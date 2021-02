"Rozumiem złość i emocje. Jestem jednak przekonana, że europejska strategia szczepień jest słuszna" - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Monde". Brak spójności w działaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, negacjonizm i obojętność na cierpienie związane z pandemią koronawirusa zarzuca brazylijskiemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro specjalna Komisja Episkopatu Brazylii ds. Ekologii. Dokument w tej sprawie skierowany został do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Przechodnie w maseczkach w Perth w Australii / RICHARD WAINWRIGHT / PAP/EPA

06:22 Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna po jednej dawce?

Pierwsze wyniki płynące z obejmującej niemal 44 tysiące uczestników fazy trzeciej badań klinicznych szczepionki JNJ-78436735 opracowanej przez firmę Janssen we współpracy z koncernem Johnson & Johnson są bardzo obiecujące. Po pierwsze, wszystko wskazuje, że zupełnie wystarczające będzie podanie tylko jednej dawki preparatu, który można przechowywać w lodówce przez przynajmniej 3 miesiące - powiedział PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski. To wszystko duże ułatwienia logistyczne dla programu szczepień i większa wygoda dla szczepiących się osób. Optymalny poziom odporności powinien być osiągany 4 tygodnie po otrzymaniu preparatu - dodał.

06:00 USA: Więcej szczepień niż wykrytych zakażeń

Więcej Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi niż uzyskało od początku epidemii pozytywny wynik testu na Covid-19 - wynika z wyliczeń portalu Bloomberg.



Zgodnie z danymi Bloomberga, 26,5 miliona Amerykanów przyjęło do poniedziałku jeden lub dwa zastrzyki szczepionki. To liczba większa niż ta zdiagnozowanych w USA od początku epidemii przypadków SARS-CoV-2, która według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynosi około 26,3 mln.

05:15 Brazylijscy biskupi oskarżają prezydenta o zaniedbania ws. pandemii

Brak spójności w działaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, negacjonizm i obojętność na cierpienie związane z pandemią koronawirusa zarzuca brazylijskiemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro specjalna Komisja Episkopatu Brazylii ds. Ekologii. Dokument w tej sprawie skierowany został do Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Dokument, zredagowany wspólnie z takimi organizacjami jak m.in. Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii (CONIC), Fundacja Luterańska i Rada Misyjna ds. Rdzennych Ludów Brazylii, domaga się od rządu prezydenta Bolsonaro "wdrożenia śledztwa w celu ustalenia winnych sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, który pod względem liczby zmarłych na koronawirusa jest na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych".



Brazylijscy biskupi, obarczając prezydenta winą za cierpienia kraju oraz "władze publiczne na szczeblu federalnym, władze poszczególnych stanów oraz miast", domagają się "dochodzenia, które pozwoliłoby ustalić konkretną odpowiedzialność osób oraz instytucji" za ten stan rzeczy.



Dokument zwraca również uwagę na trwające w kraju demonstracje ludności, która protestuje przeciwko postawie przedstawicieli władzy wobec pandemii i nawiązuje do "ponad sześćdziesięciu skierowanych do parlamentu wniosków o złożenie urzędu przez prezydenta Republiki, zwłaszcza wobec odpowiedzialności, jaką ponosi za politykę ochrony zdrowia publicznego w czasach pandemii".



Biskupi, kładąc szczególny nacisk na osobistą współodpowiedzialność prezydenta Bolsonaro za skutki pandemii w Brazylii oraz za "brak przejrzystości" w rządowej strategii walki koronawirusem, wskazują min. na dramatyczną sytuację brazylijskiej Amazonii, jej stolicy Manaos. "skąd rozlega się najgłośniejsze wołanie o ratunek, a fala zakażeń ukazuje scenariusz dokonującej się tam degradacji (środowiska ludzkiego) i totalnej pogardy dla godności człowieka".



05:10 Von der Leyen broni europejskiej strategii szczepień

Rozumiem złość i emocje. Jestem jednak przekonana, że europejska strategia szczepień jest słuszna - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Monde".

Von der Leyen pytana o błędy przy prowadzeniu negocjacji dotyczących zakupu szczepionek i o to, czy wiarygodność Unii Europejskiej nie została naruszona, odpowiedziała: "Poczekajmy do końca mojej kadencji, wtedy będzie czas na podsumowanie". W polityce zawsze są wzloty i upadki. Dopiero zaczynamy masowe szczepienia, których nigdy nie robiono w Europie ani nigdzie indziej na świecie - tłumaczyła.



Szefowa KE stwierdziła, że 160 wnioskodawców zgłosiło chęć uczestniczenie w negocjacjach. Dokonaliśmy słusznego wyboru. Trzy szczepionki zostały już dopuszczone do obrotu (Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca - przyp. red.). I co najmniej dwa kolejne nie powinny się opóźniać: pierwsze dostawy z firmy Johnson&Johnson spodziewamy się na początku kwietnia, a CureVac w drugim kwartale - wyjaśniła. Dopiero zaczynamy. Tak, na starcie są pewne problemy, ale trzeba na to spojrzeć jak na maraton, na którym nie zaczęliśmy jeszcze pierwszego sprintu - stwierdziła von der Leyen.