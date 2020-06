Odwołano przyloty pierwszych zagranicznych turystów do Bułgarii. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem w tym kraju. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła już milion, choć według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest dużo większa. WHO podało, że na całym świecie patogen wykryto u 8,6 milionów osób, tymczasem wiele ludzi neguje istnienie pandemii czy skuteczność noszenia maseczek. W Polsce wykryto 31 620 przypadków koronawirusa, zmarły 1 346 osoby, a wyzdrowiało 16 181. Kraj zajmuje się wyborami prezydenckimi - na wiecach wyborczych zarazą nikt się nie przejmuje.

8,6 mln osób na całym świecie zaraziło się koronawirusem.

W Brazylii liczba przypadków przekroczyła już milion.

W Polsce patogen wykryto u 31 620 osób, zmarło 1 346 z nich, a wyzdrowiało 16 181.

W Polsce wykonano już 1 320 399 testów, w tym 22,7 tys. ostatniej doby.

Nad Wisłą trwa pandemiczna kampania wyborcza

14:53 Głosowanie korespondencyjne na Śląsku

Mieszkańcy i władze gminy Marklowice na Śląsku nie kryją zaskoczenia wczorajszą decyzją, że w najbliższych wyborach prezydenckich głosy będzie można tam oddawać wyłącznie korespondencyjnie. Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza, ale takie rozwiązanie rekomendował minister zdrowia, analizując panująca tam sytuację epidemiczną.









14:34 Rosja testuje szczepionkę

Pierwsza grupa ochotników już zaszczepiona. W rosyjskiej stolicy pod nadzorem specjalistów Ministerstwa Obrony rozpoczęły się próby kliniczne szczepionki przeciwko Covid -19. Ma ona zapewnić odporność przez rok.

Próby mają się zakończyć w sierpniu - informuje nasz moskiewski korespondent Przemysław Marzec

Ta szczepionka powstała na bazie już opracowanych i przetestowanych szczepionek przeciwko eboli i bliskowschodniemu zespołowi oddechowemu - czyli dobrze przebadanym i znanym koronawirusom. Tempo pracy z powodu pandemii jest ekspresowe. Zwykle nad szczepionką pracuje się nawet cztery lata. Ochotnicy biorący udział w badaniach mają średnio 29 lat, są zdrowi i bez nałogów. Badania na małpach i chomikach dają podstawy żeby sądzić, że szczepionka może być skuteczna również dla ludzi. Jej masowa produkcja ma rozpocząć się już pod koniec roku.





14:17 Śląsk: Konsultacje ws. otwarcia granicy

W środę mają odbyć się kolejne konsultacje ws. sytuacji epidemicznej w woj. śląskim i czeskim kraju morawsko-śląskim - przekazał w sobotę marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Jak zaznaczył, sanepidy obu krajów zacieśniły współpracę w zakresie wymiany informacji.

12 czerwca czeskie Ministerstwo Zdrowia podało, że woj. śląskie zostało uznane za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym, co oznacza, że nie objęło go przywrócenie od 15 czerwca normalnego ruchu granicznego. Od mieszkańców regionu czeskie służby wymagają potwierdzeń negatywnych testów na Covid-19.

Następnie marszałek woj. śląskiego zaproponował swemu czeskiemu odpowiednikowi zorganizowanie w najbliższym czasie wideokonferencji poświęconej możliwości otwarcia granicy między regionami.





14:06 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 841 zakażeń koronawirusem, 9 pacjentów zmarło, a 373 wyzdrowiało - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Łączny bilans zakażonych zwiększył się do 35 825, zmarłych - do 994, a ozdrowieńców - do 16 406.



W piątek informowano o 921 nowych zakażeniach i był to największy dobowy bilans zachorowań od początku epidemii.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej przypadków wykrywano w obwodzie lwowskim (139) przy granicy z Polską. Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (4268), w Kijowie (4252) i właśnie w obwodzie lwowskim (3679).





13:54 Kolonie w czasie pandemii

Dzwońmy do naszych dzieci i pytajmy o stan zdrowia, gdy wyślemy je w tym roku na obóz czy kolonię - apeluje doktor Agnieszka Jankowska-Zduńczyk z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.





