Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 20 tys. 143 osób. Zmarło 972 pacjentów, a wyzdrowiało 8 452. Na cały, świecie - od 31 grudnia 2019 r. do 22 maja 2020 r.- odnotowano 5 mln 102 tys. 424 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 332 tys. 924 zgony. Kraje z największą ilością zachorowań do Stany Zjednoczone, Rosja i Brazylia. Najnowsze informacje nt. pandemii na świecie i w Polsce przedstawialiśmy Wam w naszej relacji z 22 maja.

W Wielkiej Brytanii trwają próby szybkich testów na koronawirusa, których wyniki mają być znane w 20 minut.

Polskie uczelnie dostosują rekrutację na studia do zmienionego harmonogramu egzaminów maturalnych.

08:43 Afera meseczkowa

Nie zarobiłem złotówki na pośrednictwie, na ułatwianiu kontaktów, a robię to rutynowo w biznesie. Jeśli sam nie jestem zainteresowany, to kontaktuję firmę A z firmą B i nie oczekuję niczego w zamian - powiedział prezes OncoArendi Therapeutics SA Marcin Szumowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".









08:31 Nowy Jork

Do najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 należą nowojorczycy żyjący w rejonie Far Rockaway, Bayswater i Edgemere w Queens, największej dzielnicy Nowego Jorku. 21 proc. z nich żyje poniżej granicy ubóstwa.

Tamtejszych mieszkańców łączy kod pocztowy 11 691. Wskaźnik śmiertelności z powodu powikłań jest tam drugi co do wielkości w całym mieście - umiera 443 na 100 tys. osób.

Gorsza sytuacja pod tym względem w Nowym Jorku jest tylko w Canarsie i Flatlands na Brooklynie.

W obydwu najbardziej odczuwających skutki koronawirusa rejonach miasta osiadła głównie ludność afroamerykańska i latynoska. W przypadku Far Rockaway, Bayswater i Edgemere jest jej blisko 70 proc.





08:17 Maseczki będą produkowane w Polsce

W wywiadzie dla weekendowego wydania "DGP" Dworczyk powiedział, że teraz produkcja materiałów ochronnych - nawet jeśli ekonomicznie droższa - będzie odbywać się w Polsce. Poinformował, że podpisano już umowy z firmami, które budują linie produkcyjne. "Część to spółki Skarbu Państwa, część to firmy prywatne. Jesienią będziemy samowystarczalni, jeśli chodzi o produkcję tego rodzaju materiałów" - zapewnił.





08:06 Odporność na koronawirusa wpisywana do CV

Wśród osób poszukujących pracy w zmagającej się z coraz większym bezrobociem Hiszpanii, niektórzy zaczynają zamieszczać w swoim curriculum vitae, jako dodatkowy plus, wiadomość o odporności na Covid-19. O sprawie pisały m.in. dzienniki "El Mundo" i "Marca".

Osoby te były wcześniej zakażone i przeszły (zauważalnie albo bez symptomów) chorobę. W związku z tym testy wykazują w ich krwi obecność przeciwciał na koronawirusa, co daje prawdopodobieństwo odporności.

O sprawie stało się głośno po konferencji prasowej naczelnego epidemiologa kraju, Fernando Simona, transmitowanej przez telewizję publiczną TVE, kiedy dziennikarz telewizji Antena3 zapytał go o stanowisko w tej sprawie.

07:58 Peru

Peruwiański burmistrz został zatrzymany za naruszanie godziny policyjnej wprowadzonej w ramach walki z epidemią koronawirusa. Mężczyzna, by ukryć się przed policją, postanowił schować się w trumnie i udawać zmarłego.









07:46 Polacy nie chcą nosić maseczek



47 proc. badanych uważa, że obowiązek noszenia maseczek powinien zostać zniesiony. Odmiennego zdania jest 30 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 maja br. na próbie 1089 dorosłych Polaków.





07:35 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w czwartek czasu lokalnego, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2973 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii. Jest też 420 kolejnych zgonów na Covid-19.



Od początku epidemii w Meksyku zmarło 6510 osób zakażonych koronawirusem, zdiagnozowano w sumie 59 567 przypadków infekcji tym patogenem.

