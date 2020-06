Aktualny bilans zakażonych koronawirusem w Polsce to 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 19 osób. Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Aktualny bilans zakażonych koronawirusem w Polsce to 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 19 osób. Wyzdrowiało 21 281 zakażonych.



-Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii.



16:08 Włochy

Z powodu pandemii koronawirusa kina we Włoszech straciły w tym roku 25 mln widzów - takie dane przedstawiono we wtorek w Senacie w Rzymie. O poważnym kryzysie informuje także branża księgarska.



Utrata 25 mln widzów kinowych ma "katastrofalne skutki", "to nie wydarzyło się nigdy wcześniej w historii" - oświadczył przed senacką komisją do spraw kultury prezes krajowego stowarzyszenia przemysłu filmowego, audiowizualnego i multimedialnego (ANICA) Francesco Rutelli.



Podkreślił, że jeszcze w styczniu zanotowano 4 mln osób na seansach i to po zeszłym roku, który był na plusie. "A potem zaczęła się katastrofa" - dodał Rutelli.





16:00 Hiszpania: Pierwszy region bez Civid-19

Położona na północy Hiszpanii wspólnota autonomiczna Asturii jest pierwszym regionem kraju bez epidemii koronawirusa - poinformowały we wtorek służby sanitarno-epidemiologiczne w Madrycie.



Resort zdrowia Hiszpanii wskazał, że od ponad dwóch tygodni na terenie wspólnoty autonomicznej nie wystąpił żaden przypadek zakażenia SARS-CoV-2. Ministerstwo odnotowało, że w żadnym innym regionie w tak długim okresie nie zanotowano dotychczas nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Główny epidemiolog kraju Fernando Simon wyjaśnił na wtorkowej konferencji prasowej, że epidemia koronawirusa wciąż postępuje w Hiszpanii, a 51 ognisk choroby należy uznać za poważne.





15:57 Ukraina przygotowuje się na drugą falę epidemii

Biorąc pod uwagę obecną dynamikę zakażeń koronawirusem, Ukraina musi się przygotowywać do drugiej fali epidemii Covid-19 - oświadczył we wtorek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Służba zdrowia musi być gotowa na wszystko - podkreślił.

"W obwodzie zakarpackim ponad 70 proc. łóżek w placówkach medycznych, które były przygotowane do pierwszej fali epidemii, jest zajętych przez chorych. Z taką dynamiką trzeba przygotowywać się do drugiej fali. W dalszym ciągu mam nadzieję, że uda nam się ominąć najgorszy scenariusz. Ale medycyna ma być gotowa na wszystko" - oświadczył Zełenski podczas narady poświęconej sytuacji epidemicznej w kraju. Jego słowa cytuje biuro prezydenta.

Jak czytamy w komunikacie, rząd przygotowuje szpitale do drugiej fali epidemii. Obecnie przygotowanych jest prawie 30 tys. łóżek dla pacjentów z Covid-19. Respiratorów jest wystarczająca liczba i niewiele tych urządzeń jest wykorzystywanych - dodano.





15:51 Portugalia: Szpital zamiast stadionu

Władze miasta Aveiro w północnej Portugalii w okresie epidemii koronawirusa przystąpiły do rozbiórki byłego pierwszoligowego stadionu piłkarskiego. Na murawie, po której biegał m.in. legendarny Eusebio, od kilku dni trwa przygotowanie terenu pod nowy szpital.

Mieszkańcy miasta, a także wierni kibice klubu Beira-Mar, na którego stadionie klub z Aveiro przez wiele lat występował w pierwszej piłkarskiej lidze Portugalii, przyznają, że rozpoczęta w drugiej połowie czerwca rozbiórka obiektu “ma sens".

Wskazują, że w okresie epidemii koronawirusa bardziej potrzebny jest w Aveiro dodatkowy obiekt medyczny niż stadion. Dodatkowym argumentem jest fakt, że okazały stadion miejski wybudowany na Euro 2004 służy nie tylko portugalskiej reprezentacji, ale też lokalnej drużynie piłkarskiej Beira-Mar.





