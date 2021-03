USA, Indie i Brazylia to, według danych Uniwersytetu Hopkinsa, państwa z największą liczbą zakażeń koronawirusem. Pogarsza się także sytuacja we Włoszech. Tamtejszy Instytut Służby Zdrowia poinformował, że doszło wręcz do ekspansji epidemii. W Polsce natomiast w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 18 775 nowych przypadków. 351 pacjentów z Covid-19 zmarło. Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi. Podawanie szczepionki AstraZeneca zawiesiły już Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Na zdjęciu tajski taksówkarz Thongsuk Thongrat, który był pierwszym pacjentem z Covid-19 w tym kraju, zakłada maseczkę swojemu pięcioletniemu synowi

14:23 Szczepienia w Polsce

Cytat W Polsce po przeanalizowaniu zgłoszeń o niepożądanych odczynach poszczepiennych wstępnie nie potwierdzono związku szczepienia określoną serią preparatu AstraZeneca z wystąpieniem epizodu zakrzepowo-zatorowego poinformował w piątek prezes URPL Grzegorz Cessak

14:21 Włochy

We Włoszech doszło do ekspansji epidemii koronawirusa - ogłosił Instytut Służby Zdrowia w nowym raporcie z monitoringu jej przebiegu. W skali kraju notuje się 225 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców; to duży wzrost w porównaniu z minionym tygodniem.



Wskaźnik zakaźności wzrósł z 1,06 do 1,16 , co oznacza fazę ekspansji zakażeń - podkreślono.



Ze 194 do 225 zwiększyła się liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców.

14:19 Małopolska

Tylko osiem wolnych miejsc intensywnej terapii jest w tej chwili w Krakowie, a tylko 20 w całej Małopolsce. To dramatyczne dane, a lekarze alarmują, że liczba hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem wzrasta.



14:07 Testy

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Na liście jest 299 laboratoriów, najwięcej w woj. mazowieckim - 46, a najmniej w woj. opolskim - 5.



Pełna lista laboratoriów - z rozbiciem na poszczególne województwa - dostępna jest pod adresem www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid



14:00 Węgry

Na Węgrzech zaszczepiono dotąd przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką około 1,23 mln osób - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa. Drugą dawkę otrzymało ponad 350 tys. osób.



13:45 Śląsk

Ponad 2300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w województwie śląskim. Coraz trudniejsza sytuacja panuje na Podbeskidziu. W szpitalach w Cieszynie, Żywcu i Bielsku-Białej potrzebne są kolejne łóżka dla zakażonych pacjentów.

W okolicy Bielska-Białej także znacznie wydłużył się czas oczekiwania na karetkę pogotowia.



Służby mają coraz więcej zgłoszeń, ale ponieważ w szpitalach zajętych jest coraz więcej łóżek, pacjentów - powiedziała dziennikarzowi RMF FM Marcinowi Buczkowi Alina Kucharzewska, rzecznik śląskiego wojewody. Trzeba wozić coraz dalej - dodała.

Od początku marca w bielskim pogotowiu było już około tysiąca wyjazdów, z czego do szpitali odwieziono w tym czasie ponad 370 osób. Średnio zajmowało to niespełna 40 minut, ale najdłużej trwało aż ponad 7 godzin. Z powodu przepełnienia szpitali w regionie bielska ratownicy pacjentów wozili już m.in. do Opola, Kędzierzyna-Koźla, Raciborza i Częstochowy.

13:41 Austria

Cytat Szczepionki przeciwko Covid-19 nie są dostarczane do krajów Unii Europejskiej zgodnie z przyjętymi ustaleniami, proporcjonalnie do liczby ludności poszczególnych państw oświadczył na konferencji prasowej kanclerz Austrii Sebastian Kurz

13:39 Hiszpania

Rząd Hiszpanii Pedra Sancheza potwierdził, że partie szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca, które mają rzekomo wywoływać zakrzepicę, zostały użyte przez policję do zaszczepienia jej funkcjonariuszy.