13:36 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Bułgarii 81 nowych zakażeń i trzy zgony z powodu Covid-19 - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Bułgarii. Potwierdzono, że w ostatnich dniach zarysowała się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń.



Z tej przyczyny odwołano przyjazd pierwszych zagranicznych turystów do Bułgarii.



Najwięcej nowych przypadków - podobnie jak w dniach poprzednich - odnotowano w Sofii i jej okolicach. To blisko połowa wszystkich zakażonych w ciągu ostatnich 24 godzin, bo aż 40 osób.

13:08 Stabilizuje się sytuacja w kopalniach

Dziesięć nowych przypadków koronawirusa przybyło minionej doby w kopalniach dwóch spółek węglowych w woj. śląskim. Wzrosła liczba ozdrowieńców - wobec piątku w sobotę przybyły 43 takie osoby.









12:46 Kirgistan przywraca obstrzenia

W obliczu wzrostu liczby zakażonych o 192 nowe przypadki władze Kirgistanu podjęły decyzję o zawieszeniu całego transportu publicznego w Biszkeku do poniedziałku. Premier Kubatbek Boronow poinformował również o zawieszeniu połączeń z innymi częściami kraju.

W ciągu ostatniej doby w Kirgistanie, gdzie w maju zniesiono stan zagrożenia epidemicznego i uchylono wszystkie związane z tym restrykcje, zarejestrowano 192 nowe przypadki. Tym samym bilans wszystkich zakażeń koronawirusem wzrósł do 2981.

"Musimy zagwarantować, że kraj będzie w pełni przygotowany na nagłe pogorszenie sytuacji epidemiologicznej" - wyjaśnił premier Boronow. Jak podkreślił, szczególny niepokój władz budzi stały wzrost liczby zakażeń w kraju. jest on obserwowany od ponad tygodnia.







12:27 "Koronawirus nauczy nas szacunku do rolnictwa"

Może koronawirus nauczy Europę szacunku dla rolnictwa — powiedział w sobotę PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że pozrywane łańcuchy dostaw uświadomiły wielu osobom konieczność dbania o bezpieczeństwo żywnościowe na miejscu, a nie na podstawie odległych krajów.

Ardanowski oraz komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski uczestniczą w Minikowie (Kujawsko-Pomorskie) w Krajowych Dniach Pola.

"Nowe propozycje unijne na lata 2021-2027 są dla Polski bardzo dobre. Budżet jest bez porównania lepszy, a przede wszystkim pierwszy raz się zdarza, że na rolnictwo w odniesieniu do pierwotnej propozycji jest środków więcej, a nie mniej. A to jeszcze nie koniec, bo trwają kolejne poufne rozmowy. Mamy w tej walce bardzo silne wsparcie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział PAP Ardanowski.





12:10 Indonezja

W ciągu ostatniej doby w Indonezji stwierdzono 1226 nowych zakażeń. Liczba wszystkich zakażeń wynosi obecnie 45029 - poinformował w sobotę rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto. Z powodu Covid-19 zmarło 56 osób, co zwiększyło bilans zgonów do 2429 - dodał.



Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Indonezji - najludniejszym kraju w regionie Azji Południowo-Wschodniej - jest najwyższy w regionie, wyłączywszy Chiny, gdzie liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wyniosła 4634.





11:34 Ponad 22 tys. testów w ciągu doby





11:18 Chiny

Po prawie pięciomiesięcznej przerwie - spowodowanej pandemią koronawirusa - sezon wznowiła chińska liga koszykówki. To pierwsze duże rozgrywki drużynowe w tym kraju, które znów się odbywają, choć przy pustych trybunach.

W sobotę koszykarze wrócili na parkiety, mimo że m.in. w Pekinie odnotowano kolejne przypadki Covid-19. Niedawno na olbrzymim, stołecznym targu rolno-spożywczym wykryto pierwsze ognisko choroby od ponad 50 dni. Władze twierdzą, że koronawirus z pekińskiego targu pochodzi z Europy.