15:45 Koronawirus w DPS-ach

Koronawirus był przyczyną śmierci 138 pensjonariuszy w domach opieki społecznej. Nie było żadnej ofiary śmiertelnej wśród personelu. Testy prowadzone są zgodnie z wytycznymi. Mają też objąć wszystkie osoby kierowane do DPS -ów - mówiła na posiedzeniu senackich komisji wiceminister rodziny Iwona Michałek.

W Senacie we wtorek odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia poświęcone sytuacji pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej w okresie pandemii.

Senatorowie dopytywali przedstawicieli rządu, czy nie brakuje personelu do opieki nad seniorami w związku z sytuacją epidemiczną, czy poddawany był i jest regularnym testom na wykrywanie wirusa SARS-CoV-2.





15:39 Koronawirus u włoskich alpinistów

U dwóch trenerów i zawodnika włoskiej kadry w narciarstwie alpejskim stwierdzono koronawirusa. Badanie zostało przeprowadzone w trakcie zgrupowania na lodowcu Passo Stelvio. Nazwisk zakażonych nie ujawniono.

Trener, u którego wystąpiła wysoka gorączka, trafił do szpitala, a pozostałe osoby zakażone nie mają żadnych objawów i zostały objęte izolacją.

Zgrupowanie, w którym uczestniczyła także zdobywczyni Kryształowej Kuli za ubiegły sezon Federica Brignone, zostało przerwane.

15:33 Wizz Air uruchomi nowe połączenia

Wizz Air uruchomi 4 sierpnia dwie nowe trasy - z Gdańska i Katowic do Mykonos w Grecji - poinformował we wtorek węgierski przewoźnik. Przypominał jednocześnie o konieczności podróżowania w maseczce.

Jak wskazała cytowana w komunikacie Paulina Gosk z Wizz Air Group, loty z Gdańska i Katowic do Mykonos będą się odbywały w każdy wtorek i sobotę w sezonie letnim.

Nowe połączenia zostaną uruchomione 4 sierpnia, ale bilety są już dostępne.





15:22 Liczba zgonów na milion mieszkańców





15:10 UJ zostanie przy zdalnych wykładach

Od października wykłady będą zdalne, a zajęcia - zdalne oraz tradycyjne - zapowiedział we wtorek rektor elekt UJ prof. Jacek Popiel. Zastrzegł, że ostateczne rozwiązania będą zależały od sytuacji epidemicznej i bieżących decyzji rządu. Rekrutacja na UJ rusza w środę.

We wtorek podczas konferencji prasowej, zorganizowanej online w przeddzień rozpoczęcia rekrutacji na UJ, rektor elekt tej uczelni prof. Jacek Popiel zwrócił m.in. uwagę na zdrowie psychiczne młodzieży. "Młodzież jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Najpierw przeżywała niepewność i niepokój w związku z terminami matur, a teraz z rekrutacją na studiach, na której wyniki trzeba będzie czekać dłużej niż zwykle" - powiedział.

Jak ocenił, wsparcia potrzebują nie tylko studenci, ale i kadra akademicka, pracownicy administracji i obsługi, ponieważ czas epidemii koronawirusa jest trudny także dla nich, a skutki tego są widoczne też w sytuacjach powrotu do normalnej, stacjonarnej formy pracy. "O tym aspekcie Uniwersytet Jagielloński też musi myśleć" - zaznaczył rektor elekt.





14:56 Kłopoty niemieckich przedsiębiorstw

W efekcie pandemii koronawirusa wiele niemieckich przedsiębiorstw stanie w najbliższych miesiącach w obliczu poważnych problemów finansowych - poinformował we wtorek, powołując się na własne ustalenia, Niemiecki Sejmik Izb Przemysłowych i Handlowych (DIHK).

Ponad 40 proc. ankietowanych przez niego firm miało już trudności z utrzymaniem płynności finansowej, a niemal co druga odnotowała zmniejszenie się własnego kapitału.

