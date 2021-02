W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa charakterystyczna dla tego regionu. Zdaniem naukowców nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na Covid-19 lub wcześniejszą infekcję. Irlandzki premier poinformował o przedłużeniu ograniczeń do co najmniej do 5 kwietnia, choć od początku marca rozpocznie się stopniowy powrót uczniów do nauki w trybie stacjonarnym. Tymczasem polski rząd zapowiedział, że w środę poinformuje o zmianach w obostrzeniach. O poranku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o gwałtownym wzroście zachorowań na Covid-19 w Polsce. W środę potwierdzono ponad 12 tys. nowych przypadków, co jest największą zaraportowaną liczbą zakażeń od 7 stycznia.

09:22 Gwałtowny wzrost zachorowań w Polsce

Mamy ponad 12 tysięcy nowych potwierdzanych zakażeń koronawirusem - potwierdziło już o poranku Ministerstwo Zdrowia. To spory skok zakażeń - jeszcze wczoraj mieliśmy ich o połowę mniej.



Od dawna mówi się, że środowe dane są najbardziej miarodajne. Nie ma już w tych raportach widocznego "efektu weekendu" - z pełną mocą działają już wszystkie laboratoria, wykonujące testy na obecność koronawirusa.

09:00 Dziś rząd ogłosi decyzję ws. obostrzeń

08:42 Fatalna sytuacja epidemiczna w Warmińsko-Mazurskiem. "Wyniki bardzo niepokojące"

Od 1 marca w woj. warmińsko-mazurskim wznowią pracę dwa oddziały covidowe w szpitalach w Giżycku i w Iławie. W Olsztynie na oddziałach covidowych we wszystkich szpitalach brakuje miejsc, więc chorzy przewożeni są do lecznic oddalonych o 50-70 km.



Od dwóch tygodni pogarsza się sytuacja epidemiczna w woj. warmińsko-mazurskim. Niemal każdego dnia notowane są duże liczby zakażeń, a wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju.



08:30 Gwatemala: Śledztwo ws. zakupu wadliwych testów na obecność koronawirusa

Prokuratura krajowa Gwatemali ds. przestępczości gospodarczej wszczęła śledztwo dotyczące zakupu w 2020 r. przez ministerstwo zdrowia ok. 30 tys. wadliwych testów na obecność koronawirusa. W centrum skandalu znajduje się ówczesne kierownictwo resortu.



Zakup testów, które okazały się podróbkami, miał rekomendację ówczesnego dyrektora departamentu finansowego w ministerstwie zdrowia, Ronaldo Estrady, który zajmuje obecnie stanowisko wiceministra kultury. Testy wyprodukowane przez amerykański koncern farmaceutyczny Atila Biosystems zostały sprowadzone do kraju przez powiązaną z urzędnikami resortu zdrowia gwatemalską firmę Kron Cientifica e Industrial.



Nie wiadomo, ile dokładnie osób przebadano z użyciem wadliwych testów. Amerykański producent twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym skandalem, a swoje zobowiązania wypełnił z należytą pieczołowitością. W oświadczeniu firmy wydanym w poniedziałek wieczorem podkreślono, że numery seryjne i kolory tub z odczynnikami "nie odpowiadają danym z dostaw zrealizowanych przez Atila Biosystems do Gwatemali w ubiegłym roku".



08:13 Turyści szczepią się w ZEA, mimo że oficjalnie jest to niemożliwe

07:56 Odkryto genetyczne predyspozycje do ciężkiego przebiegu Covid-19

Z pomocą sztucznej inteligencji rosyjscy naukowcy odkryli, że geny odpowiedzialne za prezentowanie wirusów na powierzchni zakażonych komórek odpowiadają za to, jak ciężko ktoś przechodzi zakażenie SARS-CoV-2. Genetyczne badanie ma pozwalać na ocenę ryzyka także w przypadku nowych mutacji wirusa.



Jak wyjaśniają naukowcy z rosyjskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (HSE), za ochronę przed wirusami w ogromnej mierze odpowiadają limfocyty T, które zabijają zainfekowane komórki. Żeby jednak mogły to zrobić, komórka musi pokazać na swojej powierzchni fragmenty wirusa, które limfocyty będą mogły rozpoznać.