W piątek rano w rozmowie z rozgłośnią RNE minister zdrowia Carolina Darias poinformowała, że służby medyczne potwierdziły już, iż wadliwe partie szczepionki AstraZeneca, która w kilku krajach UE, miała doprowadzić do poważnych problemów u osób poddanym szczepieniom, trafiła już do Hiszpanii.



13:05 Szczepienia w Europie

Europejska Agencja Leków powtarza, że nic obecnie nie wskazuje na to, że szczepienie preparatem firmy AstraZeneca powoduje zakrzepy krwi. W związku z takim podejrzeniem podawanie tej szczepionki zawiesiły między innymi Islandia, Dania, Norwegia, Litwa, Łotwa i Rumunia.



12:44 Niemiecki minister zdrowia: Musimy być przygotowani na kilka trudnych tygodni

Sytuacja pozostaje napięta, liczba przypadków ponownie rośnie, mutacje się rozprzestrzeniają. Musimy być przygotowani na kilka trudnych tygodni - powiedział niemiecki minister zdrowia Jens Spahn.

Ponieważ nie możemy dłużej pozostawać w całkowitej blokadzie, rządy federalne i stanowe zdecydowały się na wstępne złagodzenie - mówił Spahn. Nie wolno nam przeceniać samego testu i musimy przestrzegać innych zasad - odległości, higieny, medycznych masek ochronnych. Widzimy w sąsiednich krajach, że same testy nie pozwolą opanować pandemii - podkreślił.

12:25 12 tys. osób zaszczepionych poza kolejnością we Włoszech

12 tys. osób zaszczepiło się ostatnio we Włoszech, omijając kolejkę; dochodzenie prowadzą karabinierzy ze specjalnej komórki do spraw ochrony zdrowia - podała włoska prasa. Wśród tych osób są adwokaci, sędziowie, psycholodzy i pracownicy firm.

12:20 Andrusiewicz: Nie jesteśmy jeszcze pod szczytem trzeciej fali

Zmierzamy w stronę tego pułapu, o którym mówiliśmy na początku tygodnia 15 - 15,5 tys. średnio zakażeń dziennie. Ale dynamika z dnia na dzień się zmienia - stwierdził rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Na pewno wzrosty będziemy mieli, na pewno nadal idziemy w kierunku szczytu trzeciej fali. Nie jesteśmy jeszcze nawet pod tym szczytem - dodał.

11:02 Rafał Trzaskowski na kwarantannie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że znalazł się na kwarantannie w wyniku choroby żony.



"Ze względu na chorobę mojej żony przebywam na kwarantannie. Na razie jestem zdrowy - test robiłem wczoraj. Pracuję zdalnie. PS Trzymajcie kciuki za Gosię" - napisał Trzaskowski na Twitterze.

10:55 Co z podawaniem szczepionki AstraZeneca w Polsce?

Do Polski do końca marca przyjedzie o 550 tys. mniej dawek szczepionki firmy AstraZeneca, niż zakładano - poinformował Michał Dworczyk podczas konferencji na temat szczepień. Szef KPRM odniósł się również do informacji o tym, że kolejne kraje wstrzymują szczepienia preparatem szwedzko-brytyjskiego koncernu. Nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że te ciężkie przypadki poszczepienne były związane z podaniem tej szczepionki - mówił i dodał, że żadna z polskich instytucji zajmujących się szczepieniami nie rekomenduje zmian w programie szczepień. Poinformował też kiedy możemy się spodziewać pierwszych dostaw preparatu Johnson & Johnson.

10:40 Ponad 18 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. 351 pacjentów z Covid-19 zmarło.

09:19 Testy na Covid-19 w Biedronce

Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że od 15 marca wprowadza do sprzedaży testy na Covid-19. Jeden klient będzie mógł kupić maksymalnie trzy sztuki.

08:55 Posobkiewicz: Z prognozami zawsze trzeba być bardzo pokornym

Z tymi wszystkimi prognozami (dot. pandemii - przyp. RMF FM) zawsze trzeba być bardzo pokornym. Ten szczyt (zakażeń - przyp. RMF FM) może być wcześniej, może też nastąpić troszeczkę później. Przy tak dużej liczbie zakażeń, którą mamy w ostatnim okresie - a mówimy tylko o zakażeniach potwierdzonych oficjalnie, bo tych rzeczywistych osób zakażonych w tym czasie jest dużo, dużo więcej - jeżeli wiemy, że jest dużo osób zakażonych, że wirusa dużo jest w środowisku i że do tej transmisji dochodzi, to nie jest możliwe, żeby z dużego wyniku spaść na niski wynik w bardzo szybkim czasie- powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny.