Prezentując w Berlinie wyniki ankiety, szef DIHK Martin Wansleben nazwał obecną sytuację "wyścigiem o własny kapitał". Ostrzegł jednocześnie, że jesienią będzie jeszcze gorzej. W związku z tym zażądał, by niemiecki rząd dokonał zmian w swych programach pomocowych, udostępniając świadczenia z funduszu stabilizowania gospodarki również przedsiębiorstwom średniej wielkości i zwiększając liczbę firm, w które państwo jest zaangażowane kapitałowo.

14:40 Wielka Brytania

Kolejne ofiary Covid-19 - koronne szczeniaki - tak Brytyjczycy nazywają handel psami podczas pandemii. Zapotrzebowanie na czworonożnych towarzyszy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, wzrosło wielokrotnie. I nie tylko zapotrzebowanie.









14:19 USA nie ma na liście krajów bezpiecznych

"Żaden kraj Unii Europejskiej w tym Polska - nie starał się o wpisanie Stanów Zjednoczonych na listę krajów bezpiecznych" - mówi unijny dyplomata - naszej korespondentce w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginon

Chodzi o listę krajów spoza Unii bezpiecznych do podróżowania od lipca - państwa wspólnoty mają dziś ostatecznie taki spis zatwierdzić.

Jeden z rozmówców sugerował, że jest to decyzja polityczna ze strony Brukseli. Przyznał, że może chodzić o utarcie nosa prezydentow Trumpowi. Granice będą otwarte dla takich państw jak Algieria czy Maroko, których wiarygodność co do przekazywanych danych i podejmowanych środków jest o wiele mniejsza. Państwa Afryki Północnej popiera jednak bardzo mocno południe Europy. Chińczycy będą mogli wjeżdżać do Europy pod warunkiem, że zaczną wpuszczać do siebie obywateli UE.





13:58 Granica polsko-czeska otwarta

Czesko-polska granica na odcinku województwa śląskiego została otwarta o północy z poniedziałku na wtorek. Wjeżdżający do Czech muszą się jednak liczyć z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju (województwie) morawsko-śląskim.



O północy na czesko-polskiej granicy zostały zlikwidowane posterunki kontrolne, ustawione 12 marca br. po czeskiej stronie granicy w związku z wprowadzonym przez władze stanem wyjątkowym.



Po obu stronach granicznej rzeki Olzy, w Czeskim Cieszynie i Cieszynie, zebrało się kilkadziesiąt osób, które uczestniczyły w akcji "wygaszamy granicę" zwołanej w sieciach społecznościowych. Przed północą odtwarzano lokalne piosenki ludowe, a także utwory popularnego w Czechach i Polsce Jaromira Nohavicy.





13:41 Wznowiona praca szpitala

W przyszłym tygodniu do normy ma wrócić praca Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Po przerwie spowodowanej zakażeniami koronawirusem w lecznicy znów działają oddziały wewnętrzny i neurologiczny, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Było to możliwe dzięki temu, że duża część pracowników szpitala wróciła z kwarantanny.

W placówce potwierdzono ponad 20 przypadków zakażenia koronawirusem - zarówno wśród personelu, jak i wśród pacjentów.

13:20 Indie

Rząd Indii ogłosił regulacje w kolejnej fazie odmrażania gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. Jednocześnie 10 stanów, w których zanotowano największe wzrosty liczby zakażeń, przedłużyło kwarantannę o miesiąc. Delhi i Maharasztra utworzą największe na świecie banki osocza.

Ministerstwo spraw wewnętrznych wydało nowe regulacje obowiązujące w drugiej fazie odmrożenia, które zaczną obowiązywać od środy. Poza strefami czerwonymi, które są odizolowane jako ogniska epidemii, Indusi mogą się poruszać w przestrzeni publicznej od 5 rano do 22 wieczorem. W sklepach może przebywać jednocześnie maksymalnie pięć osób. Tak jak w pierwszej fazie, otwarte pozostaną biura i place budowy oraz funkcjonować będzie transport publiczny z wyjątkiem metra.