Zdolność tę silnie określają geny tworzące tzw. układ antygenów leukocytarnych (HLA). Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się zestaw cząsteczek unikalnych dla każdej osoby. Przy tym, u niektórych ludzi cząsteczki te radzą sobie ze swoim zadaniem lepiej, a u innych gorzej.



Rosyjski zespół stworzył system sztucznej inteligencji, który nauczył się przewidywać odpowiedź HLA na koronawirusa u różnych pacjentów, na podstawie ich genów.



Model naukowcy przetestowali na grupach ochotników z Moskwy i Madrytu.



Zgodnie z założeniami przewidywane ryzyko okazywało się wyższe u pacjentów, którzy ciężko przeszli zakażenie.

07:35 Kalifornijski szczep jest bardziej zakaźny. Może odpowiadać już za nawet 50 proc. infekcji

W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa zwana B.1.427 / B.1.429. Zdaniem naukowców nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na Covid-19 lub wcześniejszą infekcję.



W ciągu pięciu miesięcy, począwszy od 1 września, szczep kalifornijski, który był wówczas niemal niezauważalny, składa się obecnie na ponad 50 proc. wszystkich próbek koronawirusa, które są poddawane analizie genetycznej w całym stanie.

07:12 Ekspert: Pacjenci onkologiczni powinni być zaszczepieni przed podjęciem leczenia

Pacjenci onkologiczni powinni być szczepieni przed podjęciem leczenia lub w remisji, gdy nie ma objawów choroby - powiedział PAP dr Leszek Borowski, ekspert ds. farmakologii klinicznej, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL).



Równocześnie wyjaśnił, że niektóre leki stosowane w terapii nowotworowej obniżają poziom limfocytów B "wyszkolonych w zakresie produkcji przeciwciał" oraz limfocytów T, których zadaniem jest odnalezienie zakażonych wirusem komórek i niszczenie ich.



Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia takimi preparatami i równocześnie dostanie szczepionkę, to ona da niewiele, bo organizm nie będzie dobrze chroniony - powiedział. W związku z tym mówię, żeby szczepić, ale w okresie remisji, a najlepiej przed leczeniem - dodał.

06:45 Włochy: Czy zakażenie się koronawirusem po odmowie szczepionki to wypadek w pracy?

Czy zakażenie się koronawirusem przez pielęgniarkę, która odmówiła przyjęcia szczepionki, można uznać za wypadek w miejscu pracy - orzeczenie w tej sprawie wyda włoski Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy. Sprawa 15 pielęgniarek i pielęgniarzy z Genui to precedens.



Tyle osób z personelu pielęgniarskiego z tamtejszej polikliniki San Martino zaraziło się wirusem po tym, gdy w przeciwieństwie do zdecydowanej większości pracowników nie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi.



Dyrektor administracyjny tej największej placówki szpitalnej w regionie Liguria uznał, że odmowa ta jest poważnym naruszeniem zasad przez pracowników służby zdrowia. Spośród zatrudnionych tam 3120 pielęgniarzy, pielęgniarek oraz techników 592 osoby, a więc jedna piąta personelu, nie chciały się zaszczepić.



Kwestia jest o tyle skomplikowana, zauważył dziennik “Il Fatto Quotidiano", że szczepionka przeciwko koronawirusowi nie jest obowiązkowa.



06:23 Sondaż dla RMF FM i "DGP". Polacy nie chcą szczepić się chińskimi i rosyjskimi preparatami

Ponad 70 proc. Polaków nie przyjęłoby rosyjskiej ani chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19, nawet gdyby oznaczało to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Respondentów zapytano też o to, co ich zdaniem spowodowało obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Najczęściej wskazywali oni na poluzowanie rygorów w codziennym życiu - np. prywatki - i wyjazdy na zimowy wypoczynek - np. do Zakopanego.





