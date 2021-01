Wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń w Unii Europejskiej, utrzymanie otwartych granic wewnętrznych i wspólne przekonanie, że koncerny farmaceutyczne muszą respektować zobowiązania dotyczące dostaw szczepionek - to ustalenia czwartkowego wideoszczytu UE. Unijni przywódcy chcą powtrzymać rozprzestrzenianie się pojawiających się nowych mutacji koronawirusa, dlatego prowadza nowe środki ostrożności. Tymczasem w Polsce w ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów 70+, jednak zaraz po uruchomieniu infolinii pojawiły się pierwsze problemy. Ułatwić dostęp do szczepień może mobilny punkt, który dziś został zaprezentowany przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów.

W Krakowie powstał mobilny punkt szczpień

- O godz. 6:00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw Covid-19. Pojawiły się pierwsze problemy z rejestracją telefoniczną. Słuchacze RMF FM informują, że nikt nie odbiera na infolinii, lub pojawiają się problemy z nawiązaniem połączenia. "Dzwonię na numer 989 i wyskakuje komunikat "nie ma takiego numeru" - alarmują nasi słuchacze dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- Uruchomiliśmy nowe funkcjonalności rejestracji na szczepienia; apelujemy do seniorów, żeby nie szli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na potencjalną możliwość zakażenia - mówił Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- "Jest poważny powód do niepokoju z powodu nowych wariantów koronawirusa" - powiedziała po wideoszczycie szefów państw i rządów szefowa KE Ursula von der Leyen. UE wprowadza nowe środki ostrożności, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tych wariantów. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- Komisja Europejska będzie żądała wyjaśnień od koncernu Pfizer w związku z kolejną zapowiedzią zmniejszenia dostaw szczepionek - oświadczył rzecznik komisji. Wcześniej producent obiecał, że ograniczenie dostaw potrwa tylko tydzień.



- Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że na kontynent afrykański nie dotarła jeszcze ani jedna zachodnia szczepionka przeciw Covid-19. "Czeka na nie 1,3 mld ludzi. Świat znajduje się na krawędzi katastrofalnej porażki moralnej" - cytuje Ghebreyesusa portal BBC. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>



- Po wykryciu nowych lokalnych przypadków Covid-19 w Pekinie trwają w piątek masowe testy mieszkańców niektórych dzielnic. W Szanghaju zaczęto badać pracowników służby zdrowia, a według lokalnych mediów władze Hongkongu obejmą lockdownem dziesiątki tysięcy ludzi.

19:02 Szczepienia personelu medycznego w Gdańsku

W 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku drugą dawkę preparatu przeciwko COVID-19 przyjęło w tym tygodniu 306 osób. Ze względu na ograniczenie dostaw leku placówka musiała zmienić harmonogram szczepień - wstrzymano iniekcję osób z grupy zero, które miały otrzymać pierwszą dawkę.



W 7 szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku mija czwarty tydzień szczepień pracowników ochrony zdrowia przeciw COVID-19. Z Agencji Rezerw Materiałowych lecznica otrzymała do tej pory 1389 dawek preparatu Pfizer-BioNTech.



W tym tygodniu dostaliśmy szczepionki tylko dla osób, które powinny przyjąć drugą dawkę oraz dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Pozostała część zamówienia została ograniczona - poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Anna Muchowska.







19:00 Luzowanie obostrzeń w Grecji

Grecja poluzuje od 1 lutego część ograniczeń przeciwepidemicznych, zezwalając na ponowne otwarcie szkół średnich po ponad dwóch miesiącach przerwy, gdyż rozprzestrzenianie się koronawirusa ustabilizowało się - poinformowały w piątek władze kraju.



W Grecji, która od początku listopada jest zablokowana z powodu nagłego wzrostu liczby infekcji, zanotowano mniejszą presję na publiczny system opieki zdrowotnej. W styczniu ponownie otwarto już szkoły podstawowe i przedszkola, sklepy detaliczne i salony fryzjerskie.





18:50 Instalacje tlenowe powstaną w kolejnych wielkopolskich szpitalach

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała w piątek kolejne trzy umowy na budowę instalacji tlenowych w szpitalach z łóżkami dla pacjentów z Covid-19. Instalacje powstaną w szpitalu MSWiA w Poznaniu i w szpitalach powiatowych w Śremie i Krotoszynie.





18:37 Trudności z przechowywaniem zwłok z powodu rosnącej liczby ofiar Covid-19 w Portugalii

Rząd Portugalii potwierdził w piątek kolejną rekordową liczbę zgonów w ciągu jednej doby wskutek infekcji koronawirusem - 234. Wraz z rosnącą w kraju od ponad tygodnia liczbą zmarłych władze mają trudności z przechowywaniem zwłok ofiar Covid-19.



W związku z zaistniałą sytuacją ministerstwo zdrowia Portugalii zwróciło się do Instytutu Medycyny Sądowej o udostępnienie szpitalom miejsc w komorach chłodniczych, gdzie można przechowywać zwłoki.

18:29 Podlaskie: Szczepienia w DPS-ach

Do piątku po południu zaszczepiono przeciw Covid-19 blisko 77 proc. pensjonariuszy DPS-ów w Podlaskiem - wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe osoby - jak informuje urząd - mają być zaszczepione w najbliższych dniach.



Szczepienia przeciw Covid-19 w podlaskich domach pomocy społecznej rozpoczęły się w poniedziałek. W Podlaskiem działają 23 takie placówki i chęć zaszczepienia się zadeklarowało - jak poinformowały służby wojewody podlaskiego w komunikacie przesłanym w piątek - blisko 2 tys. pensjonariuszy, co stanowi blisko 87 proc. wszystkich mieszkańców.







18:25 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

Reuters opublikował zdjęcie, na którym widać osoby oczekujące na zaszczepienie w katedrze w Salisbury w Wielkiej Brytanii.









18:15 Szpital tymczasowy w Poznaniu ma ruszyć 1 lutego



Minister zdrowia podpisał dziś decyzję o uruchomieniu 1 lutego szpitala dla pacjentów z Covid-19 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - poinformował w piątek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Stube podał, że wniosek w sprawie uruchomienia szpitala tymczasowego w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) złożyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska. Szpital, aktualnie pozostający w stanie gotowości, będzie od lutego, już jako aktywny, mógł przyjmować pacjentów zakażonych koronawirusem.