W drugiej fazie łagodzenia ogólnokrajowej kwarantanny zamknięte pozostaną szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe oraz kina, teatry, parki i obiekty sportowe. Wciąż nie można będzie organizować imprez publicznych. Zakaz obejmuje też organizację zgromadzeń religijnych, w tym pielgrzymek.





13:05 Bułgaria

O 140 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w ciągu minionej doby - poinformowało we wtorek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Liczba nowych przypadków rośnie systematycznie od ponad dwóch tygodni.



Łącznie zakażonych w kraju od początku pandemii jest 4 831 osób. Wynik 140 nowych przypadków stwierdzono przy rekordowej liczbie przeprowadzonych w ciągu doby ponad 4,5 tys. testów. Zakażonych pracowników medycznych jest 404.



W minionej dobie zmarły cztery kolejne osoby. Liczba zgonów wynosi łącznie 223.





12:55 Łomża

15 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służek z Łomży (Podlaskie) jest zakażonych koronawirusem, dwie są zdrowe, testy są u nich powtarzane - poinformował łomżyński sanepid. Ustalane są wszystkie osoby z kontaktów, m.in. z przedszkola, które prowadzą i wielu instytucji, gdzie pomagają na co dzień.



Siostry bezhabitowe ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej pracują w wielu miejscach w Łomży. W związku z ogniskiem koronawirusa w ich zgromadzeniu, od poniedziałku - do odwołania - zamknięty jest Klasztor Ojców Kapucynów w Łomży, nie można tam w związku z tym odprawiać nabożeństw, na pracę zdalną przeszła również łomżyńska kuria diecezjalna.



Zakażone siostry z Łomży przebywają w izolacji, nie było konieczności hospitalizacji.

12:32 Wiceminister zdrowia: Sytuacja się poprawia

To jest kolejny dzień, kiedy liczba aktywnych przypadków koronawirusa spada, a liczba ozdrowieńców rośnie w tempie znacznie szybszym, niż liczba nowych przypadków - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To świadczy o tym, że sytuacja coraz bardziej się poprawia - stwierdził.





12:27 Ukraina

Obserwowane obecnie na Ukrainie wskaźniki zachorowań na Covid-19 nie pozwalają nam na aktywny dialog w sprawie otwierania granic - powiedziała w wywiadzie dla Interfax-Ukraina wicepremier tego kraju Olha Stefaniszyna.



Już teraz zdajemy sobie sprawę, że 1 lipca nie nastąpi cud i wszystkie granice się nie otworzą. Ale to nie jest związane z Ukrainą, dlatego że w całej Europie jest bardzo zróżnicowana dynamika zachorowań. Na Ukrainie dynamika też jest bardzo różna - wskazała wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował we wtorek, że wskaźnik aktywnych zakażeń na Ukrainie wynosi 57 na 100 tys. mieszkańców i przypomniał, że dwa tygodnie temu był on na poziomie 37 na 100 tys.



Według portalu Politico sprawująca prezydencję w Radzie UE Chorwacja opracowała dwie listy krajów, dla których miałyby zostać otwarte granice zewnętrzne Wspólnoty. Jedna z nich zakłada, że wskaźnik zachorowań w danym kraju nie przekraczałby 16 na 100 tys. mieszkańców, a druga - 20 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Jak pisze Politico, 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców to średnia UE.

12:23 Malanów

Od wtorku do piątku w Malanowie w pow. tureckim w Wielkopolsce działać będzie mobilny punkt pobrań COVID-19. We wtorek i w środę z centrum skorzystać mogą tylko pracownicy jednej z lokalnych firm. W czwartek i piątek wymazy pobierane będą od wszystkich chętnych mieszkańców.



Mobilne centrum badań zostało podzielone na ścieżkę "walk-thru" dla pieszych, oraz "drive-thru" dla kierowców i pasażerów bez konieczności wysiadania z auta.



