyższają związane z nimi ryzyka

KE warunkowo dopuściła do użytku dwie szczepionki przeciw Covid-19, bo udowodniono, że zapobiegają poważnej i czasem śmiertelnej chorobie, a ich efekty uboczne są rzadkie i zazwyczaj mało dolegliwe - podała EMA. Podkreślono, że działanie szczepionek jest monitorowane.



21 grudnia 2020 r. zaakceptowano Comirnaty - preparat produkcji firm Pfizer i BioNTech, a 6 stycznia 2021 r. - preparat Moderny.



16:30 Wielka Brytania

Epidemia koronawirusa w Londynie wymknęła się spod kontroli, a szpitalom grozi przeciążenie - oświadczył burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan, ogłaszając "poważny incydent" na terenie całego miasta.



W szpitalach w Londynie przebywa obecnie 7034 pacjentów chorych na Covid-19, co jest liczbą o 35 proc. wyższą niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii, zaś liczba pacjentów podłączonych do respiratorów wzrosła między 31 grudnia a 6 stycznia o 42 proc. - z 640 do 908. Codziennie do szpitali przyjmowanych jest średnio ok. 800 pacjentów, czyli tyle, ile osób mieści cały szpital św. Tomasza w Londynie - jeden z największych w brytyjskiej stolicy.



Jak podano, liczba zakażeń koronawirusem w Londynie przekracza obecnie 1000 na 100 tys. mieszkańców. Na niektórych obszarach stolicy zakażona jest co 20 osoba.

16:11 Niemcy

Według wstępnych danych w okresie od 7 do 13 grudnia zmarło w Niemczech co najmniej 22 897 osób, tj. o 4289 i 23 proc. więcej niż średnia dla tego okresu z lat 2016-2019 - podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.



Według niego wzrost ten był szczególnie dostrzegalny w silnie dotkniętej pandemią koronawirusa Saksonii, gdzie w 50. tygodniu 2020 roku liczba zgonów przekroczyła czteroletnią średnią aż o 88 proc., jak również w Turyngii (35 proc.) i Brandenburgii (34 proc.).



W 49. tygodniu ubiegłego roku ogólnoniemiecka liczba zgonów przewyższyła czteroletnią średnią o 18 proc.



15:37 Przedstawiciel KE o szczepionkach

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej KE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności John Ryan zapewnił, że żaden kraj unijny nie zamierza wprowadzić opłaty za szczepienie przeciw Covid-19 w grupach najbardziej zagrożonych infekcją.



Z informacji, które mamy od krajów członkowskich, (wynika, że) żadne z nich nie zamierza wprowadzić opłaty za szczepienie dla osób z najbardziej zagrożonych grup. Opłata mogłaby być rozważana dopiero w drugim etapie, a nie dla osób, które powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności - oznajmił Ryan, który jest wysokim rangą urzędnikiem Komisji Europejskiej.

15:04 Wielka Brytania

Wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, w tym obywatele brytyjscy, będą musieli mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem - zapowiedział minister transportu tego kraju Grant Shapps.



Nowe zasady wejdą w życie w przyszłym tygodniu, choć nie podano jeszcze dokładnej daty. Shapps w rozmowie z radiem LBC powiedział jedynie, że prawdopodobnie będzie to środa lub czwartek.

15:02 Zachodniopomorskie

Przeciwciała w kierunku SARS-CoV-2 wykryto u ponad 20 proc. osób zbadanych w Zachodniopomorskiem przez dwa miesiące w ramach wojewódzkiego programu badań. U blisko 18 proc. przebadanych wykryto przeciwciała tzw. późne.



Rozpoczęty 5 listopada ub.r. program badań ma określić m.in. odporność mieszkańców Pomorza Zachodniego na koronawirusa i sprawdzić, ile osób przeszło zakażenie bezobjawowo.

14:41 Francja

Francuskie władze sanitarne (HAS) dopuściły na wewnętrzny rynek szczepionkę na Covid-19 wyprodukowaną przez firmę Moderna - podaje AFP. To druga, po preparacie firm Pfizer i BioNTech, szczepionka zatwierdzona we Francji.





