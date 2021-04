Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton przekazał, że UE może nie przedłużyć ważnej do 30 czerwca umowy z firmą AstraZeneca. Ma być to spowodowane opóźnieniami w dostawach szczepionki. W Polsce ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnego rocznika – 1968. W naszym kraju od dziś znów działają przedszkola. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 140 mln ludzi na świecie, a ponad 3 mln zakażonych zmarło.

- W ostatnim raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 153 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 207 osób.

- Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla rocznika 1968.

- UE może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką - oświadczył w niedzielę komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.



- W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się badanie, które ma pokazać czy i w jakich przypadkach ozdrowieńcy mogą się ponownie zakazić koronawirusem.

- Władze Osaki poproszą japoński rząd o ogłoszenie stanu wyjątkowego w związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem.

- Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 140 mln ludzi na świecie, a ponad 3 mln zakażonych zmarło.









05:56 Wraca funkcjonowanie przedszkoli

Od dziś przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego znów działają stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. W związku z otwarciem tych placówek zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko do 18 kwietnia.





05:55 W UE będzie więcej szczepionek Johnson & Johnson?



Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wyraził nadzieję , że UE otrzyma 55 milionów dawek szczepionki Johnson&Johnson. W niedzielę w wywiadzie dla telewizji RAI zastrzegł, że nie wie, kiedy znane będzie stanowisko Unii wobec tego preparatu.



Wcześniej w USA wstrzymano szczepienia J&J w związku z 6 przypadkami zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.



Koncern farmaceutyczny zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki jako powód podając amerykańskie zalecenie.



Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że korzyści płynące ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych.





05:30 Australijczycy i Nowozelandczycy znów mogą się odwiedzać bez kwarantanny

Setki pasażerów z Australii zaczęły przybywać na lotniska w Nowej Zelandii w poniedziałek po tym, jak władze ponownie otworzyły granice i podróżowanie między krajami bez kwarantanny stało się możliwe po raz pierwszy od ponad roku. / MICK TSIKAS / PAP/EPA



Nagrania telewizyjne pokazywały emocjonujące sceny na lotniskach, w których rodziny ponownie się spotykały, a dziesiątki pasażerów tłoczyły w międzynarodowych terminalach odlotów na australijskich lotniskach.



To pierwszy raz od 400 dni, kiedy ludzie mogą podróżować bez kwarantanny, a my dodajemy dziennie 16 lotów powrotnych do Nowej Zelandii i są one pełne - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Qantas Alan Joyce dla Australian Broadcasting Corp. Qantas zwiększy loty między krajami do około 200 tygodniowo, podczas gdy Air New Zealand podał, że czterokrotnie zwiększył liczbę lotów, do 30 w poniedziałek.



Otwarta granica pomoże napędzać ożywienie gospodarcze obu krajów i zjednoczyć tysiące ludzi z rodzinami i przyjaciółmi - powiedzieli premier Australii Scott Morrison i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern we wspólnym oświadczeniu.







05:20 Unia zastanawia się czy przedłużyć umowę z firmą AstraZeneca



UE może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką - oświadczył w niedzielę komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Podkreślił narastające od początku roku opóźnienia w dostawach szczepionki przeciwko Covid-19.



Jesteśmy pragmatyczni. Moim priorytetem jako menedżera ds. szczepionek jest to, aby ci, z którymi podpisujemy umowę, dostarczali szczepionki na czas"- powiedział Breton w wywiadzie dla stacji BFMTV.



Zamówiliśmy 120 mln dawek w pierwszym kwartale i 180 mln w drugim kwartale. Okazuje się, że w pierwszym kwartale AstraZeneca wysłała tylko 30 mln, co stworzyło problemy, które wszyscy widzieli, a w drugim kwartale dostarczyli tylko 70 mln - wyjaśnił komisarz.



Kontrakt szwedzko-brytyjskiego laboratorium z UE kończy się 30 czerwca.