Mobilne centrum wymazowe zlokalizowane zostanie na parkingu przez zakładem Sun Garden w Malanowie przy ulicy Tureckiej. Centrum będzie czynne codziennie od 10.00 do 19.00, zaś w piątek do 14.00.



Testy na obecność koronawirusa wykonywane są bezpłatne. Osoby zainteresowane powinny jednak wcześniej zarejestrować się telefonicznie u pracownika sanepidu pod numerem 61 65 68 075.

11:33 Górnicy

Dziewięć nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby wśród pracowników śląskich kopalń węgla kamiennego. W górniczych spółkach przybyło od wczoraj 256 ozdrowieńców. Łącznie w całym górnictwie za chore uznawanych jest obecnie 2285 osób.



Według zebranych przez PAP danych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj, od początku epidemii potwierdzono ogółem zakażenie koronawirusem u 6344 górników z kilkunastu kopalń.

11:28 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 521 tys. 406 próbek pobranych od 1 mln 356 tys. 310 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 21,8 tys. testów - przekazał resort.

10:57 Muzeum Auschwitz

Jutro ponownie otwarte zostanie dla zwiedzających Muzeum Auschwitz - powiedział rzecznik placówki Bartosz Bartyzel. Z powodu epidemii Covid-19 Miejsce Pamięci, obejmujące były niemiecki obóz, było niedostępne od 12 marca.



Muzeum podało, że wstęp na teren obu części byłego obozu, zarówno Auschwitz I, jak i Auschwitz II-Birkenau, odbywał się będzie wyłącznie na podstawie kart wstępu. Rezerwacji na zwiedzanie z edukatorem-przewodnikiem, jak i wejście indywidualne, należy dokonywać w serwisie online visit.auschwitz.org.



Bartosz Bartyzel podał, że zwiedzanie z edukatorem w tzw. turach dla odwiedzających indywidualnych, odbywało się będzie w grupach do 15 osób.



Odwiedzający będą musieli zachować bezpieczny dystans interpersonalny - zarówno przed wejściem do Muzeum, jak i podczas zwiedzania. Na terenie obowiązywać będą przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa. W kilku miejscach zostały umieszczone aparaty do bezdotykowej dezynfekcji rąk, a przed wejściem stanęła specjalna bramka dezynfekcyjna.

10:55 Rosja

6693 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby. Zmarły 154 osoby, podczas gdy dzień wcześniej odnotowano 93 ofiary śmiertelne Covid-19.



Ogółem bilans zakażeń sięgnął 647 849, a liczba zgonów - 9320.

Przyrost zakażeń w Rosji wraca do poziomów z końca kwietnia. Dane ogłoszone we wtorek są najniższe od 29 kwietnia, gdy zdiagnozowano 5841 zakażeń.



10:32 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw: śląskiego (84), małopolskiego (44), wielkopolskiego (26), mazowieckiego (21), podlaskiego (20), łódzkiego (17), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (6), kujawsko-pomorskiego (3), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), zachodniopomorskiego (2), opolskiego (1) i pomorskiego (1).



Zmarło kolejne 19 osób zakażonych koronawirusem. To cztery pacjentki z Wrocławia: 42-, 63-, 68- i 84-letnia; dwóch mężczyzn ze Szczecina: 55- i 63-letni; 82-letni mężczyzna z Turku; 75-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna ze Zgierza, 79-letnia kobieta z Biłgoraja, 87-letnia kobieta z Płocka; 69-letnia kobieta z Warszawy; 85-letnia kobieta z Siedlec; 77-letnia kobieta ze Starachowic; troje pacjentów z Raciborza: 71-letnia kobieta oraz 74-letni i 77-letni mężczyźni i dwoje pacjentów ze szpitala w Tychach: 88-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła tym samym do 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób.



10:12 Węgry

Dziesięć nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, nie było natomiast żadnych zgonów osób chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

Dotąd stwierdzono na Węgrzech w sumie 4155 zakażeń koronawirusem. Prawie 2700 osób już wyzdrowiało, zaś 585 chorych na Covid-19 zmarło.

