Sejm w ciągu kilku minut rozpatrzył w nocy 95 senackich poprawek do tarczy antykryzysowej 2.0: poparł 45 z nich, wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Finansów Publicznych, pozostałe odrzucił. Co istotne, nowe przepisy - poza rozszerzeniem wsparcia dla przedsiębiorców - blokują przygotowania do tradycyjnych wyborów prezydenckich 10 maja. Wcześniej rząd ogłosił plan powolnego luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Aktualny bilans epidemii w naszym kraju mówi o blisko 8 tysiącach zakażeń i 314 ofiarach śmiertelnych. Trzystopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki ogłosił Donald Trump. "Zaczynamy znów nasze życie" - oświadczył prezydent USA. Rządowe wytyczne cieszą się poparciem większości republikanów i demokratów.

Akcja podziękowania oklaskami pracownikom służby zdrowia "Clap For Our Carers" przed szpitalem w Lodynie

· Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 7918 zakażeń, 314 ofiar śmiertelnych.

Rząd luzuje obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią

Sejm przegłosował w nocy senackie poprawki do tarczy antykryzysowej 2.0. Co istotne, nowe przepisy - poza rozszerzeniem wsparcia dla przedsiębiorców - blokują przygotowania do tradycyjnych wyborów prezydenckich 10 maja

Donald Trump ogłosił 3-stopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodaryki.

08:52 JAKIE SĄ OBJAWY COVID-19?

Naukowcy alarmują, że koronawirus może być wszędzie, a 80 procent zakażonych nie ma żadnych objawów. Co powinno nas jednak zaniepokoić? Jakie są pierwsze oznaki COVID-19?

08:44 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało w Niemczech około 4 700 zainfekowanych koronawirusem. Oznacza to, że od początku epidemii w tym kraju wyzdrowiało około 81 800 zakażonych - czyli 61 procent.

08:38 CHINY

Chińskie władze podniosły oficjalny bilans przypadków śmiertelnych spowodowanych COVID-19 w mieście Wuhan o 1290 - do 3869, czyli o mniej więcej 50 procent - przekazała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Korektę uzasadniono m.in. trudnościami wynikającymi z przeciążenia służby zdrowia.

08:34 WĘGRY

14 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, podnosząc bilans ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju do 156 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej COVID-19.

Liczba osób zakażonych wzrosła o 111 - do 1763.

08:31 TARCZA 2.0 KONTRA WYBORY

Przepisy tarczy antykryzysowej 2.0, która trafi dziś na biurko prezydenta, uniemożliwią przeprowadzenie tradycyjnych wyborów prezydenckich 10 maja w lokalach wyborczych.

Art. 100 przyjętej ustawy uniemożliwia Państwowej Komisji Wyborczej wydrukowanie kart do głosowania, wstrzymuje wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i wstrzymuje podawanie informacji o obwodach do głosowania.

08:25 DANIA

W najbliższy poniedziałek, 20 kwietnia, duński rząd pozwoli otworzyć niektóre małe firmy jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, zamknięte dotąd ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Wolno też będzie odwozić dzieci do szkoły samochodem.

08:07 USA

Władze hrabstwa Calvert w amerykańskim stanie Maryland zarekomendowały, by to pierwsze litery nazwiska decydowały o tym, czy w danym dniu można wejść do sklepu. I tak np. osoby z nazwiskami zaczynającymi się na A, B i C mogłyby to zrobić, jeśli data kończy się na cyfrę 0 lub 5.

08:05 Walczmy z koronawirusem, nie z ludźmi

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował spot propagujący solidarność z zakażonymi koronawirusem i przebywającymi w kwarantannie. "Bądźmy solidarni, nie stygmatyzujmy, pomagajmy" - apeluje w filmie psycholog i psychoterapeuta Dorota Minta.

08:01 JEDYNACY i OSOBY NIERELIGIJNE NAJTRUDNIEJ ZNOSZĄ SYTUACJĘ EPIDEMII

80 procent młodzieży przebywającej w kwarantannie ocenia swoje samopoczucie podczas epidemii jako raczej dobre lub zdecydowanie dobre. Jak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, jedynacy i osoby niereligijne najtrudniej przeżywają sytuację epidemii.

07:39 PANDEMIA UDERZA w CZYNSZE

Zarządcy nieruchomości ostrzegają, że bez wsparcia rządu opłaty za mieszkanie mogą wkrótce poszybować w górę - donosi "Rzeczpospolita". W związku z pandemią koronawirusa spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą własnej tarczy antykryzysowej.