14:31 EMA: Pod koniec stycznia możliwa opinia ws. szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że pod koniec stycznia możliwe jest wydanie opinii w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki koncernu AstraZeneca przeciw Covid-19.



EMA podała też, że oczekuje, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o dopuszczenie do obrotu jej preparatu. Możliwe konkluzje - koniec stycznia, w zależności od danych i postępu ewaluacji - podała Agencja na Twitterze.



EMA wydaje opinie w sprawie szczepionek, które są niewiążące. Ostateczną zgodę na dopuszczenie do obrotu podejmuje Komisja Europejska.

14:22 Niemcy

Wzrasta niezadowolenie pracowników transgranicznych i zatrudniających ich firm w Saksonii z powodu obowiązkowych testów na koronawirusa, które mają zostać wprowadzone od przyszłego tygodnia. Przedsiębiorcy i pracownicy chcą uchylenia tej regulacji - pisze portal mdr.de.



Zgodnie z landowym zarządzeniem o kwarantannie z 30 grudnia wszyscy dojeżdżający z innego kraju do pracy w Saksonii na wschodzie Niemiec od poniedziałku będą musieli być testowani na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Pracownicy mieliby przeprowadzać testy na własny koszt.

13:48 Müller: Cieszymy się, że KE podjęła działania ws. nowych umów na dostawę szczepionek

Cieszymy się, że Komisja Europejska podjęła dalsze działania w zakresie nowych umów na dostawę szczepionek. My w tym rozszerzonym mechanizmie zakupowym również uczestniczymy - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



Przypomnijmy, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła w piątek, że umowy z firmami w sprawie szczepionek negocjuje w imieniu 27 państw członkowskich, zaś żaden kraj UE na tych prawnie wiążących podstawach nie może negocjować równolegle, ani zawierać równolegle umów.

13:44 Wielka Brytania

Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) zatwierdziła szczepionkę przeciw Covid-19 stworzoną przez amerykańską firmę Moderna. To trzecia szczepionka dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii.



Równocześnie brytyjski rząd poinformował o zwiększeniu zamówienia na szczepionki Moderny o dodatkowe 10 mln dawek, co da łącznie 17 mln.



Wcześniej do użytku dopuszczono już szczepionkę opracowaną wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech oraz szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca.

13:43 Portugalia

Ponad połowa portugalskich restauratorów rozważa zamknięcie swojego lokalu z powodu drastycznego spadku obrotów podczas epidemii koronawirusa. Szansą dla części sektora są "gastronomiczne szaleństwa", czyli możliwość zaproponowania nietypowej oferty.



Jak wynika z cytowanych przez telewizję SIC szacunków Krajowego Stowarzyszenia Restauratorów, ponad 75 proc. właścicieli placówek gastronomicznych w Portugalii rozważa w 2021 r. zwolnienia załogi, a 50 proc. obawia się bankructwa. Za słabe wyniki swoich lokali winią głównie restrykcje epidemiczne.

13:07 Czechy

Minister zdrowia Czech Jan Blatny ocenił, że epidemia koronawirusa w kraju przybiera na sile. Eksperci przewidują, że w najbliższych dniach hospitalizowanych może być ponad 10 tys. pacjentów z Covid-19. Aktualnie jest ich 7323.



Szef Instytutu Informacji i Statystyki Medycznej Ladislav Duszek powiedział na konferencji prasowej, że "wystawiony został rachunek za święta".

12:58 Do Wielkiej Brytanii tylko z negatywnym wynikiem testu

Uwaga wybierający się w najbliższym czasie do Wielkiej Brytanii. Od przyszłego tygodnia wszyscy przyjeżdzający na Wyspy będą musieli uzyskać wcześniej negatywny wynik testu na koronawirusa.





12:55 EMA wyjaśnia wątpliwości ws. szczepionki Pfizer/BioNTech

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że każda fiolka szczepionki przeciw Covid-19 Pfizer/BioNTech zawiera sześć dawek. Komunikat EMA pojawił się po wątpliwościach zgłaszanych w tej sprawie.