W szpitalach jest obecnie leczonych 169 chorych na Covid-19, przy czym dziewięciu oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa mniej niż 1800 osób.

10:10 Żywiec

Żywiecki szpital powiatowy wznowił po kwarantannie przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy. Wszyscy zbadani na obecność wirusa SARS-CoV-2 mają ujemne wyniki - zakomunikował we wtorek szpital.

Oddział był objęty kwarantanną od 18 czerwca. Wówczas wirus SARS-CoV-2 potwierdzono u pacjentki. Kobieta i dziecko zostali przewiezieni do jednego ze szpitali jednoimiennych. Pozostałe oddziały funkcjonowały bez zmian.

Szpital w Żywcu jest jedynym w powiecie. Posiada 10 oddziałów. W powiecie żywieckim mieszka ponad 150 tys. osób.

10:06 Dane Ministerstwa Zdrowia

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1811 osób, pod respiratorem - 85. Wyzdrowiało 21 281 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 13 987 osób, a kwarantanną - 83 499.



09:55 Zakażeni koszykarze NBA

U dwóch koszykarzy Brooklyn Nets - DeAndre Jordana i Spencera Dinwiddiego - stwierdzono zakażenie koronawirusem. Pierwszy z nich, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, poinformował, że nie weźmie udziału co najmniej w początkowej fazie rozgrywek ligi NBA po ich wznowieniu.

Jordan o pozytywnym wyniku testu poinformował na Twitterze. Dowiedział o nim w niedzielę wieczorem, a poniedziałkowe testy potwierdziły, że jest zakażony. Dlatego też zabraknie mnie w Orlando - napisał 31-letni zawodnik.

Sezon, wstrzymany 11 marca przez pandemię, ma zostać wznowiony za miesiąc z udziałem 22 drużyn, a wszystkie spotkania odbędą się na terenie parku rozrywki Disney World. Zespoły mają między 7 a 9 lipca przylecieć do Orlando.

Także Dinwiddie potwierdził, że jest zakażony, ale na razie nie przekreśla swojego udziału w pierwszych meczach po wznowieniu sezonu. Teraz trudno określić, co będzie za miesiąc i czy będę mógł zagrać - powiedział portalowi "The Athletic".

09:35 Korea Płd.

Korea Płd. poinformowała o 43 nowych przypadkach infekcji koronawirusem. Władze starają się zapobiec drugiej fali masowych zakażeń.



23 spośród 43 nowych przypadków to infekcje lokalne. Łączny bilans zakażeń wykrytych w kraju wzrósł od 12 800, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 282 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

09:27 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 706 zakażeń koronawirusem, 12 chorych zmarło, a 88 pacjentów wyzdrowiało - poinformowało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Przeprowadzono prawie 11 tys. testów.



Znów najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie lwowskim, który jest na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby wykrytych infekcji od początku epidemii. Za nim są Kijów i obwód czerniowiecki. Najwięcej aktywnych zakażeń jest natomiast w obwodach czerniowieckim, lwowskim i rówieńskim.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował we wtorek, że wskaźnik aktywnych zakażeń na Ukrainie wynosi 57 na 100 tys. mieszkańców i przypomniał, że dwa tygodnie temu był on na poziomie 37 na 100 tys.



Ogółem w kraju obecność koronawirusa potwierdzono u 44 334 osób, z których 1159 zmarło, a 19 115 wyzdrowiało.

07:47 Niemcy

Łączna liczba odnotowanych w ciągu ostatniej doby w Niemczech zakażeń koronawirusem wyniosła 498 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 11 osób chorych na Covid-19.

Oznacza to, że łączna liczba wszystkich zakażonych w Niemczech sięga już 194 259, a bilans przypadków śmiertelnych wynosi 8973.