18:00 Kwarantanna Ibizy

Służby medyczne hiszpańskiego archipelagu Balearów ogłosiły w piątek wprowadzenie kwarantanny na popularnej wśród turystów wyspie Ibiza. Decyzję uzasadniono rekordową liczbą zakażeń koronawirusem.



Jak wynika z oświadczenia rządu Balearów, zakaz przybywania i opuszczania wyspy wejdzie w życie o północy z piątku na sobotę i będzie obowiązywać do 30 stycznia.



“Poziom zakażeń na Ibizie na 100 tys. mieszkańców wynosi już 1970" - ogłosił rząd Balearów, wskazując, że liczba infekcji koronawirusem "jest na wyspie rekordowa", a "sytuacja epidemiczna bardzo groźna".



Możliwość przybycia lub opuszczenia Ibizy została zastrzeżona jedynie dla przypadków związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych, udania się na uczelnię wyższą, opieki nad chorym członkiem rodziny lub powrotu do miejsca zamieszkania.





17:40 Możliwe problemy z dostawą szczepionki AstraZeneki?

Koncern AstraZeneca potwierdza że zamierza ograniczyć pierwsze dostawy swej szczepionki do krajów Unii, gdy preparat zostanie zarejestrowany przez Europejską Agencja Leków. Europejska Agencja Leków powinna wydać zgodę na użycie szczepionek z AstraZeneki pod koniec tego miesiąca.

Ze względu na informacje dotyczące rejestracji szczepionki AstraZeneca polski rząd patrzy na przyszłość z ostrożnym optymizmem.

Jeżeli okazałoby się, że szczepionki firmy AstraZeneca będą już dostępne w lutym, to wtedy pierwsze wolne terminy pojawiałyby się w lutym i w marcu. Jeżeli nie będzie nowej szczepionki, czy firmy AstraZeneca, czy innej firmy, a ci już zarejestrowani producenci - czyli Moderna i Pfizer - nie ogłoszą nagle, że zwiększają dostawy w I kwartale, to trzeba się liczyć z tym, że nowe terminy szczepień będą uruchamiane w II kwartale- stwierdził Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Polska zamówiła przeszło 16 milionów dawek szczepionki AstraZeneki.





17:30 Wolne łóżka w województwie łódzkim

W świętokrzyskich szpitalach wolnych pozostaje 755 łóżek i 83 respiratory dla pacjentów z Covid-19. Łącznie dla wszystkich chorych przygotowano 1207 miejsc.



Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w szpitalach przygotowano ponadto 110 respiratorów, z czego 27 jest zajętych.



W porównaniu z sytuacją sprzed tygodnia liczba łóżek covidowych zwiększyła się o 5, a respiratorów jest tyle samo co w ubiegły piątek. Liczba łóżek zajętych jest mniejsza o 69, a respiratorów zajętych jest o 14 mniej niż przed tygodniem.





17:21 Wisła się buntuje

Zima nie trwa wiecznie. Chcemy pracować, bo nie wytrzymamy finansowo - mówią przedsiębiorcy z Wisły w Beskidach, którzy pierwszego lutego planują otwarcie części obiektów hotelowych, lokali gastronomicznych i stacji narciarskich.

Podkreślają, że w Wiśle 85 procent mieszkańców żyje z turystyki. Mówią, m.in. że zamknięcie stoków jest nieuzasadnione...



Stoki zostały zamknięte tylko dla narciarzy, natomiast na tych stokach były tłumy ludzi. Większe niż kiedykolwiek w największym ruchu narciarskim. To jakoś nie przeszkadzało, żeby ktoś się od kogoś zaraził. Natomiast nas pozbawiono zarobków na stokach przygotowanych do sezonu - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek Władysław Sanecki ze stacji narciarskiej Nowa Osada.



Apelujemy do rządu, abyśmy mogli z restrykcjami, bezpiecznie dla wszystkich ruszyć. Naszego kraju nie stać na lockdown, nas stać na mądrze przemyślane restrykcje i ratowanie firm, które w tej chwili albo są na zerze, albo są pod zerem - dodała Karina Poloczek z ośrodka wypoczynkowego Karina.





17:14 Kiedy szczepionki Moderny zaczną być wykorzystywane w Polsce?

Szczepionki z firmy Moderna zaczną być wykorzystywane w przyszłym tygodniu - zapewnia szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

29 tysięcy dawek preparatu trafiło do naszego kraju już tydzień temu, ale na razie do szczepień wykorzystywane są tylko szczepionki koncernu Pfizer.

Zrobimy to w ten poniedziałek. Moderna trafi do punktów szczepień w szpitalach węzłowych. Tam będą szczepienia populacyjne realizowane. Zależało nam na tym, aby - ze względu na specyfikę, że to jest nowa szczepionka - nie mieszać w punktach szczepień tych szczepionek - stwierdził Kuczmierowski.





17:05 Jak funkcjonują szkoły w Polsce?

Z informacji od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów szkół wynika, że w trybie stacjonarnym pracowało w piątek 99,3 proc. szkół podstawowych w zakresie klas I-III i 99,1 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego - poinformowało MEiN.



W 14 342 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka w piątek odbywała się w trybie stacjonarnym - poinformował resort edukacji i nauki, podając, że chodzi o 99,3 proc. szkół podstawowych. W 13 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 88 w trybie mieszanym.



Ministerstwo Edukacji i Nauki podało także, że w trybie stacjonarnym w piątek pracowało 15 157 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 99,1 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowały 43 przedszkola, a 100 w trybie mieszanym.

16:58 Brytyjska mutacja w Norwegii

Władze 60-tysięcznego Nordre Follo pod stolicą Norwegii, Oslo, zdecydowały w piątek o zamknięciu gminy z powodu wybuchu ogniska zakażeń brytyjskim szczepem koronawirusa. Na skutek zakażenia tym wariantem zmarło dwóch mieszkańców domu opieki.



Według norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego dwie ofiary śmiertelne miały ponad 90 lat i nie podróżowały w ostatnim czasie do Wielkiej Brytanii. Próbki do testów zostały pobrane od tych osób 2 stycznia.





