31 015 potwierdzonych zakażeń i 1 316 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 314 nowych zakażeniach i śmierci aż 30 chorych. Epidemia szaleje wciąż w Brazylii: wedle oficjalnych statystyk, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przekroczyła 46 tysięcy, a liczba potwierdzonych zakażeń zbliża się do miliona. Nowy rekord pandemii zanotowano na Ukrainie: w ciągu 24 godzin potwierdzono tam 829 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

10:49 TRAGICZNE DANE nt. EPIDEMII w POLSCE

Aż 13 spośród 30 chorych, o których śmierci poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, pochodziło z województwa łódzkiego.

10:43 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 314 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci aż 30 chorych poinformował właśnie resort zdrowia.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 w naszym kraju wzrasta do 31 015, a ofiar śmiertelnych do 1 316.

10:11 BLISKO 400 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

Mamy 396 nowych ozdrowieńców - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez resort zdrowia. W sumie od początku pandemii koronawirusa pokonało już w naszym kraju 15 317 zakażonych.

Z powodu COVID-19 zajętych jest obecnie w polskich szpitalach 1849 łóżek, a więc o ponad 150 więcej niż wczoraj.

Kwarantanną objęte są w tej chwili blisko 94 tysiące ludzi, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17 tysięcy.

10:01 KORONAWIRUS wśród GÓRNIKÓW

Po znaczących wzrostach liczby zakażonych koronawirusem górników w minionych dniach sytuacja się uspokoiła: od wczoraj zanotowano jedynie 12 nowych przypadków SARS-CoV-2.

Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj, od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6049 górników z kilkunastu kopalń.

Znacząco wzrosła natomiast od wczoraj liczba ozdrowieńców: obecnie jest ich 2568, co oznacza, że koronawirusa pokonało już ponad 42 procent wszystkich zarażonych.

09:53 APEL do WŁADZ NIEMIECKIEGO LANDU

List z prośbą o jak najszybsze zniesienie obostrzeń dla Polaków przy wjeździe do Meklemburgii wysłał do jej władz zachodniopomorski samorząd. W tej chwili za wyjazd do tego niemieckiego landu na krótką wycieczkę czy zakupy grozi kilkaset euro mandatu.

W liście marszałek województwa zachodniopomorskiego zwraca uwagę przede wszystkim na brak równowagi: od soboty bowiem Niemcy mogą przyjeżdżać do Polski bez żadnych ograniczeń, natomiast Meklemburgia-Pomorze Przednie w obawie przed koronawirusem nie wpuszcza tzw. jednodniowych turystów.

Dodajmy, że władze Meklemburgii popierały apele o otwarcie polskich granic, a ich przedstawiciele brali nawet udział w protestach na zamkniętych przejściach, gdy o prawo do swobodnego podróżowania walczyli pracownicy transgraniczni.

09:39 UKRAINA

W ciągu ostatniej doby wykryto na Ukrainie 829 zakażeń koronawirusem, 23 chorych zmarło, a 504 pacjentów wyzdrowiało - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju.

829 to najwyższy dobowy bilans nowych infekcji na Ukrainie od początku pandemii.

Dzisiejsze dane oznaczają, że całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju zakażeń wzrosła do 34 063, a ofiar śmiertelnych pandemii do 966. Wyzdrowiało natomiast w sumie 15 447 zakażonych.

08:58 GLIWICE

Koronawirus w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach: zakażenie wykryto u 6 pacjentów i 6 pracowników Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.

Chodzi o część kliniki, w której leczy się osoby z nowotworami przewodu pokarmowego. Została już ona odseparowana od dwóch pozostałych oddziałów, ma odrębne zespoły lekarzy i pielęgniarek.

Ze względów bezpieczeństwa postanowiono jednak, że wszystkie oddziały kliniki wstrzymują od dzisiaj - do odwołania - przyjęcia pacjentów.

08:26 FRENCH OPEN z KIBICAMI?

Francuska Federacja Tenisowa domaga się, by podczas French Open jesienią kibice zasiedli na trybunach kortów ziemnych im. Rolanda Garrosa.

Turniej, który miał odbyć się pierwotnie na przełomie maja i czerwca, został przełożony z powodu pandemii na dni: 27 września - 11 października.

Zaledwie trzy tygodnie wcześniej wystartować ma US Open: bez fanów na trybunach.

"Absolutnie odrzucamy ideę gry bez publiczności" - ogłosił natomiast prezes Francuskiej Federacji Tenisowej Bernard Giudicelli.

Cytat Na razie nie mówimy o konkretnej wielkości publiczności. Będzie to liczba procentowa, która zostanie określona zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Do końca miesiąca czeka nas sekwencja intensywnych spotkań i dopiero po niej przedstawimy dokładniejsze informacje dot. organizacji turnieju i sprzedaży biletów. Jest za wcześnie, by podać choćby szacunki. Prezes Francuskiej Federacji Tenisowej Bernard Giudicelli

07:39 CHINY

Chińskie władze poinformowały dzisiaj o 28 nowych zachorowaniach na COVID-19, z których 21 potwierdzono w Pekinie, gdzie koronawirus zaatakował niedawno po raz pierwszy od ponad miesiąca.

Obawy przed drugą falą epidemii w Chinach wywołuje nowe ognisko zakażeń, wykryte na olbrzymim stołecznym targu Xinfadi, zajmującym powierzchnię prawie 160 boisk piłkarskich i odpowiadającym za 80 procent zaopatrzenia 21-milionowego Pekinu w towary rolno-spożywcze.

06:52 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Niemczech 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 26 zakażonych zmarło - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Oznacza to, że w sumie od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w tym kraju u 187 764 ludzi, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 8856.

06:25 FRANCJA

O 28 - do 29 575 - wzrosła minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji.

Tego dnia potwierdzono w tym kraju 458 nowych zakażeń SARS-CoV-2, co oznacza, że ich całkowita liczba, od początku epidemii, wzrosła do 158 174.

Od mniej więcej 10 tygodni francuskie ministerstwo zdrowia notuje jednak tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę hospitalizowanych z powodu COVID-19 i przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W niedzielnym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem. Równocześnie jednak zastrzegł:

Cytat Pandemia wciąż nie jest za nami. Prezydent Francji Emmanuel Macron

05:26 BRAZYLIA

W Brazylii zmarło ostatniej doby 1269 chorych na COVID-19, tym samym oficjalna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 46 510. To druga najwyższa na świecie - po Stanach Zjednoczonych - liczba ofiar śmiertelnych pandemii.

Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało również 32 188 nowych przypadków zakażenia, co oznacza, że od początku epidemii potwierdzono ich już 955 377. Również w statystyce zachorowań na świecie Brazylia jest na drugim miejscu, tuż za Stanami Zjednoczonymi.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował w środę o 506 nowych przypadkach infekcji i śmierci 14 chorych, a także o wyzdrowieniu 267 zakażonych.