05:54 Warmińsko-Mazurskie: Trudna sytuacja epidemiczna, ludzie nic sobie z tego nie robią

Woj. warmińsko-mazurskie od wielu dni notuje rekordy zakażeń, a współczynnik liczby zakażonych na 10 tys. mieszkańców w okolicach Olsztyna i Nidzicy bije rekordy. We wtorek poinformowano, że w 70 proc. losowo wybranych 24 próbkach wymazów wykryto brytyjską, bardziej zakaźną wersję wirusa. Mimo to ludzie nic sobie z tego nie robią.



Z powodu wystąpienia przypadków zakażeń nie pracowało w normalny sposób 111 szkół i przedszkoli, z czego 42 placówki były zamknięte. Gmina Nidzica już w miniony piątek na tydzień zamknęła placówki edukacyjne, argumentując ten krok powagą sytuacji epidemicznej.



Ratownicy medyczni zaalarmowali we wtorek PAP, że w olsztyńskich szpitalach wszystkie miejsca covidowe są zajęte.



"Chwilowo tak jest" - potwierdził PAP dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata i dodał, że dotyczy to zarówno miejsc na oddziałach covidowych, jak i na izolatkach, na których diagnozuje się pacjentów. W związku z tym chorzy z Olsztyna trafiają do szpitali odległych o 50-70 km.



Mimo to na ulicach Olsztyna i miasteczek regionu nie widać paniki, a na chodnikach bardzo wiele osób nie ma maseczek czy nawet przyłbic. W centralnym punkcie przesiadkowym przy sądzie bardzo wiele osób ściągało maseczki, gdy tylko wychodziło z tramwaju czy z autobusu, bez maseczek stali nawet czekający do popularnej apteki w centrum miasta.



Śnieżna zima sprawiła, że w regionie działają stoki narciarskie i trasy dla miłośników nart biegowych. W poniedziałek na Kurzej Górze w Kurzętniku niemal połowa narciarzy jeździła bez maseczek, za co byli upominani przez obsługę stoku. Profile mieszkańców regionu w mediach społecznościowych pełne są zdjęć z kuligów, na których bawi się nawet po kilkadziesiąt osób.



Niestety są tacy, do których te apele nie docierają. To ludzie, którzy latem kąpią się po alkoholu, a teraz chwalą się kuligami, niestety tak jest. To przykre - powiedział PAP Kuriata i dodał, że "zapewne ci ludzie zmienią podejście dopiero wtedy, jak dotnie to ich lub ich rodzinę".



Bardzo prosimy o przestrzeganie dystansu, niechodzenie tam, gdzie nie trzeba, noszenie maseczek i dezynfekcję - powiedział w rozmowie z PAP Kuriata.

05:40 "Washington Post": USA powinny ujawnić informacje wywiadu o laboratorium w Wuhan

Stany Zjednoczone powinny ujawnić informacje wywiadowcze o laboratorium w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami - wzywa w swoim wtorkowym komentarzu redakcyjnym dziennik "Washington Post".



Liberalny dziennik utrzymuje, że władze Stanów Zjednoczonych "dysponują tajnymi informacjami wywiadowczymi" o chorobach jesienią 2019 roku w instytucie w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.



"Washington Post" przypomina, że 15 stycznia ówczesny sekretarz stanu USA Mike Pompeo w oświadczeniu stwierdził, że Waszyngton "ma powody, by sądzić, że kilku badaczy z instytutu w Wuhan chorowało jesienią 2019 przed pierwszym zidentyfikowanym przypadkiem epidemii i miało objawy zgodne zarówno z Covid-19, jak i powszechnymi chorobami sezonowymi".



Pochodzenie SARS-CoV-2 - jak zauważa "Washington Post" - pozostaje nieznane.

05:25 Czechy: Były prezydent Vaclav Klaus zachorował na Covid-19

Były prezydent Czech Vaclav Klaus, który zasłynął jako przeciwnik noszenia maseczek, zaraził się koronawirusem. Po wykryciu zakażenia i koniecznych badaniach, które przeszedł we wtorek w Centralnym Szpitalu Wojskowym, 79-letni Klaus leczy się w domu.



Według szefa Instytutu Vaclava Klausa Petera Macinki były prezydent prowadził wykłady dla studentów, źle się poczuł i dlatego przebadał się na obecność koronawirusa.