08:52 Hotelarze pytają o Wielkanoc

Domagamy się jasnego stanowiska rządu ws. funkcjonowania hoteli w Wielkanoc - informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, odnosząc się do zapowiedzi ponownego lockdownu na Mazowszu i w Lubuskim.

08:50 Łukasz Teodorczyk zakażony koronawirusem

Łukasz Teodorczyk ze Sportingu Charleroi nie zagra w piątkowym meczu ligi belgijskiej przeciwko Club Brugge. Polski piłkarz uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformował jego klub.

07:18 Tajlandia wstrzymuje stosowanie szczepionki AstraZeneca

Rząd Tajlandii podjął decyzję o wstrzymaniu się z rozpoczęciem szczepień z użyciem szczepionki AstraZeneca w reakcji na doniesienia z kilku krajów Europy o pojedynczych przypadkach zakrzepów krwi u zaszczepionych osób.



O decyzji poinformowało ministerstwo zdrowia na konferencji prasowej. Szczepienia z użyciem preparatu brytyjsko-szwedzkiej firmy miały rozpocząć się w piątek i mieli ją przyjąć m.in. premier Prayuth Chan-ocha i członkowie jego gabinetu.

06:50 AstraZeneca ogranicza dostawy

AstraZeneca obniżyła swoją prognozę dostaw szczepionek przeciwko Covid-19 do Unii Europejskiej w pierwszym kwartale do około 30 milionów dawek - poinformowała agencja Reuters, powołując się na dokument brytyjsko-szwedzkiego koncernu. To zaledwie jedna trzecia umownych zobowiązań i spadek o 25 proc. w stosunku do zapewnień, złożonych w zeszłym miesiącu.

05:57 Dr Rajewski: Tyle możemy mieć jeszcze fal, ile razy Polakom zabraknie rozsądku

Troszeczkę osłabł mój optymizm z początku stycznia. Wówczas notowaliśmy spadki zakażeń i rozpoczynaliśmy szczepienia. Wydawało się, że być może zatrzyma to kolejną falę epidemii. Tak się jednak nie stało. Po pierwsze, mieliśmy do dyspozycji za mało szczepionek. Po drugie, Polacy zachłysnęli się odmrożeniem gospodarki i nie korzystali z tego rozsądnie. Po trzecie, wiele osób wciąż neguje najprostsze metody - dystans, dezynfekcję i maski. Po czwarte, ale wcale nie najmniej ważne, mamy w Polsce bardziej zakaźne odmiany tego wirusa. To wszystko się na siebie nałożyło i efekt jest, jaki jest - powiedział PAP specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski.

Lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy przyznał, że obniżył się wiek osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19. Nawet na jego oddziale pod respiratorem walczy o życie 33-letni mężczyzna.

Wiele osób nie bierze pod uwagę np. tego, że otyłość znacznie pogarsza rokowania w przebiegu Covid-19. To nie slogan, ale rzeczywistość. Osoby młode muszą zrozumieć, że nie są nieśmiertelne. To one głównie roznoszą obecnie epidemię, bo masowo ignorują, wydawałoby się, bardzo proste zasady. Tyle możemy mieć jeszcze fal, ile razy Polakom zabraknie rozsądku. Ta fala też pewnie zacznie w końcu spadać, ale za 2-3 tygodnie zobaczymy efekt 21 tysięcy zakażeń dzisiaj. Będzie on widoczny w rubryce zgonów - stwierdził ekspert.

05:25 Wysoka skuteczność szczepionki firmy Novax

Szczepionka amerykańskiej firmy Novavax Inc. przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie, wywołanej przez oryginalną wersję koronawirusa - oświadczył w komunikacie koncern, który ma nadzieje wkrótce rozpocząć starania o autoryzację w różnych krajach. Według komunikatu szczepionka ta jest także skuteczna w 86 proc. przeciwko bardziej zakaźnemu wariantowi koronawirusa, który odkryty został w Wielkiej Brytanii. Z kolei w RPA skuteczność preparatu stwierdzono na poziomie 55 proc.