Wskaźnik dynamiki zakażeń podniósł się nieznacznie w Niemczech do 0,74. W poniedziałek podano, że 100 zakażonych zakaża średnio 71 kolejnych osób.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i w Dolnej Saksonii, a najmniej w położonym w pobliżu granicy z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

07:20 Środowisko a pandemia

Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do opanowania, gdyż ryzyko choroby jest "ostatecznie powiązane" z różnorodnością biologiczną i naturalnymi procesami - sugerują naukowcy brytyjscy.



Zgodnie z hipotezą naukowców z University of the West of England i Greenpeace Research Laboratories na University of Exeter, ryzyko choroby jest "ostatecznie powiązane" z różnorodnością biologiczną i naturalnymi procesami, takimi jak obieg wody.



O wnioskach z nowych badań informuje pismo "Environmental Science and Policy".



Badając złożone relacje pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem naukowcy ci doszli do wniosku, że utrzymanie nienaruszonych i w pełni funkcjonujących ekosystemów oraz związanych z nimi korzyści środowiskowych i zdrowotnych jest kluczem do zapobiegania pojawieniu się nowych pandemii.



05:35 Broadway

Broadway League powiadomiła o kolejnym przesunięciu terminu wznowienia działalności zrzeszonych w niej nowojorskich teatrów. Nie zostaną otwarte wcześniej niż w styczniu przyszłego roku.



Alchemia 1000 nieznajomych łączących się w jedną publiczność uskrzydlającą każdego wykonawcę na scenie i za kulisami będzie znów możliwa, gdy teatry na Broadwayu będą mogły bezpiecznie zapełnić widownie - oznajmił w poniedziałek przewodniczący zarządu Broadway League Thomas Schumacher.



Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma 500 lub więcej miejsc siedzących. Są zlokalizowane na Manhattanie w dzielnicy teatralnej oraz w kompleksie Lincoln Center wzdłuż Broadwayu i na przyległych ulicach. Należą do największych pracodawców w mieście.



Anonsowana przerwa stanie się najdłuższą w historii broadwayowskich teatrów, będących jedną z największych atrakcji miasta. Kiedy 12 marca zostały zamknięte, na afiszu było 31 spektakli, osiem nowych w zapowiedziach i kolejne osiem w próbach.



Decyzję o zawieszeniu działalności podyktowały wywołane pandemią Covid-19 obawy o bezpieczeństwo artystów i widzów. W Nowym Jorku wciąż pozostaje w mocy zakaz dużych zgromadzeń oraz zasady zachowania dystansu społecznego.



05:18 Brazylia

Brazylia zarejestrowała podczas ostatniej doby 692 zgony na Covid-19 i 24 052 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia informuje o utrzymującej się od kilku dni tendencji spadku zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem.



Od początku epidemii na Covid-19 zmarło w Brazylii 58 314 ludzi, za wyleczonych uważa się około 757 tysięcy ludzi. Ministerstwo zdrowia zarejestrowało 1 368 195 przypadków zakażeń koronawirusem.



Eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba infekcji w tym kraju może być znacznie wyższa. Niektórzy z nich oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Brazylia jest, według oficjalnych statystyk, drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.

05:08 Wielka Brytania - Leicester objęte lokalną blokadą

Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii, gdzie w ostatnich dniach szybko wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem, zostaje objęte lokalną blokadą - poinformował brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Od wtorku zamknięte zostaną ponownie wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają niezbędne artykuły, a od czwartku - szkoły. Mieszkańcom zalecono pozostawanie w domach tak długo, jak to możliwe, zaś wszystkim - powstrzymanie się od podróży z i do Leicester, o ile nie jest to absolutnie koniecznie. Ponadto Leicester zostaje wyłączone z następnej fazy znoszenia ograniczeń, która w Anglii zacznie się od najbliższej soboty, gdy otwarte zostaną m.in. puby, restauracje, muzea, kina, hotele czy salony fryzjerskie.

W Leicester w ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w kraju, zaś ich liczba w stosunku do populacji jest trzy razy wyższa niż w następnym mieście na liście.