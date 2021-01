Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia alarmuje, że wkrótce na świecie będzie dochodzić do 100 tys. zgonów tygodniowo w związku z Covid-19. Tymczasem trwa największa w historii kampania szczepień. Według danych zebranych przez Bloomberga w 51 krajach świata podano dotąd ponad 42,2 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Na Słowacji w poniedziałek rozpoczęły się powszechne testy na obecność koronawirusa. W systemie rejestracyjnym zabrakło miejsc, ale testy można zrobić w 250 punktach, których funkcjonowanie zapewnia ministerstwo zdrowia. Od 27 stycznia bez negatywnego testu nie będzie można m.in. pójść do pracy. Poniedziałkowy raport o zachorowaniach na Covid-19 w Polsce mówi o nowych 3271 przypadkach. Wciągu ostatniej dobry zmarły 52 osoby.

06:34 Niemcy: Dziś możliwe decyzje o przedłużeniu lockdownu i kolejnych obostrzeniach

Planowane pierwotnie na 25 stycznia spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych w sprawie przedłużenia lockdownu i wprowadzenia nowych ograniczeń, odbędzie się już dzisiaj.



Jak dowiedział się dziennik "Bild", kanclerz Angela Merkel dąży do znacznego zwiększenia liczby osób pracujących zdalnie. Pracodawcy mogą być zobowiązani do uzasadnienia, dlaczego nie pozwalają swoim pracownikom pracować z domu. Firmy mają też być zachęcane do testowania pracowników, którzy nie pracują w domu, co dwa - trzy dni.



Kancelaria federalna chce również podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby podróżnych w środkach transportu publicznego. Omawiany jest także, obowiązujący już w Bawarii, wymóg dotyczący noszenia maseczki typu FFP2 w transporcie publicznym.



W przypadku podjęcia decyzji o kolejnych obostrzeniach "problem komunikacyjny dla kanclerz Angeli Merkel polega na tym, że liczba zakażeń znacznie spada" - zauważa dziennik "Tagesspiegel" - Przyczyną ponownego zaostrzenia może więc być przede wszystkim niepokój z powodu B.1.1.7., czyli brytyjskiej mutacji wirusa. "Celem rządu jest ostateczne przełamanie dynamiki infekcji, ale jednocześnie narasta krytyka", istnieją bowiem "dramatyczne obawy" związane z falą niewypłacalności w handlu detalicznym i problemami z wypłatą pomocy dla firm dotkniętych ograniczeniami.



Wicekanclerz Olaf Scholz spodziewa się jeszcze dwóch tygodni lockdownu i ewentualnego zaostrzenia ograniczeń - do 14 lutego będzie można się przekonać, jakie jest rozprzestrzenianie się zmutowanych wirusów i ich wpływ na liczbę infekcji.

06:15 Chiny i WHO krytykowane za brak odpowiedniej reakcji na pandemię

Opublikowany w poniedziałek w Genewie wstępny raport niezależnego gremium ekspertów na temat globalnych działań przeciwko zagrożeniu koronawirusem mówi, że władze Chin mogły w styczniu ubiegłego roku energiczniej podejmować kroki hamujące rozwój pandemii. Eksperci krytykują również Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) za to, że do 30 stycznia nie zadeklarowała międzynarodowego stanu pogotowia.



06:05 USA: Ponad 1,4 tys. zgonów na Covid-19 w dobę

398 977 Amerykanów zmarło od wybuchu epidemii na Covid-19, a liczba ta wzrosła w poniedziałek o 1445 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W podziale na stany najwięcej osób zmarło z powodu koronawirusa w Nowym Jorku (ponad 41 tysięcy), Kalifornii (ponad 33 tys.) oraz w Teksasie (ponad 32 tys.).



Do tej pory w USA potwierdzono ponad 24 mln przypadków SARS-CoV-2, z czego ponad 3 miliony w Kalifornii.



W ostatnich dniach tempo wykrywania infekcji wykazuje tendencję spadkową. W minionym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 1,5 miliona nowych przypadków Covid-19, to o 11 procent mniej niż w tygodniu od 4 do 10 stycznia.

05:50 Podróże do USA. Trump znosi ograniczenia, Biden będzie chciał je utrzymać

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że od 26 stycznia zniesione będą nałożone w marcu restrykcje wjazdu do Stanów Zjednoczonych obejmujące podróżnych przybywających ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brazylii. Jen Psaki, która od 20 stycznia będzie nową rzeczniczką Białego Domu przekazała jednak, że nowa administracja utrzyma dotychczas obowiązujące restrykcje.





05:30 Gubernator stanu Nowy Jork chce kupować szczepionki na Covid-19

Z powodu niedostatku szczepionek na koronowirusa gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wystąpił w poniedziałek z pomysłem bezpośredniego zakupu preparatu od firmy Pfizer. Wymaga to zgody władz federalnych.



Według agencji Associated Press sprawa jest niepewna. Gigant farmaceutyczny podkreślił bowiem, że sprzedaż władzom stanowym będzie wymagać zgody Waszyngtonu. Koszt i liczba szczepionek nie były jeszcze przedmiotem dyskusji.



Cuomo powiedział, że czuł się zmuszony do wystąpienia z pomysłem, ponieważ jego stan, podobnie jak wiele innych, musi zmierzyć się z trudnym zadaniem. Przy obecnym tempie dostarczania szczepionek (...) do stanu Nowy Jork, wykonanie zastrzyków dla 7 milionów mieszkańców, którzy już się do tego kwalifikują na mocy federalnych wytycznych, może zająć sześć miesięcy lub więcej, nie mówiąc już o ok. 12 milionach innych nowojorczyków - zauważyła AP.

