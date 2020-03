Szkoły bez lekcji, uniwersytety bez zajęć, zamknięte kina, teatry, muzea i instytucje kultury. Na wprowadzenie takich nadzwyczajnych środków zdecydował się polski rząd. Decyzja będzie obowiązywać do 25 marca. W Polsce do tej pory potwierdzono 31. przypadków zakażenia koronawirusem. Od północy w piątek na 30 dni zawieszone zostaną wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

