W Polsce trzecia fala pandemii nabiera rozpędu. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dynamika przyrostu zachorowań wynosi 44 proc. W planach jest otwieranie kolejnych szpitali i uruchamianie kolejnych łóżek covidowych w placówkach już otwartych. Poza Europą trudna sytuacja jest m.in. w Brazylii, gdzie tylko wczoraj z powodu Covid-19 zmarło 2340 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Medycy przed szpitalem w Montpellier / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

W Polsce 30 proc. wykonywanych testów na koronawirusa daje wynik pozytywny. "Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolnoś" - przyznał minister zdrowia.

Wczoraj odnotowano 14 396 nowych zakażeń, zmarły 372 osoby.

Małopolsce coraz częściej brakuje wolnych zespołów ratownictwa. Do pacjentów są wysyłani strażacy.

20 marca ma w końcu zostać uruchomiony szpital tymczasowy w Radomiu.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zapewnił szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna.

Na świecie koronawirusa wykryto już u 120 mln osób. 2,6 mln z nich zmarło.





06:25 Ministerstwo podało dane dotyczące chęci wykonania testu na Covid-19

"Konsultanci skontaktowali się telefonicznie z 4,2 tys. osób, które wypełniły za pośrednictwem formularza online zgłoszenie na test wykrywający zakażenie koronawirusem" - przekazał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.



Od poniedziałku pacjenci, którzy ukończyli 18 lat i zidentyfikowali u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem, mogą zgłosić się na test przez formularz dostępny na stronie gov.pl/dom.





05:50 Mniejsza śmiertelność w bogatszych krajach





W zamożniejszych krajach Europy Zachodniej i bogatszych, północno-wschodnich stanach USA śmiertelność podczas drugiej fali zakażeń Covid-19 była niższa, niż w czasie pierwszej fali - wynika z analiz matematycznych. Wśród przyczyn naukowcy wskazują m.in. czynniki demograficzne, a w Europie - powszechność opieki zdrowotnej.



Jedynymi wyjątkami od tej tendencji były Szwecja oraz Niemcy.







05:38 Wielka Brytania zapewnia o bezpieczeństwie szczepionki AstryZeneki

"Szczepionka Oxford/AstraZeneca jest bezpieczna. Cały czas prowadzimy przegląd skutków tych szczepionek i wiemy, że szczepionka Oxford/AstraZeneca teraz ratuje życie ludzi w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli otrzymasz wezwanie, przyjmij zastrzyk - zaapelował w brytyjskich mediach minister zdrowia Matt Hancock.



Wskazał, że jak do tej pory w całym kraju otrzymało ją ponad 10 mln osób, a o tym, że nie ma powodów do obaw, zapewniały nie tylko brytyjski regulator leków MHRA, ale też Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) i Europejska Agencja Leków (EMA).



Zapytany, czy istnieją jakieś doniesienia, by ludzie rezygnowali z tej szczepionki, Hancock powiedział: Nadal mamy ogromne liczby osób zaszczepionych każdego dnia, a w rzeczywistości liczby z wczoraj były jednymi z najwyższych, jakie widzieliśmy. Entuzjazm wobec szczepień jest niewiarygodnie silny i nadal to widzimy.





05:20 Trudna sytuacja w Brazylii

W Brazylii, która jest obecnie światowym epicentrum pandemii Covid-19, koronawirus spowodował w ciągu ostatnich 24 godzin rekordową liczbę 2 340 zgonów. To nowy dzienny rekord od początku jego ataku na kraj liczący 211 milionów mieszkańców.



Dotąd zmarło tam wskutek pandemii ponad 281 000 osób, a zachorowało na koronawirusa 11,6 mln - poinformowało we wtorek wieczorem brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jak podaje komunikat resortu, ta dzienna liczba zgonów jest większa od zanotowanego w środę smutnego rekordu, kiedy to zmarło na Covid-19 2 286 osób.