16:45 Obiecujące wyniki szczepionki Johnson & Johnson

Wstępne wyniki badań klinicznych szczepionki Johnson & Johnson przeciwko Covid-19, powstałej na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, wskazują, że jest ona bezpieczna i skuteczna już po podaniu jednej dawki - informuje “New England Journal of Medicine".



Aby powstrzymać pandemię Covid-19, pilnie potrzebne są skuteczne szczepionki. Kandydatką na kolejną taką szczepionkę jest Ad26.COV2.S, znana też jako szczepionka firmy Johnson & Johnson (lub firmy Janssen, gdyż Janssen Pharmaceutica stała się w roku 1961 częścią globalnego koncernu Johnson & Johnson).



Szczepionkę opracowały firma Janssen Pharmaceutica oraz specjaliści z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC).



Wykorzystuje ona tę samą technologię co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.





16:40 Konieczny negatywny test przed wjazdem do Francji

Od niedzieli wszyscy przyjeżdżający do Francji, również z krajów Unii Europejskiej, będą zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa - poinformował dziennikarzy Pałac Elizejski po wideokonferencji Rady Europejskiej w czwartek.



Prezydent Francji Emmanuel Macron wskazał w czwartek wieczorem podczas zdalnego szczytu poświęconego koronawirusowi, że Francja od niedzieli będzie wymagać negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą - informuje dziennik "Le Figaro".



Zalecenie nie dotyczy pracowników przygranicznych i pracowników transportu.





16:36 Prawie pół tysiąca zakażeń brytyjską mutacją koronawirusa w Danii

W Danii potwierdzono 464 przypadki zakażenia nowym, bardziej zaraźliwym wariantem B.1.1.7 koronawirusa z Wielkiej Brytanii - poinformowała w piątek duńska agencja kontroli chorób zakaźnych (SSI).



Brytyjski typ koronawirusa rozprzestrzenia się w Danii, natomiast spada liczba nowych infekcji podstawowym wariantem SARS-CoV-2. Duński rząd poinformował, że spodziewa się, iż B.1.1.7 stanie się w kraju dominującym patogenem w połowie lutego.



W drugim tygodniu stycznia 7 proc. przeprowadzonych w Danii testów wykazywało zakażenie nowym typem koronawirusa - głosi raport SSI opublikowany w piątek.



W Danii bardzo poprawiły się zdolności laboratoriów do sekwencjonowania materiału genetycznego wirusów - podaje Reuters.





16:30 Strażacy ruszają na Słowację

/ Jacek Skóra, RMF FM



Kilkudziesięciu polskich strażaków i jednocześnie ratowników medycznych z PSP wyjechało w piątek z Krakowa na Słowację, gdzie wesprze Słowaków w przeprowadzeniu testów na SARS-CoV-2.



Polacy zawsze byli solidarni, tę solidarność okazywaliśmy przy różnych okazjach, zarówno w sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi czy tak jak teraz w sytuacji, gdy cały świat walczy z koronawirusem. Nasi przyjaciele Słowacy poprosili o wsparcie - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas piątkowego briefingu prasowego.



Dodał, że bardzo cieszy się, że małopolscy, świętokrzyscy i podkarpaccy strażacy mogą udzielić pomocy. Nie byłoby tego wsparcia, gdyby nie polski rząd i gdyby nie decyzja Komendanta Głównego o udziale strażaków w akcji badań przesiewowych- podkreślił Kmita.

Marek Chwała o wyjeździe strażaków na Słowację Jacek Skóra, RMF FM

Wojewoda Łukasz Kmita o wyjeździe strażaków na Słowację Jacek Skóra, RMF FM

16:00 Uwaga na oszustów!

Uwaga na oszustów wyłudzających dane osobowe pod pozorem rejestracji na szczepienia na koronawirus! - ostrzega ministerstwo zdrowia. Chodzi o rozsyłane ostatnio wiadomości sms.



"Jesteś seniorem? Chcesz się zaszczepić? Podaj nam swoje imię i nazwisko, adres i PESEL" - autorami tych sms-ów są oszuści, ostrzega Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia:

Żadna instytucja administracji publicznej nie prosi obywatela przez sms-a o jakiekolwiek dane osobowe. Możemy być pewni, że jest to próba wydobycia naszych danych osobowych w niecnych celach - mówi rzecznik resortu.

Resort przypomina, że zarejestrować można się przez infolinię, na którą sami się zgłaszamy, internetowe konto pacjenta, sms-a, którego sami wysyłamy, a także wizytę w przychodni.





15:56 Zinedine Zidane zakażaony koronawirusem

Trener piłkarzy Realu Madryt Zinedine Zidane jest zakażony koronawirusem - poinformował w piątek hiszpański klub. Zgodnie z przepisami szkoleniowiec będzie mógł wrócić do pracy po otrzymaniu dwóch negatywnych wyników testów.



Ostatnie dni są dla Zidane'a ciężkie. Real odpadł w 1/16 finału Pucharu Hiszpanii po porażce z trzecioligowym UD Alcoyano po dogrywce 1:2 i w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji na temat jego zwolnienia. Według dziennikarzy, jego następcą może zostać Raul, ale raczej dopiero za kilka tygodni.



"Królewskich" w sobotę czeka wyjazdowy ligowy mecz z Alaves.





15:32 Obowiązek noszenia maseczek FFP2 w samolotach i na lotniskach

Od 1 lutego w niemieckich samolotach pasażerskich i portach lotniczych obowiązywać będzie noszenie medycznych lub innych maseczek o standardzie FFP2 - poinformował w piątek Federalny Związek Niemieckiej Gospodarki Lotniczej (BDL).



Wyjaśniono, że jest to efekt realizacji uzgodnionych we wtorek przez rząd Niemiec i rządy niemieckich krajów związkowych wytycznych w sprawie nasilenia walki z pandemią koronawirusa.



Jak zaznaczył BDL, wykluczona jest w ten sposób możliwość zastępowania maseczek FFP2 zwykłymi maseczkami, przyłbicami lub szalami.