11:04 Rosja: Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 8 tys.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła w Rosji 8002 po tym, jak w ciągu minionej doby zmarło kolejnych 161 zakażonych wirusem pacjentów - poinformował w sobotę sztab ds. walki z epidemią. Ogólna liczba zakażeń w Rosji wzrosła do 576 952.

Wzrost ten nastąpił po wykryciu w ciągu ostatnich 24 godzin 7889 nowych przypadków koronawirusa.

Nowe zakażenia wykryto w całym kraju. Blisko 33 proc. tych infekcji dotyczyło osób, które nie miały objawów klinicznych choroby.

Liczba wyleczonych sięgnęła w sobotę 334 592. Spośród nich 10 186 osób wypisanych zostało ze szpitali w ciągu minionej doby.





10:33 309 nowych przypadków, 12 ofiar śmiertelnych

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (114), mazowieckiego (52), łódzkiego (44), małopolskiego (23), podlaskiego (15), dolnośląskiego (13), świętokrzyskiego (11), wielkopolskiego (8), podkarpackiego (7), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), opolskiego (4), lubuskiego (3), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (1).



Jednocześnie MZ poinformowało, że ze statystyk odjęto 5 zdublowanych przypadków przez WSSE Olsztyn.









10:27 Ponad 16 tys. ozdrowieńców

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało już 16 181 osób zakażonych koronawirusem.









10:18 Australia przywraca ograniczenia

Drugi najbardziej zaludniony stan Australii - Wiktoria przywraca ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Decyzja taka zapadła po tym, jak czwarty dzień z rzędu odnotowano dwucyfrowy dobowy przyrost zachorowań na koronawirusa.

Ograniczenia wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do 12 lipca. W zgromadzeniach publicznych będzie mogło brać udział maksymalnie 10 osób, natomiast w domach będzie można przyjmować nie więcej niż 5 gości.





10:07 Węgry

Pięć nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarły też dwie osoby chore na Covid-19 - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa.



Do tej pory wykryto na Węgrzech 4086 zakażeń koronawirusem, a 570 chorych na Covid-19 zmarło. 2585 osób uznano dotąd za wyleczone.



W szpitalach jest obecnie leczonych 186 chorych na Covid-19, z czego 15 wymaga korzystania z respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa blisko 4 tys. osób.





09:41 Rekordowy wzrost zachorowań na świecie

W czwartek odnotowano rekordowe 150 tys. przypadków nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost nowych zachorowań. Niemal połowa z nich została odnotowana w obu Amerykach - poinformowało WHO.





09:03 Szczyt UE ws. pandemii

W komentarzach dotyczących piątkowego posiedzenia Rady Europejskiej z udziałem przywódców państw i rządów, jakie odbyło się w formacie wideokonferencji, francuskie media podkreślają, że "niczego na nim nie osiągnięto, ale trzeba zachować optymizm".

Głównym tematem szczytu była propozycja Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia funduszu odbudowy UE po epidemii koronawirusa i dystrybucja środków w ramach tego nowego instrumentu finansowego.

"Dwudziestka siódemka wyznaczyła kolejne spotkanie na lipiec, licząc, że kompromis uda się osiągnąć jeszcze przed wakacjami, ale kontrowersje wciąż są liczne" - czytamy w dzienniku "Le Figaro", którego brukselska korespondentka oceniła, iż wirtualny szczyt był ledwie "rozgrzewką" przed realnym spotkaniem przywódców, do jakiego dojdzie pod koniec lipca. Wtedy też trzeba będzie przekonać kraje z tzw. grupy oszczędnych do większej hojności - jak zaznaczyła.







08:44 Loty w czasach pandemii

Koniec ze sprzedażą alkoholu na pokładzie, serwis zredukowany do minimum, obowiązek noszenia masek - to niektóre sposoby stosowane przez linie lotnicze, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne.

