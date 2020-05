21 236 potwierdzonych zakażeń i 995 ofiary śmiertelne – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 316 nowych zakażeniach i śmierci 11 chorych. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 9 194 zakażonych. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 1127 chorych na COVID-19. Jeśli obecny trend się utrzyma, w najbliższych kilkudziesięciu godzinach liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju przekroczy 100 tysięcy.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 21 236 zakażonych i 995 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 9 194 osób.

- Już jutro część uczniów w Polsce wróci do szkoły. Placówki oświatowe będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Nauczyciele i dyrektorzy są pełni obaw. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj>>>

- W najbliższych godzinach liczba ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczy 100 tysięcy.





10:41 BADANIA SZCZECIŃSKICH NAUKOWCÓW

Czy przebieg zakażenia koronawirusem zależy od genów? Sprawdzą to naukowcy ze Szczecina.

Chcą jak najszybciej przebadać pacjentów po 60. roku życia i sprawdzić, dlaczego niektórzy zakażenie przechodzą praktycznie bezobjawowo, a u innych, z medycznego punktu widzenia podobnych przypadków, potrzebny jest respirator na intensywnej terapii.

Może to zależeć od mutacji jednego z genów - mówi profesor Jerzy Sieńko z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego reporterce RMF FM, Anecie Łuczkowskiej.

10:30 OD PONIEDZIAŁKU ZNÓW OTWARTE WROCŁAWSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Już jutro zostanie otwarte schronisko dla zwierząt we Wrocławiu.

Z powodu pandemii koronawirusa placówka była zamknięta dla odwiedzających przez dwa miesiące, a adopcje przeprowadzane były zdalnie.

Jeżeli chodzi o psy, to w tej chwili mamy ich nieco ponad 100. Jeżeli chodzi o koty, to zaczyna rosnąć ich ilość. Na terenie schroniska w jednym momencie będzie mogło przebywać 10 osób odwiedzających. Bardzo byśmy chcieli, żeby osoby odwiedzające miały na sobie maseczki - mówiła reporterowi RMF FM Mateuszowi Czmielowi, Aleksandra Cukier z wrocławskiego schroniska.





10:15 UKRAINA

406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, 12 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 179 wyzdrowiało - przekazał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 986, a zgonów do 617.



Łącznie wyzdrowiało 7108 pacjentów.

10:00 305 NOWYCH PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ W POLSCE

Mamy 305 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - inforormowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Resort w komunikacie pisze także o dwóch kolejnych ofiarach Covid-19.





09:46 PIŁKARSKA EKSTRAKLASA WRACA NA BOISKA

Już piątek na boiska wrócą piłkarze ekstraklasy. Pierwszy mecz po przerwie spowodowanej koronawirusem odbędzie się we Wrocławiu. Miejscowy Śląsk podejmie Raków Częstochowa. Pierwszy gwizdek o 18. W drugim piątkowym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra u siebie z Zagłębiem Lubin. "Wszyscy jesteśmy ciekawi jak to będzie wyglądało" - mówi Adam Frączczak zawodnik Pogoni Szczecin z którym o przygotowaniach do powrotu na boisko, a także o tym co "Portowcy" musza poprawić w swojej grze rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.





09:26 WĘGRY

Cztery osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 28 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



W sumie od początku pandemii zmarło 486 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono 3741 zakażeń. 1690 osób uznano już za wyleczone.

09:11 9 194 OZDROWIEŃCÓW W POLSCE

09:03 KRYZYS WYWOŁANY EPIDEMIĄ ZWIĘKSZY ROZWARTSWIENIE NA RYNKU PRACY

Kryzys wywołany koronawirusem pogłębi ubóstwo i rozwarstwienie na rynku pracy, przyczyniając się do czwartej fali prekaryzacji, mimo że odbicie gospodarcze może przyjść dość szybko - powiedział dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryzys z pewnością odczujemy w 2020 r., może jeszcze 2021 r., gdy bezrobocie może dojść nawet do 10 proc. Sądzę jednak, że sytuacja będzie szybko wracała do stanu sprzed pandemii i już w 2022-2023 r. będziemy mieć odbicie i to dość dynamiczne - prognozuje dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.



