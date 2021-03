W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 4 786 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 24 pacjentów z Covid-19. Portugalia natomiast wydłuża przerwę między pierwszym a drugim szczepieniem. Wszystko z powodu niedoboru szczepionek w tym kraju. Słowacy z kolei kupili 2 miliony dawek rosyjskiego preparatu Sputnik V. Dzieje się również w Azji. Rząd Japonii zwrócił się do władz Chin, aby przestały poddawać wjeżdżających do tego kraju Japończyków analnym testom na Covid-19, gdyż procedura ta wywołuje u nich "cierpienie psychiczne". Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Studenci jednego z belgijskich uniwersytetów protestowali przeciwko koronawirusowym obostrzeniom / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

18:35 Słowacja

Słowacja kupiła od Rosji 2 miliony dawek szczepionki Sputnik V. Pierwszy milion ma zostać dostarczony w marcu i kwietniu.

18:27 Portugalia

Władze Portugalii ogłosiły w poniedziałek wydłużenie do 28 dni okresu przerwy pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem przeciwko koronawirusowi. Wcześniej wynosił on 21 dni. Swoją decyzję uzasadniły niedoborami szczepionek w kraju.

17:50 Kraków

Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie został dziś przekształcony w placówkę przeznaczoną dla pacjentów z koronawirusem.



To efekt przygotowań regionu na nadejście 3 fali epidemii koronawierusa



W Małopolsce wzrasta nie tylko liczba zakażeń, ale też liczba zakażonych leczonych w szpitalach.

17:23 Sport

W ciągu tygodnia organizatorzy narciarskich mistrzostw świata w Oberstdorfie przeprowadzili 12 tys. testów na obecność koronawirusa. Pięć z nich dało pozytywny wynik. Badania przeprowadzane są wśród startujących, ich sztabów oraz dziennikarzy.



Testy PCR przeprowadzane są co sześć dni. Dodatkowo wszyscy muszą się zgodzić także na testy antygenowe.

Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

16:45 Badania

Terapia Covid-19 w coraz większym zakresie zależy od leczenia farmakologicznego, wzrasta ryzyko przyspieszenia ewolucji i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe - podkreślają naukowcy.

W kontekście walki z koronawirusem badacze zwracają uwagę, że lekoodporność drobnoustrojów jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny.



Autorzy powołują się na badania wskazujące m.in. tendencje do rozprzestrzeniania się, w dłuższym czasie, drobnoustrojów w szpitalach i na różnorodność genów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe - to właśnie może przyczynić się do powstania nowych wzorców oporności na antybiotyki.

16:30 Warmińsko-mazurskie

Do woj. warmińsko-mazurskiego dotarła w poniedziałek dodatkowa pula 10 tys. szczepionek AstryZeneki - poinformował rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek. Zostaną nią zaszczepieni pacjenci z grupy zero.



Szczepienia medyków i pracowników domów opieki społecznej mają się rozpocząć we wtorek. Grupa zero była dotąd szczepiona preparatem Pfizera.



To jest dodatkowa pula, niezależna od tej, którą dostaliśmy w ramach szczepień seniorów i nauczycieli - powiedział Guzek.

16:14 Unia Europejska

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że celem proponowanego wprowadzenia "cyfrowej zielonej przepustki" szczepionkowej jest bezpieczne przemieszczanie się po Unii Europejskiej lub za granicą. Szefowa KE poinformowała, że w marcu KE przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący "cyfrowej zielonej przepustki".



15:45 Szczepionki

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Tematem, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, była m.in. kwestia możliwości zakupu przez Polskę szczepionek przeciwko Covid-19 wyprodukowanych w Chinach - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



15:10 Polska

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie prezydentem Chin Xi Jinpingiem; na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent poruszył m.in. kwestię możliwości zakupu przez Polskę szczepionek na Covid-19 wyprodukowanych w Chinach - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Kwestia ewentualnego zakupu chińskiej szczepionki - zaznaczył - "będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym".



Kwestia ewentualnego zakupu chińskiej szczepionki - zaznaczył - "będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym".