W miarę jak przemysł lotniczy zaczyna odrabiać ogromne straty spowodowane pandemią koronawirusa, linie stanęły przed nowym problemem: jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa pasażerom. Początkowo postulowane rozwiązania latania z pozostawieniem połowy miejsc pustych nie przyjęły się, m.in. dlatego, że nie są opłacalne dla firm.

Z tego powodu przewoźnicy sięgają po alternatywne rozwiązania. Standardem stało się obowiązkowe zakrywanie twarzy, wiele linii wprowadziło też nowe zasady wsiadania i wysiadania z samolotu. Część firm, jak np. KLM, easyJet czy Virgin Atlantic, zrezygnowała ze sprzedaży alkoholu i towarów bezcłowych na pokładzie. Wielu innych przewoźników okroiło podawanie posiłków: w przypadku części lotów krótkodystansowych, np. w Lufthansie, pasażerowie mogą liczyć jedynie na wodę podaną przy wejściu do samolotu - wszystko po to, by ograniczyć do minimum kontakt między załogą i pasażerami. Inne linie - np. KLM - posiłki zostawiają na stolikach jeszcze przed wejściem pasażerów na pokład.





08:27 Chrońmy dzieci przed stresem





08:16 Białoruś

676 zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2 potwierdzono na Białorusi w ciągu ostatniej doby - podało w piątek ministerstwo zdrowia. Z powodu Covid-19 w kraju tym zmarło sześć kolejnych osób - poinformowano.



Według danych z piątku w kraju zarejestrowano ogółem 57 333 przypadków infekcji. Wyleczyło się 35 275 osób. Liczba ozdrowieńców z ostatnich 24 godzin wynosi 1252.



Od początku epidemii na Białorusi oficjalnie potwierdzono 337 przypadków śmiertelnych, spowodowanych przez Covid-19.



Ogółem przeprowadzono 821,8 tys. testów. W ciągu ostatniej doby badaniom poddano 21 452 osoby.





07:59 Noszenie maseczek ma kluczowe znaczenie

Noszenie maseczek bardzo skutecznie powstrzymuje przenoszenie się koronawirua wywołującego COVID-19 z człowieka na człowieka - wynika z analizy, którą publikuje pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Naukowcy pod kierunkiem prof. Renyi Zhanga z Texas A&M University analizowali ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 na podstawie trendów szerzenia się zakażeń oraz działań podjętych na rzecz powstrzymania epidemii w Chinach, we Włoszech i w Nowym Jorku. Jak wyliczyli, stosowanie maseczek na twarz ograniczyło liczbę zakażeń o ponad 78 tys. we Włoszech w okresie od 6 kwietnia do 9 maja i o ponad 66 tys. w Nowym Jorku w okresie od 17 kwietnia do 9 maja.





07:40 Nie żyje zakażony redemptorysta

Nie żyje zakażony koronawirusem redemptorysta z Tuchowa.

75-letni zakonnik był jednym z 46, którzy zarazili się podczas święceń kapłańskich dwa tygodnie temu. Jak poinformował starosta tarnowski - Covid-19 stwierdzono u dwóch kolejnych sióstr zakonnych, które prowadzą miejscowy Dom Pomocy Społecznej.





07:26 Hiszpania: Młodzi chętniej korzystają z mediów społecznościowych

W czasie pandemii koronawirusa korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i młodzież w Hiszpanii wzrosło o 170 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. - poinformowała agencja Europa Press, powołując się na badania firmy Qustodio.

Agencja przypomniała, że przez prawie półtora miesiąca dzieci i młodzież w Hiszpanii pozostawały w domach w związku z ogłoszonym w połowie marca stanem zagrożenia epidemicznego. Wskazała, że tak długi okres bez kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi doprowadził do większej aktywności młodych Hiszpanów w serwisach społecznościowych.

Z badania wynika, że o ile wiosną 2019 r. średnio z serwisów społecznościowych Hiszpanie w wieku 4-15 lat korzystali średnio 37 minut dziennie, to już rok później, a więc podczas epidemii, około 83 minut.





07:09 Kanadyjczycy ograniczyli wydatki

Kanadyjczycy zaczęli szybko ograniczać wydatki w związku z pandemią koronawirusa i mniej kupowali na kredyt. Najbardziej oszczędzają najmłodsi i najstarsi - pokazują najnowsze dane statystyczne.