08:50 ZIELONA GÓRA

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wraca do pracy w pełnym zakresie. W ub. tygodniu nie prowadzono w nim jeszcze rozpraw i posiedzeń jawnych za wyjątkiem spraw tzw. pilnych, ale trwały przygotowania do właściwego zorganizowania pracy sądu.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Diana Książek-Pęciak, przygotowania dotyczyły uwzględnienia wytycznych ministerstwa sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Od poniedziałku planujemy powrócić do orzekania w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu treści przepisów Tarczy 3.0 oraz wspomnianych wyżej wytycznych. Nie oznacza to jednak, że sąd będzie funkcjonował w sposób identyczny jak przed epidemią, ponieważ nadal obowiązują nas ograniczenia mające związek z reżimem sanitarnym - powiedziała PAP rzeczniczka.





08:22 W USA WKRÓTCE 100 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

08:00 WOT W WALCE Z EPIDEMIĄ

07:55 SZKOŁY W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

07:35 TESTOWANIE NOWEGO LEKU U ZAKAŻONYCH W WARSZAWSKIM SZPITALU MSWiA

Szpital CSK MSWiA rozpoczyna program testowania nowego leku u pacjentów zakażonych koronawirusem. Nadzieje są duże, ponieważ w badaniach wykazano, że czas pobytu w szpitalu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 uległ skróceniu aż o 30 proc. - mówi PAP dr Rafał Wójtowicz z CSK MSWiA.



Jak wyjaśnia w rozmowie dr Rafał Wójtowicz, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA, Remdesivir jednym z topowych leków badanych obecnie w kierunku SARS-CoV-2, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Doktor zaznacza równocześnie, że lek wcześniej stosowany przy poprzednich epidemiach, m.in. SARS i Ebola.



To lek przeciwwirusowy, o działaniu hamującym namnażanie się SARS-CoV-2 w organizmie pacjenta, dzięki Remdesivir pacjent szybciej eliminuje SARS-CoV-2 - tłumaczy doktor. W naszej klinice, w ramach testów, lek ten na razie jest zarezerwowany wyłącznie dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagających respiratoroterapii, natomiast trwają prace nad rozszerzeniem tej dostępności również na pacjentów niewentylowanych - zaznacza.

07:26 BIAŁORUŚ

W związku z epidemią koronawirusa białoruskie władze przesunęły, ale nie odwołały, profilaktyczne odłączanie ciepłej wody w białoruskich mieszkaniach.



Na Białorusi, podobnie jak w Rosji i w innych krajach byłego ZSRR, procedura zwana "profilaktyką" sieci ciepłowniczych jest prawdziwą zmorą obywateli. Co roku, gdy tylko kończy się sezon grzewczy, rozpoczynają się planowe odłączenia ciepłej wody, które - jeśli nic się nie zepsuło - trwają mniej więcej dwa tygodnie. Każda miejscowość ma swój z góry zatwierdzony grafik.

07:14 ROSJA

W Moskwie podczas ostatniej doby zmarło na Covid-19 59 pacjentów- poinformował TASS. Bilans ofiar epidemii w stolicy Rosji wzrósł do 1993 osób. Moskwa pozostaje głównym ogniskiem infekcji koronawirusa w Rosji.



Od początku epidemii w stolicy Rosji zmarły 1993 osoby, w całym kraju 3388.



Moskwa jest głównym ogniskiem infekcji. Za Moskwą plasują się: sąsiadujący obwód moskiewski z ponad 32,6 tys. zakażeń i Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji, z blisko 13 tys. infekcji.

06:49 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Niemczech 431 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło natomiast 31 zakażonych - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

Aktualny bilans epidemii w tym kraju mówi więc o 178 281 potwierdzonych zakażeniach i 8 247 ofiarach śmiertelnych.

Dobę wcześniej zmarło w Niemczech 42 chorych na COVID-19, odnotowano również 638 nowych infekcji SARS-CoV-2.

/ Grafika RMF FM /

06:34 USA

1127 chorych na COVID-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin - od 02:30 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

Tym samym - jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore - całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju to obecnie 97 048.

Stany Zjednoczone są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych COVID-19. Przy zachowaniu obecnego trendu w poniedziałek lub wtorek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczy 100 tysięcy.

Do czwartku natomiast przeprowadzono w USA blisko 13,7 mln testów na obecność koronawirusa: około 1,622 mln z nich dało wynik pozytywny.

Z kolei w ciągu minionych 24 godzin potwierdzono w tym kraju około 22 tysięcy nowych zakażeń.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

20 931 potwierdzonych zakażeń i 993 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 316 nowych zakażeniach i śmierci 11 chorych.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 8 977 zakażonych.

24 MAJA 2020: ZAPRASZAMY na RELACJĘ na ŻYWO!