"Jeżeli ilość szczepionki pozostająca w fiolce po piątej dawce nie zapewnia pełnej dawki (0,3 ml), pracownik służby zdrowia musi wyrzucić fiolkę i jej zawartość. Nie powinno się zbierać substancji z wielu fiolek w celu uzyskania pełnej dawki" - wyjaśniła EMA.

12:39 KE podpisała umowe na dostawę dodatkowych szczepionek

Komisja Europejska podpisała umowę z firmami Pfizer i BioNTech na dostawę dodatkowych 300 mln szczepionek przeciwko Covid-19. Jak podkreśla przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zabezpieczonych jest więcej szczepionek niż liczy populacja Europy. Jej zdaniem nie ma więc potrzeby, by kraje należące do Unii Europejskiej na własną rękę kupowały szczepionki. Jednym z krajów, które to rozważa, jest Polska.

12:36 21 stycznia wideoszczyt UE ws. Covid-19

21 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poprowadzi wideokonferencję z unijną "27" na temat koordynacji w walce z Covid-19 - poinformował rzecznik Michela, Barend Leyts.





12:10 Przedsiębiorcy chcą szybkiego odmrożenia gospodarki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odmrożenie wszystkich branż po 17 stycznia. Jak podkreślono, utrzymanie ograniczeń może doprowadzić do fali bankructw. "Kontynuowanie polityki otwierania i zamykania branż na podstawie trudnych do określenia przesłanek, może kosztować nas zaprzepaszczenie znacznej części dorobku wypracowanego w ostatnich trzech dekadach" - czytamy w apelu ZPP. "Musimy wrócić do normalnego życia" - podkreślono. Zwrócono też uwagę na chaos i niejasne przesłanki decyzji o kolejnych restrykcjach.

11:26 Team Rafała Majki zaszczepiony przeciwko Covid-19



Drużyna UAE Team Emirates, której kolarzem jest od tego sezonu Rafał Majka, została zaszczepiona przeciwko Covid-19 - poinformował zespół w komunikacie. Zastrzyk otrzymało łącznie 27 zawodników i 32 członków sztabu.



"Kolarze i sztab zwycięskiego w Tour de France 2020 teamu UAE Team Emirates przyjęli zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia szczepionkę przeciwko Covid-19, opracowaną przez Sinopharm CNBG" - napisano. Zamieszczono także zdjęcie z siedziby zespołu w Dubaju, na którym pojawiła się większość zawodników zespołu, w tym Majka.

10:44 Jak skuteczna jest szczepionka koncernu Sinovac?

Szczepionka opracowana przez chiński koncern Sinovac wykazała w badaniach klinicznych późnej fazy prowadzonych w Brazylii 78-procentową skuteczność w zapobieganiu Covid-19 - ogłosili badacze. Nie podali jednak szczegółowych danych na temat próby.



Dokładne wyniki badania będą przekazane brazylijskiej rządowej agencji regulującej rynek farmaceutyczny Anvisa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do kryzysowego użycia szczepionki - poinformowało brazylijskie centrum medyczne Butantan, które współpracuje z Sinovakiem.



Szczepionka Sinovacu nosi nazwę CoronaVac. Skuteczność na poziomie 78 proc. jest niższa niż konkurencyjnych szczepionek koncernów Moderna i Pfizer/BioNTech, ale CoronaVac jest łatwiejszy w transporcie i można go przechowywać w temperaturze standardowych lodówek.



10:40 Koronawirus w Polsce. Nowe dane

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 8790 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 332 pacjentów. Zaszczepionych przeciwko Covid-19 zostało już 188 956 osób.

10:22 Rośnie ognisko Covid-19 w Hebeiu

Chińska państwowa komisja zdrowia zgłosiła 37 nowych lokalnych przypadków Covid-19, w tym kolejne 34 zachorowania w otaczającej Pekin prowincji Hebei. Władze zakazały wyjazdu z 11-milionowego miasta Shijiazhuang, stolicy regionu.



