Ponad 40 tys. uczniów klas 1-3 z woj. warmińsko-mazurskiego wraca od dziś do zdalnego trybu nauki. Powodem są wprowadzone przez rząd w tym województwie obostrzenia, które mają obowiązywać do 14 marca. Unii Europejskiej grozi spektakularna porażka w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Kobieta w maseczce w pobliżu wieży Eiffla w Paryżu / IAN LANGSDON / PAP/EPA

07:30 Epidemia poskromiła nieletnich przestępców?

W czasie epidemii spadła przestępczość wśród nieletnich. Jest zdecydowanie mniej kradzieży, rozbojów, włamań i pobić, których sprawcami są dzieci i młodzież - takie wnioski płyną z danych policyjnych, które poznał "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" w poniedziałkowym wydaniu informuje, że w 2020 r. przestępstwa w tej grupie osiągnęły najniższy poziom od co najmniej dekady. Było ich 18,9 tys. wobec ponad 24 tys. rok wcześniej. Zmalała też liczba podejrzanych wśród nieletnich - z ponad 10,3 tys. do 8,2 tys.





07:20 Kolejne dawki szczepionek docierają do Polski

W poniedziałek rano do Polski dotrze ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Dopuszczone w UE, a co za tym idzie stosowane w Polsce, są szczepionki firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Wszystkie trzy preparaty podaje się w dwóch dawkach.

07:00 Niedzielski: Nie uważam, że od razu trzeba wszystko zamykać

Mimo że widzimy, iż fala zachorowań rośnie, nie uważam, że od razu trzeba wszystko zamykać - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem “Do Rzeczy" minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś mamy dużo większą tolerancję poziomu zakażeń, gdyż coraz więcej jest osób zaszczepionych. Liczymy na to, że mimo większej liczby zakażeń nie będziemy mieli aż takich przyrostów liczby hospitalizacji i zgonów - przyznał.



Minister zdrowia w wywiadzie dla "Do Rzeczy" przypomniał o obowiązku noszenia maseczek i podkreślił, że przyłbica może być kolejnym zabezpieczeniem, ale nie samodzielną ochroną. Przyznał, że gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni, ryzyko zakażenia jest mniejsze, "nie można jednak powiedzieć, że nie ma sensu nosić maseczek na przystankach, przejściach dla pieszych czy w miejscach, gdzie grupuje się dość duża liczba osób".



Oczywiście, najbardziej dopasowaną regulacją byłoby określenie, że nie trzeba ich zakładać, jeśli nie ma nikogo w odległości 1,5-2 m. Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, że ktoś na spacerze co chwilę zdejmuje i zakłada maseczkę. Poza tym nie jest prawdą rozpowszechniana przez antymaseczkowców teza, że maseczka szkodzi. Jeśli jest użytkowana we właściwy sposób, to nie stanowi zagrożenia, a jedynie pomoc - tłumaczył.

06:20 UE grozi porażka ws. szczepionek?

Unii Europejskiej grozi spektakularna porażka w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera".

Jak podkreśla dziennik, kraje UE szczycące się najlepszą publiczną służbą zdrowia na świecie nie są w stanie chronić swych obywateli.



W komentarzu na temat błędów Unii Europejskiej gazeta zaznacza, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogą pochwalić się taką liczbą osób zaszczepionych, o jakiej Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania tylko marzą.



Według dziennika można też mówić o "cudzie izraelskim", gdzie doszło do połączenia "siły moralnej i organizacyjnej w narodzie, dla którego koncepcja wojny ze wspólnym wrogiem nie jest abstrakcyjną ideą". “Europa tymczasem jest ostatnia we wszystkich klasyfikacjach" w sprawie szczepionek - stwierdza gazeta.



“Porażka nie jest wynikiem jednego, ale wielu błędów. Unia postawiła prawie wszystko na jedną szczepionkę - AstraZeneca, która pojawiła się znacznie później niż Pfizer i mimo pewnych zalet - bo kosztuje mniej, jest łatwiejsza w transporcie - ma mniejszą skuteczność" - dodaje "Corriere della Sera".

06:10 Powrót do nauki zdalnej na Warmii i Mazurach

Ponad 40 tys. uczniów klas 1-3 z woj. warmińsko-mazurskiego wraca od dziś do zdalnego trybu nauki. Powodem są wprowadzone przez rząd w tym województwie obostrzenia, które mają obowiązywać do 14 marca.



Gdy przed dwoma tygodniami dzieci wróciły do szkoły, bardzo się z tego powodu ucieszyły, radość była naprawdę ogromna. Nauka stacjonarna jest zdecydowanie lepsza, nauczyciel może lepiej wszystko dzieciom wytłumaczyć. Nie do przecenienia są też kontakty społeczne dzieci, które są ogromnie ważne. Niestety, wracamy do nauki zdalnej, mamy nadzieję, że tylko na dwa tygodnie - powiedziała PAP dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie Anna Żarczyńska.