Na poniższych wykresach natomiast możecie prześledzić, jak wyglądają szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce.



15:06 Narodowy Program Szczepień

Polski rząd nie podjął jeszcze decyzji ws. sprowadzania szczepionki chińskiej albo rosyjskiej; analizujemy, jak wygląda sytuacja w krajach, które zdecydowały się na taki krok - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.



15:04 Szczepienia

Cytat W najbliższych dniach otworzymy rejestrację dla osób, które mają 60-69 lat. Myślimy, że to będzie na przełomie tego i przyszłego tygodnia powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

15:02 Uzdrowiska

Od 11 marca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Warunkiem rozpoczęcia w nich leczenia będzie otrzymanie dwóch dawek szczepionki przeciw Covid-19 lub negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu.



15:00 Finlandia

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem decyzją rządu oraz prezydenta Finlandii Sauli Niinisto w kraju ogłoszono w poniedziałek stan wyjątkowy. Formalny stan nadzwyczajny ma umożliwić władzom wprowadzenie ściślejszych obostrzeń oraz pewnej formy lockdownu na znacznym obszarze kraju.

14:30 Obostrzenia

Cytat Obecnie nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące ewentualnych nowych obostrzeń; ogłoszenie decyzji w tej sprawie będzie nie wcześniej niż na koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego poinformował rzecznik rządu Piotr Müller

14:00 Trzecia fala pandemii

Cytat Brytyjska mutacja koronawirusa jest głównym powodem rozwoju trzeciej fali pandemii. Jej udział w liczbie zakażeń bardzo dynamicznie rośnie. Mamy udział mutacji brytyjskiej rzędu 77 proc. oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

13:46 Japonia

Rząd Japonii zwrócił się do władz Chin, aby przestały poddawać wjeżdżających do tego kraju Japończyków analnym testom na Covid-19, gdyż procedura ta wywołuje u nich "cierpienie psychiczne" - ogłosił główny sekretarz rządu w Tokio Katsunobu Kato.



Zaznaczył, że stosowana w Chinach procedura "nie została potwierdzona w żadnym innym miejscu na świecie".



13:30 Formuła 1

Szefowie Formuły 1 nie przyjęli oferty władz Bahrajnu, które zaproponowały, że w trakcie testów przedsezonowych w dniach 12-14 marca zaszczepią wszystkie osoby związane z cyklem. Pierwszy wyścig sezonu odbędzie się 28 marca także w tym kraju.



13:00 Bułgaria

W Bułgarii pracę wznawiają lokale gastronomiczne, kasyna i szkoły językowe. Restauracje będą oferować połowę miejsc i mają ściśle przestrzegać zasad przeciwepidemicznych; będą czynne do g. 23. Dozwolone jest też organizowanie krajowych wycieczek grupowych, seminariów i konferencji.



Bułgarskie władze sanitarne oceniły, że doświadczenie w hotelach, których restauracje były otwarte jeszcze w styczniu, było pozytywne, i decyzja o otwarciu innych lokali gastronomicznych nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew zastrzegł jednak, że jeżeli liczba zakażeń koronawirusem znacząco wzrośnie, ponownie ogłoszony zostanie lockdown.



Według stowarzyszeń restauratorów około 25 proc. lokali nie otworzy się, wielu właścicieli ma poważne trudności finansowe, część splajtowała, a inni stracili personel i nie mają wyszkolonych pracowników.



Bary i nocne kluby na razie pozostaną zamknięte do 1 kwietnia. Od tej daty zostaną zezwolone grupowe wycieczki zagraniczne.

12:36 Prof. Gut: Jesteśmy kowalami własnego losu

Bogacimy się. W Europie jesteśmy bodaj na siódmym miejscu. Jeżeli wiele osób chce, abyśmy byli na czwartym czy trzecim, to tak będzie. Jesteśmy kowalami własnego losu. Takie przyrosty tydzień do tygodnia pokazują, że epidemia rośnie - powiedział w rozmowie z PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut, komentując najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce. Dodał, że nie należy się obawiać tych, których system wychwycił jako zakażonych, ale tych, których przegapił.