W Shijiazhuangu, gdzie wykryto 32 spośród nowych lokalnych przypadków Covid-19, władze wprowadziły w czwartek również zakaz zgromadzeń, a mieszkańcom obszarów wysokiego ryzyka polecono, aby nie opuszczali swoich dzielnic.





08:58 Decyzja o przedłużeniu restrykcji na Węgrzech

Obowiązujące do 11 stycznia restrykcje epidemiczne, w tym godzina policyjna, zostaną przedłużone do 1 lutego - zapowiedział premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla radia publicznego. Orban dodał, że nauka w szkołach średnich i wyższych nadal będzie zdalna.

O aktualnie obowiązujących restrykcjach węgierskie władze poinformowały na początku grudnia. Zgodnie z nimi, w kraju obowiązuje godzina policyjna między 20 a 5. Dotyczyło to również wigilii Bożego Narodzenia i Sylwestra. Ogłoszono zakaz zgromadzeń, zamknięcie hoteli i restauracji. Nie działają uniwersytety i ośrodki sportowe.

Orban przekazał, że przeciw Covid-19 zaszczepiono już ponad 42 tys. pracowników służby zdrowia.

08:37 Szczepionka a mutacje koronawirusa. Pfizer wyjaśnia

Szczepionka przeciwko Covid-19, opracowana przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech jest też skuteczna wobec niedawno odkrytych w Wielkiej Brytanii i RPA mutacji koronawirusa - zapewniło kierownictwo koncernu w oparciu o wstępne studium badawcze.



Wstępne badania przeprowadzone przez ekspertów Pfizera i naukowców z Teksańskiego Uniwersytetu Branży Medycznej (University of Texas Medical Branch) wskazują, że szczepionka tej firmy "jest skuteczna w neutralizowaniu koronawirusa, również w tych przypadkach, gdy doszło do mutacji białka fuzyjnego, znanej jako wariant N501Y koronawirusa" - poinformował w rozmowie z agencją Reutera dr Phil Dormitzer, wirusolog zatrudniony przez koncern Pfizer. Dotyczy to również wariantu E484K, który został zidentyfikowany w RPA.

07:57 Nowe fakty ws. szczepień poza kolejnością na WUM

Co najmniej kilkadziesiąt osób zostało zaszczepionych poza kolejnością w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF RM, pełna lista trafiła właśnie do Narodowego Funduszu Zdrowia, który prowadzi kontrolę na warszawskiej uczelni.

07:08 Handel negatywnymi wynikami testów kwitnie

Na portalach internetowych pojawia się coraz więcej ogłoszeń, w których oferuje się negatywny wynik testu na Covid-19 "od ręki" w dwadzieścia cztery godziny - informuje "Gazeta Wyborcza".

Gazeta zauważa, że mimo apeli MSZ, nadal można wyjechać np. na urlop za granicę, a wiele krajów wprowadziło dla przyjezdnych obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego maksymalnie 72 h przed wyjazdem. Jak wskazuje, wykonanie takiego testu komercyjnie nie jest tanie, a jego koszt to 390-550 zł.

Dlatego w internecie kwitnie handel "lewymi" testami - jak ten na stronie epoznan.pl. To portal informacyjny, ale ma też zakładkę z ogłoszeniami - pisze gazeta. Podaje, że pojawiają się ogłoszenia takie jak: "negatywny wynik na COVID-19 w 24 h bez wychodzenia z domu", a w innych ogłoszeniach oferowane są zaświadczenia w dowolnie wybranym języku, wysyłane na adres e-mailowy, kurierem lub do paczkomatu. Koszt "usługi" w przypadku jednego z takich ogłoszeń - jak dowiedział się reporter "GW" - to 150 zł od osoby.

06:22 Nowe dane z Niemiec

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 31 849 zakażeń koronawirusem i 1188 zgonów - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha. To największa liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii.



Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się w Niemczech do 1 866 887, a zmarłych do 38 795.



Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła, że pandemia koronawirusa potrwa jeszcze przez dłuższy czas i należy się spodziewać jej nasilenia. Jak zaznaczyła, rozprowadzane obecnie szczepionki dają w pewnym stopniu nadzieję na poprawę sytuacji.