Grupa kapitałowa Lufthansa, do której poza niemieckim flagowym przewoźnikiem powietrznym należą również linie lotnicze Austrian i Swiss, zadeklarowała w piątek podporządkowanie się temu nakazowi. Poinformowała jednocześnie, że zwolnienie z obowiązku noszenia maseczki FFP2 w trakcie lotu będzie przysługiwać tylko tym pasażerom, którzy przedstawią sporządzone na formularzu Lufthansy i potwierdzone przez lekarza zaświadczenie o uzyskaniu negatywnego wyniku testu na nosicielstwo koronawirusa.





15:28 W Niemczech w czasie pandemii zamknięto 21 szpitali

Szpitale w Niemczech są zamykane, chociaż systemowi opieki zdrowotnej grozi upadek - pisze w piątek dziennik "Berliner Zeitung". Według gazety w zeszłym roku pomimo pandemii koronawirusa w kraju zamknięto 21 szpitali, a w 2021 roku podobny los czeka następne placówki.



"BZ" pisze o paradoksie. W obliczu rosnącego zagrożenia koronawirusem i jego nowymi mutacjami wprowadzane są nowe obostrzenia. "Planowane operacje muszą być odkładane na później, by zapewnić miejsca dla pacjentów z koronawirusem. Oddziały intensywnej terapii są na granicy (wydolności)" - pisze gazeta, według której środowisko lekarskie narzeka na braki kadrowe i wyczerpanie.



"Jednocześnie jednak szpitale są w Niemczech zamykane i prawie nikt nie zwraca na to uwagi" - ocenia dziennik, wskazując, że możliwości systemu opieki zdrowotnej są ograniczane, chociaż można by było dzięki nim skuteczniej walczyć z wirusem.

"W 2020 r. zamknięto 21 szpitali. Wiadomo również, że zamknięcie grozi kolejnym 30, a w przypadku niektórych taka decyzja już zapadła" - pisze gazeta. Podaje, że w 1991 r., niedługo po zjednoczeniu Niemiec, w kraju było 2411 szpitali, w 2018 - było ich 1925, a rok później - 1914.





15:25 Sytuacja w dolnośląskich szpitalach

W dolnośląskich szpitalach wolnych pozostaje 1036 łóżek z 1977 przeznaczonych dla chorych na Covid-19. Wolnych jest też 49 respiratorów - podał w piątek Dolnośląski Urząd Wojewódzki.



Według danych urzędu w szpitalach w regionie przygotowano 1977 łóżek dla chorych na Covid-19, z czego 941 jest zajętych. Wolnych pozostaje 1036 łóżek.



W dolnośląskich szpitalach jest 160 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 111 jest wykorzystywanych do leczenia. Lekarze mają jeszcze do dyspozycji 49 wolnych respiratorów.

15:04 Sytuacja w mazowieckich szpitalach

W mazowieckich szpitalach wolne są 1803 łóżka przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 oraz 166 respiratorów - wynika z najnowszych danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.



Według danych urzędu wojewódzkiego, na Mazowszu dla pacjentów z koronawirusem przeznaczonych jest 3791 łóżek, z czego obecnie 1988 zajmują pacjenci wymagający hospitalizacji. Jeśli chodzi o respiratory, to na 408 dostępnych urządzeń 242 są w użyciu. Wynika z tego, że w mazowieckich szpitalach wolne są 1803 łóżka przeznaczone dla pacjentów z Covid-19 oraz 166 respiratorów.



W piątek resort zdrowia przekazał, że wykryto 6640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a najwięcej z nich było właśnie na Mazowszu - 856. MZ poinformowało też, że z powodu Covid-19 w całym kraju zmarło 76 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 270 osób. Łącznie to 346 zgonów.





14:58 Zorganizowała imprezę, trafiła do aresztu

18-letnia studentka trafiła w piątek na krótko do aresztu w Lille na północy Francji po zorganizowaniu w swoim mieszkaniu imprezy z udziałem 60 osób - przekazały źródła policyjne.



Policja interweniowała krótko po północy w mieszkaniu na Rue Nationale w dzielnicy Vauban, po otrzymaniu kilku zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców, skarżących się na zakłócanie ciszy nocnej.



Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili obecność kilkudziesięciu studentów w - jak to ujęto - "pomieszczeniach ogólnodostępnych". W sumie około 60 osób zostało ukaranych mandatami za nieprzestrzeganie godziny policyjnej.



18-letnia studentka medycyny, która przyznała, że była organizatorką wieczoru, powiedziała, że "była przytłoczona liczbą uczestników" - przekazała policja. Młoda kobieta trafiła do aresztu za narażanie życia innych osób, po czym została zwolniona.







14:56 Szczepienia w województwie lubelskim

W województwie lubelskim dotychczas zaszczepiono przeciw Covid-19 ponad 35 tys. osób, w tym ponad 1,8 tys. otrzymało drugą dawkę - wynika z rządowego raportu szczepień. W ciągu ostatniej doby szczepionkę przyjęło 2,7 tys. osób.



W Lubelskiem trwają szczepienia pracowników ochrony zdrowia oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej.



Według opublikowanych w piątek danych rządowego raportu szczepień w Lubelskiem dotychczas najwięcej szczepień - prawie 14,4 tys. - dokonano w Lublinie, prawie 2,6 tys. w powiecie puławskim, prawie 2,3 tys. w Białej Podlaskiej, ponad 1,9 tys. w Zamościu, ponad 1,5 tys. w Chełmie, blisko 1,1 tys. w powiecie łukowskim, ponad 1 tys. w powiecie lubartowskim.





14:49 Masowe testy na Covid-19 w Pekinie

Po wykryciu nowych lokalnych przypadków Covid-19 w Pekinie trwają w piątek masowe testy mieszkańców niektórych dzielnic. W Szanghaju zaczęto badać pracowników służby zdrowia, a według lokalnych mediów władze Hongkongu obejmą lockdownem dziesiątki tysięcy ludzi.



Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono 103 nowe zachorowania na Covid-19 w tym 94 przypadki lokalne. Nowe infekcje wykryto w Pekinie, w otaczającej go prowincji Hebei, a także w Szanghaju i prowincjach Shanxi na północy oraz Heilongjiang i Jilin na północnym wchodzie kraju - podała państwowa komisja zdrowia.



W niektórych dzielnicach stolicy Chin rozpoczęto powszechne testy przesiewowe, którym poddani mają zostać wszyscy mieszkańcy. Na publikowanych w internecie zdjęciach widać, jak tysiące osób ustawiają się na ulicach w kolejkach do punktów badań.

14:45 Maleje liczba szpitalnych łóżek dla chorych z Covid-19

W województwie opolskim dla chorych zakażonych koronawirusem przygotowano 781 szpitalnych łóżek. Ponad połowa z nich jest wolna - informuje opolski urząd wojewódzki. Na początku roku do dyspozycji chorych na Covid-19 było ponad tysiąc łóżek w regionie.



Według ostatnich danych opublikowanych na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego w regionie dla chorych zakażonych koronawirusem przeznaczone jest 781 miejsc w szpitalach. Z tej liczby zajęte jest 278 łóżek. Z 62 respiratorów "covidowych" zajętych jest 28 urządzeń. Jeszcze w pierwszych dniach roku dla chorych na Covid-19 w regionie przeznaczono 1064 łóżka szpitalne i 72 respiratory.



Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, w województwie opolskim odnotowano 113 nowych przypadków zakażeń oraz sześć przypadków śmierci osób z COVID-19.





14:41 Władze Kijowa chcą kupić milion dawek szczepionki przeciw Covid-19

Władze Kijowa chcą kupić dla mieszkańców milion dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformował w piątek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Tego samego dnia minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow ocenił, że Ukraina "zbiła falę" zakażeń koronawirusem.



Kliczko powiedział, że władze Kijowa prowadzą negocjacje z kilkoma amerykańskimi i europejskimi producentami szczepionki. Jak dodał, milion dawek preparatu - dla 500 tysięcy mieszkańców Kijowa - ma być zakupionych z budżetu miasta.



Zaznaczył, że miasto gotowe jest na zakup szczepionki ze swoich środków, ponieważ do tej pory żaden preparat nie dotarł na Ukrainę, a Kijów to wielomilionowa metropolia, w której wirus się szybko rozprzestrzenia.

14:38 Sytuacja w lubelskich szpitalach

W szpitalach w woj. lubelskim wolnych jest 1130 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 oraz 116 respiratorów. Liczba łóżek covidowych jest ograniczana.



Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w szpitalach w regionie jest 2150 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego zajętych 1020. Respiratorów dla pacjentów z Covid-19 jest 221, z czego 105 zajętych - podano. Statystyki te dotyczą stanu na czwartek.



W porównaniu do stanu sprzed tygodnia liczba łóżek covidowych zmniejszyła się o 76, natomiast respiratorów jest o 6 mniej. Liczba łóżek zajętych jest mniejsza o 107, natomiast respiratorów zajętych jest mniej o 3 niż przed tygodniem.

14:35 Zobacz prototyp mobilnego punktu szczepień

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprezentował dziś specjalny mobilny punkt szczepień. To kontener morski specjalnie przekształcony w gabinet szczepień. Jacek Skóra, RMF FM





14:20 Krakowski szpital ma prototyp mobilnego punkt szczepień

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprezentował dziś specjalny mobilny punkt szczepień. To kontener morski przekształcony w gabinet szczepień.

Mobilny punkt szczepień może dojechać praktycznie w każde miejsce. Może stanowić doskonałą alternatywę dla istniejących punktów szczepień, stacjonarnych. Cały schemat przejścia pacjenta jest zgodny z tym, czego wymagają punkty szczepień. Mamy poczekalnie, od której zaczynamy, potem mamy gabinet lekarski, gdzie dochodzi do kwalifikacji, punkt szczepień, gdzie pani pielęgniarka podaje szczepionkę i poczekalnie, w której oczekuje po szczepieniu pacjent, zanim uda się do domu - opowiada Marcin Jędrychowski, dyrektor krakowskiej placówki.





13:46 Ekspert: Polska zbliża się do granicy

Polska zbliża się do granicy 1 tys. zgonów na 1 mln mieszkańców z powodu Covid-19 - powiedział w piątek specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Grzesiowski. Podkreślił, że nowym poważnym zagrożeniem są kolejne warianty koronawirusa, jakie wciąż pojawiają się na świecie.



Specjalista, który jest ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej ds. walki z Covid-19 oraz prezesem Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, mówił o tym podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Powiedział, że po roku od wybuchu epidemii koronawirus SARS-CoV-2 wciąż nie jest w odwrocie i nie wiadomo, kiedy to nastąpi.



Na całym świecie na Covid-19 zachorowało już prawie 100 mln osób, a ponad 2 mln straciło życie. To nowe zagrożenie dla zdrowia, nowa choroba, która dołączyła do wszystkich innych schorzeń, jakie mieliśmy już wcześniej. Niepokojące jest, że objawy pocovidowe mogą się ciągnąć miesiącami, a w przyszłości mogą stać się poważniejszym problemem niż sam Covid-19 - stwierdził.





13:19 Szpital apeluje, by nie zapisywać się na szczepienie w wielu miejscach

Szpital Wojewódzki w Gorzowie ma ustalone do końca marca br. terminy szczepień seniorów w wieku 80+. Lecznica apeluje, by nie zapisywać się na szczepienia w wielu miejscach jednocześnie - poinformowała rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Agnieszka Wiśniewska.



Brak wolnych terminów do końca marca br. dla osób z grupy seniorów uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności dotyczy nie tylko gorzowskiego szpitala, ale i innych placówek medycznych w mieście - przekazała rzeczniczka.



Osoby, które już wysłały zgłoszenie, bądź wpisywały się w kolejkę oczekujących w szpitalu proszone są o oczekiwanie na telefon.

13:15 Rzecznik KE zachęca firmy do ubiegania się o prawo do wprowadzenia szczepionek na rynek

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer oświadczył na piątkowej konferencji prasowej, że nikt nie zabrania producentom szczepionek, których nie obejmuje unijna strategia szczepień, starać się o dostęp do rynku UE.



Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to strategia szczepień UE. Unia działa jako inwestor w określonej liczbie firm, które zostały wybrane na podstawie określonych kryteriów. Jednym z nich jest to, by produkcja odbywała się na terytorium UE - mówił Mamer.



To nie znaczy, że producenci szczepionek z innych stron świata nie mogą starać się w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o autoryzację na sprzedaż swojej szczepionki w Europie. Ale muszą trzymać się procedury - dodał, odpowiadając na pytanie, czy KE zareaguje w jakiś sposób na informacje, że Niemcy chcą pomóc rosyjskiemu producentowi szczepionki Sputnik V zdobyć dopuszczenie do unijnego rynku.





13:13 KO chce powołania komisji ds. szczepień

Parlamentarzyści KO zorganizowali konferencję prasową w związku z narodowym programem szczepień.



Skierowaliśmy postulat do pana premiera Mateusza Morawieckiego, postulujemy powołanie komisji ds. kontroli szczepień. Komisji, w której znajdą się przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych oraz wybitni specjaliści w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób, po to, by Polacy mogli takiej komisji zaufać. By niezależni specjaliści mogli informować opinię publiczną, jak będzie wyglądał system szczepień - powiedział Cezary Tomczyk.



Jego zdaniem rządowi w sprawie szczepień nikt nie ufa.



Senator Beata Małecka-Libera powiedziała z kolei, że taka komisja powinna ustalać np. harmonogram szczepień. Nad dystrybucją szczepionek muszą czuwać eksperci zdrowia publicznego - dodała.







13:03 Brukselski sąd: Nakaz noszenia masek jest niekonstytucyjny

Sąd policyjny w Brukseli uniewinnił mężczyznę oskarżonego o brak maseczki w miejscu publicznym. W uzasadnieniu podał, że generalny nakaz zasłaniania ust i nosa jest niezgodny z konstytucją.



Sprawa toczyła się w sądzie policyjnym (tribunal de police) - jest to w Belgii instancja rozpatrująca drobne przestępstwa i wykroczenia, np. dotyczące kodeksu drogowego, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1240 euro. Wyrok opisał portal The Brussels Times w piątek.



Według sędziego ogólny nakaz noszenia maseczek w regionie stołecznym jest naruszeniem konstytucyjnego prawa do swobodnego przemieszczania się. Zgodnie z wyrokiem prawo to może zostać ograniczone jedynie poprzez ustawę uchwaloną przez parlament, a nie na podstawie rozporządzenia ministerialnego, jak w przypadku regulacji Covid-19.

13:00 KE: Państwa UE mogą na własną rękę negocjować z producentami szczepionek

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker poinformował w piątek na konferencji prasowej, że państwa członkowskie UE mogą na własną rękę negocjować z producentami szczepionek przeciwko Covid-19, których nie obejmuje wspólne portfolio.

/ Grafika RMF FM



Celem naszej strategii szczepień jest wypracowanie wspólnie z krajami członkowskimi zdywersyfikowanego portfolio różnych szczepionek. W tym kontekście równoległe negocjacje z producentami szczepionek, z którymi już mamy umowy, czy je negocjujemy, są niedozwolone - tłumaczył rzecznik KE, odpowiadając na pytanie, czy podpisanie kontraktu przez Węgry z rosyjskim producentem szczepionki Sputnik V narusza zasady przyjęte przez Wspólnotę.

Państwa członkowskie mogą jednak, jeśli takie jest ich życzenie, zacząć negocjacje, a nawet podpisać kontrakty z producentami szczepionek, których nie obejmuje nasza strategia szczepień - dodał.

Podkreślił jednak, że szczepionki, które zostały zakontraktowane przez KE mają gwarancję bezpieczeństwa i skuteczności. Dlatego kładziemy nacisk na dokładne sprawdzenie tych szczepionek przez Europejka Agencję Leków (EMA) - zaznaczył De Keersmaecker.





12:56 Mazowieckie: WSzZ w Płocku planuje zaszczepić w przyszłym tygodniu ponad tysiąc osób

Ponad tysiąc osób planuje zaszczepić przeciwko Covid-19 w przyszłym tygodniu Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku. Będą to zarówno szczepienia pierwszo-, jak i drugorazowe pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów, którzy wcześniej zapisali się na podanie pierwszej dawki preparatu.

Szef płockiego WSzZ zapowiedział, że szczepienia w tej placówce będą wykonywane także w tę sobotę i obejmą 90 pracowników innych podmiotów medycznych, natomiast w przyszłym tygodniu pierwszą dawkę preparatu otrzymają m.in. podopieczni przyszpitalnej przychodni - 30 osób oraz pacjenci, którzy zostali wcześniej zapisani do szczepień w szpitalu tymczasowym - 450 osób.



Kwiatkowski zaznaczył, że punkt szczepień, który miał działać w szpitalu tymczasowym zostanie przeniesiony do budynku głównego płockiego WSzZ. Wyjaśnił, że powodem jest problem z dojazdem do tymczasowej placówki zlokalizowanej na peryferiach miasta, na terenie PKN Orlen.

12:47 Brak szczepionek w Afryce. "Czeka na nie 1,3 mld ludzi"

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że na kontynent afrykański nie dotarła jeszcze ani jedna zachodnia szczepionka przeciw Covid-19. "Czeka na nie 1,3 mld ludzi. Świat znajduje się na krawędzi katastrofalnej porażki moralnej" - cytuje Ghebreyesusa portal BBC.



12:35 Premier: Chcemy pomóc w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem

Dzisiaj polscy medycy ruszają na Słowację. Chcemy pomoc w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem, zwłaszcza na terenach przygranicznych - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki przed odlotem na Słowację polskich medyków.



Chcemy na terenach przygranicznych pomóc po to, żeby również od tej strony mieć lepsze zabezpieczenie w związku z pandemią, ale solidarność to także marka eksportowa Polski - podkreślał szef rządu podczas briefingu na lotnisku wojskowym na Okęciu.



Dziękował około 200 medykom, którzy zgłosili się w ramach wolontariatu.

12:24 Suwałki: Przychodnie nie rejestrują na szczepienia seniorów 70+

Przychodnie w Suwałkach (Podlaskie) nie rejestrują w piątek na szczepienia przeciwko COVID-19 seniorów z grupy powyżej 70. roku życia, gdyż nie ma wystarczającej ilości szczepionek.





11:50 Gowin: W moim odczuciu nie ma podstaw utrzymania zamrożenia sklepów po 31 stycznia

W moim odczuciu nie ma podstaw utrzymania zamrożenia sklepów wielkopowierzchniowych po 31 stycznia. Taka jest rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, ale dzisiaj deklaracji w tej sprawie nie złożę - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin.



Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z programem "Tłit WP" poinformował, że codziennie w sprawie potencjalnego luzowania obostrzeń trwają konsultacje polityków z naukowcami i lekarzami. "Pora na ogłoszenie decyzji przyjdzie na początku przyszłego tygodnia. Wysyłanie sygnału przedsiębiorcom, który nie jest jeszcze w 100 proc. potwierdzony, byłoby nie fair" - ocenił.

11:32 Francja: Ścisły lockdown, jeśli nie uda się zwalczyć nowych wariantów Covid-19

Francja będzie musiała zastosować ścisły lockdown, podobny do wprowadzonego już w Irlandii i Wielkiej Brytanii, jeśli nie uda się powstrzymać bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa - przekazał w piątek francuski epidemiolog i doradca rządu ds. pandemii prof. Arnaud Fontanet.



Mamy ostatnią szansę, żeby uniknąć ponownej kwarantanny - zaznaczył na antenie rozgłośni France Inter epidemiolog z Instytutu Pasteura.



Według niego, rząd stara się wyważyć między lockdownem a życiem gospodarczym i społecznym. To, co rząd stara się zrobić, to zobaczyć, czy środki, które przypominają lockdown, ale pozwalają na trochę życia gospodarczego i społecznego, zdołają kontrolować postęp (rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnego) wariantu. To jest ostatnia szansa - ocenił.



11:25 Nowe możliwości rejestracji na szczepienie

Uruchomiliśmy nowe funkcjonalności rejestracji na szczepienia; apelujemy do seniorów, żeby nie szli do POZ ze względu na potencjalną możliwość zakażenia - mówił Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej. Szef Kancelarii Premiera wspomniał, że w ciągu pierwszych trzech godzin za pośrednictwem dostępnych kanałów na szczepienie dla osób powyżej 70. roku życia zapisało się ponad 150 tys. osób.









11:06 ABM: Ogólnopolskie badanie nad nową mutacją koronawirusa

Monitoring zmienności oraz ewolucji wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w najbliższych 18 miesiącach to cel projektu, jaki uruchamia Agencja Badań Medycznych we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia potrzebę realizacji ogólnopolskiego badania geno-epidemiologicznego wariantów genetycznych SARS-CoV-2, jak również potrzebę monitorowania zagrożenia, jakie mogą stwarzać nowe warianty genetyczne wirusa, w szczególności dla efektywności szczepień przeciw COVID-19.



W Polsce wykryto tzw. brytyjska mutację koronawirusa. Fakt wykrycia zgłoszono już do międzynarodowego systemu raportowania sekwencji wirusa (GISAID).



10:55 Rosja: Minister zdrowia: Zawarliśmy umowę z Węgrami o dostawach Sputnika V

Producent rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V podpisał ze stroną węgierską kontrakt dotyczący dostaw tego preparatu na Węgry - poinformował w piątek minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko. Węgry będą pierwszym krajem UE, który kupi tę szczepionkę.



"Priorytetem narodowym jest przyspieszenie szczepień. Z powodu powolnych dostaw szczepionki byliśmy zmuszeni szukać nowego źródła, z którego możemy uzyskać szybkie dostawy niezawodnej szczepionki" - powiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez rosyjską agencję Prime. Wyjaśnił, że dostawy będą przebiegać w trzech etapach.



Muraszko poinformował, że eksperci węgierscy odwiedzili moskiewski instytut badawczy - ośrodek im. Nikołaja Gamalei, który opracował szczepionkę. Zapoznali się też z badaniami klinicznymi preparatu przeprowadzanymi na terytorium Rosji, a także odwiedzili miejsca produkcji. Pierwsze dawki Sputnika V, dostarczone na Węgry w grudniu zeszłego roku, przeszły odpowiednie ekspertyzy - relacjonował rosyjski minister.



Zapewnił, że również "wiele innych krajów akceptuje stosowanie" Sputnika V.

10:43 Wałbrzych: Od poniedziałku rusza duży punkt szczepień w Starej Kopalni

Od poniedziałku osoby z grupy 80+, które zarejestrowały się do Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będą szczepione na terenie Starej Kopalni. W tym zrewitalizowanym obiekcie powstaje punkt, w którym docelowo ma być szczepionych 250 osób dziennie.





10:36 Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych 6 640 przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 346 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów.



10:29 Koronwirus w Polsce

09:50 Dania wstrzymała loty z Dubaju w związku z podejrzeniem fałszowania koronatestów

Dania wstrzymała na pięć dni wszystkie przyloty z Dubaju w związku z potencjalnymi problemami na tle fałszowania tam zaświadczeń o negatywnym wyniku testu na nosicielstwo koronawirusa - poinformowało w piątek duńskie ministerstwo transportu.



Na początku grudnia rezydujący w Dubaju 21-letni playboy Danyal Sajid ujawnił brytyjskim dziennikarzom, że trudni się dostarczaniem fałszywych certyfikatów negatywnego wyniku badania. Przyznał się do sprzedania obywatelom Wielkiej Brytanii około 50 takich świadectw.



09:29 Müller: Będziemy rozważać kroki prawne wobec Pfizera, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione

Będziemy rozważać kroki prawne wobec firmy Pfizer, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione - podkreślił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, liczy, że Pfizer wywiąże się ze swoich zobowiązań.



08:56 SzczepimySię: Trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 to wynik dużej liczby połączeń

Trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie - nawet 300 tys. prób na minutę - poinformował na Twitterze serwis SzczepimySię. W pierwszej godzinie szczepień zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+ - dodano.





Zaznaczono też, "że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. "Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z redukcją o prawie 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni" - czytamy.

08:38 Dr Grzesiowski: Im wolniej się szczepimy, tym większą dajemy szansę wirusowi mutować

Im dłużej będą trwały szczepienia, tym większą dajemy szansę wirusowi mutować. Mutacja nie zachodzi w martwym wirusie tylko w rozmnażającym się - powiedział PAP dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Covid-19.



Dr Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z PAP, że badania skuteczności szczepionki wobec mutacji wirusa Sars-Cov-2 trwają.



Brytyjski mutant nie wykazuje cech "escape", czyli ucieczki przed szczepionką, bo ma zbyt mało zmian w białku S. Jednak nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności, konieczne są dalsze badania. Poważniejsze zagrożenie stanowią mutacje japońska, brazylijska i południowo-afrykańska, które nie zostały jeszcze zbadane, ale wykazują więcej zmian białka S, co może oznaczać, że szczepionki mogą działać w mniejszym zakresie - wyjaśnił dr Grzesiowski.



Jak dodał, "badanie wrażliwości określonego mutanta na szczepionkę nie jest takie proste".

Cytat Po szczepieniu mamy całą gamę przeciwciał, dlatego trzeba zgromadzić surowice wielu zaszczepionych osób i sprawdzić każdy nowy wariant. Musimy także zbadać surowice ozdrowieńców, aby uzyskać potwierdzenie, czy nowy mutant nie będzie wywoływał ponownych zakażeń. Pierwsze takie badania, które zostały opublikowane, na kilkunastu osobach, wykazały w wariancie brazylijskim i japońskim niższą efektywność surowicy ozdrowieńców. Nie znamy jeszcze wyników badań u osób zaszczepionych. wskazał ekspert.

08:20 Niemcy: Ponad 17,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 859 zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w RFN wzrosła w ciągu ostatniej doby o 17 862, do 2 106 262 - wynika z danych opublikowanych w piątek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 859 osób z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar do 50 642.



Ok. 18 000 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 780 200 - informuje RKI.



Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 2 108 895 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 50 876 osób zmarło w związku z Covid-19.

07:42 Kolejki przed przychodniami, przytkana infolinia. Ruszyły zapisy na szczepienia dla osób 70 plus

Kolejka przed jedną z warszawskich przychodni

07:18 Włochy: Minimalna liczba zachorowań na grypę w roku koronawirusa

Liczba zachorowań na grypę sezonową we Włoszech jest na minimalnym poziomie; stwierdzono ponad pięć razy mniej przypadków niż w zeszłym roku - podała służba zdrowia. To efekt stosowania środków ochrony z powodu pandemii i "rywalizacji" między wirusami.



Jest to jedyny pozytywny efekt uboczny obecnej sytuacji pandemicznej - podkreślają lekarze.

06:58 W. Brytania: Pandemia bardziej niż brexit skłania Szkotów do niepodległości

W pierwszym sondażu w Szkocji przeprowadzonym po wyjściu Wielkiej Brytanii z okresu przejściowego po brexicie poparcie dla niepodległości minimalnie spadło, ale nadal jej zwolennicy mają wyraźną przewagę nad przeciwnikami. Mimo to, droga do niej jest jeszcze daleka.



Co ciekawe, choć szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon i lider frakcji Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w brytyjskiej Izbie Gmin Ian Blackford przy każdej okazji powtarzają, że wynegocjowana przez rząd Borisa Johnsona umowa handlowa z Unią Europejską jest dla Szkocji katastrofą, sami Szkoci niekoniecznie się z tym zgadzają - bo w tym samym sondażu brexit spadł na liście najważniejszych kwestii dla Szkocji z drugiego na trzecie miejsce.



Ale tym, co najbardziej napędza poparcie dla secesji nie jest obecnie ani brexit, ani hipotetyczne wejście niepodległej Szkocji do UE, lecz pandemia koronawirusa i przekonanie, że władze w Edynburgu radzą sobie z nią lepiej niż rząd w Londynie.

06:45 Dworczyk: Infolinia oddzwoni do pacjentów, jeśli zabraknie dla nich wolnych terminów na szczepienia

W piątek o godz. 6.00 ruszyła rejestracja osób powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Seniorzy będą mogli zarejestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną infolinię (989) lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Siedemdziesięciolatkowie muszą jednak być przygotowani na to, że nie wszyscy zdołają się zarejestrować na szczepienia w pierwszym kwartale. Dla tej grupy pozostało ok. 1,2 mln terminów, a między 70. a 80. rokiem życia jest ok. 2,7 mln osób.



Przewidujemy, że szybko zarezerwowane mogą zostać wszystkie terminy dla seniorów, które mamy przewidziane do końca tego kwartału. Jest jednak szansa, że w ciągu kilku tygodni zarejestrowana zostanie szczepionka firmy AstraZeneca i jej dostawy trafią do Polski. Jeśli tak się stanie, wówczas natychmiast udostępnimy w kalendarzu szczepień kolejne terminy i uruchomimy dalszą rejestrację - powiedział Dworczyk.

06:25 590 tys. zaszczepionych przeciwko Covid-19

Do czwartku zaszczepiono przeciwko COVID-19 ok. 590 tys. osób. W piątek rozpoczynają się zapisy na szczepienia seniorów powyżej 70 lat. Rząd liczy na to, że do końca pierwszego kwartału uda się zaszczepić 3 mln osób.





06:12 USA: Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył 410 tysięcy

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa przekroczył w czwartek w Stanach Zjednoczonych 410 tysięcy. Nowy prezydent Joe Biden, ostrzegając że jeszcze w lutym bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrośnie do pół miliona, podkreślił że na pokonanie koronawirusa potrzeba miesięcy.



Zgodnie z najnowszymi danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore na Covid-19 zmarło dokładnie 410 102 Amerykanów. Liczba wykrytych w USA przypadków SARS-CoV-2 przekracza 24,6 mln.

05:54 UE chce powstrzymać szerzenie się „niepokojących wariantów” koronawirusa

"Jest poważny powód do niepokoju z powodu nowych wariantów koronawirusa" - powiedziała po wideoszczycie szefów państw i rządów szefowa KE Ursula von der Leyen. UE wprowadza nowe środki ostrożności, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tych wariantów.



05:40 Nieoficjalnie: Rozważa się konieczność odwołania igrzysk w Tokio

Rząd japoński nieoficjalnie stwierdza, że zaplanowane na ten rok igrzyska olimpijskie w Tokio być może będą musiały zostać odwołane z powodu koronawirusa - poinformował dziennik "The Times", powołując się na anonimowego członka rządzącej koalicji.



05:35 Koronawirus w Polsce i na świecie