To oni dalej zakażają. Oni prędzej czy później znajdują się w statystyce. Problem w tym, że diagnozujemy ich często wówczas, gdy lekarze nie mogą im efektywnie pomóc. Zbyt późne trafianie do lekarza dalej przekłada się na statystyki zgonów. Tych jest mniej niż jesienią, bo wiele starszych i obciążonych chorobami osób już po prostu zmarło. Teraz chorują młodsze osoby, ale nadal ponad 200 osób dziennie średnio umiera - analizował prof. Gut.



12:18 Władza wycofuje się ze specjalnej pomocy dla Warmii i Mazur

Władza wycofuje się z zapowiadanej w zeszłym tygodniu specjalnej pomocy dla Warmii i Mazur, które zostały objęte surowszymi restrykcjami covidowymi. W zeszłym tygodniu jeden z najbliższych współpracowników wicepremiera Jarosława Gowina, olsztyński poseł Michał Wypij ogłosił, że rząd ma gotowy plan dla regionu. To miało być stworzenie specjalnego programu ratunkowego o wartości 300 milionów złotych.

12:11 AstraZeneca potrzebuje partnera, by przyspieszyć produkcję szczepionek

Koncern AstraZeneca "jest gotów odstąpić licencję na produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi, by mogła zostać przyspieszona" - taką deklarację złożył prezes włoskiego oddziału firmy Lorenzo Wittum. Dodał, że działania w tym kierunku już są prowadzone.



Dwadzieścia zakładów produkcyjnych to nie tylko nasze fabryki - poinformował w poniedziałek Wittum w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Sky Tg24. Oświadczył, że aby produkcja została zwiększona, koncern potrzebuje partnera zdolnego zarządzać jej procesem i wytwarzać dziesiątki milionów dawek miesięcznie.

10:49 Niemal 5 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 4 786 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 24 pacjentów z Covid-19.

10:09 Regionalne obostrzenia obejmą kolejne dwa województwa?

Kolejne dwa województwa mogą zostać objęte podobnymi obostrzeniami jak Warmia i Mazury - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Chodzi o województwa Pomorskie i Lubuskie. Tam - podobnie jak w woj. warmińsko-mazurskim - zamknięte mogą zostać szkoły, hotele, galerie handlowe, sport i kultura.

10:04 Nowe dane o dostępności łóżek i respiratorów dla pacjentów z Covid-19 w Polsce



Ministerstwo Zdrowia przekazało dane o dostępności respiratorów i łózek dla pacjentów z Covid-19. Obecnie w Polsce zajętych jest 14 929 z 26 254 łóżek i 1 509 z 2 589 respiratorów.







08:50 Prof. Horban: Jesteśmy na fali wznoszącej



Stoimy przed faktem znacznego wzrostu zachorowań - stwierdził w TVN 24 prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19. Podkreślił przy tym, że trzecia fala zakażeń powinna przejść "trochę łagodniej". Jego zdaniem, optymistyczny scenariusz zakłada, że będzie około 20 tys. zakażeń. Z kolei - jak powiedział - wersja pesymistyczna przewiduje 50 proc. - 60 proc. więcej zachorowań.

Horban podkreślił, że wzrost zakażeń zależy od zachowania społeczeństwa. Jeżeli nadal będziemy uważali, że nie ma problemu, że możemy sobie lekceważyć zalecenia medyczne, to może być tych zakażeń dużo więcej - zaznaczył.

Pytany, kiedy nastąpi szczyt trzeciej fali zakażeń, Horban odparł, że z reguły taka fala trwa około dwóch miesięcy. Dzisiaj zaczynamy, jesteśmy na fali wznoszącej - wskazał.





07:30 Epidemia poskromiła nieletnich przestępców?

W czasie epidemii spadła przestępczość wśród nieletnich. Jest zdecydowanie mniej kradzieży, rozbojów, włamań i pobić, których sprawcami są dzieci i młodzież - takie wnioski płyną z danych policyjnych, które poznał "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" w poniedziałkowym wydaniu informuje, że w 2020 r. przestępstwa w tej grupie osiągnęły najniższy poziom od co najmniej dekady. Było ich 18,9 tys. wobec ponad 24 tys. rok wcześniej. Zmalała też liczba podejrzanych wśród nieletnich - z ponad 10,3 tys. do 8,2 tys.