07:23 Belgia luzuje obostrzenia

Belgia luzuje obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Podczas długiego weekendu - można między innymi odwiedzić muzea.

Można już odwiedzić ogród zoologiczny, udać się do parku czy rezerwatu przyrody. Kawiarnie i place zabaw pozostaną jednak zamknięte. Belgów ucieszyło zwłaszcza to, że mogą udać się do swoich letnich domów nad morzem czy w górach.





07:12 Kanada boi się drugiej fali pandemii

W Kanadzie znikają kolejne ograniczenia związane z epidemią Covid-19, po pierwszym etapie znoszenia restrykcji na początku maja. Lekarze zastanawiają się jak ograniczyć drugą falę zachorowań i wskazują na konieczność większej liczby testów.

Rząd federalny chce pomóc prowincjom w zwiększeniu liczby testów i identyfikowaniu kontaktów osób zarażonych, by nie było przeszkód logistycznych czy finansowych - powiedział premier Kanady Justin Trudeau, podkreślając, że poszerzenie skali testów jest niezbędne, by można było znosić kolejne ograniczenia i w razie potrzeby szybko reagować.





07:05 Psy mogą pomóc w diagnozie

Psy tresowane do wykrywania zapachów mogą lepiej rozpoznawać osoby z koronawirusem niż wiele testów - twierdzą badacze z Uniwersytetu w Helsinkach. Wstępne wyniki ich prac mają być teraz sprawdzone na dużej grupie ochotników.

Zdaniem naukowców, w przyszłości wytrenowane odpowiednio czworonogi mogą być wykorzystywane między innymi w sprawdzaniu pensjonariuszy domów opieki, pracowników służby zdrowia czy pasażerów samolotów.

06:54 Ułatwienia dla rolnictwa

Rząd wprowadza ułatwienia dla rolników potrzebujących przy zbiorach pomocy pracowników z zagranicy. Zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi.

Rząd wprowadził uproszczoną procedurę sprowadzania pracowników ze Wschodu. Rolnik może sprowadzić pracownika z Ukrainy czy Białorusi. Od momentu przekroczenia granicy taki pracownik podlega kwarantannie, ale już od pierwszego jej dnia będzie mógł pracować, o ile nie opuści terenu gospodarstwa. Taki wyjątek został stworzony specjalnie dla pracy w rolnictwie.

Kwarantanna będzie mogła zostać skrócona, jeżeli obcokrajowiec przejdzie test na koronawirusa. Koszty testu będzie musiał pokryć rolnik zatrudniający zagranicznego pracownika.





06:43 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 460 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 177 212. Na Covid-19 zmarło kolejnych 27 osób.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 8174 - poinformował RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywanych jest w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

06:34 Przymusowa kwarantanna co roku?

Grecki tenisista Stefanos Tsitsipas uważa, że domowa kwarantanna na całym świecie powinna być obowiązkowa co roku. "To byłoby dobre dla przyrody, naszej planety. Poza tym nigdy nie ma czasu dla rodziny" - uważa szósty obecnie zawodnik rankingu ATP.

Turnieje tenisowe są zawieszone co najmniej do końca lipca z powodu pandemii koronawirusa, więc i kariera 21-letniego Tsitsipasa utknęła na razie w martwym punkcie. Tym niemniej młody Grek dopatruje się pozytywów obecnej sytuacji, która zmusza wiele osób do pozostania w domu.

"Wydaje mi się, że powinni nam nakazywać taką kwarantannę raz w roku. To dobre dla natury i całej naszej planety, bardzo pożyteczne dla środowiska. Poza tym życie to ciągły pośpiech i nigdy nie ma się czasu dla rodziny, na pielęgnowanie relacji. Teraz jest na to szansa. Przypominają mi się czasy, gdy byłem młodym dzieciakiem i nie podróżowałem tak wiele" - powiedział Tsitsipas podczas rozmowy transmitowanej na Instagramie.





06:21 Polskie uczelnie przekładają rekrutację

W związku z epidemią koronawirusa polskie uczelnie przesuwają terminy rekrutacji, by dostosować je do harmonogramu matur. Listy przyjętych na studia będą ogłaszane w wielu z nich często dopiero we wrześniu. Nowy rok akademicki ma ruszyć jak zwykle w październiku.

