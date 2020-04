"O takich wakacjach, jakie sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy w tym roku zapomnieć. (...) Możemy zakładać, że nie będzie kolonii i obozów letnich" - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej pory potwierdzono w Polsce 6934 zakażenia koronawirusem, 245 chorych zmarło. Nieśmiało optymistyczne dane płyną ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wypłaszcza się krzywa zachorowań, minimalnie lepsze są również dobowe dane dot. liczby ofiar śmiertelnych COVID-19.

Po lewej: pracownik medyczny i pacjent w drodze do szpitala, Moskwa (fot. MAXIM SHIPENKOV). Po prawej: Antonov An-225 Mriya, największy samolot świata, na którego pokładzie wysłano do Polski z Chin ładunek środków ochronnych (fot. SERGEY DOLZHENKO)

09:26 RZĄDOWE OBOSTRZENIA

Można się spodziewać, że w przyszłym tygodniu przynajmniej część obecnych obostrzeń - szczególnie, jeśli chodzi o handel i usługi - zostanie zlikwidowana lub złagodzona - stwierdził na antenie TVP 1 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się w nieskończoność zamrażać państwa, zamrażać gospodarki" - podkreślił.

09:17 NOWE DANE:

Liczba hospitalizowanych w związku z zakażeniem bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem wynosiła w poniedziałek 2471, objętych kwarantanną było blisko 145 tysięcy ludzi, a objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym: ponad 28 tysięcy.

Resort zdrowia poinformował również, że wyzdrowiało 618 zakażonych.

09:08 WYKRĘT "NA CHORĄ TEŚCIOWĄ"

"Ja tylko idę odwiedzić chorą teściową" - taką wymówkę słyszeli dotąd najczęściej śląscy policjanci, którzy na gorącym uczynku łapali łamiących kwarantannę.

W Tychach jeden z mieszkańców opuścił kwarantannę i jak gdyby nigdy nic jeździł taksówką po mieście.

"Inni idą do sklepu. Ale najczęściej pojawia się jedno tłumaczenie: ja tylko byłem odwiedzić chorą teściową. Dlaczego akurat teściową?" - zastanawia się powiatowy inspektor sanitarny w Tychach Grzegorz Gołdynia.

08:57 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono w ciągu minionej doby 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 5 chorych na COVID-19 zmarło.

Tragiczny bilans epidemii w tym kraju to już 98 ofiar śmiertelnych i 3372 zainfekowanych.

08:39 WĘGRY

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła na Węgrzech do 1512.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam 54 nowe zakażenia, a zmarło 13 chorych.

W sumie od początku epidemii zmarło na Węgrzech 122 zakażonych.

08:31 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

08:18 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

"O takich wakacjach, jakie sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy w tym roku zapomnieć. (...) Możemy zakładać, że nie będzie kolonii i obozów letnich" - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

08:11 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM:

07:53 Antonov An-225 Mriya przywiezie do Polski środki ochronne

Został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu w 1988 roku, jest największym eksploatowanym obecnie na świecie i najcięższym w historii samolotem. Ma ponad 84 metry długości, waży około 200 000 kg i jest napędzany sześcioma silnikami odrzutowymi.

Na swoim grzbiecie byłby w stanie przewieźć... prom kosmiczny!

Antonov An-225 Mriya przywiezie dzisiaj do Polski z Chin transport środków ochronnych: m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów.

Tak wygląda ten lotniczy kolos:

07:47 WŁOCHY

We Włoszech trwają przygotowania do otwarcia części sklepów, zamkniętych od miesiąca z powodu epidemii: rząd zgodził się, by od dzisiaj otwarto sklepy papiernicze, z artykułami dla dzieci i księgarnie.

Niektóre regiony wstrzymują się jednak z tą decyzją.

07:25 WYBORY PREZYDENCKIE: SONDAŻ

"Wezwania do bojkotu (wyborów prezydenckich 10 maja - przyp. RMF) korzystne są dla obecnego prezydenta i dla PiS" - tak wyniki sondażu IBRIS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", komentuje szef tego ośrodka badawczego Marcin Duma.

Z badania wynika, że 40,2 procent ankietowanych nie popiera apelu o bojkot wyborów prezydenckich 10 maja, a 24 procent nie ma zdania w tej sprawie.

"Pytanie sondażu o bojkot pokazuje, że najbardziej pozytywnie reagują na to hasło wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej" - mówi Duma, zauważając jednak równocześnie, że "nawoływanie do bojkotu obniża jej szanse na bycie drugą, a nawet trzecią czy czwartą".

07:01 NIEMCY

170 ofiar śmiertelnych i 2082 nowe zakażenia - to tragiczny bilans ostatniej doby w Niemczech.

Tym samym - jak wynika z danych przekazanych przez Instytut im. Roberta Kocha - liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to 2696, a liczba odnotowanych od początku epidemii przypadków zakażenia: 125 tysięcy.

06:55

Na warszawskim Lotnisku Chopina ma wylądować około 09:30 największy transportowy samolot świata, który przywiezie z Chin do Polski ładunek środków ochronnych.

Na pokładzie samolotu Antonov An-225 Mriya dotrzeć ma być do naszego kraju m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

Transport przygotowały na zlecenie kancelarii premiera spółki KGHM Polska Miedź i Lotos.

06:39 DONALD TRUMP o DECYZJI OPEC+

OPEC+ zamierza zmniejszyć wydobycie ropy naftowej o 20 mln baryłek dziennie, a nie - jak podawano - o 10 mln - ogłosił na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump.

W niedzielę kraje OPEC i grupa innych producentów ropy osiągnęły porozumienie ws. sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy, by podtrzymać spadające ze względu na pandemię koronawirusa ceny surowca: pandemia spowodowała spadek popytu na ropę aż o jedną trzecią.

06:31 USA

USA są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych koronawirusa - jest ich już ponad 23,5 tysiąca - oraz z największą liczbą zakażeń: od początku pandemii potwierdzono ich już ponad 580 tysięcy.

Najtrudniejsza jest sytuacja w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło już 10 085 zakażonych koronawirusem.

W poniedziałek jednak gubernator Andrew Cuomo oświadczył, że najbardziej przerażająca faza epidemii w jego stanie już minęła.

05:58 FRANCJA

574 zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - takie tragiczne dane przekazało w poniedziałek późnym wieczorem francuskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła we Francji do 14 967.

Odnotowano tam w sumie 98 076 zakażeń koronawirusem, w tym w ciągu ostatniej doby: 2673 przypadki.

W poniedziałek, przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii kwarantannę do 11 maja.

05:47 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

05:39 USA

1509 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do ponad 23,5 tysiąca.

To najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Poprzedni dobowy bilans mówił o 1514 ofiarach śmiertelnych. Do soboty natomiast przez cztery dni z rzędu w USA umierało dziennie ponad 1900 chorych. W piątek padł w tym kraju tragiczny rekord: z powodu COVID-19 zmarło 2108 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem, w którym wykryto zdecydowanie najwięcej na świecie przypadków koronawirusa: już ponad 580 tysięcy.

Liczba zakażeń potwierdzonych na całym świecie zbliża się zaś do dwóch milionów.

05:31 TRAGICZNY BILANS ŚWIĄT

578 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju w ciągu dwóch świątecznych dni: w niedzielę i poniedziałek.

Zmarło w tym czasie 37 chorych.