Zadłużenie konsumenckie spadło już w pierwszym kwartale br., na początku pandemii - wynika z raportów kanadyjskiego urzędu statystycznego i firmy monitorującej kredyty konsumenckie Equifax Canada.

Jak zauważył Equifax w swoim komunikacie, zadłużenie konsumentów spadło o 0,5 proc. w pierwszym kwartale br. i był to pierwszy spadek zadłużenia od 10 lat. Spadek nie dotyczył kredytów hipotecznych. "Zamknięcie sklepów i restauracji doprowadziło w marcu do zmniejszenia wydatków przez konsumentów. Jednocześnie znacząco spadły wydatki opłacane kartami kredytowymi. Ta tendencja rosła w kwietniu" - powiedział cytowany w komunikacie Bill Johnston, wiceprezes Equifax Canada.





06:55 Polska

Prace nad nowymi, bezpiecznymi szczepionkami mogą trwać nawet 10-15 lat; trudno to zmieścić w roku czy dwóch - mówi wirusolog, dr hab. Ewelina Król. Wraz z zespołem naukowców z Gdańska prowadzi ona prace, których efekty można będzie wykorzystać w potencjalnym preparacie chroniącym ludzi przed SARS-CoV-2.





06:41 Włochy

Bezpłatne tygodniowe wakacje oferuje mała miejscowość w regionie Molise na południu Włoch. To kolejny element promocji niewielkiego regionu, który postanowiono reklamować wykorzystując popularne, żartobliwe włoskie powiedzenie: "Molise nie istnieje".



W związku poważnym kryzysem sektora turystycznego w wyniku pandemii we Włoszech pojawiają się różne inicjatywy, mające na celu jego ożywienie.



Molise, które do niedawna nie było odwiedzane przez turystów, zdobywa coraz większą popularność, także za granicą, gdzie w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tym niewielkim skrawkiem Włoch. Mieszkańcy Italii ironizują, że "nie istnieje", bo jest tak małe i nieznane.





06:32 Niemcy



W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 601 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 11 zarażonych osób zmarło - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 189 135 osób. Łącznie zmarło 8883 zainfekowane osoby.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 16 zgonach i 770 zakażeniach.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.





06:25 WHO

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie wynosi ponad 8,6 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 2,2 mln. Bariera miliona zakażeń przekroczona została w Brazylii.



Do tej pory w trzech krajach zanotowano ponad 500 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 2 215 567, a kolejne dwa kraje na tej liście to Brazylia (1 032 913 osób) i Rosja (568 292).



W dwóch krajach liczba osób zakażonych przekracza 300 tys. To Indie (ponad 380 tys.) i Wielka Brytania (ponad 303 tys.). Natomiast w pięciu krajach liczba infekcji jest wyższa niż 200 tys.: w Hiszpanii, Peru, we Włoszech, Chile i Iranie.





06:18 Meksyk

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku przekroczyła 20 tysięcy - poinformowało w piątek wieczorem czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia. W minionej dobie na Covid-19 w tym kraju zmarło 647 osób. W stolicy o tydzień przełożono znoszenie ograniczeń gospodarczych.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Meksyku stwierdzono 5030 nowych zakażeń. W sumie od początku pandemii w tym kraju koronawirusem zaraziło się 170 485 osób, zmarły 20 394 osoby.





06:15 Francja

Francuski rząd poinformował w komunikacie w nocy z piątku na sobotę, że od poniedziałku otwarte zostaną kina, ośrodki wakacyjne, kasyna i salony gier, które były zamknięte w związku z pandemią koronawirusa.



Decyzje te zostały podjęte na spotkaniu Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta Emmanuela Macrona.





06:10 Brazylia

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła w piątek milion - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1206 nowych przypadków śmiertelnych Covid-19.



Według danych resortu w Brazylii zakażonych koronawirusem zostało 1 032 913 osób. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 50 tys. - obecnie wynosi 48 954.