05:52 Ustalenia naukowców ws. koronawirusa w Wuhan

Tysiące mieszkańców chińskiego miasta Wuhan przechodziło zakażenie koronawirusem bezobjawowo - już po tym, jak ogłoszono, że epidemia w tym mieście jest pod kontrolą - donoszą naukowcy na łamach najnowszego wydania czasopisma PLOS Neglected Tropical Diseases.

Chińskie miasto Wuhan było pierwszym miejscem na świecie, w którym wykryto Covid-19. W okresie od grudnia 2019 r. do maja 2020 r. było źródłem blisko dwóch trzecich wszystkich przypadków tej choroby w Chinach. Liczba zachorowań osiągnęła tam szczyt w lutym 2020 r., a pod koniec kwietnia miasto uznano za wolne od Covid-19 (chociaż w późniejszych miesiącach pojawiły się małe skupiska zakażeń).



Teraz naukowcy z Wuhan University w Chinach ogłosili, że mimo ogłoszenia końca epidemii w mieście cały czas dochodziło do licznych zakażeń. Grupa kierowana przez prof. Xue-jie Yu przebadała ponad 60 tys. zdrowych mieszkańców Chin pod kątem obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Ich obecność w organizmie informuje, że dana osoba przeszła lub obecnie przechodzi infekcję. Dodatnie IgG wskazują na wcześniej przebyte zakażenie, podczas gdy przeciwciała IgM oznaczają, że trwa ona obecnie lub niedawno się zakończyła.



Jak mówią naukowcy, oznaczanie poziomu obu typów przeciwciał pozwala lepiej zrozumieć rozkład bezobjawowych przypadków w populacji w czasie.



Próbki pobierano od 63 107 osób w okresie od 6 marca do 3 maja 2020 r. Wszystkie badane osoby były wtedy zdrowe i przechodziły rutynowe badania przesiewowe przed powrotem do pracy.



Zauważono, że odsetek osób z dodatnimi przeciwciałami SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Wuhan był znacznie wyższy niż w pozostałych regionach Chin (wynosi ok. 1,68 proc. w stosunku do średniej krajowej 0,38 proc.). Co więcej, dodatni wskaźnik IgM wynosił 0,46 proc.



Zdaniem naukowców oznacza to, że tysiące mieszkańców Wuhan zostało zakażonych bezobjawowo w okresie od marca do maja 2020 r., kiedy teoretycznie choroba została już zatrzymana i nie odnotowywano żadnych nowych przypadków.

05:42 Nowe dane z Brazylii

Liczba zgonów związanych z koronawirusem w Brazylii przekroczyła 200 tysięcy - podało w czwartek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej stwierdzono 87 843 nowe zakażenia i 1524 przypadki śmiertelne.

W sumie od początku pandemii w Brazylii koronawirusem zakaziło się prawie 8 mln osób, zmarło 200 498.

Krytycy prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro po raz kolejny wytykają mu nieumiejętne radzenie sobie z pandemią. zwracają uwagę, że wzrost zakażeń ma związek ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, które wielu Brazylijczyków spędzało z przyjaciółmi i rodziną, a niektórzy, jak głowa państwa, na plażach.

Minister zdrowia Eduardo Pazuello przyznał w czwartek, że jego kraj ogarnęła już druga fala pandemii.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:40 Tragiczna doba w USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 265 tysięcy nowych zakażeń SARS-Cov-2. Zmarło 3998 Amerykanów chorych na Covid-19.



Liczba osób hospitalizowanych w USA z powodu Covid-19 jest najwyższa od początku pandemii - to około 132 tysiące. Sytuacja przedstawia się dramatycznie w Kalifornii - w Los Angeles z powodu koronawirusa zgon następuje co 15 minut.



W niecały miesiąc po rozpoczęciu programu szczepień w USA udało się zaszczepić preparatami Pfizera lub Moderny blisko 6 milionów osób.



W sumie w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 21,5 miliona przypadków SARS-CoV-2 i prawie 365 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa.