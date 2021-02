Na całym globie toczy się walka z pandemią koronawirusa. Patogen wykryto już u 110 milionów osób, zmarło 2,4 mln z nich. Coraz większa liczb krajów bada szczepy wirusa. W Japonii w ten sposób wykryto kolejną jego odmianę. Najważniejsze informacje dotyczące walki z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez Covid-19 znajdziesz w naszej relacji.

Liczba hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19 zaczyna spadać. To najprawdopodobniej efekt masowych szczepień / ANDY RAIN / PAP/EPA

*Polska chce odsprzedać 4 mln szczepionek krajom spoza UE np. Ukrainie, Gruzji czy Albanii [CZYTAJ WIECEJ] .

*Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska udostępni Czechom i Słowakom miejsca w szpitalach [CZYTAJ WIĘCEJ] .

*Japońskie władze poinformowały o wykryciu nowego wariantu koronawirusa.





*Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9073 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 273 osoby.

*Sheba Medical Center z Izraela przeprowadziło badanie, z którego wynika, że pierwsza dawka szczepionki Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 85 proc. To może być ważny głos w debacie dotyczącej podawania pacjentom tylko jednej dawki preparatu z powodu wielkiego zapotrzebowania na szczepionkę.





06:04 Leczenie koronawirusa. Nowe badania

Leczenie polegające na równoczesnym podawaniu pacjentowi deksametazonu i tocilizumabu obniża o około 50 proc. ryzyko śmierci z powodu Covid-19, wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół lekarski.



W ramach międzynarodowego projektu badawczego "Recovery" naukowcy chcieli wykazać efekt leczenia tocilizumabem i deksametazonem w przypadku pacjentów z ciężkim i bardzo ciężkim zapaleniem płuc, pojawiającym się wskutek infekcji koronawirusem. Badanie przeprowadzono w brytyjskich szpitalach w drugiej połowie 2020 r. na ponad 4 tys. pacjentów.



Dowiodło ono, że połączenie w terapii antycovidowej obu leków jest szczególnie skuteczne wśród pacjentów, którzy wymagają podłączenia do respiratorów - podsumowują jego autorzy.



Terapię oboma lekami zastosowano wobec dwóch grup pacjentów: nie korzystających - oraz korzystających z respiratorów. Efekt - zmniejszenie liczby przypadków śmiertelnych - był wyraźny w obu grupach. Liczba zgonów w pierwszej grupie zmalała o 33 proc., w grupie drugiej było to aż 50 proc. - relacjonują kierujący projektem naukowcy z uniwersytetu w Oksfordzie.





06:01 Gospodarka w dobie pandemii

Ponad 57 proc. firm z sektora MŚP wystawia faktury z dłuższym nawet o kilkadziesiąt dni terminem płatności niż przed pandemią - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Dotyczy to najczęściej przedsiębiorstw średnich i małych, rzadziej mikrofirm.



Według badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) i firmy faktoringowej NFG "Płynność finansowa MŚP w pandemii", 57,2 proc. firm wystawia obecnie faktury z dłuższymi niż zazwyczaj terminami płatności, bo proszą ich o to kontrahenci. Tak się dzieje najczęściej w firmach średnich i małych (odpowiednio 69,3 proc. i 61,8 proc.), rzadziej w mikrofirmach (41,3 proc.).



Autorzy badania zwrócili uwagę, że wraz z koniecznością wydłużonego czekania na pieniądze, rośnie potrzeba zabezpieczenia własnych interesów. Sięgnięcie "po narzędzia wspierające płynność finansową" rozważa w pandemii 60 proc. przedsiębiorstw, wierząc, że zagwarantują im one zdolność do terminowej spłaty zobowiązań i wywiązywania się z umów. Co druga firma chce w tym celu skorzystać z pomocy rządowej, a 36,2 proc. zamierza "baczniej sprawdzać klientów przed nawiązaniem współpracy".





05:51 Badanie nad szczepionką Pfizera

Pierwsza dawka szczepionki Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 85 proc. - wykazało badanie przeprowadzone na medykach w izraelskim szpitalu. Z badania Sheba Medical Center są w dużej mierze zbieżne z informacjami, które podał Pfizer. Firma podaje, że w przypadku podania dwóch dawek w odstępie 21 dni skuteczność szczepionki wynosi 95 proc.





05:35 Nowy wariant w Japonii

Japońskie władze poinformowały o wykryciu nowego wariantu koronawirusa. Ognisko zakażeń pojawiło się w placówce dla imigrantów w Tokio. Wykryto 91 przypadków zakażenia szczepem - podaje Reuters.







05:20 Media: Pfizer miał początkowo żądać ponad 50 euro za szczepionkę

Pfizer i BioNTech miały początkowo żądać od Unii Europejskiej ponad 50 euro za jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak podał w czwartek niemiecki magazyn "Der Spiegel", strony szybko ustaliły cenę na obecnym poziomie - około 16 euro za dawkę.