07:20 Kolejne dawki szczepionek docierają do Polski

W poniedziałek rano do Polski dotrze ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Dopuszczone w UE, a co za tym idzie stosowane w Polsce, są szczepionki firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Wszystkie trzy preparaty podaje się w dwóch dawkach.

07:00 Niedzielski: Nie uważam, że od razu trzeba wszystko zamykać

Mimo że widzimy, iż fala zachorowań rośnie, nie uważam, że od razu trzeba wszystko zamykać - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem “Do Rzeczy" minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś mamy dużo większą tolerancję poziomu zakażeń, gdyż coraz więcej jest osób zaszczepionych. Liczymy na to, że mimo większej liczby zakażeń nie będziemy mieli aż takich przyrostów liczby hospitalizacji i zgonów - przyznał.



Minister zdrowia w wywiadzie dla "Do Rzeczy" przypomniał o obowiązku noszenia maseczek i podkreślił, że przyłbica może być kolejnym zabezpieczeniem, ale nie samodzielną ochroną. Przyznał, że gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni, ryzyko zakażenia jest mniejsze, "nie można jednak powiedzieć, że nie ma sensu nosić maseczek na przystankach, przejściach dla pieszych czy w miejscach, gdzie grupuje się dość duża liczba osób".



Oczywiście, najbardziej dopasowaną regulacją byłoby określenie, że nie trzeba ich zakładać, jeśli nie ma nikogo w odległości 1,5-2 m. Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, że ktoś na spacerze co chwilę zdejmuje i zakłada maseczkę. Poza tym nie jest prawdą rozpowszechniana przez antymaseczkowców teza, że maseczka szkodzi. Jeśli jest użytkowana we właściwy sposób, to nie stanowi zagrożenia, a jedynie pomoc - tłumaczył.

06:20 UE grozi porażka ws. szczepionek?

Unii Europejskiej grozi spektakularna porażka w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera".

Jak podkreśla dziennik, kraje UE szczycące się najlepszą publiczną służbą zdrowia na świecie nie są w stanie chronić swych obywateli.



W komentarzu na temat błędów Unii Europejskiej gazeta zaznacza, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogą pochwalić się taką liczbą osób zaszczepionych, o jakiej Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania tylko marzą.



Według dziennika można też mówić o "cudzie izraelskim", gdzie doszło do połączenia "siły moralnej i organizacyjnej w narodzie, dla którego koncepcja wojny ze wspólnym wrogiem nie jest abstrakcyjną ideą". “Europa tymczasem jest ostatnia we wszystkich klasyfikacjach" w sprawie szczepionek - stwierdza gazeta.



“Porażka nie jest wynikiem jednego, ale wielu błędów. Unia postawiła prawie wszystko na jedną szczepionkę - AstraZeneca, która pojawiła się znacznie później niż Pfizer i mimo pewnych zalet - bo kosztuje mniej, jest łatwiejsza w transporcie - ma mniejszą skuteczność" - dodaje "Corriere della Sera".

06:10 Powrót do nauki zdalnej na Warmii i Mazurach

Ponad 40 tys. uczniów klas 1-3 z woj. warmińsko-mazurskiego wraca od dziś do zdalnego trybu nauki. Powodem są wprowadzone przez rząd w tym województwie obostrzenia, które mają obowiązywać do 14 marca.



Gdy przed dwoma tygodniami dzieci wróciły do szkoły, bardzo się z tego powodu ucieszyły, radość była naprawdę ogromna. Nauka stacjonarna jest zdecydowanie lepsza, nauczyciel może lepiej wszystko dzieciom wytłumaczyć. Nie do przecenienia są też kontakty społeczne dzieci, które są ogromnie ważne. Niestety, wracamy do nauki zdalnej, mamy nadzieję, że tylko na dwa tygodnie - powiedziała PAP dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie Anna Żarczyńska.