W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Przesunięto również terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur, których rozpoczęcie - z 4 maja - przesunięto na 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Takie zmiany wymusiły modyfikację kalendarza harmonogramu rekrutacji na uczelniach.





06:12 Włochy: Rzym jest bezpieczny

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi zaprasza latem turystów. "Przyjedźcie, miasto jest bezpieczne" - zapewniła. Na turystów czekają właściciele hoteli, barów, restauracji, sklepów, taksówkarze, przewodnicy; tysiące ludzi pracujących w branży usług.



Ponad dwa miesiące od zamknięcia granic regionów i Włoch oraz przed ich ponownym otwarciem 3 czerwca w pierwszym takim apelu od początku epidemii burmistrz podkreśliła, że Wieczne Miasto czeka na gości "z otwartymi ramionami".



Raggi oświadczyła, że dane na temat przebiegu epidemii są w przypadku Rzymu "pocieszające".

06:01 Łódź testuje nauczycieli

W Łodzi trwają badania na koronowirusa pracowników przedszkoli i żłobków.

Sanepid pobrał wymazy od 450 osób, które w testach przesiewowych miały pozytywny lub wątpliwy wynik. Jest pierwszych 41 wyników, wszystkie są negatywne, dlatego od poniedziałku rusza kolejnych 15 przedszkoli.

Natomiast nie ma planów uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3.

"Nie mamy wyników z przedszkoli. Zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przyszłym tygodniu nie uruchomimy. Dopiero jak spłyną wszystkie wyniki, to będziemy mieć pogląd, czy rzeczywiście sytuacja jest w miarę stabilna i tych zakażeń nie ma dużo. Prawdopodobnie klasy 1-3 będą mogły powrócić po 25 maja" - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

05:48 USA

O 1255 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosi 94 661- wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

To trzecia doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów z powodu koronawirusa.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby (94 661) blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork (28 743).

05:24 Brazylia

Brazylia przekroczyła liczbę 20 tysięcy zgonów z powodu nowego koronawirusa, po rekordowym wzroście liczby zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Według ministerstwa w ostatnich 11 dniach liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Brazylii podwoiła się.

W ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło w tym kraju 1188 osób - to dobowy rekord. Łącznie od początku epidemii koronawirus spowodował tam śmierć 20 047 osób. Łączna potwierdzona liczba przypadków infekcji w Brazylii wynosi obecnie 310 087.





05:06 Trump: Powrotu restrykcji nie będzie

Prezydent Donald Trump zapewnił, że w USA nie będzie powrotu do surowych ograniczeń w przypadku drugiej fali koronawirusa. "Będziemy gasić ogień, ale nie zamkniemy kraju" - powiedział w czwartek Trump podczas wizyty w zakładach Forda w stanie Michigan.

Trump ponownie wezwał gubernatorów, by w swych stanach zaczęli odchodzić od obecnych restrykcji. Zdaniem prezydenta takie działania są konieczne, aby ożywić pogrążoną w kryzysie amerykańską gospodarkę.

"Potrzebujemy sprawnej gospodarki, aby chronić zdrowie naszego społeczeństwa" - powiedział Trump w zakładach Forda w Ypsilanti, w których obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, produkowane są respiratory.

05:00 Wielka Brytania: Trwają próby szybkich testów



W Wielkiej Brytanii trwają próby szybkich testów na koronawirusa, które dają wyniki w ciągu 20 minut - poinformował minister zdrowia Matt Hancock. Ogłosił on też, że od przyszłego tygodnia zaczną być przeprowadzane testy na obecność przeciwciał.

Szybkie testy sprawdzające, czy ktoś jest zakażony mogą być przełomem w powstrzymywaniu epidemii. Obecnie próbki wymazu pobieranego z nosa bądź gardła przewożone są do laboratoriów, gdzie są badane, w efekcie cała procedura może trwać nawet kilka dni. Tymczasem szybkie testy, o których mówił Hancock, nie wymagałyby w ogóle laboratoriów.