07:22 NIEMCY

299 osób zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to już 3868.

Wirusa wykryto w ciągu ostatniej doby u 3380 nowych osób, łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła więc do 133 830.

07:17 EGIPSKIE CIEMNOŚCI w KRAKOWIE

Od północy do 4 nad ranem Kraków pogrąża się w ciemnościach: Zarząd Dróg Miasta zdecydował o wyłączaniu ulicznego oświetlenia z powodu znacznego spadku przemieszczania się mieszkańców po mieście w tym czasie. Według szacunków, rozwiązanie takie przyniesie każdej nocy około 20 tysięcy złotych oszczędności.

Kraków po zgaszeniu oświetlenia miejskiego Jacek Skóra /RMF FM

07:01 BUŁGARIA

Bułgarskie władze podjęły decyzję o zamknięciu Sofii dla ruchu kołowego. Z miasta nie można wyjeżdżać ani do niego wjeżdżać. To obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

06:57 MORAWIECKI w "El Mundo"

Powolność działania i partykularyzmy państw członkowskich to główne problemy UE - ocenił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w dzienniku "El Mundo". Wskazał na potrzebę stworzenia unijnego pakietu, który ożywiłby gospodarkę po epidemii koronawirusa.

06:52 FRANCJA

Były reprezentant Francji, 43-letni Patrick Vieira przekazał mieszkańcom czterech domów opieki w Nicei 250 iPadów. Mistrz świata z 1998 roku i Europy z 2000 jest trenerem piłkarzy OGC Nice.

Podziękowania złożył menedżerowi mer Nicei Christian Estrosi: "Razem jesteśmy silniejsi. Dziękuję Patrickowi Vieirze i drużynie Nicei za ich hojność".

Estrosi podkreślił, że tablety pomogą starszym osobom w utrzymaniu kontaktu z ich rodzinami. Dodał, że łatwiej będzie im również znieść izolację w okresie pandemii koronawirusa.

06:43 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach stwierdzono 26 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 15 u osób, które niedawno powróciły z zagranicy. Nie zarejestrowano żadnych zgonów - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wynosi w Chinach obecnie - według oficjalnych danych - 3342, a zakażonych: 82 367.

06:39 USA

Ponad 32 800 chorych na COVID-19 zmarło dotąd w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 667 tysięcy przypadków zakażenia.

06:26 KSIĘŻNICZKA BEATRYCZE ODWOŁAŁA ŚLUB

Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II Beatrycze odwołała z powodu epidemii koronawirusa zaplanowany na koniec maja ślub z Edoardo Mapelli Mozzim.

Nie po raz pierwszy... Termin ślubu był już przesunięty - w związku ze skandalem pedofilskim wokół jej ojca księcia Andrzeja.

06:11 BĘDZIN

Tacy sąsiedzi to skarb! W czasie pandemii koronawirusa para muzyków Filharmonii Śląskiej koncertuje na własnym balkonie. Skrzypka Jakuba Łysika i wiolonczelistkę Paulinę Grondys można usłyszeć w Będzinie przy ul. Topolowej.

05:49 USA

Prezydent USA Donald Trump przedstawił trzystopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki. O ewentualnym odmrażaniu gospodarek poszczególnych stanów decydować mają - jak wynika z wytycznych Białego Domu - gubernatorzy.

"Zaczynamy znów nasze życie" - oświadczył Trump na konferencji prasowej w Białym Domu, zastrzegając, że "nie otwieramy wszystkiego na raz, ale ostrożnymi małymi krokami".

05:26 EKSPRESOWE NOCNE GŁOSOWANIA w SEJMIE

W nocy Sejm w błyskawicznym tempie przegłosował 95 senackich poprawek do tarczy antykryzysowej 2.0: poparł 45 z nich, wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Finansów Publicznych, pozostałe 40 odrzucił.

05:25 RZĄD LUZUJE RESTRYKCJE

7918 zakażeń koronawirusem i 314 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans epidemii w Polsce.

Rząd tymczasem ogłasza powolne luzowanie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Od poniedziałku: w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych będzie mogło przebywać czterech klientów na jedną kasę, w większych: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ta ostatnia zasada dotyczyć będzie również kościołów.

Otwarte zostaną parki i lasy.