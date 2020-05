15 651 potwierdzonych zakażeń, w tym 785 ofiarach śmiertelnych - taki jest najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W USA do tej pory z powodu Covid-19 zmarło ponad 78 tys. osób. Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności zatwierdziła właśnie szybki test na obecność koronawirusa. Na jego wyniki trzeba czekać zaledwie kwadrans. We Włoszech życie powoli wraca do normy.

06:45 Obama krytykuje działania Trumpa ws. pandemii

Były prezydent USA Barack Obama ostro skrytykował działania jego następcy Donalda Trumpa wobec pandemii koronawirusa. Określił je jako "absolutnie chaotyczną katastrofę". Zdaniem byłego prezydenta podejście obecnej republikańskiej administracji do pandemii jest częściowo przyczyną wysokiej liczby zakażeń i zgonów w USA.

06:43 Pożar w szpitalu dla zakażonych koronawirusem

Jedna osoba zginęła w pożarze, w moskiewskim szpitalu dla zakażonych koronawirusem. 200 pacjentów ewakuowano do innych placówek. Ogień wybuchł w jednej z sal dla pacjentów na oddziale przeznaczonym do leczenia chorych zakażonych koronawirusem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.



06:41 Korea Płd.

Po raz pierwszy od miesiąca liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem w ciągu doby była wyższa od 30 i wyniosła 34 - poinformowały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC).



Do większości nowych transmisji wirusa dochodzi wśród bywalców barów i klubów w dużych miastach, zwłaszcza w "rozrywkowej" dzielnicy Itaewon w Seulu.

Władze ustaliły, że jedna osoba, 29-letni mężczyzna, który odwiedził pięć barów i klubów nocnych w Itaewon, a później wykryto u niego wirusa, zaraził co najmniej 15 innych osób.



Według komunikatu KCDC łączna liczba osób zakażonych, które wykazują objawy chorobowe wzrosła do 10 874. Liczba zgonów wynosi 256. 9 610 osób wyzdrowiało.



06:27 Włochy łagodzą restrykcje

To pierwszy weekend we Włoszech, gdy obowiązują nieco złagodzone restrykcje wprowadzone z powodu pandemii. Liczne patrole policji i straży miejskiej kontrolują od soboty miejsca, gdzie zazwyczaj gromadzą się ludzie: otwarte ponownie od kilku dni parki, plaże, dzielnice restauracji i barów, które mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos.



Przed weekendem MSW wydało rozporządzenie dla lokalnych władz i sił porządkowych, w którym wyjaśniło: dozwolone są spacery, a zabronione wszelkie skupiska ludzi, na przykład przed lokalami gastronomicznymi.

06:24 Test na koronawirusa dający wynik w 15 minut

Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) zatwierdziła nowy typ szybkich testów na obecność koronawirusa. Są to testy antygenowe opracowane przez koncern Quidel Corp., dające wynik w 15 minut - poinformowała agencja AP.



Testy antygenowe mogą szybko wykryć fragmenty białek wirusa w wymazach pobranych z nosa - poinformowała w oświadczeniu FDA.



Jest to trzeci rodzaj testów, na które agencja wydała zezwolenie.







06:23 USA

Od początku epidemii w USA zmarło 78 746 osób zakażonych koronawirusem; w ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o 1568, nieco mniej niż w ciągu poprzedniej (1635) - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Na ponad 8,7 mln przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 309 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 26 tys.



Najwięcej osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w stanie Nowy Jork (26612). 9116 zgonów odnotowano w New Jersey, 4840 w Massachusetts i 4530 w Michigan.

06:15 Chiny

W Chinach kontynentalnych wykryto 14 nowych przypadków koronawirusa. Była to największa liczba nowych zachorowań od 28 kwietnia. Nie zanotowano nowych zgonów - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia.Łączna liczba potwierdzonych zachorowań na Covid-19 w Chinach to 82 901. Zmarło 4 633 osób.Władze prowincji Jilin, na północnym wschodzie kraju, podniosły poziom zagrożenia koronawirusem dla miasta Shulan ze średniego na wysoki po tym jak wykryto tam 11 nowych przypadków zachorowań. Wcześniej, w czwartek, poziom zagrożenia dla całych Chin uznano za niski.