05:11 Brytyjscy bezdomni w grupie priorytetowej do szczepień

Osoby bezdomne zostały dołączone do jednej z obecnych grup priorytetowych do szczepień przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii - ogłosił brytyjski rząd.



Brytyjski rząd przychylił się do rekomendacji Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI), która argumentowała, że osoby bezdomne i mieszkające na ulicach są bardziej narażone na ryzyko zakażenia koronawirusem. Ponadto JCVI zwróciła uwagę, że w efekcie obecnych restrykcji wiele osób nie mających stałego miejsca zamieszkania przebywa w miejscach tymczasowego zakwaterowania, a dzięki temu łatwiej dotrzeć do nich ze szczepieniami niż w normalnych okolicznościach.



To bardzo ważne, aby w tym narodowym wysiłku nikt nie został pozostawiony samemu. Wiemy, że istnieje zwiększone ryzyko dla tych, którzy śpią na ulicy i dziś zaakceptowałem radę niezależnych ekspertów z JCVI, aby nadać priorytet osobom doświadczającym bezdomności lub spania na ulicy w celu zaszczepienia ich wraz z grupą priorytetową 6 - powiedział minister zdrowia Matt Hancock.



W grupie priorytetowej 6 są osoby między 16. a 64. rokiem życia, które z racji różnych schorzeń są bardziej podatne na zachorowanie na Covid-19. Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają szczepienia grup od 5 do 9, które zgodnie z planem powinny się zakończyć do połowy kwietnia.





05:09 Rumunia zawiesza podawanie szczepionki firmy AstraZeneca

Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi. Wcześniej władze Włoch wstrzymały podawanie jednej partii szczepionki AstraZeneca.



Podawanie szczepionki AstraZeneca zawiesiły już Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa.



Rumuńskie władze podjęły tę decyzję jako "skrajny środek ostrożności" - poinformowała krajowa agencja ds. zdrowia. Wyjaśniono przy tym, że Bukareszt do tej pory otrzymał 81 600 dawek szczepionki AstraZeneca, a wykorzystał 77 049.

05:02 Biden zapowiada masowe szczepienia i stopniowy powrót do normalności

Prezydent USA Joe Biden w orędziu ogłosił, że do maja wszyscy dorośli Amerykanie będą kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Kraj ma być "bliżej normalności" do Dnia Niepodległości (4 lipca).

Rok temu zaatakował nas wirus, który spotkał się z ciszą i rozprzestrzenił się poza kontrolą. Zaprzeczano przez dni, tygodnie, a potem miesiące. Doprowadziło to do większej liczby zgonów, infekcji, stresu i samotności - mówił Joe Biden. Liczba zgonów w Ameryce, 527 726, jest większa niż łącznie w pierwszej i drugiej wojnie światowej, wojnie w Wietnamie i zamachach z 11 września - zauważył.



W orędziu Biden podkreślał dotychczasowe postępy w walce z epidemią, chwalił hart ducha rodaków i z optymizmem wyrażał się o przyszłości. Jak zapowiedział, jego cel 100 milionów zastrzyków w pierwsze 100 dni prezydentury zostanie łatwo osiągnięty. Jesteśmy tak właściwie na dobrej drodze, by osiągnąć cel 100 milionów dawek w 60 dni mojego urzędowania - oszacował.



Biden ogłosił, że wszyscy dorośli będą kwalifikować się do szczepienia do 1 maja. Do tego czasu, po wizycie na specjalnej stronie internetowej, będą mogli zarejestrować się na szczepienie.



Do 4 lipca jest duża szansa, że wy, wasze rodziny i przyjaciele będziecie mogli spotkać się na swoim podwórku lub w sąsiedztwie, zorganizować grilla i świętować Dzień Niepodległości - powiedział Amerykanom Biden. Zastrzegł, że choć nie oznacza to dużych imprez, to "ten Dzień Niepodległości będzie czymś naprawdę wyjątkowym".